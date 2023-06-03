Hedging Locking





Bloqueo de Cobertura (MT4) — Asesor Experto de Cobertura con Bloqueo Dinámico (Multisímbolo)

Bloqueo de Cobertura es un asesor experto de cobertura multisímbolo diseñado para abrir operaciones de COMPRA y VENTA simultáneamente (bloqueo/cobertura) y luego crear capas de cobertura adicionales cuando el precio se aleja dinámicamente. El Asesor Experto gestiona la exposición flotante mediante un enfoque de bloqueo con multiplicadores de lote separados para el lado "directo" y el "opuesto/recuperación", y luego cierra operaciones utilizando objetivos monetarios/porcentuales (por símbolo o cesta).





Cómo funciona (Resumen de la estrategia)

Bloqueo inicial (Entrada de cobertura)

Cuando no hay operaciones en un símbolo, el EA abre:

1 × COMPRA (Venta)

1 × VENTA (Oferta)

Paso dinámico (Capas)

El EA monitoriza la posición más lejana/extrema y comprueba cuándo el precio se aleja mediante:

Distancia de paso dinámico





La distancia de paso dinámico se controla mediante una lista de rango flexible (p. ej., 3#3#3#...)





Lógica de bloqueo de lotes (Directo vs. Opuesto)

Al añadir una nueva capa, el EA abre otro par de COMPRA+VENTA, pero los tamaños de lote pueden variar:

Multiplicador de lote directo

Multiplicador de lote opuesto/de recuperación

Esto crea un comportamiento de bloqueo controlado donde el EA puede reforzar el lado que necesita recuperación mientras mantiene la estructura de cobertura.





Reglas de salida/cierre

Cierre por símbolo por dinero o porcentaje objetivo (TP/SL).

Cierre todos los símbolos (cesta) por total de dinero o porcentaje objetivo (TP/SL).

El objetivo diario (dinero/porcentaje) puede detener nuevas operaciones una vez alcanzado.

Opcional: Cierre total por tiempo (úselo con precaución).





Características principales

Cobertura/bloqueo real: abre COMPRA y VENTA simultáneamente.

Distancia de paso dinámica: se adapta a la volatilidad.

Control de pasos flexible: lista de pasos multinivel mediante rango (p. ej., 3#3#4#5#...).

Sistema de control de lotes: parámetros separados para el lado directo, el lado opuesto/de recuperación.





Controles de riesgo:

Nivel máximo / Capas máximas.

Cierre por símbolo (dinero/porcentaje TP/SL).

Cierre total (cesta TP/SL).

Stop objetivo diario.

Multisímbolo: habilite solo los símbolos que desee en el panel de entrada.

Filtro de tiempo: limite las entradas iniciales a su sesión de trading.





Condiciones recomendadas.

Se requiere una cuenta de cobertura (MT4 con cobertura habilitada; sin compensación).

Ideal para brókers con spread bajo y ejecución estable (la comisión es aceptable). Funciona mejor en condiciones de rango/reversión a la media; las tendencias fuertes pueden aumentar la exposición.

Evite operar durante picos de noticias extremos a menos que comprenda completamente el riesgo.





Aviso importante sobre riesgos

Este EA utiliza la gestión de posiciones de estilo bloqueo + promedio. Puede acumular órdenes y pérdidas durante tendencias prolongadas o alta volatilidad. No hay garantía de ganancias. Siempre pruebe primero en una cuenta demo y utilice los límites de riesgo adecuados (Nivel máximo, tamaño de lote, SL de cesta, etc.).