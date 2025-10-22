SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BTC AUTOTRADER
Moreno Dainese

BTC AUTOTRADER

Moreno Dainese
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
3 / 1.6K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 99%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
161
Transacciones Rentables:
130 (80.74%)
Transacciones Irrentables:
31 (19.25%)
Mejor transacción:
18.75 EUR
Peor transacción:
-17.06 EUR
Beneficio Bruto:
474.97 EUR (1 217 979 pips)
Pérdidas Brutas:
-317.74 EUR (750 649 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (52.22 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
52.22 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
1.31%
Carga máxima del depósito:
3.81%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
4.24
Transacciones Largas:
67 (41.61%)
Transacciones Cortas:
94 (58.39%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
0.98 EUR
Beneficio medio:
3.65 EUR
Pérdidas medias:
-10.25 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-27.09 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.09 EUR (2)
Crecimiento al mes:
38.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
37.11 EUR (12.11%)
Reducción relativa:
De balance:
12.11% (37.11 EUR)
De fondos:
3.56% (10.01 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 179
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 467K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.75 EUR
Peor transacción: -17 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +52.22 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -27.09 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 5
2698.00 × 1
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.


EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310

 VPS |  https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781

VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6

 

No hay comentarios
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 18:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 11:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 07:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 13:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
High risk of negative slippage when copying deals
