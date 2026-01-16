- Incremento
Total de Trades:
364
Transacciones Rentables:
266 (73.07%)
Transacciones Irrentables:
98 (26.92%)
Mejor transacción:
73.44 EUR
Peor transacción:
-120.76 EUR
Beneficio Bruto:
989.63 EUR (395 958 pips)
Pérdidas Brutas:
-718.73 EUR (670 304 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (73.97 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
167.93 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.04
Transacciones Largas:
208 (57.14%)
Transacciones Cortas:
156 (42.86%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
0.74 EUR
Beneficio medio:
3.72 EUR
Pérdidas medias:
-7.33 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-50.35 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-259.41 EUR (4)
Crecimiento al mes:
20.98%
Pronóstico anual:
254.58%
Trading algorítmico:
12%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.57 EUR
Máxima:
259.41 EUR (39.64%)
Reducción relativa:
De balance:
39.45% (259.41 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|35
|USDJPY.pro
|33
|USDCAD.pro
|24
|GBPCAD.pro
|23
|CADJPY.pro
|22
|GBPAUD.pro
|21
|NZDUSD.pro
|18
|CHFJPY.pro
|17
|EURNZD.pro
|17
|GBPCHF.pro
|15
|GBPUSD.pro
|14
|EURCAD.pro
|13
|EURAUD.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|NZDJPY.pro
|10
|GOLD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|BTCUSD
|8
|AUDCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDJPY.pro
|6
|CADCHF.pro
|5
|CHFPLN.pro
|5
|GBPNZD.pro
|4
|EURCHF.pro
|3
|US30.pro
|3
|AUDUSD.pro
|2
|ETHUSD
|2
|BCHUSD
|2
|EURGBP.pro
|1
|AVAXUSD
|1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD.pro
|62
|USDJPY.pro
|118
|USDCAD.pro
|43
|GBPCAD.pro
|63
|CADJPY.pro
|79
|GBPAUD.pro
|37
|NZDUSD.pro
|14
|CHFJPY.pro
|-97
|EURNZD.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-123
|GBPUSD.pro
|-272
|EURCAD.pro
|54
|EURAUD.pro
|5
|EURJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|32
|GOLD.pro
|41
|AUDCAD.pro
|122
|BTCUSD
|-9
|AUDCHF.pro
|4
|USDCHF.pro
|24
|GBPJPY.pro
|-23
|AUDJPY.pro
|9
|CADCHF.pro
|36
|CHFPLN.pro
|-34
|GBPNZD.pro
|19
|EURCHF.pro
|6
|US30.pro
|42
|AUDUSD.pro
|1
|ETHUSD
|0
|BCHUSD
|0
|EURGBP.pro
|8
|AVAXUSD
|-1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD.pro
|4.2K
|USDJPY.pro
|9.5K
|USDCAD.pro
|897
|GBPCAD.pro
|6K
|CADJPY.pro
|4.8K
|GBPAUD.pro
|3.4K
|NZDUSD.pro
|2.1K
|CHFJPY.pro
|-9.8K
|EURNZD.pro
|3.8K
|GBPCHF.pro
|-1.8K
|GBPUSD.pro
|-10K
|EURCAD.pro
|6.7K
|EURAUD.pro
|-149
|EURJPY.pro
|17
|NZDJPY.pro
|3.7K
|GOLD.pro
|36K
|AUDCAD.pro
|3.8K
|BTCUSD
|-343K
|AUDCHF.pro
|243
|USDCHF.pro
|1.6K
|GBPJPY.pro
|-1.2K
|AUDJPY.pro
|754
|CADCHF.pro
|1.2K
|CHFPLN.pro
|-1.6K
|GBPNZD.pro
|1.5K
|EURCHF.pro
|151
|US30.pro
|855
|AUDUSD.pro
|79
|ETHUSD
|2.5K
|BCHUSD
|580
|EURGBP.pro
|311
|AVAXUSD
|-589
|US500.pro
|23
|DOTUSD
|-806
Mejor transacción: +73.44 EUR
Peor transacción: -121 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +73.97 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -50.35 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
