- Cuenta
- Historia de transacciones
- Estadística
- Riesgos
- Deslizamiento
- Descripción
- Comentarios 2
- Noticias
- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
593
Transacciones Rentables:
422 (71.16%)
Transacciones Irrentables:
171 (28.84%)
Mejor transacción:
101.40 USD
Peor transacción:
-51.65 USD
Beneficio Bruto:
3 945.35 USD (366 492 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (483.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
483.83 USD (55)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
15.96%
Carga máxima del depósito:
4.77%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
6.60
Transacciones Largas:
407 (68.63%)
Transacciones Cortas:
186 (31.37%)
Factor de Beneficio:
2.15
Beneficio Esperado:
3.56 USD
Beneficio medio:
9.35 USD
Pérdidas medias:
-10.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-16.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-182.87 USD (8)
Crecimiento al mes:
6.45%
Pronóstico anual:
78.09%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
115.94 USD
Máxima:
319.61 USD (16.05%)
Reducción relativa:
De balance:
16.89% (319.49 USD)
De fondos:
7.18% (116.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|593
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|211K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +101.40 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 55
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +483.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Running Latest Version 3.4
Fake Breakout Filter = Medium
Moderate trade frequency
30% max DD
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
139%
16
133K
USD
USD
3.6K
USD
USD
60
99%
593
71%
16%
2.14
3.56
USD
USD
17%
1:500
I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.
Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.