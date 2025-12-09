SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Reaper New V2 2
Profalgo Limited

Gold Reaper New V2 2

Profalgo Limited
2 comentarios
Fiabilidad
60 semanas
16 / 133K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 139%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
593
Transacciones Rentables:
422 (71.16%)
Transacciones Irrentables:
171 (28.84%)
Mejor transacción:
101.40 USD
Peor transacción:
-51.65 USD
Beneficio Bruto:
3 945.35 USD (366 492 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (483.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
483.83 USD (55)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
15.96%
Carga máxima del depósito:
4.77%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
6.60
Transacciones Largas:
407 (68.63%)
Transacciones Cortas:
186 (31.37%)
Factor de Beneficio:
2.15
Beneficio Esperado:
3.56 USD
Beneficio medio:
9.35 USD
Pérdidas medias:
-10.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-16.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-182.87 USD (8)
Crecimiento al mes:
6.45%
Pronóstico anual:
78.09%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
115.94 USD
Máxima:
319.61 USD (16.05%)
Reducción relativa:
De balance:
16.89% (319.49 USD)
De fondos:
7.18% (116.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 593
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 211K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +101.40 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 55
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +483.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Running Latest Version 3.4

Fake Breakout Filter = Medium

Moderate trade frequency

30% max DD

Evaluación media:
ron_b
315
ron_b 2025.12.09 16:01 
 

I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.

finetop
51
finetop 2025.11.28 19:42 
 

Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.

2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.72% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 14:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:19 2025.07.16 04:19:54  

This signal is ALWAYS running the latest version of the EA

2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Reaper New V2 2
30 USD al mes
139%
16
133K
USD
3.6K
USD
60
99%
593
71%
16%
2.14
3.56
USD
17%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.