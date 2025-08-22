SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / XAU For Living
Y Yessa Krishna Nugraha

XAU For Living

Y Yessa Krishna Nugraha
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 273%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
332
Transacciones Rentables:
274 (82.53%)
Transacciones Irrentables:
58 (17.47%)
Mejor transacción:
55.63 USD
Peor transacción:
-94.34 USD
Beneficio Bruto:
2 365.48 USD (1 537 761 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 015.21 USD (1 308 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (524.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
524.22 USD (48)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
21.04%
Carga máxima del depósito:
25.38%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
6.50
Transacciones Largas:
238 (71.69%)
Transacciones Cortas:
94 (28.31%)
Factor de Beneficio:
2.33
Beneficio Esperado:
4.07 USD
Beneficio medio:
8.63 USD
Pérdidas medias:
-17.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-130.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-164.81 USD (2)
Crecimiento al mes:
36.02%
Pronóstico anual:
437.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.88 USD
Máxima:
207.86 USD (9.42%)
Reducción relativa:
De balance:
20.72% (207.75 USD)
De fondos:
13.31% (130.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 291
BTCUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 857K
BTCUSD -628K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +55.63 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 48
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +524.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -130.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Let's make money everyday.

Rule of my signal :

- $500 use 0,01 lot

- $1000 use 0,02 lot

When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss

Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday

Risk : Medium

Thanks for trusting me

No hay comentarios
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 05:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
