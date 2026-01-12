SeñalesSecciones
GOLD SPEED
Phan Thanh Tai

GOLD SPEED

Phan Thanh Tai
0 comentarios
42 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 74%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
646
Transacciones Rentables:
500 (77.39%)
Transacciones Irrentables:
146 (22.60%)
Mejor transacción:
19.62 USD
Peor transacción:
-33.03 USD
Beneficio Bruto:
1 067.37 USD (108 513 pips)
Pérdidas Brutas:
-721.31 USD (66 607 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (65.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69.37 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.03
Transacciones Largas:
513 (79.41%)
Transacciones Cortas:
133 (20.59%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
0.54 USD
Beneficio medio:
2.13 USD
Pérdidas medias:
-4.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-93.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-93.67 USD (7)
Crecimiento al mes:
2.41%
Pronóstico anual:
29.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
170.17 USD (25.31%)
Reducción relativa:
De balance:
26.28% (170.24 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NeotechFinancialServices-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.45 × 103
Exness-MT5Real7
1.58 × 19
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Exness-MT5Real12
3.36 × 1609
Eightcap-Live
3.60 × 5
Exness-MT5Real5
3.80 × 527
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.29 × 72
RoboForex-ECN
4.77 × 2763
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
OxSecurities-Live
5.94 × 125
Exness-MT5Real38
6.09 × 56
No hay comentarios
