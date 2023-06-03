Hedging Locking
- エキスパート
- Agus Santoso
- バージョン: 6.0
- アップデート済み: 3 1月 2026
- アクティベーション: 5
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/99489
MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/99490
Hedging Locking (MT4) — ダイナミックロックヘッジ EA (マルチシンボル)
Hedging Locking は、買い注文と売り注文を同時にオープン（ロック/ヘッジ）し、価格が動的な距離だけ離れた時点で追加のヘッジレイヤーを構築するように設計された、マルチシンボルヘッジのエキスパートアドバイザーです。この EA は、「直接」側と「反対/回復」側に別々のロット乗数を使用するロックアプローチを使用してフローティングエクスポージャーを管理し、その後、通貨ペアまたはバスケットごとに金額/パーセント目標を使用して取引を終了します。
仕組み（戦略概要）
初期ロック（ヘッジエントリー）
シンボルに取引がない場合、EAは以下の条件でポジションを開きます。
1 × 買い（Ask）
1 × 売り（Bid）
ダイナミックステップ（レイヤー）
EAは最も遠い／極端なポジションを監視し、価格が以下の値から離れた時にチェックします。
ダイナミックステップ距離
ダイナミックステップ距離は、柔軟な「範囲」リスト（例：3#3#3#...）によって制御されます。
ロットロックロジック（直接 vs 反対）
新しいレイヤーを追加すると、EAは別の買い+売りペアを開きますが、ロットサイズは異なる場合があります。
直接ロット乗数
反対/回復ロット乗数
これにより、EAはヘッジ構造を維持しながら、回復が必要な側を強化する、制御された「ロック」動作が実現します。
決済/決済ルール
シンボルごとに、金額または目標値（TP/SL）で決済します。
全てのシンボル（バスケット）を、合計金額またはパーセント目標（TP/SL）で決済します。
日次目標（金額/パーセント）は、目標達成後に新規取引を停止できます。
時間による全決済（オプション）（注意して使用してください）。
主な機能
真のヘッジ/ロック：買い注文と売り注文を同時にオープン
ダイナミックステップディスタンス：ボラティリティに適応
柔軟なステップコントロール：レンジによる複数レベルのステップリスト（例：3#3#4#5#…）
ロットコントロールシステム：直近注文と逆指値注文/回復注文で個別のパラメータ
リスクコントロール：
最大レベル/最大レイヤー
シンボルごとの決済（金額/パーセントTP/SL）
全決済（バスケットTP/SL）
日次目標ストップ
複数シンボル：入力パネルから必要なシンボルのみ有効にする
時間フィルター：初回エントリーを取引セッションに制限
推奨条件
ヘッジアカウントが必要です（ヘッジが有効になっているMT4、ネッティングは無効）。
低スプレッド・安定約定のブローカーが最適です（手数料は問題ありません）。
レンジ相場や平均回帰相場で最も効果を発揮します。強いトレンドはエクスポージャーを増加させる可能性があります。
リスクを十分に理解していない限り、ニュースの急騰局面では取引を避けてください。
重要なリスクに関するお知らせ
このEAは、ロック＋平均化方式のポジション管理を採用しています。長期トレンドや高ボラティリティ局面では、注文が積み上がり、ドローダウンが発生する可能性があります。利益の保証はありません。必ずデモ口座で事前にテストを行い、適切なリスク制限（MaxLevel、ロットサイズ、バスケットSLなど）を設定してください。
