|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|650
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
La estrategia Higold es un sistema automatizado de negociación de oro que demuestra resultados estables con una tasa de rentabilidad del 74% en más de 100 operaciones. Funciona sobre la base de un análisis técnico exhaustivo del par XAUUSD, utilizando un enfoque algorítmico sin métodos agresivos como martingala o grid trading, lo que la hace segura para su capital. Cada posición debe tener obligatoriamente un stop loss y un take profit. La estrategia se adapta a los cambios del mercado, demuestra una reducción controlada de hasta el 25% y proporciona ganancias mensuales promedio predecibles que superan el 25%, lo que se confirma con estadísticas reales de negociación. Gracias a la automatización y la gestión clara del riesgo con una relación promedio de ganancia a pérdida de 1.42, Higold es adecuada tanto para principiantes como para inversores experimentados que buscan ingresos pasivos del comercio de oro.
