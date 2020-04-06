Atmos

¡Un asesor con potencial atómico desde los primeros días!

Monitorización

Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto
https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller

    El asesor se basa en la teoría del caos - el movimiento desordenado del precio. En la primera estrategia, el robot identifica los momentos en los que el precio se vuelve más activo y abre una parrilla de órdenes pendientes en la dirección del precio. En la segunda estrategia, las órdenes pendientes se colocan en contra del movimiento del precio. Y por último, en la tercera estrategia, se trabaja en el mercado sin utilizar órdenes pendientes.

    La mayor parte del tiempo, el asesor está en modo de espera, por lo que no debe esperar resultados rápidos de él. Sin embargo, una larga espera de incluso varias semanas puede dar sus frutos en tan sólo unas horas de trabajo activo. Este es el punto fuerte de la estrategia. Durante mucho tiempo, el robot puede sondear el mercado y perder pequeños lotes de transacciones, que es una parte integral de la estrategia. Pero en cuanto capta un buen impulso de los precios, el depósito puede aumentar muchas veces con un solo tirón de este tipo.

    Como resultado de un pequeño reajuste, la estrategia puede modificarse utilizando posiciones de cobertura. En cuanto se alcanza un determinado porcentaje de reducción, se abre una posición en dirección opuesta a la serie con el volumen total de todas las posiciones abiertas + factor de multiplicación. Si como resultado el precio no cambia su dirección, entonces el beneficio total pasa a ser positivo y tan pronto como alcanza el porcentaje de beneficio establecido, se cierran todas las posiciones.

    Si después de abrir una posición de cobertura el precio se invierte, se abre una segunda posición de cobertura en la dirección opuesta a la última, y así sucesivamente hasta que toda la serie de transacciones se cierra con un porcentaje de beneficio establecido debido a un mayor volumen. Normalmente, durante estos impulsos de precios, el precio se sale rápidamente del corredor de precios previsto. Por lo tanto, las posibilidades de obtener beneficios de esta forma son muy altas.

    Opciones

    • Ajustes:
      • Trade_EA_Settings - operar usando la configuración local del asesor (sin usar el sistema de archivos),
      • Trade_File_Settings - negociación utilizando la configuración del sistema de archivos (esto puede ser mucho más conveniente, más fácil y más eficiente);
      • Contable -el modo de optimización del asesor, durante la optimización de los parámetros en el probador de estrategias, el robot se lanza en paralelo en el gráfico en el modo "Contable" para procesar los datos recibidos. Como resultado, el robot selecciona los conjuntos de parámetros recibidos y los guarda en archivos. El asesor clasifica y carga los archivos listos para trabajar en tiempo real.
    • Folder_Number - número de la carpeta con archivos;
    • Auto_Magic- utilizado exclusivamente en conjunción con el parámetro " Trade_File_Settings "esta función selecciona los mejores archivos con los ajustes en función de la prioridad establecida " MagicNumber", así que digamos que si" MagicNumber = 1", esto significará la prioridad más alta y el robot buscará en el servidor el mejor archivo con ajustes (el mejor es el que mostró los mejores resultados en el probador de estrategias), luego el siguiente 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tiene sentido abrir docenas de cuentas y en cada una establecer al robot diferentes prioridades de 1 en adelante y el robot descargará y subirá diferentes archivos cada vez. La prioridad más alta es relativa y no es un hecho que será la más rentable;
    • MagicNumber- establece la prioridad de los archivos descargados y también es un identificador de posiciones, por lo tanto no se puede cambiar si el asesor tiene posiciones abiertas;
    • --------------------------
    • Auto_Symbol - selección automática de un par de divisas para operar, según los datos obtenidos durante las pruebas. El robot seleccionará el par de divisas más prometedor según la prioridad establecida empezando por 1, luego 2, 3 y así sucesivamente.
    • Auto_All - si está activado, durante la selección de un par de divisas y asignándole una prioridad, el robot tendrá en cuenta el resultado global, de lo contrario el individual.
    • Switch_Drawdown - si es mayor que 0, entonces la selección automática de divisas comienza sólo después de alcanzar el porcentaje de reducción establecido aquí y después de cerrar una serie sin éxito, hasta entonces la elección de la divisa sigue siendo suya.
    • Symbol_Filter - le permite excluir los pares de divisas para los que se registró una reducción con un porcentaje de Switch_Drawdown, el robot entonces los omite durante la selección automática.
    • --------------------------
    • n_Estrategia:
      • Strategy_0 - desactiva todas las estrategias;
      • Estrategia_1 - órdenes pendientes de ruptura;
      • Estrategia_2 - órdenes pendientes para un rebote;
      • Estrategia_3 - negociación en el mercado.
      • Strategy_Copy - si desactiva este parámetro, la opción "n_Strategy" cambia a control manual. Entonces, digamos que usted tiene el modo "Trade_File_Settings" habilitado y todos los ajustes son copiados del archivo, pero usted quiere operar con estos ajustes no en un breakout sino en un rebote desde niveles o viceversa (es decir, en la dirección opuesta), en este caso usted deshabilita esta bandera y establece manualmente el modo de operación "n_Strategy";
      • --------------------------
      • Inp_Point - el factor de multiplicación de los parámetros que se calculan en puntos;
      • --------------------------
      • Turbo - si está activado, el robot añadirá órdenes pendientes basadas en señales inmediatamente cuando se activen las órdenes pendientes existentes, sin esperar a que se cierren las posiciones abiertas. Esto puede cargar seriamente el depósito, pero el beneficio esperado también puede aumentar significativamente;
      • --------------------------
      • RiskPercent - porcentaje del depósito para el cálculo automático del lote;
      • Lote - lote fijo (si RiskPercent=0);
      • Multiplicación - coeficiente de multiplicación de posiciones promediadas;
      • --------------------------
      • Max_Loss - si es mayor que 0, en caso de una pérdida que supere el valor especificado aquí, el robot deja de operar hasta que se especifiquen otras acciones. Se encenderá un botón rojo en el gráfico y si lo pulsa, se producirá el bloqueo y la negociación continuará, pero se recomienda volver a optimizar. Por defecto, si el asesor detecta y descarga un nuevo conjunto de archivos con ajustes, se bloqueará automáticamente.
      • Equity_Percentage - cálculoMax_Loss como porcentaje del depósito;
      • Total_History - el número de días de la historia para la que el resultado de la negociación debe ser calculado, se recomienda que no sea inferior a 30 días.
      • -------------------------
      • Close_Time_Min - cierre anticipado de posiciones una vez transcurrido el tiempo, la cuenta atrás es en segundos desde el momento en que se abren las posiciones;
      • -------------------------
      • Spread - el spread máximo permitido, por encima del cual el robot no opera;
      • Slippage - deslizamiento permitido;
      • -------------------------
      • Distancia - distancia para colocar la primera orden pendiente;
      • Pending_Orders - número de órdenes pendientes abiertas simultáneamente;
      • Divergencia - distancia entre órdenes;
      • Expiración - el tiempo de vida de las órdenes pendientes;
      • -------------------------
      • Stop_Loss_Percentage - stop loss como porcentaje del depósito;
      • Minimum_Stop_Loss - distancia mínima hasta el stop loss;
      • Take_Profit_Percentage - toma de beneficios como porcentaje del depósito;
      • Minimum_Take_Profit - distancia mínima a la toma de beneficios;
      • --------------------------
      • n_Señal:
        • Signal_Candles - operar utilizando el análisis de velas,
        • Signal_Counter - negociación en un retroceso del precio desde una tendencia dada (en un retroceso según el principio de la goma),
        • Signal_Custom - negociación utilizando un indicador incorporado basado en el principio de las condiciones de sobreventa y sobrecompra del mercado;
      • ---------------------------
      • Paso - paso de medición del precio (Signal_Candles);
      • Power - tiempo de cambio de precio en segundos (Signal_Candles);
      • ---------------------------
      • Period_MA - período del indicador MA (Signal_Counter);
      • Step_MA - la distancia del tirón en pips (Signal_Counter);
      • ----------------------------
      • Use_Arrow - operar sólo en el momento de generación de la señal (Signal_Custom);
      • Deviations - desviación del precio (Signal_Custom);
      • ----------------------------
      • Use_Trailing_Stop - utilizar trailing stop;
      • Trail_Time - retardo de trailing en segundos desde el momento en que se abre la posición;
      • Trail_Start - inicio;
      • Trail_Step - paso;
      • NoLoss- punto de equilibrio;
      • Min_Profit_No_Loss- beneficio mínimo de equilibrio;
      • ----------------------------
      • Averaging - promedio de posiciones abiertas;
      • Last_Price - si está activado, se toma el precio de la última posición, si no, el extremo;
      • MaxTrades - número máximo de posiciones promediadas;
      • PipStep - distancia entre posiciones en pips;
      • LotExponent - multiplicador del volumen de promediación;
      • ----------------------------
      • Use_Time - filtro de tiempo;
      • BeginTime - inicio de la sesión de negociación;
      • EndTime - fin de la sesión de negociación;
      • ----------------------------
      • Trailing_Profit - trailing del beneficio en la moneda del depósito, así que digamos que si Trailing_Profit = 100 y un beneficio de 100 dólares se fija en la cuenta - la función se activará, como resultado, si el beneficio cae a 50 dólares, entonces todas las posiciones y órdenes se cerrarán forzosamente. Si después de la activación de la función, el precio continúa moviéndose y el beneficio crece, entonces la cantidad de cierre también crecerá. Por lo tanto, si el beneficio alcanza una cantidad de aproximadamente 300 dólares, entonces la cantidad de cierre ya será de 150 dólares en ese momento, la cantidad de cierre en un retroceso del precio siempre será el 50% del máximo alcanzado;
      • ----------------------------
      • Protected_Amount - cantidad de depósito no combustible, si la equidad cae a este valor, todas las posiciones y órdenes se cerrarán forzosamente y el comercio se detendrá. Es necesario tener en cuenta que la cantidad especificada aquí no participará en el comercio, en consecuencia, no se puede especificar una cantidad no combustible de 100 dólares aquí si sólo tiene un depósito de 100 dólares;
      • Protected_Copy - copiar el valor de Protected_Amount desde un archivo (si se utiliza el sistema de archivos de configuración) o localmente;
      • ----------------------------
      • Count_Symbol_Max - el número de pares de divisas con los que se puede operar simultáneamente. El robot cuenta el número de pares de divisas para los que hay posiciones abiertas, esto es necesario para evitar la sobrecarga del depósito. Digamos que 2 posiciones están abiertas para EURUSD y 3 posiciones para GBPUSD, la función devolverá el valor - 2. Esto significa que sólo hay 2 pares de divisas en operación;
      • ----------------------------
      • Percentage_Lock - porcentaje del volumen total de todas las posiciones abiertas en el gráfico para colocar la primera orden de bloqueo;
      • Max_DD - porcentaje de reducción de la serie principal en el que se abre la primera posición de cobertura;
      • Corridor_Lock - distancia del corredor para las posiciones de cobertura;
      • Lot_Exponent_Lock - coeficiente de la posición de cobertura;
      • Percentage_Profit_Lock - porcentaje de beneficio para el cierre de todas las posiciones;
      • Max_Trades_Lock - número máximo de posiciones de cobertura;
      • Inp_Point - multiplicación de los parámetros pip por un coeficiente especificado;
      • i_Symbol - protección contra el lanzamiento accidental del asesor en otro símbolo (el símbolo se escribe aquí);
      • i_Period - protección contra el lanzamiento accidental del asesor en un período diferente (el período se especifica aquí).

      Bloque de optimización automática

      Se trata de una potente función que lleva el sistema a un nivel completamente nuevo. No sólo optimiza el asesor, seleccionando los mejores ajustes en una máquina completa, sino que también realiza pruebas a futuro para la estabilidad de los parámetros. Le mostraré cómo utilizar esto en la revisión de vídeo.
      • MultiLevelRecording - el número de carpetas con archivos, si 0, los ajustes no se guardarán. Durante la optimización, el asesor analiza los resultados de cada pasada en el probador de estrategias y guarda los ajustes con los mejores indicadores en archivos separados. Los archivos con los ajustes (incluyendo el par de divisas y el período del gráfico) se guardan en una carpeta separada. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de optimización, los resultados positivos se pueden lograr con diferentes configuraciones, y nadie sabe qué configuración será más eficaz en las condiciones reales del mercado. Por lo tanto, tiene sentido guardar al menos varias combinaciones de ajustes, que luego se pueden utilizar en varias cuentas a la vez distribuyendo los fondos entre ellas. De este modo se consigue diversificar el riesgo. Mientras que en una cuenta podemos tener pérdidas, en otra se consiguen beneficios. Para automatizar el proceso de guardar los ajustes en diferentes variaciones, basta con aumentar el valor del parámetro MultiLevelRecording (nombre abreviado - MLR) en la cantidad deseada. Como resultado, después de guardar los ajustes en una carpeta (para un determinado par de divisas con un determinado período del gráfico), el asesor creará una nueva carpeta para la siguiente variación aumentando su número en uno. El número de la carpeta principal es el parámetro Folder_Number, que contiene todas las subcarpetas con el número inicial de Magic_Number. Todas las carpetas subsiguientes tienen números - (Magic_Number + número de serie de creación). El número de cada carpeta subsiguiente excede al anterior en un múltiplo (un dígito).
      • _1_Statistics - criterios personalizados para la aceptabilidad de los ajustes en forma de lista desplegable. Seleccione el criterio al que, en su opinión, debe corresponder el resultado de aceptabilidad de los ajustes. Todos los resultados que no correspondan a este criterio se cortarán automáticamente:
        • Depósito inicial - el valor del depósito inicial.
        • Retirada - importe de los fondos retirados de la cuenta.
        • Beneficio - beneficio neto al final de la prueba.
        • Beneficio bruto - beneficio total, la suma de todas las operaciones rentables (positivas). El valor es mayor o igual a cero.
        • Pérdida bruta - pérdida total, la suma de todas las operaciones no rentables (negativas). El valor es menor o igual a cero.
        • Operación con beneficio máximo: el beneficio máximo es el valor más alto entre todas las operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.
        • Operación con pérdida máxima: la pérdida máxima es el valor más pequeño entre todas las operaciones con pérdida. el valor es menor o igual a cero.
        • Máximo beneficio consecutivo - el máximo beneficio en una secuencia de operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.
        • Ganancias máximas consecutivas - el beneficio total en la serie más larga de operaciones rentables.
        • Pérdida máxima consecutiva: pérdida total en la serie más larga de operaciones perdedoras.
        • Pérdidas máximas consecutivas - número de operaciones en la serie más larga de operaciones perdedoras.
        • Saldo mínimo - valor mínimo del saldo.
        • Reducción máxima del saldo - reducción máxima del saldo en dinero. Durante la negociación, el saldo puede experimentar muchas reducciones, se toma el valor más alto.
        • Porcentaje de reducción del saldo - reducción del saldo en porcentaje que se registró en el momento de la reducción máxima del saldo en dinero.
        • Reducción relativa máxima del saldo - reducción máxima del saldo en porcentaje. Durante la negociación, el saldo puede experimentar múltiples detracciones, para cada una de las cuales se registra el valor de detracción relativa en porcentaje. Se devuelve el valor mayor.
        • Reducción relativa del saldo en porcentaje - reducción del saldo en dinero, que se registró en el momento de la reducción máxima del saldo en porcentaje.
        • Disminución mínima de capital - valor mínimo de capital.
        • Reducción máxima de fondos propios - reducción máxima de fondos en dinero. Durante la negociación, los fondos pueden experimentar muchas detracciones, se toma el valor mayor.
        • Porcentaje de reducción del capital - reducción de los fondos en porcentaje, que se registró en el momento de la reducción máxima de los fondos en dinero.
        • Máxima depreciación relativa del capital - máxima depreciación de los fondos en porcentaje. Durante la negociación, los fondos pueden experimentar múltiples detracciones, para cada una de las cuales se registra el valor relativo de la detracción en porcentaje. Se devuelve el valor más alto.
        • Porcentaje de reducción equitativa relativa: reducción de los fondos en dinero, que se registró en el momento de la reducción máxima de los fondos en porcentaje.
        • Pago esperado - expectativa matemática de ganar.
        • Factor de beneficio - rentabilidad.
        • Factor de recuperación - factor de recuperación.
        • Ratio de Sharpe - ratio de Sharpe.
        • Nivel de margen mínimo - valor mínimo alcanzado del nivel de margen.
        • On tester result - el valor del criterio de optimización del usuario calculado.
        • Operaciones - número de operaciones realizadas.
        • Operaciones - número de operaciones.
        • Operaciones con beneficios - operaciones rentables.
        • Operaciones con pérdidas - operaciones no rentables.
        • Operaciones cortas - operaciones cortas.
        • Operaciones largas - operaciones largas.
        • Profit short trades - operaciones cortas rentables.
        • Operaciones de beneficio largas - operaciones rentables largas.
        • Operaciones de máximo beneficio consecutivo - operaciones con máximo beneficio consecutivo.
        • Número máximo de ganancias consecutivas - número máximo de ganancias consecutivas.
        • Operaciones de máxima pérdida consecutiva: operaciones con la máxima pérdida consecutiva.
        • Número máximo de pérdidas consecutivas: número máximo de pérdidas consecutivas.
        • Promedio de victorias consecutivas: duración media de una serie de operaciones rentables.
        • Promedio de pérdidas consecutivas: duración media de una serie de operaciones perdedoras.
      • Más o menos. Digamos que si seleccionó la reducción como criterio, entonces esta bandera debe fijarse en menos (cuanto menor sea la reducción, mejor). Y si el criterio es el factor de beneficio, entonces naturalmente más (cuanto más factor de beneficio, mejor).
      • Statistics_1_ - valor mínimo/máximo del criterio en el que se aceptan los ajustes.
      • Estadísticas_2, Estadísticas_3 - parámetros similares ...
      • Auto_Switch - si lo desactiva, los archivos con los ajustes no se escribirán automáticamente durante la optimización, se escribirán durante las pruebas. Así, la selección de los mejores ajustes se realiza manualmente con su participación.
      • Pause_Pass - si es mayor que 0, el robot no escribirá archivos con configuraciones en una fila, se saltará el número de variaciones especificado aquí, esto se hace con el fin de diversificar las opciones con configuraciones tanto como sea posible.
      • Procesamiento_instantáneo: si está activado, el robot analizará los ajustes recibidos directamente durante la optimización; de lo contrario, lo hará durante las pruebas. Si es necesario realizar pruebas de avance de los ajustes recibidos, es necesario desactivar. Durante la prueba de avance, el robot probará todos los archivos seleccionados con configuraciones sucesivamente, eliminará los que no hayan superado la prueba de avance y analizará todos los restantes con la construcción automática de un vector de mejor a peor.
      • --------------------------
      • Forward - forward testing, si está activado, el asesor realizará el forward testing directamente durante la optimización. A partir de la fecha establecida, dentro del asesor, se habilitan funciones que calculan indicadores de importancia crítica, tales como el beneficio (fijado en la moneda del depósito), la reducción relativa (en porcentaje), el factor de beneficio, la expectativa matemática, el número de operaciones, todos los indicadores a continuación se refieren exclusivamente al forward testing a partir de la fechaForward_Time;
      • Forward_Time - fecha de inicio de la prueba a plazo;
      • Forward_Profit - beneficio recibido en la divisa fuerte del depósito en el que se aceptan los ajustes;
      • Opt_Drawdown - reducción relativa como porcentaje del depósito dentro del cual se aceptan los ajustes;
      • Opt_Profit_Factor - factor de beneficio con el que se aceptan los ajustes;
      • Opt_Expected_Payoff - valor esperado al que se aceptan los ajustes;
      • Total_Trades - número de operacionesen las que seaceptan los ajustes;
      • --------------------------
      • Month_Loss - si es mayor que -1, el asesor sólo aceptará aquellos ajustes que muestren un crecimiento estable del depósito de ciclo a ciclo. Un ciclo puede durar de un minuto a un mes. Si establece el valor en 0, entonces en este caso no se permite ni un solo ciclo de pérdida, este es un criterio muy estricto, bajo el cual será difícil o incluso imposible para un probador de estrategias seleccionar configuraciones. Esto depende en gran medida de la duración de los ciclos, si el ciclo dura un mes, entonces sólo hay 12 de ellos en un año y esto es incomparablemente más fácil que un ciclo horario, donde sólo hay 24 ciclos en un día. Especialmente si no se permiten los ciclos cero, es decir, el tiempo de inactividad.
      • Switch_Period - duración de los ciclos;
      • Zero_Result - si considerar el tiempo de inactividad como un resultado negativo en los ciclos; si se activa, será mucho más difícil para el probador seleccionar los ajustes, especialmente para ciclos cortos.

      Notas leídas con atención

      • El robot fue creado por un trader activo y programador con amplia experiencia.
      • Usted no debe tratar de averiguar su configuración de inmediato, a primera vista parece complicado, de hecho, será muy fácil de manejar después de entender los principios básicos de su funcionamiento a nivel de usuario.
      • También hay una oportunidad única deutilizar este robot de forma gratuita, tanto temporal como permanente, en el marco del programa de afiliados. Otro nombre para este asesorOsa.
      • Al principio, se recomienda encarecidamente utilizar sólo los archivos ya preparados con la configuración descargada de nuestro servidor. Se necesita tiempo antes de aprender a optimizar el robot a ti mismo. Especialmente para estohay una utilidad, que busca y descarga archivos de nuestro servidor de forma automática, con una frecuencia de una hora. Es necesario ejecutar en un horario paralelo, en la configuración de la utilidad seleccioneAtmos.

      Por qué los usuarios dejan comentarios negativos sobre MQL5: Análisis de motivos

      Soporte

      Todas las preguntas y comentarios en la red social"Telegram", en otros recursos no comento los mensajes y no respondo a las preguntas, con el fin de ahorrar tiempo y concentrar la información en un solo canal.


