Renato Fabio Santos Vasconcelos

Dilig

Renato Fabio Santos Vasconcelos
0 comentarios
Fiabilidad
53 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 70 USD al mes
incremento desde 2025 221%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
225
Transacciones Rentables:
109 (48.44%)
Transacciones Irrentables:
116 (51.56%)
Mejor transacción:
322.00 BRL
Peor transacción:
-201.00 BRL
Beneficio Bruto:
14 040.00 BRL (2 369 325 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 671.00 BRL (171 155 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (1 538.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 538.00 BRL (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
28.21%
Carga máxima del depósito:
6.15%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.03
Transacciones Largas:
107 (47.56%)
Transacciones Cortas:
118 (52.44%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
14.97 BRL
Beneficio medio:
128.81 BRL
Pérdidas medias:
-91.99 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-1 217.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 217.00 BRL (16)
Crecimiento al mes:
24.48%
Pronóstico anual:
297.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
291.00 BRL
Máxima:
1 658.00 BRL (34.80%)
Reducción relativa:
De balance:
48.04% (1 401.00 BRL)
De fondos:
2.40% (120.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINQ25 93
WINV25 52
WDOJ25 16
WDOH25 11
WINM25 7
WING26 7
WDOK25 5
WDOG25 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINQ25 894
WINV25 649
WDOJ25 -66
WDOH25 62
WINM25 -110
WING26 340
WDOK25 -104
WDOG25 322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINQ25 6.6K
WINV25 685
WDOJ25 -15K
WDOH25 14K
WINM25 -1.3K
WING26 3.9K
WDOK25 -24K
WDOG25 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +322.00 BRL
Peor transacción: -201 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +1 538.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 217.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GenialInvestimentos-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.08 01:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.62% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 01:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
