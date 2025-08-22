- Incremento
Total de Trades:
332
Transacciones Rentables:
274 (82.53%)
Transacciones Irrentables:
58 (17.47%)
Mejor transacción:
55.63 USD
Peor transacción:
-94.34 USD
Beneficio Bruto:
2 365.48 USD (1 537 761 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 015.21 USD (1 308 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (524.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
524.22 USD (48)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
21.04%
Carga máxima del depósito:
25.38%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
6.50
Transacciones Largas:
238 (71.69%)
Transacciones Cortas:
94 (28.31%)
Factor de Beneficio:
2.33
Beneficio Esperado:
4.07 USD
Beneficio medio:
8.63 USD
Pérdidas medias:
-17.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-130.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-164.81 USD (2)
Crecimiento al mes:
36.02%
Pronóstico anual:
437.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.88 USD
Máxima:
207.86 USD (9.42%)
Reducción relativa:
De balance:
20.72% (207.75 USD)
De fondos:
13.31% (130.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|291
|BTCUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|857K
|BTCUSD
|-628K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +55.63 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 48
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +524.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -130.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Let's make money everyday.
Rule of my signal :
- $500 use 0,01 lot
- $1000 use 0,02 lot
When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss
Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday
Risk : Medium
Thanks for trusting me
No hay comentarios
