



Hedging Locking (MT4) — EA de Hedge com Bloqueio Dinâmico (Multi-Símbolo)

O Hedging Locking é um Expert Advisor (EA) de cobertura multi-símbolo, concebido para abrir ordens de COMPRA e VENDA simultaneamente (bloqueio/hedge) e, em seguida, criar camadas de cobertura adicionais quando o preço se afasta por uma distância dinâmica. O EA visa gerir a exposição flutuante utilizando uma abordagem de bloqueio com multiplicadores de lote separados para o lado "direto" e "oposto/recuperação" e, em seguida, fecha as negociações utilizando objetivos de dinheiro/percentagem (por símbolo ou cesto).





Como funciona (Visão geral da estratégia)

Bloqueio inicial (Entrada de cobertura)

Quando não há negociações num símbolo, o EA abre:

1 × COMPRA (Ask)

1 × VENDA (Bid)

Passo dinâmico (Camadas)

O EA monitoriza a posição mais distante/extrema e verifica quando o preço se afasta por:

Distância do passo dinâmico





A distância do passo dinâmico é controlada por uma lista flexível de "Intervalo" (por exemplo, 3#3#3#...)





Lógica de lote de bloqueio (Direto vs. Oposto)

Ao adicionar uma nova camada, o EA abre outro par COMPRA+VENDA, mas os tamanhos dos lotes podem ser diferentes:

Multiplicador de lote direto

Multiplicador de lote oposto/de recuperação

Isto cria um comportamento de "bloqueio" controlado, onde o EA pode reforçar o lado que necessita de recuperação, mantendo a estrutura de cobertura.





Regras de saída/fecho

Fecho por símbolo por target monetário ou percentual (TP/SL).

Feche todos os símbolos (cesto) por valor total ou percentagem alvo (TP/SL).





O alvo diário (valor/percentagem) pode interromper novas operações após ser atingido.





Fecho opcional de todos os símbolos por horário (utilizar com cautela).





Principais características:

Hedging/bloqueio verdadeiro: abre ordens de COMPRA e VENDA em simultâneo

Distância de passo dinâmica: adapta-se à volatilidade

Controlo de passo flexível: lista de passos multinível através de Intervalo (ex.: 3#3#4#5#...)

Sistema de controlo de lotes: parâmetros separados para o lado direto e oposto/recuperação





Controlos de risco:

Nível máximo / Camadas máximas

Fecho por símbolo (TP/SL por valor/percentagem)

Fecho de todos os símbolos (TP/SL do cabaz)

Stop por alvo diário

Multissímbolo: ative apenas os símbolos pretendidos no painel de entrada

Filtro de tempo: limite as entradas iniciais à sua sessão de negociação





Condições recomendadas:

Conta de cobertura necessária (MT4 com hedging activado; NÃO netting).





Melhor em corretoras com spreads baixos e execução estável (comissão aceitável).

Funciona melhor em condições de consolidação/reversão à média; tendências fortes podem aumentar a exposição.





Evite executar o EA durante picos de notícias extremas, a menos que compreenda totalmente o risco.





Aviso importante sobre os riscos:

Este EA utiliza a gestão de posição com bloqueio e média. Pode acumular ordens e sofrer drawdown durante tendências prolongadas ou alta volatilidade. Não há garantia de lucro. Teste sempre primeiro numa conta de demonstração e utilize limites de risco adequados (MaxLevel, tamanho do lote, Stop Loss do cesto, etc.).