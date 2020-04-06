Cobra Trader

Principio básico de funcionamientoEl objetivo del robot es detectar automáticamente los momentos de corrección tras fluctuaciones significativas de los precios en el mercado. El robot utiliza órdenes pendientes para entrar en el mercado en las rupturas de los niveles clave.

Supervisión

Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto.

Características principales

  • Detección automáticade puntos de entrada tras fuertes movimientos de precios

  • Órdenes pendientesen la ruptura de niveles de soporte/resistencia

  • Enfoque de scalpingcon posiciones cortas

  • Protección del capital mediante el sistema stop-loss

  • Negociación adaptablea las condiciones del mercado

Ventajas técnicas

  • Mecanismo de seguro mediante stop-loss y take-profit

  • Transferencia al punto de equilibriocon movimientos de precios favorables

  • Personalización flexiblede los parámetros de negociación

  • Control automático de los volúmenes de las posiciones

Opciones de ajuste

  • Lote- volumen fijo para cada transacción

  • Ajuste dedistancia deórdenes pendientes

  • Tiempo de esperapara eliminar órdenes fallidas

  • Trailing stop para proteger los beneficios

  • Cantidad máxima deórdenes abiertas simultáneamente

Recomendaciones de uso

  • Pares óptimos: pares de divisas con alta volatilidad, XAUUSD con dos decimales, o cualquier otro basado en resultados de optimización

  • Marco temporal: M1-H1 para scalping efectivo

  • Broker: preferiblemente cuenta ECN con spread bajo

  • Depósito: capital inicial recomendado a partir de 100 dólares

  • Tiempo de negociación: más eficaz durante los períodos de alta volatilidad

Gestión del riesgo

  • Riesgo fijopor operación (no más del 2-3% del depósito)

  • Control de deslizamientoal ejecutar órdenes

  • Seguimiento dela situación del mercado

  • Parámetros deadaptacióna las condiciones actuales del mercado

El robot está diseñado para operadores que prefieren un estilo de negociación agresivo con posiciones cortas y una reacción rápida a los cambios del mercado. El sistema combina la automatización de los procesos de negociación y la protección del capital frente a pérdidas significativas.

Parámetros

  • Ajustes:
    • Trade_EA_Settings - negociación utilizando la configuración local del asesor (sin utilizar archivos txt),
    • Trade_File_Settings - trading usandoarchivos txt.files ( esto puede ser mucho más conveniente y eficiente);
    • Contable - optimización del asesor con la creación dearchivos txt. Durante el proceso de optimización, el robot seleccionará de forma independiente los mejores conjuntos con ajustes según los criterios especificados (drawdowns, factor de beneficio, expectativa, factor de recuperación, etc.) y los escribirá enarchivos txt. Luego, cuando se ejecuta en el gráfico en el modo "Trade_File_Settings", el robot descargalos archivos txt en lugar delos archivos de conjuntos estándar. El sistema de creación de archivos puede ser desactivado, ya que requiere la conexión de DLL (cualquier DLL está prohibido en el mercado MQL5). En este caso, se recomienda utilizar "File Manager" que descarga archivos ya creados desde nuestro servidor (son los mismos archivos que utilizamos en el comercio).
  • Folder_Number - número de la carpeta con los archivos;
  • Auto_Magic - utilizado exclusivamente en conjunción con el parámetro "Trade_File_Settings" esta función selecciona los mejores archivos con ajustes dependiendo de la prioridad establecida "Magic_Number", así que digamos que si " Magic_Number=1 ", esto significará la prioridad más alta y el robot buscará en el servidor el mejor archivo con ajustes (el mejor es el que mostró los mejores resultados en el probador de estrategias), luego el siguiente 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tiene sentido abrir docenas de cuentas y en cada una establecer al robot diferentes prioridades de 1 en adelante y el robot descargará y subirá diferentes archivos cada vez. La prioridad más alta es relativa y no es un hecho que será la más rentable;
  • Magic_Number - establece la prioridad de los archivos descargados;
  • --------------------------
  • Count_Symbol_Max - el número de pares de divisas con los que se puede operar simultáneamente. El robot cuenta el número de pares de divisas para los que hay posiciones abiertas, esto es necesario para evitar la sobrecarga del depósito. Digamos que 2 posiciones están abiertas para EURUSD y 3 posiciones para GBPUSD, la función devolverá el valor - 2. Esto significa que hay 2 pares de divisas en total.
  • --------------------------
  • Auto_Symbol - selección automática de un par de divisas para el comercio, de acuerdo con los datos obtenidos durante las pruebas. El robot seleccionará el par de divisas más prometedor según la prioridad establecida empezando por 1, luego 2, 3 y así sucesivamente.
  • Auto_All - si está activado, durante la selección de un par de divisas y asignándole una prioridad, el robot tendrá en cuenta el resultado global, de lo contrario el individual.
  • Switch_Drawdown - si es mayor que 0, entonces la selección automática de divisas comienza sólo después de alcanzar el porcentaje de reducción establecido aquí y después de cerrar una serie sin éxito, hasta entonces la elección de la divisa sigue siendo suya.
  • Symbol_Filter - le permite excluir los pares de divisas para los que se registró una reducción con un porcentaje deSwitch_Drawdown, el robot entonces los omite durante la selección automática.
  • --------------------------
  • Profit_History (USD) - la cantidad de pérdida en la historia en la que se prohíbe seguir operando,si no se utiliza 0;
  • Total_History -el número de posiciones perdedoras en la historia en la que se prohíbe seguir negociando, si no se utiliza 0;
  • Time_History - la fecha a partir de la cual se calcula el resultado de la negociación, si la negociación se lleva a cabo utilizandoarchivostxt, entonces la fecha de creación se tomaarchivos txt.
  • --------------------------
  • Magic_Number - si se establece un número menor que 0, Magic_Number se calculará automáticamente;
  • Comments_On_Transactions - comentarios sobre las transacciones que aparecen en la pestaña "Historial de transacciones y cuentas";
  • ECN_Mode - válido para brokers que no aceptan enviar SL y TP simultáneamente con la orden;
  • --------------------------
  • Min_Spread_Correction - si se utiliza Dynamic_Limit, el sistema fijará un spread mínimo por debajo del cual no caerá. Esto se debe al hecho de que el spread interviene en los cálculos y en el probador de estrategias es medio-fijo, mientras que en condiciones reales es flotante y una caída excesiva del spread puede dar una señal de entrada dudosa, basada en datos no verificados durante las pruebas.
  • Max_Spread_Correction - aquí es lo mismo queMin_Spread_Correctionsólo que en la dirección de aumento, en este caso un spread excesivamente alto, especialmente en los momentos de subida del precio, prácticamente bloquea la negociación y el robot pierde el beneficio potencial. Este parámetro establece el umbral por encima del cual el spread no aumenta.
  • Max_Spread - spread máximo permitido en puntos (1/10 pip);
  • Send_Market - negociación en el mercado, sin utilizar órdenes pendientes;
  • --------------------------
  • Maximum_Allowed_Average_Time - tiempo medio de ejecución máximo permitido en ms (0 significa sin límite);
  • Execution_Speed_Measurements - frecuencia en minutos con la que se deben enviar órdenes falsas para medir la velocidad de ejecución;
  • Stop_Loss - en puntos;
  • Take_Profit - en puntos;
  • Additional_Price_Gap - Se ha añadido un gap de precio adicional en puntos al SL y TP para evitar el error 130;
  • Trailing_Start - Empezar a obtener beneficios a partir de tal o cual cantidad de pips;
  • Commission_In_Points - Algunas cuentas de corretaje cobran comisión en USD por 1.0 lote. Comisión en puntos;
  • Max_Slippage - deslizamiento máximo permitido en puntos;
  • Minimum_Stop_Level - nivel mínimo de stop si el broker tiene 0 puntos;
  • --------------------------
  • Dynamic_Limit - cálculo basado en INT;
  • Dynamic_Multiplier - valor dinámico, utilizado sólo si Dynamic_Limit está en TRUE;
  • Fixed_Multiplier - valor fijo, usado sólo si Dynamic_Limit está en FALSE;
  • Use_Percentage - si es TRUE, el precio debe romper más de un cierto porcentaje;
  • Porcentaje - el porcentaje de cuánto debe diferir la diferencia entre iHigh-iLow de Dynamic_Limit. 0 es arriesgado, 60 es un valor seguro;
  • --------------------------
  • " Indicadores: 1 = Moving Average, 2 = Bollinger_Band, 3 = Envelopes" - Cambiar los indicadores de usuario
  • Deviation_For_I_Bands_Indicator - desviación para el indicador i_Bands;
  • Deviation_For_I_Envelopes_Indicator - desviación del indicador i_Envelopes;
  • Order_Expire_Seconds - las órdenes se borran después de tantos segundos;
  • --------------------------
  • Auto_Risk - ajuste de riesgo en gradación, para cadabalance Auto_Risk, hayunvolumen Manual_Lot_Size. DigamosAuto_Risk= 100,Manual_Lot_Size= 0.01, esto significa que por cada cien dólares de depósito habrá 0.01 lote.
  • Manual_Lot_Size - tamaño de lote manual para el comercio, si para el parámetroAuto_Risk se establece en 0;
  • Averaging - promedio opcional de las transacciones para aumentar los beneficios;
  • Last_Price - si está activado, se toma el precio de la última posición, si no, el extremo;
  • Max_Trades - número máximo permitido de posiciones;
  • Pip_Step - distancia entre posiciones;
  • Lot_Exponent - coeficiente de promediación de posiciones;
  • Trail_Start - inicio del trailing stop;
  • Trail_Stop - paso del trailing stop;
  • --------------------------
  • Total_Equity_Percentage - si está activado,Total_Equity_Riskse calcula como un porcentaje, de lo contrario en la moneda fuerte de la cuenta;
  • Total_Equity_Risk - nivel de cierre anticipado de posiciones;
  • --------------------------
  • Use_Time - filtro de tiempo;
  • Open_Hour - inicio de la sesión de negociación;
  • Close_Hour - fin de la sesión de negociación;
  • --------------------------
  • MultiLevelRecording - el número de carpetas con archivos, si 0, la configuración no se guardará. Durante la optimización, el asesor analiza los resultados de cada pasada en el probador de estrategias y guarda las configuraciones con los mejores indicadores en archivos separados. Los archivos con los ajustes (incluyendo el par de divisas y el período del gráfico) se guardan en una carpeta separada. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de optimización, los resultados positivos se pueden lograr con diferentes configuraciones, y nadie sabe qué configuración será más eficaz en las condiciones reales del mercado. Por lo tanto, tiene sentido guardar al menos varias combinaciones de ajustes, que luego se pueden utilizar en varias cuentas a la vez distribuyendo los fondos entre ellas. De este modo se consigue diversificar el riesgo. Mientras podemos tener pérdidas en una cuenta, se consiguen beneficios en otra. Para automatizar el proceso de guardar los ajustes en diferentes variaciones, basta con aumentar el valor del parámetro MultiLevelRecording (nombre abreviado - MLR) en la cantidad deseada. Como resultado, después de guardar los ajustes en una carpeta (para un determinado par de divisas con un determinado período del gráfico), el asesor creará una nueva carpeta para la siguiente variación aumentando su número en uno. El número de la carpeta principal es el parámetro Folder_Number, que contiene todas las subcarpetas con el número inicial de Magic_Number. Todas las carpetas subsiguientes tienen números - (Magic_Number + número de serie de creación). El número de cada carpeta subsiguiente excede al anterior en un múltiplo (un dígito).
  • _1_Statistics - criterios personalizados para la aceptabilidad de los ajustes en forma de lista desplegable. Seleccione el criterio al que, en su opinión, debe corresponder el resultado de aceptabilidad de los ajustes. Todos los resultados que no correspondan a este criterio se cortarán automáticamente:
    • Depósito inicial - el valor del depósito inicial.
    • Retirada - importe de los fondos retirados de la cuenta.
    • Beneficio - beneficio neto al final de la prueba.
    • Beneficio bruto - beneficio total, la suma de todas las operaciones rentables (positivas). El valor es mayor o igual a cero.
    • Pérdida bruta - pérdida total, la suma de todas las operaciones no rentables (negativas). El valor es menor o igual a cero.
    • Operación con beneficio máximo: el beneficio máximo es el valor más alto entre todas las operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.
    • Operación con pérdida máxima: la pérdida máxima es el valor más pequeño entre todas las operaciones con pérdida. el valor es menor o igual a cero.
    • Máximo beneficio consecutivo - el máximo beneficio en una secuencia de operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.
    • Ganancias máximas consecutivas - el beneficio total en la serie más larga de operaciones rentables.
    • Pérdida máxima consecutiva: pérdida total en la serie más larga de operaciones perdedoras.
    • Pérdidas máximas consecutivas - número de operaciones en la serie más larga de operaciones perdedoras.
    • Saldo mínimo - valor mínimo del saldo.
    • Reducción máxima del saldo - reducción máxima del saldo en dinero. Durante la negociación, el saldo puede experimentar muchas reducciones, se toma el valor más alto.
    • Porcentaje de reducción del saldo - reducción del saldo en porcentaje que se registró en el momento de la reducción máxima del saldo en dinero.
    • Reducción relativa máxima del saldo - reducción máxima del saldo en porcentaje. Durante la negociación, el saldo puede experimentar múltiples detracciones, para cada una de las cuales se registra el valor de detracción relativa en porcentaje. Se devuelve el valor mayor.
    • Reducción relativa del saldo en porcentaje - reducción del saldo en dinero, que se registró en el momento de la reducción máxima del saldo en porcentaje.
    • Disminución mínima de capital - valor mínimo de capital.
    • Reducción máxima de fondos propios - reducción máxima de fondos en dinero. Durante la negociación, los fondos pueden experimentar muchas detracciones, se toma el valor mayor.
    • Porcentaje de reducción del capital - reducción de los fondos en porcentaje, que se registró en el momento de la reducción máxima de los fondos en dinero.
    • Máxima depreciación relativa del capital - máxima depreciación de los fondos en porcentaje. Durante la negociación, los fondos pueden experimentar múltiples detracciones, para cada una de las cuales se registra el valor relativo de la detracción en porcentaje. Se devuelve el valor más alto.
    • Porcentaje de reducción equitativa relativa: reducción de los fondos en dinero, que se registró en el momento de la reducción máxima de los fondos en porcentaje.
    • Pago esperado - expectativa matemática de ganar.
    • Factor de beneficio - rentabilidad.
    • Factor de recuperación - factor de recuperación.
    • Ratio de Sharpe - ratio de Sharpe.
    • Nivel de margen mínimo - valor mínimo alcanzado del nivel de margen.
    • On tester result - el valor del criterio de optimización del usuario calculado.
    • Operaciones - número de operaciones realizadas.
    • Operaciones - número de operaciones.
    • Operaciones con beneficios - operaciones rentables.
    • Operaciones con pérdidas - operaciones no rentables.
    • Operaciones cortas - operaciones cortas.
    • Operaciones largas - operaciones largas.
    • Profit short trades - operaciones cortas rentables.
    • Operaciones de beneficio largas - operaciones rentables largas.
    • Operaciones de máximo beneficio consecutivo - operaciones con máximo beneficio consecutivo.
    • Número máximo de ganancias consecutivas - número máximo de ganancias consecutivas.
    • Operaciones de máxima pérdida consecutiva: operaciones con la máxima pérdida consecutiva.
    • Número máximo de pérdidas consecutivas: número máximo de pérdidas consecutivas.
    • Promedio de victorias consecutivas: duración media de una serie de operaciones rentables.
    • Promedio de pérdidas consecutivas: duración media de una serie de operaciones perdedoras.
  • Más o menos. Digamos que si seleccionó la reducción como criterio, entonces esta bandera debe fijarse en menos (cuanto menor sea la reducción, mejor). Y si el criterio es el factor de beneficio, entonces naturalmente más (cuanto más factor de beneficio, mejor).
  • Statistics_1_ - valor mínimo/máximo del criterio en el que se aceptan los ajustes.
  • Estadísticas_2, Estadísticas_3 - parámetros similares ...
  • Auto_Switch - si lo desactiva, los archivos con los ajustes no se escribirán automáticamente durante la optimización, se escribirán durante las pruebas. Así, la selección de los mejores ajustes se realiza manualmente con su participación.
  • Pause_Pass - si es mayor que 0, el robot no escribirá archivos con configuraciones en una fila, se saltará el número de variaciones especificado aquí, esto se hace con el fin de diversificar las opciones con configuraciones tanto como sea posible.
  • Procesamiento_instantáneo: si está activado, el robot analizará los ajustes recibidos directamente durante la optimización; de lo contrario, lo hará durante las pruebas. Si es necesario realizar pruebas de avance de los ajustes recibidos, es necesario desactivar. Durante la prueba de avance, el robot probará todos los archivos seleccionados con configuraciones sucesivamente, eliminará los que no hayan superado la prueba de avance y analizará todos los restantes con la construcción automática de un vector de mejor a peor.
  • --------------------------
  • Forward - forward testing, si está activado, el asesor realizará el forward testing directamente durante la optimización. A partir de la fecha establecida, dentro del asesor, se habilitan funciones que calculan indicadores de importancia crítica, tales como el beneficio (fijado en la moneda del depósito), la reducción relativa (en porcentaje), el factor de beneficio, la expectativa matemática, el número de operaciones, todos los indicadores a continuación se refieren exclusivamente al forward testing a partir de la fechaForward_Time;
  • Forward_Time - fecha de inicio de la prueba a plazo;
  • Forward_Profit - beneficio recibido en la divisa fuerte del depósito en el que se aceptan los ajustes;
  • Opt_Drawdown - reducción relativa como porcentaje del depósito dentro del cual se aceptan los ajustes;
  • Opt_Profit_Factor - factor de beneficio con el que se aceptan los ajustes;
  • Opt_Expected_Payoff - valor esperado al que se aceptan los ajustes;
  • Total_Trades - número de operaciones en las que seaceptan los ajustes;
  • --------------------------
  • Month_Loss - si es mayor que -1, el asesor sólo aceptará aquellos ajustes que muestren un crecimiento estable del depósito de ciclo a ciclo. Un ciclo puede durar de un minuto a un mes. Si establece el valor en 0, entonces en este caso no se permite ni un solo ciclo de pérdida, este es un criterio muy estricto, bajo el cual será difícil o incluso imposible para un probador de estrategias seleccionar configuraciones. Esto depende en gran medida de la duración de los ciclos, si el ciclo dura un mes, entonces sólo hay 12 de ellos en un año y esto es incomparablemente más fácil que un ciclo horario, donde sólo hay 24 ciclos en un día. Especialmente si no se permiten los ciclos cero, es decir, el tiempo de inactividad.
  • Switch_Period - duración de los ciclos;
  • Zero_Result - si considerar el tiempo de inactividad como un resultado negativo en los ciclos; si se activa, será mucho más difícil para el probador seleccionar los ajustes, especialmente para ciclos cortos.

Notas leídas con atención

  • El robot fue creado por un trader activo y programador con amplia experiencia.
  • Usted no debe tratar de averiguar su configuración de inmediato, a primera vista parece complicado, de hecho, será muy fácil de manejar después de entender los principios básicos de su funcionamiento a nivel de usuario.
  • También hay una oportunidad única deutilizar este robot de forma gratuita, tanto temporal como permanente, en el marco del programa de afiliados. Otro nombre para este asesorCobra Strike.
  • Al principio, se recomienda encarecidamente utilizar sólo los archivos ya preparados con la configuración descargada de nuestro servidor. Se necesita tiempo antes de aprender a optimizar el robot a ti mismo. Especialmente para estohay una utilidad, que busca y descarga archivos de nuestro servidor de forma automática, con una frecuencia de una hora. Es necesario ejecutar en un horario paralelo, en la configuración de la utilidad seleccioneCobra.

Lo que debe saber antes de empezar a operar de verdad

No se recomienda utilizar el robot con la configuración predeterminada en cuentas reales. Ya que puntos tan importantes como el deslizamiento, recotizaciones, retrasos en la red no se tienen en cuenta. Para operar en cuentas reales, es necesario seleccionar los ajustes teniendo en cuenta todo lo anterior.

Un robot es sólo una herramienta en manos de un maestro, y si el maestro es (no uno muy bueno), entonces la herramienta no tiene la culpa.

Por qué los usuarios dejan comentarios negativos sobre MQL5: Análisis de los motivos

Soporte

Todas las preguntas y comentarios en la red social"Telegrama", en otros recursos no comentar los mensajes y no responder a las preguntas, con el fin de ahorrar tiempo y concentrar la información en un solo canal.


Productos recomendados
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Team Trading Eur Nzd
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Suite se posiciona como un asesor de negociación innovador que combina estrategias de negociación probadas. Su objetivo es proporcionar a los operadores un sistema fiable de análisis de mercado, previsiones y recomendaciones basadas en un profundo análisis de datos. Puede consultar la lista completa en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principales características de Golden Suite: AJUSTES DE MERCADO selección automática de indicadores % de riesgo del depósito trailing stop f
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
MultiBrain 10
Montoya Fernandes Martins Bani Antonio Fernando
5 (6)
Asesores Expertos
Explora nuestro Asesor Experto Multimoneda para Metatrader 4, conocido como Multibrain. Este robot innovador emplea avanzados algoritmos de machine learning, redes neuronales y patrones de precio para predecir con precisión el movimiento del mercado en tu marco de tiempo preferido. Es esencial que pruebes esta estrategia en el probador de estrategias y en una cuenta de demostración para analizar su desempeño y ajustar las configuraciones según tus necesidades. Características Destacadas: Estrate
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Advisor Hamster Gold Trading es un robot de trading automático programado con algoritmos exclusivos y únicos. El EA está optimizado para el mercado del Oro. La estrategia del EA aplica patrones de movimiento junto con el impulso del precio para obtener señales fiables y precisas. Las señales también se introducen utilizando el método inteligente de trampa de impulso, donde las órdenes Stop se cancelan a menudo cuando no se alcanza el impulso. Las operaciones se cierran rápidamente median
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Alliance
Elena Lukanina
Asesores Expertos
El Experto opera con StopLoss y TakeProfit limitados, siguiendo los niveles de precios mediante varios indicadores. A continuación, abre posiciones y las supervisa hasta cerrarlas con beneficio o, si es posible, con una pequeña pérdida. No utiliza estrategias de martingala, promediar posiciones, esperar una pérdida, etc. Es posible utilizar un lote dinámico para aumentar el volumen de posiciones con operaciones exitosas. PARES DE OPERACIONES: Recomiendo los pares de divisas CHFJPY, EURCHF, U
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Fxdolarix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Fxdolarix es un robot revendedor automático para GBPUSD M5. Fue probado en una cuenta real durante 3 meses. El robot utiliza una estrategia de especulación centrada en los movimientos de precios intradía a corto plazo. El énfasis principal está en identificar momentos de volatilidad a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. El robot utiliza indicadores como: iMACD, iMA, iStochastic. Utilizando estos indicadores, el robot identifica la dirección de la tendencia y, con la ayuda de la activida
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System Pro se basa en la lógica de las estrategias de orden y estrategias de toma de beneficios que trabajan como un equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y tomar ganancias sección. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes r
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El EA de las Bandas de Bollinger es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para analizar la volatilidad de los precios y los posibles puntos de reversión de los precios en los mercados financieros, como las acciones, las divisas o las criptodivisas. Constan de tres líneas: La banda media: Suele ser una media móvil simple (SMA) del precio durante un periodo específico. El periodo más utilizado es el de 20 años. La banda superior: Es la suma de la banda m
Vermont
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El trabajo del asesor se basa en las propiedades de retardo de los indicadores de tendencia. En el momento de encontrar el precio en las zonas de consolidación, cuando los datos de los indicadores técnicos no se corresponden con las formaciones de precios actuales, el asesor decide entrar en el mercado. Cada operación tiene un stop-loss y un take-profit rígidos. Cada operación está controlada por un trailing stop. Instrumentos de negociación recomendados: EURUSD 5m, GBPUSD 5m, USDJPY 5m. Ajust
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Team Trading Eur Nzd Gbp
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Ek Trend Trading
Kaimin Wang
Asesores Expertos
Trend Trading - Oro es un programa de trading automatizado desarrollado en MQL4 específicamente para el trading en oro. Genera señales de trading analizando los patrones de las tres velas más recientes con niveles de volatilidad personalizados. Cada señal permite la configuración individual del tamaño del lote y ejecuta operaciones con un tamaño de lote fijo. El programa emplea un modo de orden única, lo que significa que sólo una orden puede estar activa a la vez, reduciendo así el riesgo de n
Karman
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Karman es un asesor de operaciones totalmente automatizado que trabaja en un marco temporal de М30. Los ajustes del asesor se basan en la negociación segura, cuya esencia es cerrar la operación, al tiempo que se consigue un dinamismo de rentabilidad positivo de varios puntos, lo que permite al usuario reducir los costes de apertura de operaciones perdedoras. El Asesor Experto es multifuncional y no requiere un tipo específico de cuenta para el funcionamiento normal de todas las funciones incorpo
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
Gold StronGer Mt4
Fabio Fidelis Costa
Asesores Expertos
Descubra un robot de trading automatizado especialmente desarrollado para XAUUSD, diseñado para operar eficientemente sin utilizar estrategias arriesgadas como Martingala, Promedio o Cuadrícula. Este Asesor Experto ha sido rigurosamente probado y aprobado, asegurando estabilidad y resultados consistentes en diferentes escenarios de mercado. Características principales: Estrategia Avanzada y Segura: El robot utiliza una combinación de algoritmos de análisis técnico y movimiento de precios, evit
ICT London
Abhishek Yadav
Asesores Expertos
ICT London es una estrategia de trading revolucionaria basada en (ICT Judas) que aprovecha la dinámica única de la sesión de trading asiática para identificar oportunidades rentables en la posterior sesión de Londres. Respaldada por tecnología avanzada de inteligencia artificial y cálculos de alto nivel, esta estrategia destaca por detectar la dirección del movimiento del mercado en la sesión asiática y aprovechar posibles reversals del mercado. Cómo funciona: Insight de la sesión asiática: ICT
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
2 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Mining EA es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina análisis técnico basado en momentum con gestión inteligente de grillas. Diseñado principalmente para mercados de tendencia como el Oro (XAUUSD), este EA utiliza una combinación única de indicadores Aroon Oscillator y RSI para identificar puntos de entrada de alta probabilidad mientras gestiona el riesgo a través de múltiples mecanismos de protección. Estilo de Trading: Grid Trading con Seguimiento de Tendencia Mejores I
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Asesores Expertos
Este robot utiliza su propio oscilador incorporado y otras herramientas para medir los movimientos del mercado (volatilidad, velocidad, potencia y dirección). En el momento adecuado, coloca una orden pendiente invisible en el mercado, con la que sigue trabajando según el TradingMode establecido. Se recomienda utilizar un bróker rápido con comisiones bajas, cotizaciones precisas y sin limitación del tamaño del stop loss. Puede utilizar cualquier marco temporal. Características Protección de spre
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Asesores Expertos
GoldZ AI - Asesor Experto Avanzado de Oro para XAUUSD GoldZ AI es un Asesor Experto de trading sistemático diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), utilizando análisis de acción de precios, detección de tendencias y lógica de trading basada en sesiones. Enfoque de negociación GoldZ AI se centra en las sesiones clave (cierre de Asia, apertura de Londres, apertura de Nueva York) e identifica las oportunidades potenciales de ruptura en los niveles de soporte y resistencia. El EA normalmente ejec
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
The Simple Worker
Anatoliy Ryzhakov
Asesores Expertos
El Simple Worker es un Asesor Experto multidivisa que utiliza varias estrategias de trading probadas. Opera en el marco temporal M1. Pocos ajustes hacen que el EA sea simple e intuitivo para los usuarios, lo que le permite ser optimizado para un determinado par de divisas, si es necesario. El EA analiza el mercado, el EA utiliza indicadores, volúmenes de tick, el sistema Martingale. Cómo funciona el EA Opera con una sola orden a la vez. Entra en el mercado con dos órdenes pendientes con el volu
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Gold Invest Pro está diseñado específicamente para operar con oro. El EA trabaja sólo con posiciones de compra en XAUUSD y construye gradualmente una serie de operaciones, luego las cierra como una sola cesta cuando el beneficio total alcanza un objetivo predefinido en dinero. En su interior, incluye un límite en el número máximo de órdenes; un objetivo de beneficio para toda la cesta en la divisa de la cuenta; protección basada en la equidad: cuando se alcanza un nivel de reducción especificad
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
Asesores Expertos
================================================================================               ESCÁNER DE VENTAJA ESTADÍSTICA DE 8 PILARES               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         Matemática Pura. Cero Indicadores. Ventaja Profesional. ================================================================================                "Deje de apostar. Comience a operar con estadísticas." ================================================================================ POR QUÉ EL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Asesores Expertos
Algo Capital I AI Trader: Potenciando a los Traders con Integridad y Perspicacia Algo Capital se enorgullece de presentar su primer AI Trader de inteligencia avanzada, diseñado para transformar su experiencia de trading a través de la precisión, la adaptabilidad y la inteligencia de mercado avanzada. Esta solución, basada en algoritmos propios y en una profunda investigación de mercado, está diseñada para ofrecer un rendimiento constante y de alta calidad en diversas condiciones de mercado. ¿
Otros productos de este autor
Banker Pro
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
A todos nos gusta operar con seguridad, de forma que con una reducción mínima puedas ganar suficiente dinero para vivir y que aún te sobre algo. Sin embargo, esto requiere un depósito serio, de lo contrario el dinero que ganes no será suficiente ni siquiera para pagar tus necesidades mínimas. ¿De dónde puedo sacar dinero? Ganar dinero mediante el trabajo físico es bueno en teoría, pero en la práctica es poco probable que funcione. Pedir un préstamo o un crédito es muy peligroso y está rotundame
Transformer
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Posibilidades de uso del creador de robots de negociación Todas las señales están bajo el control de nuestros Asesores Expertos, los detalles se revelan sólo a los clientes actuales - después de comprar / alquilar cualquier producto. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Estrategias preparadas Las soluciones preconfeccionadas le permiten empezar a operar de forma automatizada sin necesidad de desarrollar su propio sistema. Ventajas de utilizar estrategias preparadas: Inicio inmediato :
FREE
TradeMax
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
El asesor está diseñado para el comercio en cualquier par de divisas, tiene un indicador incorporado de múltiples tendencias, en el probador de estrategias el indicador funciona sólo en el período actual como el principal, es posible conectar otros períodos en el gráfico como auxiliar (opcional). Para este propósito, 9 botones se muestran en el gráfico indicando el período y la dirección de la tendencia - el color rojo del botón significa que la tendencia es bajista, color azul - alcista, color
FREE
Osa
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
¡Un asesor con potencial atómico desde los primeros días! Monitorización Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller El asesor se basa en la teoría del caos - el movimiento desordenado del precio. En la primera estrategia, el robot identifica los momentos en que el precio se vuelve más activo y abre una red de órdenes pendientes e
FREE
Night Express
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Night Express - es un asesor comercial profesional para el comercio automatizado en el mercado Forex, especializado en transacciones a corto plazo por la noche. El robot está diseñado para trabajar en su cuenta de operaciones las 24 horas del día, obteniendo beneficios de las pequeñas fluctuaciones de los precios. Supervisión Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto. https:/
FREE
Director
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
El asesor intenta salvar las transacciones no rentables. Inicie el robot en el gráfico, y tan pronto como el robot detecte una transacción abierta en el gráfico, o una serie de transacciones abiertas manualmente o con la ayuda de cualquier otro asesor, el robot calculará instantáneamente el punto de equilibrio total y empezará a sacarlas del drawdown, independientemente del número de transacciones y de su tipo, las transacciones pueden ser tanto de compra como de venta, con cualquier identificad
FREE
Master Class
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Asesor Profesional de Forex: Su camino hacia unos ingresos estables en el mercado de divisas Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automatización del comercio a un nuevo nivel Presentamos a su atención una solución avanzada para el comercio automatizado en el mercado Forex - un asesor inteligente desarrollado por un equipo d
FREE
KyberNet
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
KyberNet - es un asesor de trading automatizado basado en el principio fundamental del análisis técnico: los niveles de soporte y resistencia. El sistema está diseñado para trabajar en el mercado Forex y utiliza algoritmos matemáticamente precisos para determinar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones. Supervisión Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto.
FREE
SuperProf
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
A todos nos gusta operar con seguridad, de forma que con una reducción mínima puedas ganar suficiente dinero para vivir y que aún te sobre algo. Sin embargo, esto requiere un depósito serio, de lo contrario el dinero que ganes no será suficiente ni siquiera para pagar tus necesidades mínimas. ¿De dónde sacar dinero? Ganar dinero mediante el trabajo físico es bueno en teoría, pero en la práctica es poco probable que funcione. Pedir un préstamo o un crédito es muy peligroso y está rotundamente de
FREE
Optimus and Partners
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Optimus utiliza una estrategia única basada en promediar posiciones en contra de la tendencia actual. Este enfoque le permite beneficiarse de las correcciones y retrocesos del mercado abriendo posiciones adicionales en la dirección opuesta a la tendencia principal. Supervisión Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Caracterís
FREE
Advisor Manager
Aleksandr Valutsa
Utilidades
Casi todos nuestros asesores tienen incorporado un sistema de ajuste a distancia a las condiciones actuales del mercado, este proceso también se denomina optimización. Los ajustes se transmiten a través de archivos que recibimos como resultado de la optimización de nuestros asesores. Estos son los archivos que utilizamos al operar en nuestras cuentas, por lo que nuestros ajustes serán los mismos. Se trata de un análogo de los archivos .set estándar, sólo que se cargan en el código del asesor no
FREE
Hedging positions
Aleksandr Valutsa
5 (2)
Asesores Expertos
El asesor intenta salvar las transacciones no rentables. Inicie el robot en el gráfico, y tan pronto como el robot detecte una transacción abierta en el gráfico, o una serie de transacciones abiertas manualmente o con la ayuda de cualquier otro asesor, el robot calculará instantáneamente el punto de equilibrio total y empezará a sacarlas del drawdown, independientemente del número de transacciones y de su tipo, las transacciones pueden ser tanto de compra como de venta, con cualquier identificad
Optimus Prime
Aleksandr Valutsa
3.67 (3)
Asesores Expertos
Optimus Prime utiliza una estrategia única basada en promediar posiciones en contra de la tendencia actual. Este enfoque le permite beneficiarse de las correcciones y retrocesos del mercado mediante la apertura de posiciones adicionales en la dirección opuesta a la tendencia principal. Supervisión Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto. https://www.mql5.com/en/users/robotst
Atmos
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
¡Un asesor con potencial atómico desde los primeros días! Monitorización Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto . https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller El asesor se basa en la teoría del caos - el movimiento desordenado del precio. En la primera estrategia, el robot identifica los momentos en los que el precio se vuelve más activo y abre una parrilla de órdenes p
Hyper
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Hyper - es un asesor de operaciones automatizado basado en el principio fundamental del análisis técnico: los niveles de soporte y resistencia. El sistema está diseñado para trabajar en el mercado Forex y utiliza algoritmos matemáticamente precisos para determinar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones. Supervisión Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto.
Bunny
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Asesor Profesional de Forex: Su camino hacia unos ingresos estables en el mercado de divisas Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automatización del comercio a un nuevo nivel Presentamos a su atención una solución avanzada para el comercio automatizado en el mercado Forex - un asesor inteligente desarrollado por un equipo d
File Manager
Aleksandr Valutsa
Utilidades
Casi todos nuestros asesores tienen incorporado un sistema de ajuste remoto a las condiciones actuales del mercado, este proceso también se denomina optimización. Los ajustes se transmiten a través de archivos que recibimos como resultado de la optimización de nuestros asesores. Estos son los archivos que utilizamos en el comercio en nuestras cuentas, por lo que nuestros ajustes serán los mismos. Se trata de un análogo de los archivos .set estándar, sólo que se cargan en el código del asesor no
Modern Forex Technologies
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
El asesor está diseñado para el comercio en cualquier par de divisas, tiene un indicador incorporado de múltiples tendencias, en el probador de estrategias el indicador funciona sólo en el período actual como el principal, es posible conectar otros períodos en el gráfico como auxiliar (opcional). Para este propósito, 9 botones se muestran en el gráfico indicando el período y la dirección de la tendencia - el color rojo del botón significa que la tendencia es bajista, color azul - alcista, color
Night
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Night - es un asesor comercial profesional para el comercio automatizado en el mercado Forex, especializado en transacciones a corto plazo por la noche. El robot está diseñado para trabajar en su cuenta de operaciones las 24 horas del día, obteniendo beneficios de las pequeñas fluctuaciones de los precios. Supervisión Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto. https://www.mql5
Emperor
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
Posibilidades de uso del constructor de robots comerciales Todas las señales son controladas por nuestros Asesores Expertos : https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Estrategias preparadas Las soluciones preconfeccionadas le permiten empezar a operar de forma automatizada inmediatamente sin necesidad de desarrollar su propio sistema. Ventajas de utilizar estrategias preparadas: Inicio instantáneo - sin necesidad de dedicar tiempo al desarrollo Algoritmos probados : las estrategias se han
Voltra Pulse
Aleksandr Valutsa
Indicadores
Descripción general Voltra Pulse es un indicador adaptativo moderno diseñado para identificar tendencias y puntos de inversión . Se basa en un algoritmo mejorado de medias móviles que se ajusta dinámicamente a la volatilidad del mercado . Características principales Adaptabilidad : ajusta automáticamente la sensibilidad en función de la volatilidad actual . Sistema de doble señal : combina una línea rápida y otra lenta para confirmar las señales de forma fiable . Retraso mínimo : gracias a un a
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario