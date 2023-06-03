Hedging Locking
- Agus Santoso
- Versão: 6.0
- Atualizado: 3 janeiro 2026
- Ativações: 5
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489
Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490
Hedging Locking (MT4) — EA de Hedge com Bloqueio Dinâmico (Multi-Símbolo)
O Hedging Locking é um Expert Advisor (EA) de cobertura multi-símbolo, concebido para abrir ordens de COMPRA e VENDA simultaneamente (bloqueio/hedge) e, em seguida, criar camadas de cobertura adicionais quando o preço se afasta por uma distância dinâmica. O EA visa gerir a exposição flutuante utilizando uma abordagem de bloqueio com multiplicadores de lote separados para o lado "direto" e "oposto/recuperação" e, em seguida, fecha as negociações utilizando objetivos de dinheiro/percentagem (por símbolo ou cesto).
Como funciona (Visão geral da estratégia)
Bloqueio inicial (Entrada de cobertura)
Quando não há negociações num símbolo, o EA abre:
1 × COMPRA (Ask)
1 × VENDA (Bid)
Passo dinâmico (Camadas)
O EA monitoriza a posição mais distante/extrema e verifica quando o preço se afasta por:
Distância do passo dinâmico
A distância do passo dinâmico é controlada por uma lista flexível de "Intervalo" (por exemplo, 3#3#3#...)
Lógica de lote de bloqueio (Direto vs. Oposto)
Ao adicionar uma nova camada, o EA abre outro par COMPRA+VENDA, mas os tamanhos dos lotes podem ser diferentes:
Multiplicador de lote direto
Multiplicador de lote oposto/de recuperação
Isto cria um comportamento de "bloqueio" controlado, onde o EA pode reforçar o lado que necessita de recuperação, mantendo a estrutura de cobertura.
Regras de saída/fecho
Fecho por símbolo por target monetário ou percentual (TP/SL).
Feche todos os símbolos (cesto) por valor total ou percentagem alvo (TP/SL).
O alvo diário (valor/percentagem) pode interromper novas operações após ser atingido.
Fecho opcional de todos os símbolos por horário (utilizar com cautela).
Principais características:
Hedging/bloqueio verdadeiro: abre ordens de COMPRA e VENDA em simultâneo
Distância de passo dinâmica: adapta-se à volatilidade
Controlo de passo flexível: lista de passos multinível através de Intervalo (ex.: 3#3#4#5#...)
Sistema de controlo de lotes: parâmetros separados para o lado direto e oposto/recuperação
Controlos de risco:
Nível máximo / Camadas máximas
Fecho por símbolo (TP/SL por valor/percentagem)
Fecho de todos os símbolos (TP/SL do cabaz)
Stop por alvo diário
Multissímbolo: ative apenas os símbolos pretendidos no painel de entrada
Filtro de tempo: limite as entradas iniciais à sua sessão de negociação
Condições recomendadas:
Conta de cobertura necessária (MT4 com hedging activado; NÃO netting).
Melhor em corretoras com spreads baixos e execução estável (comissão aceitável).
Funciona melhor em condições de consolidação/reversão à média; tendências fortes podem aumentar a exposição.
Evite executar o EA durante picos de notícias extremas, a menos que compreenda totalmente o risco.
Aviso importante sobre os riscos:
Este EA utiliza a gestão de posição com bloqueio e média. Pode acumular ordens e sofrer drawdown durante tendências prolongadas ou alta volatilidade. Não há garantia de lucro. Teste sempre primeiro numa conta de demonstração e utilize limites de risco adequados (MaxLevel, tamanho do lote, Stop Loss do cesto, etc.).
