



Hedging Locking (MT4) — Динамический хеджирующий советник с блокировкой (многосимвольный)

Hedging Locking — это многосимвольный советник по хеджированию, предназначенный для одновременного открытия сделок на покупку и продажу (блокировка/хеджирование), а затем создания дополнительных слоев хеджирования при динамическом изменении цены. Советник направлен на управление плавающей экспозицией с помощью подхода блокировки с отдельными множителями лотов для «прямой» и «противоположной/восстановительной» стороны, а затем закрывает сделки, используя целевые значения прибыли/процентов (для каждого символа или корзины).





Как это работает (Обзор стратегии)

Первоначальная блокировка (Вход в хеджирование)

Когда по символу нет сделок, советник открывает:

1 × ПОКУПКА (Продажа)

1 × ПРОДАЖА (Покупка)

Динамический шаг (Наслаивание)

Советник отслеживает самую дальнюю/экстремальную позицию и проверяет, когда цена отходит от нее на:

Расстояние динамического шага





Расстояние динамического шага контролируется гибким списком «Диапазон» (например, 3#3#3#...)





Логика блокировки лотов (Прямая или обратная)

При добавлении нового слоя советник открывает еще одну пару ПОКУПКА+ПРОДАЖА, но размеры лотов могут отличаться:

Множитель прямого лота

Множитель обратного/восстановительного лота

Это создает контролируемое поведение «блокировки», при котором советник может усилить сторону, нуждающуюся в восстановлении, сохраняя при этом структуру хеджирования.









Правила выхода/закрытия

Закрытие по каждому символу на основе целевой суммы денег или процента (TP/SL).

Закрытие всех символов (корзины) на основе общей суммы денег или процента (TP/SL).

Дневная целевая сумма (деньги/процент) может остановить новые сделки после достижения цели.

Дополнительно: Закрытие всех по времени (используйте с осторожностью).





Основные характеристики

Настоящее хеджирование/блокировка: открытие позиций на покупку и продажу одновременно

Динамическое расстояние шага: адаптируется к волатильности

Гибкое управление шагом: многоуровневый список шагов через диапазон (например, 3#3#4#5#...)

Система управления лотами: отдельные параметры для прямой и противоположной/восстановительной стороны





Контроль рисков:

Максимальный уровень / Максимальное количество слоев

Закрытие по символу (деньги/процент TP/SL)

Закрытие всех (корзина TP/SL)

Дневной целевой стоп-лосс

Многосимвольный режим: включайте только нужные символы из панели ввода

Временной фильтр: ограничение начальных входов вашей торговой сессией





Рекомендуемые условия

Требуется хеджирующий счет (MT4 с включенным хеджированием; НЕ неттинг).

Лучше всего работает у брокеров со стабильным спредом и стабильным исполнением (комиссия приемлема).

Лучше всего работает в условиях бокового движения / возврата к среднему значению; сильные тренды могут увеличить риск.

Избегайте запуска во время резких скачков цен на новостях, если вы полностью не понимаете риск.





Важное предупреждение о рисках

Этот советник использует управление позициями в стиле блокировки + усреднения. Он может накапливать ордера и вызывать просадку во время затяжных трендов или высокой волатильности. Гарантии прибыли нет. Всегда сначала тестируйте на демо-счете и используйте соответствующие лимиты риска (максимальный уровень, размер лота, стоп-лосс корзины и т. д.).