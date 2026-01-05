- Incremento
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Descripción de la estrategia: La estrategia se basa en la lógica de seguimiento de tendencia, centrándose principalmente en XAUUSD (Oro). Identifica periodos de fuerte impulso para capturar movimientos significativos de precios.
Características clave:
-
Trading de tendencia puro: Sin Martingala, sin Grid (redes), ni sistemas de recuperación de alto riesgo.
-
Gestión de riesgos: Cada operación es monitoreada. Priorizamos la preservación del capital sobre las ganancias agresivas.
-
Ejecución: La duración de las operaciones varía desde intradía hasta varios días, dependiendo de la fuerza de la tendencia.
Recomendaciones para los suscriptores:
-
Depósito mínimo: $500 (o el monto que usted prefiera).
-
Tipo de cuenta: ECN o Pro (los spreads bajos son vitales para el Oro).
-
Apalancamiento: 1:100 o superior.
-
VPS: Se recomienda encarecidamente para una ejecución síncrona de las operaciones.