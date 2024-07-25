SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / OnlyUJ
Nguyen Quoc Viet

OnlyUJ

Nguyen Quoc Viet
0 comentarios
Fiabilidad
75 semanas
16 / 33K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 324%
Exness-MT5Real15
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
459
Transacciones Rentables:
226 (49.23%)
Transacciones Irrentables:
233 (50.76%)
Mejor transacción:
528.20 USD
Peor transacción:
-143.23 USD
Beneficio Bruto:
11 595.59 USD (128 287 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 898.99 USD (98 581 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (173.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
839.75 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
41.84%
Carga máxima del depósito:
16.23%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
4.28
Transacciones Largas:
227 (49.46%)
Transacciones Cortas:
232 (50.54%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
8.05 USD
Beneficio medio:
51.31 USD
Pérdidas medias:
-33.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-107.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-458.94 USD (4)
Crecimiento al mes:
21.87%
Pronóstico anual:
265.41%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.20 USD
Máxima:
864.53 USD (28.11%)
Reducción relativa:
De balance:
16.67% (864.53 USD)
De fondos:
2.71% (128.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 459
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +528.20 USD
Peor transacción: -143 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +173.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -107.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 6
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.24 × 21
Exness-MT5Real15
0.27 × 37
Exness-MT5Real6
0.61 × 23
FusionMarkets-Live
0.88 × 132
Exness-MT5Real8
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.34 × 169
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real
1.88 × 17
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.46 × 28
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real31
2.51 × 174
ICMarketsSC-MT5-2
2.89 × 9
Exness-MT5Real23
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.50 × 4
VantageGlobalPrimeLLP-Live
3.50 × 2
Exness-MT5Real32
3.59 × 56
Forex.com-Live 536
3.67 × 144
otros 11...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.03.07 03:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 17:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.06 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.30 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.26 19:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.20 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.15 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.05 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.25 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 04:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.25 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.25 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
OnlyUJ
30 USD al mes
324%
16
33K
USD
6K
USD
75
98%
459
49%
42%
1.46
8.05
USD
17%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.