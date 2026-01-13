SeñalesSecciones
Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL

Dinh Khuong Tran
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 256%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
769
Transacciones Rentables:
604 (78.54%)
Transacciones Irrentables:
165 (21.46%)
Mejor transacción:
22.31 USD
Peor transacción:
-28.16 USD
Beneficio Bruto:
1 820.03 USD (174 661 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 437.25 USD (138 877 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (98.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
98.37 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
17.57%
Carga máxima del depósito:
4.21%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.45
Transacciones Largas:
413 (53.71%)
Transacciones Cortas:
356 (46.29%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.50 USD
Beneficio medio:
3.01 USD
Pérdidas medias:
-8.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-91.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-91.93 USD (5)
Crecimiento al mes:
31.36%
Pronóstico anual:
380.48%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
264.73 USD (52.88%)
Reducción relativa:
De balance:
34.32% (264.77 USD)
De fondos:
3.81% (25.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 769
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 383
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 36K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.31 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +98.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -91.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5970
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 835
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
otros 63...
No hay comentarios
