Hedging Locking


Hedging Locking (MT4) – Dynamischer Hedge-Expert Advisor mit Sperrfunktion (Multi-Symbol)
Hedging Locking ist ein Multi-Symbol-Hedging-Expert Advisor, der Kauf- und Verkaufspositionen gleichzeitig eröffnet (Sperrung/Hedging) und zusätzliche Hedging-Ebenen aufbaut, sobald sich der Kurs um eine dynamische Distanz entfernt. Der Expert Advisor steuert das variable Risiko mithilfe eines Sperrverfahrens mit separaten Lot-Multiplikatoren für die „direkte“ und die „Gegenseite/Erholung“ und schließt Positionen anschließend anhand von Geld-/Prozent-Zielen (pro Symbol oder Warenkorb).

Funktionsweise (Strategieübersicht)
Erste Positionseröffnung (Hedge-Einstieg)
Wenn für ein Symbol keine Positionen vorhanden sind, eröffnet der EA:
1 × Kauf (Ask)
1 × Verkauf (Bid)
Dynamischer Schritt (Layering)
Der EA überwacht die äußerste Position und prüft, wann sich der Kurs um die folgende Distanz entfernt:

Die Distanz des dynamischen Schritts wird über eine flexible Bereichsliste (z. B. 3#3#3#...) gesteuert.

Lot-Logik (Direkt vs. Gegenläufig)
Beim Hinzufügen einer neuen Ebene eröffnet der EA ein weiteres Kauf- und Verkaufspaar. Die Lotgrößen können dabei variieren:
Multiplikator für direkte Positionen
Multiplikator für gegenläufige/Wiederherstellungs-Lots
Dies erzeugt ein kontrolliertes Sperrverhalten, bei dem der EA die Seite mit Erholungsbedarf verstärken und gleichzeitig die Hedge-Struktur beibehalten kann.

Ausstiegs-/Schließregeln
Schließen pro Symbol nach Kursziel (TP/SL).

Schließen Sie alle Symbole (Korb) nach Erreichen des Gesamtbetrags oder des prozentualen Ziels (TP/SL).
Das tägliche Ziel (Betrag/Prozent) kann den Handel nach Erreichen des Ziels stoppen. Optional: Alle Positionen nach Zeit schließen (mit Vorsicht verwenden).

Hauptmerkmale:
Echtes Hedging/Locking: Öffnet Kauf- und Verkaufspositionen gleichzeitig.

Dynamische Schrittweite: Passt sich der Volatilität an.

Flexible Schrittsteuerung: Mehrstufige Schrittliste über Range (z. B. 3#3#4#5#...).

Lot-Steuerung: Separate Parameter für Direkt- und Gegen-/Recovery-Seite.

Risikokontrolle:
Max. Level/Max. Layer
Schließen pro Symbol (Betrag/Prozent TP/SL)
Schließen aller Positionen (Korb TP/SL)
Tägliches Ziel-Stopping
Mehrere Symbole: Aktivieren Sie nur die gewünschten Symbole im Eingabefeld.

Zeitfilter: Beschränken Sie die ersten Einstiege auf Ihre Handelssitzung.

Empfohlene Bedingungen:
Hedging-Konto erforderlich (MT4 mit aktiviertem Hedging; kein Netting).

Optimal bei Brokern mit niedrigen Spreads und stabiler Ausführung (Kommissionen sind akzeptabel).

Funktioniert am besten in Seitwärtsmärkten/bei Marktrückkehr zum Mittelwert; starke Trends können das Risiko erhöhen. Vermeiden Sie es, bei extremen Nachrichtenspitzen Positionen zu eröffnen, es sei denn, Sie verstehen das Risiko vollständig.

Wichtiger Risikohinweis: Dieser Expert Advisor (EA) verwendet eine Positionsverwaltung mit Sperrung und Durchschnittsbildung. Er kann bei anhaltenden Trends oder hoher Volatilität Positionen anhäufen und Drawdowns verursachen. Es gibt keine Gewinngarantie. Testen Sie den EA immer zuerst auf einem Demokonto und verwenden Sie angemessene Risikolimits (MaxLevel, Positionsgröße, Stop-Loss im Basket usw.).
