Total de Trades:
1 233
Transacciones Rentables:
764 (61.96%)
Transacciones Irrentables:
469 (38.04%)
Mejor transacción:
877.76 USD
Peor transacción:
-1 128.10 USD
Beneficio Bruto:
160 017.84 USD (13 766 117 pips)
Pérdidas Brutas:
-96 387.33 USD (8 275 051 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (3 628.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 628.59 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
32.19%
Carga máxima del depósito:
2.93%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
12.97
Transacciones Largas:
602 (48.82%)
Transacciones Cortas:
631 (51.18%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
51.61 USD
Beneficio medio:
209.45 USD
Pérdidas medias:
-205.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-2 111.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 111.30 USD (8)
Crecimiento al mes:
38.25%
Pronóstico anual:
464.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
369.27 USD
Máxima:
4 906.32 USD (13.41%)
Reducción relativa:
De balance:
13.41% (4 906.32 USD)
De fondos:
1.56% (784.29 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|637
|XAGBTC
|596
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCEUR
|16K
|XAGBTC
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCEUR
|5.5M
|XAGBTC
|39K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Mejor transacción: +877.76 USD
Peor transacción: -1 128 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +3 628.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 111.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|7.00 × 73
すいません、私のプロバイダーでは取り扱い通貨が対応しておりませんでした。非常に優秀なシグナルと思いますので後日検討いたします。