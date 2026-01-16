SeñalesSecciones
Navdeep Singh Kaur

NaviManualForexGC

Navdeep Singh Kaur
0 comentarios
45 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 90%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
364
Transacciones Rentables:
266 (73.07%)
Transacciones Irrentables:
98 (26.92%)
Mejor transacción:
73.44 EUR
Peor transacción:
-120.76 EUR
Beneficio Bruto:
989.63 EUR (395 958 pips)
Pérdidas Brutas:
-718.73 EUR (670 304 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (73.97 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
167.93 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.04
Transacciones Largas:
208 (57.14%)
Transacciones Cortas:
156 (42.86%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
0.74 EUR
Beneficio medio:
3.72 EUR
Pérdidas medias:
-7.33 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-50.35 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-259.41 EUR (4)
Crecimiento al mes:
20.98%
Pronóstico anual:
254.58%
Trading algorítmico:
12%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.57 EUR
Máxima:
259.41 EUR (39.64%)
Reducción relativa:
De balance:
39.45% (259.41 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.pro 35
USDJPY.pro 33
USDCAD.pro 24
GBPCAD.pro 23
CADJPY.pro 22
GBPAUD.pro 21
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 17
EURNZD.pro 17
GBPCHF.pro 15
GBPUSD.pro 14
EURCAD.pro 13
EURAUD.pro 11
EURJPY.pro 10
NZDJPY.pro 10
GOLD.pro 9
AUDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
GBPNZD.pro 4
EURCHF.pro 3
US30.pro 3
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.pro 62
USDJPY.pro 118
USDCAD.pro 43
GBPCAD.pro 63
CADJPY.pro 79
GBPAUD.pro 37
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -97
EURNZD.pro 44
GBPCHF.pro -123
GBPUSD.pro -272
EURCAD.pro 54
EURAUD.pro 5
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 32
GOLD.pro 41
AUDCAD.pro 122
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
USDCHF.pro 24
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
GBPNZD.pro 19
EURCHF.pro 6
US30.pro 42
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.pro 4.2K
USDJPY.pro 9.5K
USDCAD.pro 897
GBPCAD.pro 6K
CADJPY.pro 4.8K
GBPAUD.pro 3.4K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -9.8K
EURNZD.pro 3.8K
GBPCHF.pro -1.8K
GBPUSD.pro -10K
EURCAD.pro 6.7K
EURAUD.pro -149
EURJPY.pro 17
NZDJPY.pro 3.7K
GOLD.pro 36K
AUDCAD.pro 3.8K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
USDCHF.pro 1.6K
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
GBPNZD.pro 1.5K
EURCHF.pro 151
US30.pro 855
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +73.44 EUR
Peor transacción: -121 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +73.97 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -50.35 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.16 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.96% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
