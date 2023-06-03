Hedging Locking


Bloqueo de Cobertura (MT4) — Asesor Experto de Cobertura con Bloqueo Dinámico (Multisímbolo)
Bloqueo de Cobertura es un asesor experto de cobertura multisímbolo diseñado para abrir operaciones de COMPRA y VENTA simultáneamente (bloqueo/cobertura) y luego crear capas de cobertura adicionales cuando el precio se aleja dinámicamente. El Asesor Experto gestiona la exposición flotante mediante un enfoque de bloqueo con multiplicadores de lote separados para el lado "directo" y el "opuesto/recuperación", y luego cierra operaciones utilizando objetivos monetarios/porcentuales (por símbolo o cesta).

Cómo funciona (Resumen de la estrategia)
Bloqueo inicial (Entrada de cobertura)
Cuando no hay operaciones en un símbolo, el EA abre:
1 × COMPRA (Venta)
1 × VENTA (Oferta)
Paso dinámico (Capas)
El EA monitoriza la posición más lejana/extrema y comprueba cuándo el precio se aleja mediante:
Distancia de paso dinámico

La distancia de paso dinámico se controla mediante una lista de rango flexible (p. ej., 3#3#3#...)

Lógica de bloqueo de lotes (Directo vs. Opuesto)
Al añadir una nueva capa, el EA abre otro par de COMPRA+VENTA, pero los tamaños de lote pueden variar:
Multiplicador de lote directo
Multiplicador de lote opuesto/de recuperación
Esto crea un comportamiento de bloqueo controlado donde el EA puede reforzar el lado que necesita recuperación mientras mantiene la estructura de cobertura.

Reglas de salida/cierre
Cierre por símbolo por dinero o porcentaje objetivo (TP/SL).
Cierre todos los símbolos (cesta) por total de dinero o porcentaje objetivo (TP/SL).
El objetivo diario (dinero/porcentaje) puede detener nuevas operaciones una vez alcanzado.
Opcional: Cierre total por tiempo (úselo con precaución).

Características principales
Cobertura/bloqueo real: abre COMPRA y VENTA simultáneamente.
Distancia de paso dinámica: se adapta a la volatilidad.
Control de pasos flexible: lista de pasos multinivel mediante rango (p. ej., 3#3#4#5#...).
Sistema de control de lotes: parámetros separados para el lado directo, el lado opuesto/de recuperación.

Controles de riesgo:
Nivel máximo / Capas máximas.
Cierre por símbolo (dinero/porcentaje TP/SL).
Cierre total (cesta TP/SL).
Stop objetivo diario.
Multisímbolo: habilite solo los símbolos que desee en el panel de entrada.
Filtro de tiempo: limite las entradas iniciales a su sesión de trading.

Condiciones recomendadas.
Se requiere una cuenta de cobertura (MT4 con cobertura habilitada; sin compensación).
Ideal para brókers con spread bajo y ejecución estable (la comisión es aceptable). Funciona mejor en condiciones de rango/reversión a la media; las tendencias fuertes pueden aumentar la exposición.
Evite operar durante picos de noticias extremos a menos que comprenda completamente el riesgo.

Aviso importante sobre riesgos
Este EA utiliza la gestión de posiciones de estilo bloqueo + promedio. Puede acumular órdenes y pérdidas durante tendencias prolongadas o alta volatilidad. No hay garantía de ganancias. Siempre pruebe primero en una cuenta demo y utilice los límites de riesgo adecuados (Nivel máximo, tamaño de lote, SL de cesta, etc.).
Productos recomendados
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
Trend BtD
Roman Meskhidze
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 249 El precio se incrementará para limitar el número de usuarios para esta estrategia La "Tendencia BtD" Asesor de Expertos es un representante de los robots de comercio ruptura niveles. Niveles construidos de forma automática. La singularidad del asesor es que funciona SIN promediar y utilizando el principio de martingala. TODAS las órdenes tienen StopLoss y TakeProfit. MUY IMPORTANTE: ¡Cargue siempre archivos SET para cada par! ¡Ajuste el tamaño del lo
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
El sistema aplica niveles Fibo. Aparte de los niveles Fibo básicos (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;), el EA cuenta con niveles personalizados (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Puede decidir los niveles a partir de los cuales desea operar. Ejemplo de operación: cuando el mercado es alcista y el precio retrocede hasta los niveles (como recordamos, seleccionamos los niveles por nuestra cuenta), el EA abre órdenes de compra. Lo contrario ocurre con las órdenes de venta. El EA puede trabajar en tres modos. C
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El algoritmo de trabajo del asesor : Cuando el Asesor Experto se lanza a una distancia determinada del precio (first_step), se colocan las órdenes BuyStop y SellStop. Además, dependiendo de la dirección que tomó el precio, una de ellas se convierte en mercado, y la otra comienza a arrastrarse tras el precio. Cuando el precio retrocede, también se convierte en mercado. Si hemos alcanzado un beneficio establecido en alguna dirección, la orden se cierra y se vuelve a colocar una orden pendiente d
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Asesores Expertos
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, filtra por símbolo o número mágico Este Asesor Experto permite definir niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) usando valores de precio directos (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips — solo gestión clara y precisa en todas las órdenes, con opción de filtrar por símbolo o número mágico. Caracterís
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Forex Gump Special es un robot de comercio automático para el par de divisas GBPUSD. El robot opera sobre la base de la ruptura del precio límite. Utilizando el algoritmo de promediación, el robot analiza el mercado y marca los puntos de precios máximos y mínimos, construyendo así un canal virtual. Además, el robot analiza el movimiento del precio y tan pronto como el precio va más allá del canal virtual, el robot abre una operación en la dirección opuesta. Este algoritmo de negociación se basa
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
EA Black Spark
Suparma Suparma
Asesores Expertos
Presentamos Black Spark: su camino hacia la inversión informada. A menudo, las decisiones de inversión pueden resultar abrumadoras para los inversores. Sin embargo, con Black Spark, usted puede tomar el control y hacer elecciones bien informadas. Nuestro sistema de vanguardia está diseñado para proporcionarle información actualizada mediante el análisis de grandes cantidades de datos de mercado en tiempo real. Mediante algoritmos avanzados, identificamos patrones y tendencias, y le ofrecemos rec
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Magic Win
Reni
4 (2)
Asesores Expertos
EA MAGIC WIN es el sistema de comercio avanzado que fue probado durante mucho tiempo en diferentes condiciones de mercado con pruebas de carga pesada. Basado en nuestro indicador personalizado que está respaldado con el concepto de reversión a la media, junto con algunos otros algoritmos, este producto se adapta a las condiciones actuales del mercado y actúa en consecuencia. Pares de divisas soportados: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD TF recomendado: M15. Setfile se puede descargar desde
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
EA Smart Grid
Tommaso Piazza
Asesores Expertos
EA Red Inteligente Este EA se basa en funciones y algoritmos raramente utilizados por otros programadores. Puede funcionar en todos los cruces. Se deriva de cálculos matemáticos avanzados que varían parámetros y variables de forma "inteligente". En cada cierre de la posición corta o larga, las funciones reajustan casi todos los valores a la nueva situación de balance, margen, equidad. Antes de nada quiero aclarar que no utiliza ningún indicador. Por el contrario, se basa en una progresión n
Engulfing Scalping EA
Suriya Thammalungka
Asesores Expertos
Engulfing Scalping EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operadores que aprecian la fiabilidad de la Acción del Precio combinada con un sólido mecanismo de recuperación. Este EA opera basado en el clásico patrón de vela envolvente , una de las señales de reversión y continuación más poderosas del análisis técnico. No se basa en indicadores rezagados, sino que lee el sentimiento del mercado directamente de los gráficos. Cómo funciona La lógica se divide en dos fases inteli
Argo Gold Edition MT4
Encho Enev
1 (1)
Asesores Expertos
¡Hola traders! Les presento Argo Gold Edition - un experto construido para el comercio de oro, que se adapta a las especificidades de los movimientos del oro en los mercados internacionales. La base de su lógica es que sigue patrones rentables extraídos de periodos pasados. Los algoritmos matemáticos se basan en la correlación entre los valores de los indicadores utilizados y el movimiento correspondiente del precio del oro. El experto se basa en la serie ARGO. Se especializa en el comercio de O
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Eurusd Decoder EA MT4
Philip Pankaj Suthagar
4 (1)
Asesores Expertos
EURUSD DECODER EA es un asesor experto totalmente automatizado de medio plazo y riesgo medio. El análisis adaptativo de patrones de precios se utiliza para identificar posibles entradas y salidas de operaciones. El EA no utiliza ninguna práctica desleal de gestión monetaria como la rejilla y la martingala. Cada posición incluye un stop loss y todas las posiciones abiertas son monitorizadas por un algoritmo avanzado de control de pérdidas, que decide cuándo cerrar beneficios y cuándo aceptar pér
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Gold 10Pip Sell Scalper
Shivanand Abzal
Asesores Expertos
10pip Gold Scalper para cuentas pequeñas es el Scalper perfecto para operar con Oro con un algoritmo avanzado para proteger su capital. Una vez desplegado en los gráficos, colocará automáticamente una operación de venta con stop loss y take profit, y una vez alcanzado el take profit, abrirá automáticamente otra con los mismos criterios. Así que suéltelo en el máximo de la semana, máximo del día, máximo de la sesión y vea la magia.... también con características adicionales para garantizar la seg
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Max ScalperSpeed es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de negociación de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de negociación adecuadas, y también es capaz de funcionar bien en todas las condiciones del mercado, ya sea de tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias según las nec
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Alize EA
Viktor Barilko
Asesores Expertos
Alize EA es un asesor de operaciones avanzado diseñado específicamente para operar en el mercado Forex. Utiliza complejos algoritmos matemáticos para analizar el mercado y tomar decisiones de trading basadas en indicadores estándar modificados y análisis de la acción del precio. Este robot es fácil de usar y totalmente automatizado: simplemente instálelo en el gráfico AUDCAD y establezca el nivel de riesgo deseado. Una de las características clave de Alize EA es su avanzado sistema de promediaci
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Gold Label es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro. Este EA está diseñado específicamente para XAUUSD con bajo riesgo y puede hacer crecer su cuenta a partir de un pequeño capital. Se basa en el análisis de clúster de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. EA contiene algoritmo de mercado de auto-adaptación, que utiliza los patrones de acción de precios y los indicadores de comercio estándar. Experto mostró resultados estables en XAU en 2011-2020 período. No
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Asesores Expertos
El robot Wolf Stream tiene en su núcleo la capacidad de "ver" el gráfico como lo ve un humano. Por eso lee con precisión el estado de ánimo de los jugadores. Los miedos y esperanzas de la multitud se forman en el momento actual, en las situaciones actuales. El robot reacciona ante ellos y actúa de la forma óptima para cada situación. Las operaciones en tiempo real han reportado ganancias del 103% desde el 26 de julio de 2021 (3,5 meses) Existen muchas fases en el mercado, cuya naturaleza es fund
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras de mercado complejas, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>> Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Asesores Expertos
Del famoso desarrollador de EA de minería de oro - SJ presenta GoldZ AI - La potencia de comercio de oro de próxima generación. Precisión. Inteligencia. Beneficio. GoldZ AI no es sólo otro robot de trading - es su compañero de trading de oro de alta velocidad y conocedor del mercado , construido para conquistar el XAUUSD con una poderosa fusión de dominio de la acción del precio, detección inteligente de tendencias e inteligencia de aprendizaje automático . En su esencia, GoldZ AI se nutre d
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
Pingo Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas. El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Cómo funciona Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Otros productos de este autor
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 El Asesor Experto en Realidad Virtual (EA) es una sofisticada herramienta comercial diseñada para optimizar la utilización del margen mientras se ejecutan posiciones en los mercados financieros. Su estrategia única implica un proceso de dos pasos: iniciar una posición virtual seguida de una posición real correspondiente, destinada a minimizar los requisitos de margen. Aquí h
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilidades
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 ¡Deje una calificación de 5 estrellas si le gusta esta herramienta gratuita! Muchas gracias :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentamos el Asesor Experto "Supply and Demand Assistant" (EA), su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mun
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Asesor Experto Multipar con Cobertura de Grid (Dinámico Adaptativo) Rebate Hunter es un Asesor Experto con cobertura de grid multipar diseñado para generar un volumen de negociación constante, buscando la rentabilidad controlada de la cesta. El Asesor Experto abre Compra y Venta simultáneamente (entrada con cobertura) y gestiona las posiciones mediante una distan
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Marti Lovers
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 El Asesor Experto (EA) "Marti Lovers" es un sistema de trading sofisticado y agresivo, diseñado para operadores experimentados que pueden manejar estrategias de alto riesgo. Este EA combina múltiples lógicas de trading en una potente herramienta, ofreciendo un enfoque único y dinámico para operar en forex. Dada su naturaleza agresiva, "Marti Lovers" requiere un equilibrio susta
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentamos el vanguardista Asesor Experto "FAST SCALPER": Libere el poder de los mercados globales con precisión y competencia En el dinámico mundo del trading de forex, mantenerse a la vanguardia exige una combinación inigualable de inteligencia y tecnología. El Asesor Experto "FAST SCALPER" se erige como la cúspide de
Rebate Hunter
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Asesor Experto Multipar con Cobertura de Grid (Dinámico Adaptativo) Rebate Hunter es un Asesor Experto con cobertura de grid multipar diseñado para generar un volumen de negociación constante, buscando la rentabilidad controlada de la cesta. El Asesor Experto abre Compra y Venta simultáneamente (entrada con cobertura) y gestiona las posiciones mediante una distan
Gold Buster
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentamos el EA "Gold Buster": sistema dinámico de gestión de riesgos y soporte-resistencia de próxima generación El EA "Gold Buster" representa la vanguardia de los sistemas de negociación automatizados y aprovecha los últimos avances en la gestión de posiciones abiertas y la tecnología de análisis de riesgos para redefinir cómo se identifican y utilizan los niveles de sopo
Hedging Breakout
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 El Asesor Experto de Hedging Breakout es una sofisticada herramienta comercial diseñada para capitalizar las rupturas del mercado mientras emplea una sólida gestión de riesgos a través de estrategias de cobertura. Este EA está meticulosamente diseñado para identificar oportunidades de ruptura óptimas, aprovechando la mayor liquidez del mercado para maximizar el potencial comer
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 El Asesor Experto (EA) "Medidor de fuerza de divisas de pares múltiples" es una herramienta comercial avanzada diseñada para operadores de Forex que buscan optimizar sus estrategias comerciales a través de un análisis integral del mercado y técnicas sólidas de gestión de riesgos. Este EA aprovecha el método de fortaleza de la moneda, proporcionando una indicación clara de la fort
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilidades
Marca de agua Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logotipo Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 El script "Marca de agua" está diseñado para mejorar su gráfico de trading mostrando información crucial directamente en el fondo. Este script proporciona una forma clara y discreta de realizar un seguimiento de detalles clave como el par
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilidades
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Presentamos el asesor experto y asistente de trading "Smart Trader": la herramienta definitiva en la que confían los traders profesionales de todo el mundo por su inigualable adaptabilidad y sus innovadoras estrategias de gestión de riesgos. La base de "Smart Trader" reside en su revolucionario sistema de gestión de riesgos
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilidades
Asesor de Operaciones: Dominando el Gráfico El Asesor Experto (EA) Definitivo para Operadores Profesionales VERSIÓN Versión MT4 | Versión MT5 | Blogs v.3.0 - Integración con Bot de Telegram Nota: La versión MT4 es más ligera que la versión MT5 Asesor de Operaciones: Dominando el Gráfico El Asesor de Operaciones es un asistente de operaciones avanzado diseñado para optimizar las estrategias de trading mediante la integración de herramientas clave de análisis de mercado y una funcionalidad
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Trading preciso de una sola vez con indicadores inteligentes ¿Cansado de estrategias desordenadas, sobreoperaciones y riesgos innecesarios? Descubre Grandmaster EA: un Asesor Experto limpio, preciso y práctico, diseñado para traders que buscan una estrategia rápida y eficaz con toma de decisiones inteligente. Impulsado por la lógica de triple indicador Grandm
Liquidity Side
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Entrada inteligente basada en la liquidez institucional Liquidity Side es un Asesor Experto automatizado diseñado para detectar áreas de liquidez ocultas en el mercado, donde las instituciones tienen mayor probabilidad de operar. Al combinar indicadores técnicos y filtros de noticias en tiempo real, este EA evita el ruido del mercado y se centra en entradas ef
Volatility Switching
Agus Santoso
Asesores Expertos
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" es un Asesor Experto (EA) avanzado meticulosamente diseñado para operadores que buscan optimizar sus posiciones en entornos de mercado dinámicos. Este EA opera según el principio de reconocer la volatilidad del mercado y ajustar dinámicamente sus estrategias para mitigar el riesgo y mejorar la rentabilidad. Al emplear el método de Posición Abierta con especial atención
Fibo SnR
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Presentamos el asesor experto de vanguardia "Fibo SnR": ¡su mejor compañero comercial! Revolucione su experiencia comercial con el Asesor Experto (EA) más reciente y sofisticado, el Asesor Experto "Fibo SnR". Esta innovadora herramienta aprovecha el poder de los algoritmos avanzados y los principios atemporales de los niveles de Fibonacci para proporcionar exactitud y precisió
Wayang
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA": trading inteligente con precisión de tendencia y S/R Descripción general "Wayang EA" es un asesor experto inteligente que combina la estrategia de órdenes pendientes con el análisis de soporte y resistencia y de tendencias para capturar las mejores oportunidades del mercado. Creado con algoritmos que se han probado en diversas condiciones de mercado, este EA es a
KingKong MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 El Asesor Experto (EA) "Medidor de fuerza de divisas de pares múltiples" es una herramienta comercial avanzada diseñada para operadores de Forex que buscan optimizar sus estrategias comerciales a través de un análisis integral del mercado y técnicas sólidas de gestión de riesgos. Este EA aprovecha el método de fortaleza de la moneda, proporcionando una indicación clara de la fort
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA: algoritmo de negociación inteligente basado en la volatilidad Descripción general Dynamite Breakout EA es un asesor experto avanzado diseñado para aprovechar la volatilidad del mercado mediante la identificación dinámica de zonas de ruptura en función de los movimientos de precios intradía. Este EA calcula de forma inteligente las áreas de negociación potenc
Filtro:
Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.05.15 19:00 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35365
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2024.05.16 00:54
Thank you Sir
Respuesta al comentario