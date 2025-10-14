SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / HiGold
Oleksandr Khrypunenko

HiGold

Oleksandr Khrypunenko
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
1 / 9K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 399%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
144
Transacciones Rentables:
107 (74.30%)
Transacciones Irrentables:
37 (25.69%)
Mejor transacción:
96.02 USD
Peor transacción:
-178.42 USD
Beneficio Bruto:
1 938.80 USD (120 293 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 288.77 USD (83 443 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (350.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
350.76 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
15.07%
Carga máxima del depósito:
5.68%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
3.11
Transacciones Largas:
101 (70.14%)
Transacciones Cortas:
43 (29.86%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
4.51 USD
Beneficio medio:
18.12 USD
Pérdidas medias:
-34.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-135.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-208.08 USD (2)
Crecimiento al mes:
-1.47%
Pronóstico anual:
-17.79%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
209.14 USD (25.63%)
Reducción relativa:
De balance:
31.04% (80.37 USD)
De fondos:
14.73% (112.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 650
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +96.02 USD
Peor transacción: -178 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +350.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -135.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

La estrategia Higold es un sistema automatizado de negociación de oro que demuestra resultados estables con una tasa de rentabilidad del 74% en más de 100 operaciones. Funciona sobre la base de un análisis técnico exhaustivo del par XAUUSD, utilizando un enfoque algorítmico sin métodos agresivos como martingala o grid trading, lo que la hace segura para su capital. Cada posición debe tener obligatoriamente un stop loss y un take profit. La estrategia se adapta a los cambios del mercado, demuestra una reducción controlada de hasta el 25% y proporciona ganancias mensuales promedio predecibles que superan el 25%, lo que se confirma con estadísticas reales de negociación. Gracias a la automatización y la gestión clara del riesgo con una relación promedio de ganancia a pérdida de 1.42, Higold es adecuada tanto para principiantes como para inversores experimentados que buscan ingresos pasivos del comercio de oro.

No hay comentarios
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.79% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 06:47
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HiGold
30 USD al mes
399%
1
9K
USD
801
USD
33
99%
144
74%
15%
1.50
4.51
USD
31%
1:500
Copiar

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

