Total de Trades:
161
Transacciones Rentables:
130 (80.74%)
Transacciones Irrentables:
31 (19.25%)
Mejor transacción:
18.75 EUR
Peor transacción:
-17.06 EUR
Beneficio Bruto:
474.97 EUR (1 217 979 pips)
Pérdidas Brutas:
-317.74 EUR (750 649 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (52.22 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
52.22 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
1.31%
Carga máxima del depósito:
3.81%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
4.24
Transacciones Largas:
67 (41.61%)
Transacciones Cortas:
94 (58.39%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
0.98 EUR
Beneficio medio:
3.65 EUR
Pérdidas medias:
-10.25 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-27.09 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.09 EUR (2)
Crecimiento al mes:
38.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
37.11 EUR (12.11%)
Reducción relativa:
De balance:
12.11% (37.11 EUR)
De fondos:
3.56% (10.01 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|179
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|467K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +18.75 EUR
Peor transacción: -17 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +52.22 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -27.09 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 5
|2698.00 × 1
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.
EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310
VPS | https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781
VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6
