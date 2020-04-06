Cobra Trader

Principio básico de funcionamientoEl objetivo del robot es detectar automáticamente los momentos de corrección tras fluctuaciones significativas de los precios en el mercado. El robot utiliza órdenes pendientes para entrar en el mercado en las rupturas de los niveles clave.

Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto.

Detección automática de puntos de entrada tras fuertes movimientos de precios

Órdenes pendientes en la ruptura de niveles de soporte/resistencia

Enfoque de scalping con posiciones cortas

Protección del capital mediante el sistema stop-loss

Negociación adaptablea las condiciones del mercado

Mecanismo de seguro mediante stop-loss y take-profit

Transferencia al punto de equilibrio con movimientos de precios favorables

Personalización flexible de los parámetros de negociación

Control automático de los volúmenes de las posiciones

Lote - volumen fijo para cada transacción

Ajuste de distancia de órdenes pendientes

Tiempo de espera para eliminar órdenes fallidas

Trailing stop para proteger los beneficios

Cantidad máxima deórdenes abiertas simultáneamente

Pares óptimos: pares de divisas con alta volatilidad, XAUUSD con dos decimales, o cualquier otro basado en resultados de optimización

Marco temporal : M1-H1 para scalping efectivo

Broker : preferiblemente cuenta ECN con spread bajo

Depósito : capital inicial recomendado a partir de 100 dólares

Tiempo de negociación: más eficaz durante los períodos de alta volatilidad

Riesgo fijo por operación (no más del 2-3% del depósito)

Control de deslizamiento al ejecutar órdenes

Seguimiento de la situación del mercado

Parámetros deadaptacióna las condiciones actuales del mercado

El robot está diseñado para operadores que prefieren un estilo de negociación agresivo con posiciones cortas y una reacción rápida a los cambios del mercado. El sistema combina la automatización de los procesos de negociación y la protección del capital frente a pérdidas significativas.

Trade_EA_Settings - negociación utilizando la configuración local del asesor (sin utilizar archivos txt),



Trade_File_Settings - trading usando archivos txt.files ( esto puede ser mucho más conveniente y eficiente);

Contable - optimización del asesor con la creación de archivos txt. Durante el proceso de optimización, el robot seleccionará de forma independiente los mejores conjuntos con ajustes según los criterios especificados (drawdowns, factor de beneficio, expectativa, factor de recuperación, etc.) y los escribirá en archivos txt. Luego, cuando se ejecuta en el gráfico en el modo " Trade_File_Settings " , el robot descarga los archivos txt en lugar de los archivos de conjuntos estándar . El sistema de creación de archivos puede ser desactivado, ya que requiere la conexión de DLL (cualquier DLL está prohibido en el mercado MQL5). En este caso, se recomienda utilizar " File Manager" que descarga archivos ya creados desde nuestro servidor (son los mismos archivos que utilizamos en el comercio).

Folder_Number - número de la carpeta con los archivos;

Auto_Magic - utilizado exclusivamente en conjunción con el parámetro "Trade_File_Settings " esta función selecciona los mejores archivos con ajustes dependiendo de la prioridad establecida "Magic_Number " , así que digamos que si " Magic_Number=1 " , esto significará la prioridad más alta y el robot buscará en el servidor el mejor archivo con ajustes (el mejor es el que mostró los mejores resultados en el probador de estrategias), luego el siguiente 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tiene sentido abrir docenas de cuentas y en cada una establecer al robot diferentes prioridades de 1 en adelante y el robot descargará y subirá diferentes archivos cada vez. La prioridad más alta es relativa y no es un hecho que será la más rentable;

"Trade_File_Settings" función selecciona los mejores archivos con ajustes dependiendo de la prioridad establecida "Magic_Number", así que digamos que si "Magic_Number=1", esto significará la prioridad más alta y el robot buscará en el servidor el mejor archivo con ajustes (el mejor es el que mostró los mejores resultados en el probador de estrategias), luego el siguiente 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tiene sentido abrir docenas de cuentas y en cada una establecer al robot diferentes prioridades de 1 en adelante y el robot descargará y subirá diferentes archivos cada vez. La prioridad más alta es relativa y no es un hecho que será la más rentable;

Magic_Number - establece la prioridad de los archivos descargados;

Count_Symbol_Max - el número de pares de divisas con los que se puede operar simultáneamente. El robot cuenta el número de pares de divisas para los que hay posiciones abiertas, esto es necesario para evitar la sobrecarga del depósito. Digamos que 2 posiciones están abiertas para EURUSD y 3 posiciones para GBPUSD, la función devolverá el valor - 2. Esto significa que hay 2 pares de divisas en total.

--------------------------

Auto_Symbol - selección automática de un par de divisas para el comercio, de acuerdo con los datos obtenidos durante las pruebas. El robot seleccionará el par de divisas más prometedor según la prioridad establecida empezando por 1, luego 2, 3 y así sucesivamente.

Auto_All - si está activado, durante la selección de un par de divisas y asignándole una prioridad, el robot tendrá en cuenta el resultado global, de lo contrario el individual.

Switch_Drawdown - si es mayor que 0, entonces la selección automática de divisas comienza sólo después de alcanzar el porcentaje de reducción establecido aquí y después de cerrar una serie sin éxito, hasta entonces la elección de la divisa sigue siendo suya.

Symbol_Filter - le permite excluir los pares de divisas para los que se registró una reducción con un porcentaje de Switch_Drawdown, el robot entonces los omite durante la selección automática.

--------------------------

Profit_History (USD) - la cantidad de pérdida en la historia en la que se prohíbe seguir operando, si no se utiliza 0 ;

Total_History - el número de posiciones perdedoras en la historia en la que se prohíbe seguir negociando, si no se utiliza 0;

Time_History - la fecha a partir de la cual se calcula el resultado de la negociación, si la negociación se lleva a cabo utilizando archivos txt , entonces la fecha de creación se toma archivos txt.

--------------------------

Magic_Number - si se establece un número menor que 0, Magic_Number se calculará automáticamente;

Comments_On_Transactions - comentarios sobre las transacciones que aparecen en la pestaña "Historial de transacciones y cuentas";

ECN_Mode - válido para brokers que no aceptan enviar SL y TP simultáneamente con la orden;

--------------------------

Min_Spread_Correction - si se utiliza Dynamic_Limit, el sistema fijará un spread mínimo por debajo del cual no caerá. Esto se debe al hecho de que el spread interviene en los cálculos y en el probador de estrategias es medio-fijo, mientras que en condiciones reales es flotante y una caída excesiva del spread puede dar una señal de entrada dudosa, basada en datos no verificados durante las pruebas.

Max_Spread_Correction - aquí es lo mismo que Min_Spread_Correction sólo que en la dirección de aumento, en este caso un spread excesivamente alto, especialmente en los momentos de subida del precio, prácticamente bloquea la negociación y el robot pierde el beneficio potencial. Este parámetro establece el umbral por encima del cual el spread no aumenta.

Max_Spread - spread máximo permitido en puntos (1/10 pip);

Send_Market - negociación en el mercado, sin utilizar órdenes pendientes;

--------------------------

Maximum_Allowed_Average_Time - tiempo medio de ejecución máximo permitido en ms (0 significa sin límite);

Execution_Speed_Measurements - frecuencia en minutos con la que se deben enviar órdenes falsas para medir la velocidad de ejecución;

Stop_Loss - en puntos;

Take_Profit - en puntos;

Additional_Price_Gap - Se ha añadido un gap de precio adicional en puntos al SL y TP para evitar el error 130;

Trailing_Start - Empezar a obtener beneficios a partir de tal o cual cantidad de pips;

Commission_In_Points - Algunas cuentas de corretaje cobran comisión en USD por 1.0 lote. Comisión en puntos;

Max_Slippage - deslizamiento máximo permitido en puntos;

Minimum_Stop_Level - nivel mínimo de stop si el broker tiene 0 puntos;

--------------------------

Dynamic_Limit - cálculo basado en INT;

Dynamic_Multiplier - valor dinámico, utilizado sólo si Dynamic_Limit está en TRUE;

Fixed_Multiplier - valor fijo, usado sólo si Dynamic_Limit está en FALSE;

Use_Percentage - si es TRUE, el precio debe romper más de un cierto porcentaje;

Porcentaje - el porcentaje de cuánto debe diferir la diferencia entre iHigh-iLow de Dynamic_Limit. 0 es arriesgado, 60 es un valor seguro;

--------------------------

" Indicadores: 1 = Moving Average, 2 = Bollinger_Band, 3 = Envelopes" - Cambiar los indicadores de usuario

Deviation_For_I_Bands_Indicator - desviación para el indicador i_Bands;

Deviation_For_I_Envelopes_Indicator - desviación del indicador i_Envelopes;

Order_Expire_Seconds - las órdenes se borran después de tantos segundos;

--------------------------

Auto_Risk - ajuste de riesgo en gradación, para cada balance Auto_Risk , hay un volumen Manual_Lot_Size . Digamos Auto_Risk = 100, Manual_Lot_Size = 0.01, esto significa que por cada cien dólares de depósito habrá 0.01 lote.

Manual_Lot_Size - tamaño de lote manual para el comercio, si para el parámetro Auto_Risk se establece en 0;

Last_Price - si está activado, se toma el precio de la última posición, si no, el extremo;

Max_Trades - número máximo permitido de posiciones;

Pip_Step - distancia entre posiciones;

Lot_Exponent - coeficiente de promediación de posiciones;

Trail_Start - inicio del trailing stop;

Trail_Stop - paso del trailing stop;

--------------------------

Total_Equity_Percentage - si está activado, Total_Equity_Risk se calcula como un porcentaje, de lo contrario en la moneda fuerte de la cuenta ;

Total_Equity_Risk - nivel de cierre anticipado de posiciones;

--------------------------

Use_Time - filtro de tiempo;

Open_Hour - inicio de la sesión de negociación;

Close_Hour - fin de la sesión de negociación;

--------------------------

MultiLevelRecording - el número de carpetas con archivos, si 0, la configuración no se guardará. Durante la optimización, el asesor analiza los resultados de cada pasada en el probador de estrategias y guarda las configuraciones con los mejores indicadores en archivos separados. Los archivos con los ajustes (incluyendo el par de divisas y el período del gráfico) se guardan en una carpeta separada. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de optimización, los resultados positivos se pueden lograr con diferentes configuraciones, y nadie sabe qué configuración será más eficaz en las condiciones reales del mercado. Por lo tanto, tiene sentido guardar al menos varias combinaciones de ajustes, que luego se pueden utilizar en varias cuentas a la vez distribuyendo los fondos entre ellas. De este modo se consigue diversificar el riesgo. Mientras podemos tener pérdidas en una cuenta, se consiguen beneficios en otra. Para automatizar el proceso de guardar los ajustes en diferentes variaciones, basta con aumentar el valor del parámetro MultiLevelRecording (nombre abreviado - MLR) en la cantidad deseada. Como resultado, después de guardar los ajustes en una carpeta (para un determinado par de divisas con un determinado período del gráfico), el asesor creará una nueva carpeta para la siguiente variación aumentando su número en uno. El número de la carpeta principal es el parámetro Folder_Number, que contiene todas las subcarpetas con el número inicial de Magic_Number. Todas las carpetas subsiguientes tienen números - (Magic_Number + número de serie de creación). El número de cada carpeta subsiguiente excede al anterior en un múltiplo (un dígito).

_1_Statistics - criterios personalizados para la aceptabilidad de los ajustes en forma de lista desplegable. Seleccione el criterio al que, en su opinión, debe corresponder el resultado de aceptabilidad de los ajustes. Todos los resultados que no correspondan a este criterio se cortarán automáticamente:

Retirada - importe de los fondos retirados de la cuenta.



Beneficio - beneficio neto al final de la prueba.



Beneficio bruto - beneficio total, la suma de todas las operaciones rentables (positivas). El valor es mayor o igual a cero.



Pérdida bruta - pérdida total, la suma de todas las operaciones no rentables (negativas). El valor es menor o igual a cero.



Operación con beneficio máximo: el beneficio máximo es el valor más alto entre todas las operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.



Operación con pérdida máxima: la pérdida máxima es el valor más pequeño entre todas las operaciones con pérdida. el valor es menor o igual a cero.



Máximo beneficio consecutivo - el máximo beneficio en una secuencia de operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.



Ganancias máximas consecutivas - el beneficio total en la serie más larga de operaciones rentables.



Pérdida máxima consecutiva: pérdida total en la serie más larga de operaciones perdedoras.



Pérdidas máximas consecutivas - número de operaciones en la serie más larga de operaciones perdedoras.



Saldo mínimo - valor mínimo del saldo.



Reducción máxima del saldo - reducción máxima del saldo en dinero. Durante la negociación, el saldo puede experimentar muchas reducciones, se toma el valor más alto.



Porcentaje de reducción del saldo - reducción del saldo en porcentaje que se registró en el momento de la reducción máxima del saldo en dinero.



Reducción relativa máxima del saldo - reducción máxima del saldo en porcentaje. Durante la negociación, el saldo puede experimentar múltiples detracciones, para cada una de las cuales se registra el valor de detracción relativa en porcentaje. Se devuelve el valor mayor.



Reducción relativa del saldo en porcentaje - reducción del saldo en dinero, que se registró en el momento de la reducción máxima del saldo en porcentaje.



Disminución mínima de capital - valor mínimo de capital.



Reducción máxima de fondos propios - reducción máxima de fondos en dinero. Durante la negociación, los fondos pueden experimentar muchas detracciones, se toma el valor mayor.



Porcentaje de reducción del capital - reducción de los fondos en porcentaje, que se registró en el momento de la reducción máxima de los fondos en dinero.



Máxima depreciación relativa del capital - máxima depreciación de los fondos en porcentaje. Durante la negociación, los fondos pueden experimentar múltiples detracciones, para cada una de las cuales se registra el valor relativo de la detracción en porcentaje. Se devuelve el valor más alto.



Porcentaje de reducción equitativa relativa: reducción de los fondos en dinero, que se registró en el momento de la reducción máxima de los fondos en porcentaje.



Pago esperado - expectativa matemática de ganar.



Factor de beneficio - rentabilidad.



Factor de recuperación - factor de recuperación.



Ratio de Sharpe - ratio de Sharpe.



Nivel de margen mínimo - valor mínimo alcanzado del nivel de margen.



On tester result - el valor del criterio de optimización del usuario calculado.



Operaciones - número de operaciones realizadas.



Operaciones - número de operaciones.



Operaciones con beneficios - operaciones rentables.



Operaciones con pérdidas - operaciones no rentables.



Operaciones cortas - operaciones cortas.



Operaciones largas - operaciones largas.



Profit short trades - operaciones cortas rentables.



Operaciones de beneficio largas - operaciones rentables largas.



Operaciones de máximo beneficio consecutivo - operaciones con máximo beneficio consecutivo.



Número máximo de ganancias consecutivas - número máximo de ganancias consecutivas.



Operaciones de máxima pérdida consecutiva: operaciones con la máxima pérdida consecutiva.



Número máximo de pérdidas consecutivas: número máximo de pérdidas consecutivas.



Promedio de victorias consecutivas: duración media de una serie de operaciones rentables.



Promedio de pérdidas consecutivas: duración media de una serie de operaciones perdedoras.

Más o menos. Digamos que si seleccionó la reducción como criterio, entonces esta bandera debe fijarse en menos (cuanto menor sea la reducción, mejor). Y si el criterio es el factor de beneficio, entonces naturalmente más (cuanto más factor de beneficio, mejor).

Auto_Switch - si lo desactiva, los archivos con los ajustes no se escribirán automáticamente durante la optimización, se escribirán durante las pruebas. Así, la selección de los mejores ajustes se realiza manualmente con su participación.

Pause_Pass - si es mayor que 0, el robot no escribirá archivos con configuraciones en una fila, se saltará el número de variaciones especificado aquí, esto se hace con el fin de diversificar las opciones con configuraciones tanto como sea posible.

Procesamiento_instantáneo: si está activado, el robot analizará los ajustes recibidos directamente durante la optimización; de lo contrario, lo hará durante las pruebas. Si es necesario realizar pruebas de avance de los ajustes recibidos, es necesario desactivar. Durante la prueba de avance, el robot probará todos los archivos seleccionados con configuraciones sucesivamente, eliminará los que no hayan superado la prueba de avance y analizará todos los restantes con la construcción automática de un vector de mejor a peor.

--------------------------

Forward - forward testing, si está activado, el asesor realizará el forward testing directamente durante la optimización. A partir de la fecha establecida, dentro del asesor, se habilitan funciones que calculan indicadores de importancia crítica, tales como el beneficio (fijado en la moneda del depósito), la reducción relativa (en porcentaje), el factor de beneficio, la expectativa matemática, el número de operaciones, todos los indicadores a continuación se refieren exclusivamente al forward testing a partir de la fecha Forward_Time ;

Forward_Time - fecha de inicio de la prueba a plazo;

Forward_Profit - beneficio recibido en la divisa fuerte del depósito en el que se aceptan los ajustes;

la divisa fuerte del depósito en el que se aceptan los ajustes; Opt_Drawdown - reducción relativa como porcentaje del depósito dentro del cual se aceptan los ajustes;

reducción como porcentaje del depósito dentro del cual se aceptan los ajustes; Opt_Profit_Factor - factor de beneficio con el que se aceptan los ajustes;

Opt_Expected_Payoff - valor esperado al que se aceptan los ajustes;

valor esperado al que se aceptan los ajustes; Total_Trades - número de operaciones en las que se aceptan los ajustes;

se --------------------------

Month_Loss - si es mayor que -1, el asesor sólo aceptará aquellos ajustes que muestren un crecimiento estable del depósito de ciclo a ciclo. Un ciclo puede durar de un minuto a un mes. Si establece el valor en 0, entonces en este caso no se permite ni un solo ciclo de pérdida, este es un criterio muy estricto, bajo el cual será difícil o incluso imposible para un probador de estrategias seleccionar configuraciones. Esto depende en gran medida de la duración de los ciclos, si el ciclo dura un mes, entonces sólo hay 12 de ellos en un año y esto es incomparablemente más fácil que un ciclo horario, donde sólo hay 24 ciclos en un día. Especialmente si no se permiten los ciclos cero, es decir, el tiempo de inactividad.

Switch_Period - duración de los ciclos;

Zero_Result - si considerar el tiempo de inactividad como un resultado negativo en los ciclos; si se activa, será mucho más difícil para el probador seleccionar los ajustes, especialmente para ciclos cortos.

Notas leídas con atención El robot fue creado por un trader activo y programador con amplia experiencia.

Usted no debe tratar de averiguar su configuración de inmediato, a primera vista parece complicado, de hecho, será muy fácil de manejar después de entender los principios básicos de su funcionamiento a nivel de usuario.

También hay una oportunidad única deutilizar este robot de forma gratuita, tanto temporal como permanente, en el marco del programa de afiliados. Otro nombre para este asesor Cobra Strike .

. Al principio, se recomienda encarecidamente utilizar sólo los archivos ya preparados con la configuración descargada de nuestro servidor. Se necesita tiempo antes de aprender a optimizar el robot a ti mismo. Especialmente para estohay una utilidad, que busca y descarga archivos de nuestro servidor de forma automática, con una frecuencia de una hora. Es necesario ejecutar en un horario paralelo, en la configuración de la utilidad seleccione Cobra. Lo que debe saber antes de empezar a operar de verdad

No se recomienda utilizar el robot con la configuración predeterminada en cuentas reales. Ya que puntos tan importantes como el deslizamiento, recotizaciones, retrasos en la red no se tienen en cuenta. Para operar en cuentas reales, es necesario seleccionar los ajustes teniendo en cuenta todo lo anterior. Un robot es sólo una herramienta en manos de un maestro, y si el maestro es (no uno muy bueno), entonces la herramienta no tiene la culpa. Por qué los usuarios dejan comentarios negativos sobre MQL5: Análisis de los motivos https://www.mql5.com/en/blogs/post/765075 Soporte

Soporte

Todas las preguntas y comentarios en la red social "Telegrama", en otros recursos no comentar los mensajes y no responder a las preguntas, con el fin de ahorrar tiempo y concentrar la información en un solo canal.




