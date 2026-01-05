SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Way
Vitalii Radchuk

Gold Way

Vitalii Radchuk
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 49%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
91
Transacciones Rentables:
62 (68.13%)
Transacciones Irrentables:
29 (31.87%)
Mejor transacción:
45.76 USD
Peor transacción:
-15.19 USD
Beneficio Bruto:
925.53 USD (93 437 pips)
Pérdidas Brutas:
-231.33 USD (21 909 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (179.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
222.32 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
12.08
Transacciones Largas:
78 (85.71%)
Transacciones Cortas:
13 (14.29%)
Factor de Beneficio:
4.00
Beneficio Esperado:
7.63 USD
Beneficio medio:
14.93 USD
Pérdidas medias:
-7.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-43.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.59 USD (4)
Crecimiento al mes:
39.57%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
57.49 USD
Máxima:
57.49 USD (28.75%)
Reducción relativa:
De balance:
28.67% (57.33 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +45.76 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +179.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Descripción de la estrategia: La estrategia se basa en la lógica de seguimiento de tendencia, centrándose principalmente en XAUUSD (Oro). Identifica periodos de fuerte impulso para capturar movimientos significativos de precios.

Características clave:

  • Trading de tendencia puro: Sin Martingala, sin Grid (redes), ni sistemas de recuperación de alto riesgo.

  • Gestión de riesgos: Cada operación es monitoreada. Priorizamos la preservación del capital sobre las ganancias agresivas.

  • Ejecución: La duración de las operaciones varía desde intradía hasta varios días, dependiendo de la fuerza de la tendencia.

Recomendaciones para los suscriptores:

  • Depósito mínimo: $500 (o el monto que usted prefiera).

  • Tipo de cuenta: ECN o Pro (los spreads bajos son vitales para el Oro).

  • Apalancamiento: 1:100 o superior.

  • VPS: Se recomienda encarecidamente para una ejecución síncrona de las operaciones.


No hay comentarios
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada