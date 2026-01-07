SeñalesSecciones
Williams Camacho Duran

Williams trader2

Williams Camacho Duran
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 128%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
416
Transacciones Rentables:
338 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
78 (18.75%)
Mejor transacción:
77.34 USD
Peor transacción:
-50.99 USD
Beneficio Bruto:
1 857.99 USD (56 828 pips)
Pérdidas Brutas:
-654.98 USD (26 530 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (22.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
678.41 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
45.74%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
10.38
Transacciones Largas:
262 (62.98%)
Transacciones Cortas:
154 (37.02%)
Factor de Beneficio:
2.84
Beneficio Esperado:
2.89 USD
Beneficio medio:
5.50 USD
Pérdidas medias:
-8.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-12.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-92.11 USD (3)
Crecimiento al mes:
-3.50%
Pronóstico anual:
-42.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.87 USD
Máxima:
115.89 USD (11.33%)
Reducción relativa:
De balance:
11.29% (115.47 USD)
De fondos:
10.65% (190.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.a 89
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 21
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
EURCHF.a 13
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
GBPUSD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
ETSY.US.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
US30.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.a 121
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 303
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
EURCHF.a -16
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
GBPUSD.a 192
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
ETSY.US.a 20
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
US30.a 47
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.a 1.4K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 6.3K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
EURCHF.a -788
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
GBPUSD.a 1.7K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
ETSY.US.a -288
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
US30.a 2.7K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +77.34 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +22.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading algoritmico
No hay comentarios
2026.01.07 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 70 days
