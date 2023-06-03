Hedging Locking





헤징 락킹(MT4) — 다이내믹 락킹 헤지 EA (멀티 심볼)

헤징 락킹은 여러 심볼을 지원하는 헤징 전문가 어드바이저(EA)입니다. 매수와 매도를 동시에 진입(락킹/헤징)한 후, 가격이 동적으로 변동하여 차이가 발생할 경우 추가적인 헤지 레이어를 구축합니다. 이 EA는 "직접" 및 "반대/복구" 측에 각각 다른 로트 배율을 적용하는 락킹 방식을 통해 변동 위험을 관리하고, 목표 금액/비율(심볼 또는 바스켓별)을 설정하여 거래를 종료합니다.





작동 방식 (전략 개요)

초기 잠금 (헤지 진입)

특징에 거래가 없을 때, EA는 다음을 실행합니다.

1 × 매수 (호가)

1 × 매도 (매수호가)

다이내믹 스텝 (레이어링)

EA는 가장 먼/극단적인 포지션을 모니터링하고 가격이 다음 기준에 따라 벗어나는지 확인합니다.

다이내믹 스텝 거리





다이내믹 스텝 거리는 유연한 "범위" 목록(예: 3#3#3#...)으로 제어됩니다.





로트 크기 잠금 로직 (정방향 vs. 반대방향)

새로운 레이어를 추가할 때, EA는 또 다른 매수+매도 쌍을 실행하지만, 로트 크기는 다를 수 있습니다.

정방향 로트 배율

반대/복구 로트 배율

이를 통해 EA는 헤지 구조를 유지하면서 복구가 필요한 쪽을 강화할 수 있는 제어된 "잠금" 동작을 구현합니다.





청산/종료 규칙

각 심볼별로 목표 금액 또는 목표 비율(TP/SL)에 따라 청산합니다.





총 금액 또는 목표 비율(TP/SL)에 따라 모든 종목(바스켓)을 청산합니다.

일일 목표(금액/비율) 달성 후 신규 거래를 중지할 수 있습니다.

시간에 따른 전체 청산(선택 사항, 주의해서 사용)





주요 기능

진정한 헤징/락킹: 매수+매도 동시 진입

동적 스텝 간격: 변동성에 따라 조정

유연한 스텝 제어: 범위(예: 3#3#4#5#...)를 통한 다단계 스텝 목록

로트 제어 시스템: 직접 진입과 반대/회수 진입에 대한 개별 매개변수 설정





위험 관리:

최대 레벨 / 최대 레이어

종목별 청산(금액/비율 TP/SL)

전체 청산(바스켓 TP/SL)

일일 목표 손절매

다중 종목: 입력 패널에서 원하는 종목만 활성화

시간 필터: 초기 진입을 거래 세션으로 제한





권장 조건

헤징 계정 필요(헤징 기능이 활성화된 MT4, 네팅 기능 제외).





스프레드가 낮고 체결이 안정적인 브로커(수수료가 적절한 브로커)에서 최적의 성능을 발휘합니다.

횡보장세 또는 평균회귀장에서 가장 효과적이며, 강한 추세에서는 위험도가 높아질 수 있습니다.

극단적인 뉴스 발표로 인한 가격 급등 시에는 위험성을 충분히 이해하지 못하는 한 실행을 피하십시오.





중요 위험 고지

이 EA는 락킹 + 평균화 방식의 포지션 관리를 사용합니다. 장기적인 추세 또는 높은 변동성 시 주문 누적 및 손실이 발생할 수 있습니다. 수익을 보장하지 않습니다. 항상 데모 계정에서 먼저 테스트하고 적절한 위험 한도(최대 레벨, 로트 크기, 바스켓 손절매 등)를 설정하십시오.