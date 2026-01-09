- Incremento
Total de Trades:
508
Transacciones Rentables:
324 (63.77%)
Transacciones Irrentables:
184 (36.22%)
Mejor transacción:
4.38 EUR
Peor transacción:
-1.06 EUR
Beneficio Bruto:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Pérdidas Brutas:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (11.77 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
11.77 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.51
Transacciones Largas:
295 (58.07%)
Transacciones Cortas:
213 (41.93%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
0.13 EUR
Beneficio medio:
0.60 EUR
Pérdidas medias:
-0.68 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-5.91 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.91 EUR (9)
Crecimiento al mes:
2.13%
Pronóstico anual:
25.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.83 EUR
Máxima:
15.03 EUR (9.58%)
Reducción relativa:
De balance:
9.58% (15.03 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|508
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|77
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|377K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
