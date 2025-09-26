SeñalesSecciones
Agus Saputra

Aghost

Agus Saputra
0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
1 / 149 USD
incremento desde 2025 699%
Exness-MT5Real7
1:20
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 178
Transacciones Rentables:
1 405 (64.50%)
Transacciones Irrentables:
773 (35.49%)
Mejor transacción:
70 361 341.15 IDR
Peor transacción:
-17 783 553.22 IDR
Beneficio Bruto:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
Pérdidas Brutas:
-388 106 798.50 IDR (20 368 739 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (117 648 325.52 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
117 648 325.52 IDR (29)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
85.09%
Carga máxima del depósito:
2.85%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
22.67
Transacciones Largas:
1 531 (70.29%)
Transacciones Cortas:
647 (29.71%)
Factor de Beneficio:
3.28
Beneficio Esperado:
406 478.73 IDR
Beneficio medio:
906 346.95 IDR
Pérdidas medias:
-502 078.65 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-10 264 691.72 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17 783 553.22 IDR (1)
Crecimiento al mes:
20.07%
Pronóstico anual:
244.02%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 796.12 IDR
Máxima:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
Reducción relativa:
De balance:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
De fondos:
19.09% (154 661 613.07 IDR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1026
BTCUSD 644
USOIL 327
USDCHF 73
EURUSD 67
USDJPY 8
ETHUSD 8
CHFJPY 6
GBPUSD 2
CADJPY 1
USTEC 1
GBPJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 27K
BTCUSD 17K
USOIL 42K
USDCHF 4.4K
EURUSD 919
USDJPY -80
ETHUSD 298
CHFJPY -215
GBPUSD 5
CADJPY -16
USTEC -2
GBPJPY 32
GBPCAD 5
AUDJPY -18
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 10M
USOIL 68K
USDCHF 3.3K
EURUSD 4.3K
USDJPY -469
ETHUSD 36K
CHFJPY -2K
GBPUSD 44
CADJPY -262
USTEC -15K
GBPJPY 601
GBPCAD 17
AUDJPY -158
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +70 361 341.15 IDR
Peor transacción: -17 783 553 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +117 648 325.52 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -10 264 691.72 IDR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real7
0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
3.29 × 7
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real31
12.00 × 4
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aghost Fx
No hay comentarios
2026.01.15 08:41
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.19 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
