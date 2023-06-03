Hedging Locking
- Эксперты
- Agus Santoso
- Версия: 6.0
- Обновлено: 3 января 2026
- Активации: 5
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489
Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490
Hedging Locking (MT4) — Динамический хеджирующий советник с блокировкой (многосимвольный)
Hedging Locking — это многосимвольный советник по хеджированию, предназначенный для одновременного открытия сделок на покупку и продажу (блокировка/хеджирование), а затем создания дополнительных слоев хеджирования при динамическом изменении цены. Советник направлен на управление плавающей экспозицией с помощью подхода блокировки с отдельными множителями лотов для «прямой» и «противоположной/восстановительной» стороны, а затем закрывает сделки, используя целевые значения прибыли/процентов (для каждого символа или корзины).
Как это работает (Обзор стратегии)
Первоначальная блокировка (Вход в хеджирование)
Когда по символу нет сделок, советник открывает:
1 × ПОКУПКА (Продажа)
1 × ПРОДАЖА (Покупка)
Динамический шаг (Наслаивание)
Советник отслеживает самую дальнюю/экстремальную позицию и проверяет, когда цена отходит от нее на:
Расстояние динамического шага
Расстояние динамического шага контролируется гибким списком «Диапазон» (например, 3#3#3#...)
Логика блокировки лотов (Прямая или обратная)
При добавлении нового слоя советник открывает еще одну пару ПОКУПКА+ПРОДАЖА, но размеры лотов могут отличаться:
Множитель прямого лота
Множитель обратного/восстановительного лота
Это создает контролируемое поведение «блокировки», при котором советник может усилить сторону, нуждающуюся в восстановлении, сохраняя при этом структуру хеджирования.
Правила выхода/закрытия
Закрытие по каждому символу на основе целевой суммы денег или процента (TP/SL).
Закрытие всех символов (корзины) на основе общей суммы денег или процента (TP/SL).
Дневная целевая сумма (деньги/процент) может остановить новые сделки после достижения цели.
Дополнительно: Закрытие всех по времени (используйте с осторожностью).
Основные характеристики
Настоящее хеджирование/блокировка: открытие позиций на покупку и продажу одновременно
Динамическое расстояние шага: адаптируется к волатильности
Гибкое управление шагом: многоуровневый список шагов через диапазон (например, 3#3#4#5#...)
Система управления лотами: отдельные параметры для прямой и противоположной/восстановительной стороны
Контроль рисков:
Максимальный уровень / Максимальное количество слоев
Закрытие по символу (деньги/процент TP/SL)
Закрытие всех (корзина TP/SL)
Дневной целевой стоп-лосс
Многосимвольный режим: включайте только нужные символы из панели ввода
Временной фильтр: ограничение начальных входов вашей торговой сессией
Рекомендуемые условия
Требуется хеджирующий счет (MT4 с включенным хеджированием; НЕ неттинг).
Лучше всего работает у брокеров со стабильным спредом и стабильным исполнением (комиссия приемлема).
Лучше всего работает в условиях бокового движения / возврата к среднему значению; сильные тренды могут увеличить риск.
Избегайте запуска во время резких скачков цен на новостях, если вы полностью не понимаете риск.
Важное предупреждение о рисках
Этот советник использует управление позициями в стиле блокировки + усреднения. Он может накапливать ордера и вызывать просадку во время затяжных трендов или высокой волатильности. Гарантии прибыли нет. Всегда сначала тестируйте на демо-счете и используйте соответствующие лимиты риска (максимальный уровень, размер лота, стоп-лосс корзины и т. д.).
