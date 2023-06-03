



Hedging Locking (MT4) — ダイナミックロックヘッジ EA (マルチシンボル)

Hedging Locking は、買い注文と売り注文を同​​時にオープン（ロック/ヘッジ）し、価格が動的な距離だけ離れた時点で追加のヘッジレイヤーを構築するように設計された、マルチシンボルヘッジのエキスパートアドバイザーです。この EA は、「直接」側と「反対/回復」側に別々のロット乗数を使用するロックアプローチを使用してフローティングエクスポージャーを管理し、その後、通貨ペアまたはバスケットごとに金額/パーセント目標を使用して取引を終了します。





仕組み（戦略概要）

初期ロック（ヘッジエントリー）

シンボルに取引がない場合、EAは以下の条件でポジションを開きます。

1 × 買い（Ask）

1 × 売り（Bid）

ダイナミックステップ（レイヤー）

EAは最も遠い／極端なポジションを監視し、価格が以下の値から離れた時にチェックします。

ダイナミックステップ距離





ダイナミックステップ距離は、柔軟な「範囲」リスト（例：3#3#3#...）によって制御されます。





ロットロックロジック（直接 vs 反対）

新しいレイヤーを追加すると、EAは別の買い+売りペアを開きますが、ロットサイズは異なる場合があります。

直接ロット乗数

反対/回復ロット乗数

これにより、EAはヘッジ構造を維持しながら、回復が必要な側を強化する、制御された「ロック」動作が実現します。





決済/決済ルール

シンボルごとに、金額または目標値（TP/SL）で決済します。

全てのシンボル（バスケット）を、合計金額またはパーセント目標（TP/SL）で決済します。

日次目標（金額/パーセント）は、目標達成後に新規取引を停止できます。

時間による全決済（オプション）（注意して使用してください）。





主な機能

真のヘッジ/ロック：買い注文と売り注文を同​​時にオープン

ダイナミックステップディスタンス：ボラティリティに適応

柔軟なステップコントロール：レンジによる複数レベルのステップリスト（例：3#3#4#5#…）

ロットコントロールシステム：直近注文と逆指値注文/回復注文で個別のパラメータ





リスクコントロール：

最大レベル/最大レイヤー

シンボルごとの決済（金額/パーセントTP/SL）

全決済（バスケットTP/SL）

日次目標ストップ

複数シンボル：入力パネルから必要なシンボルのみ有効にする

時間フィルター：初回エントリーを取引セッションに制限





推奨条件

ヘッジアカウントが必要です（ヘッジが有効になっているMT4、ネッティングは無効）。

低スプレッド・安定約定のブローカーが最適です（手数料は問題ありません）。

レンジ相場や平均回帰相場で最も効果を発揮します。強いトレンドはエクスポージャーを増加させる可能性があります。

リスクを十分に理解していない限り、ニュースの急騰局面では取引を避けてください。





重要なリスクに関するお知らせ

このEAは、ロック＋平均化方式のポジション管理を採用しています。長期トレンドや高ボラティリティ局面では、注文が積み上がり、ドローダウンが発生する可能性があります。利益の保証はありません。必ずデモ口座で事前にテストを行い、適切なリスク制限（MaxLevel、ロットサイズ、バスケットSLなど）を設定してください。