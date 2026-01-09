SeñalesSecciones
Walter Joseph Dillard

MC 69

Walter Joseph Dillard
0 comentarios
70 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
508
Transacciones Rentables:
324 (63.77%)
Transacciones Irrentables:
184 (36.22%)
Mejor transacción:
4.38 EUR
Peor transacción:
-1.06 EUR
Beneficio Bruto:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Pérdidas Brutas:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (11.77 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
11.77 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.51
Transacciones Largas:
295 (58.07%)
Transacciones Cortas:
213 (41.93%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
0.13 EUR
Beneficio medio:
0.60 EUR
Pérdidas medias:
-0.68 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-5.91 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.91 EUR (9)
Crecimiento al mes:
2.13%
Pronóstico anual:
25.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.83 EUR
Máxima:
15.03 EUR (9.58%)
Reducción relativa:
De balance:
9.58% (15.03 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 508
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD 77
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD 377K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.38 EUR
Peor transacción: -1 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +11.77 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -5.91 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

For monitoring purposes only. 
No hay comentarios
2026.01.09 13:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.64% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
