Modern Forex Technologies
- Asesores Expertos
- Aleksandr Valutsa
- Versión: 2.26
- Actualizado: 13 julio 2025
- Activaciones: 5
El asesor está diseñado para el comercio en cualquier par de divisas, tiene un indicador incorporado de múltiples tendencias, en el probador de estrategias el indicador funciona sólo en el período actual como el principal, es posible conectar otros períodosen el gráfico como auxiliar (opcional). Para este propósito, 9 botones se muestran en el gráfico indicando el período y la dirección de la tendencia - el color rojo del botón significa que la tendencia es bajista, color azul - alcista, color amarillo del botón - plana, gris - color significa que el botón está inactivo y el análisis por su período no se lleva a cabo.
MonitoreoTodas las señales son gestionados por nuestros asesores, los detalles se dan a conocer sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto.
Por ejemplo, usted ha activado 5 botones con períodos de M1 a H1 y todos ellos son de color rojo - esto significa que la tendencia es bajista y el robot operará para la venta. Luego, por ejemplo, ha activado otro botón con el período H4 y en el momento de la activación el botón es de color azul - esto significa que en el gráfico H4 la tendencia es alcista, como resultado el robot esperará hasta que todos los botones activos sean del mismo color.
El indicador que se utiliza en el asesor para determinar la tendencia en diferentes períodos no se repinta y no se retrasa.
Parámetros
- Parámetros:
- Trade_EA_Settings - operar usando la configuración local del asesor (sin usar el sistema de archivos),
- Trade_File_Settings - negociación utilizando la configuración del sistema de archivos (esto puede ser mucho más conveniente y eficiente);
- Contable - el modo de optimización del asesor, durante la optimización de los parámetros en el probador de estrategias, el robot se lanza en paralelo en el gráfico en el modo "Contable" para procesar los datos recibidos. Como resultado, el robot selecciona los conjuntos de ajustes recibidos y los guarda en archivos. Para que este sistema funcione, también es necesario lanzar la aplicación "File_Manager" en el gráfico adyacente.
- Folder_Number - número de la carpeta con archivos;
- MagicNumber - establece la prioridad de los ficheros descargados y es también un identificador de posiciones, por lo que no se puede cambiar si el asesor tiene posiciones abiertas;
- Auto_Magic - se utiliza exclusivamente en conjunción con el parámetro "Trade_File_Settings", esta función selecciona los mejores archivos con los ajustes en función de la prioridad establecida "MagicNumber", así que digamos que si " MagicNumber =1", esto significará la prioridad más alta y el robot buscará en el servidor el mejor archivo con ajustes (el mejor es el que mostró los mejores resultados en el probador de estrategias), luego el siguiente 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tiene sentido abrir docenas de cuentas y en cada una establecer al robot diferentes prioridades de 1 en adelante y el robot descargará y subirá diferentes archivos cada vez. La prioridad más alta es relativa y no es un hecho que será el más rentable;
- --------------------------
- Auto_Symbol - selección automática de un par de divisas para operar, según los datos obtenidos durante las pruebas. El robot seleccionará el par de divisas más prometedor según la prioridad establecida empezando por 1, luego 2, 3 y así sucesivamente.
- Auto_All - si está activado, durante la selección de un par de divisas y asignándole una prioridad, el robot tendrá en cuenta el resultado global, de lo contrario el individual.
- Switch_Drawdown - si es mayor que 0, entonces la selección automática de divisas comienza sólo después de alcanzar el porcentaje de reducción establecido aquí y después de cerrar una serie sin éxito, hasta entonces la elección de la divisa sigue siendo suya.
- Symbol_Filter - le permite excluir los pares de divisas para los que se registró una reducción con un porcentaje de Switch_Drawdown, el robot entonces los omite durante la selección automática.
- --------------------------
- Balance_Minimo -si la cantidad del depósito cae por debajo del valor especificado aquí, entonces la negociación se detendrá por completo. Si es 0, no se utiliza.
- Riesgo - porcentaje del depósito para el cálculo automático del lote;
- Lote - lote fijo (si RiskPercent=0);
- LotExponent - coeficiente de multiplicación de posiciones promediadas;
- --------------------------
- Min_Margin - importe del margen libre restante como porcentaje del depósito, utilizado en caso de aceleración del depósito. El asesor colocará un montón de posiciones con el lote actual, el número de posiciones está determinado por el margen libre restante. Si no se utiliza 0.
- Use_Max_Lot -si está activado, el asesor colocará una posición con el lote máximo posible, teniendo en cuentaMin_Margin, no una pila de posiciones. Se utiliza para acelerar el depósito.
- Min_Margin_Reset - si está habilitado, el asesor restablecerá elparámetro Min_Margindespués de la activación, de lo contrario el robot operará en modo turbo todo el tiempo, con el objetivo de acelerar el depósito cada vez más. Este tipo de trabajo se puede comparar con un coche que funciona a una velocidad vertiginosa durante mucho tiempo, lo cual es muy peligroso.
- --------------------------
- Inp_Point - factor de multiplicación de los parámetros que se calculan en puntos
- MaxSpread - spread máximo permitido, por encima del cual el robot no opera;
- Slippage - deslizamiento permitido;
- Use_Open_Price - negociación a precios de apertura (el trailing sigue funcionando en todos los ticks);
- Direction_Control - si lo desactiva, el robot abrirá posiciones opuestas sin esperar a que se cierren las últimas;
- --------------------------
- Count_Symbol_Max - el número máximo de pares de divisas utilizados en el terminal;
- --------------------------
- Auto_Distance - distancia dinámica entre posiciones;
- Distance - distancia fija entre posiciones si Auto_Distance=false;
- Intensidad - el número de velas para calcular la distancia dinámica entre posiciones, si Auto_Distance=true;
- Division - coeficiente de división de la distancia dinámica entre posiciones, si Auto_Distance=true;
- MaxTrades - número máximo de posiciones;
- --------------------------
- Turbo_Profit - si está activado, el robot cerrará las posiciones con cualquier beneficio por encima del valor Virtual_Profit_Percentage.
- Virtual_Profit_Percentage - beneficio como porcentaje del depósito;
- Take_Profit - beneficio fijo por parte del broker en puntos;
- --------------------------
- Stop_Loss_Percentage - stop loss de la cartera como porcentaje del depósito, el stop loss se calcula para todas las posiciones de la serie y se fija al mismo nivel;
- StopLoss - distancia mínima al stop loss en puntos desde el punto de equilibrio;
- --------------------------
- Virtual_Stop_Loss - nivel del indicador para cerrar la serie drawdown cuando se cruza este nivel;
- Period_Ind - periodo del gráfico del indicador;
- Period_Stop - periodo de cálculo del indicador;
- --------------------------
- Drawdown_Exit_System - sistema de salida del drawdown:
- Mode_Exit_Standard - sistema estándar en el que después de abrir un cierto número de posiciones en una dirección, la última posición tiende a cerrarse con la primera con cualquier beneficio por encima de 0 y así sucesivamente hasta cerrar todas las posiciones,la primera posición se considera la posición más antigua de la serie;
- Mode_Exit_Classic - un sistema clásico en el que la posición más rentable tiende a cerrarse con la primera posición. con cualquierganancia por encima de 0 hasta que todas las posiciones estén cerradas, la primera posición se considera la posición más antigua de la serie;
- Mode_Exit_Aggressive - sistema agresivo en el que todas las posiciones rentables tienden a cerrarse con la primera posición. concualquier beneficio por encima de 0, hasta que se cierren todas las posiciones,la primera posición se considera la posición más antigua de la serie;
- Mode_Exit_System - número de posiciones después de las cuales se activa el modo de salida drawdown;
- --------------------------
- Use_Flat - indicador plano;
- Flat_TF - periodo del gráfico del indicador;
- Flat_Period - periodo de cálculo del indicador;
- Flat_Minimum - límite inferior del flat;
- Flat_Maximum - límite superior del flat;
- --------------------------
- Use_Time - filtro de tiempo;
- Begin_Session_Hour - inicio de la negociación;
- End_Session_Hour - fin de la negociación;
- Time_GMT - cambio de hora;
- Trade_Friday - negociación el viernes;
- --------------------------
- Balance_Limit - cierre de todas las posiciones cuando se produce una reducción de la cantidad especificada aquí;
- Equity_Percentage - si está activado, Balance_Limitse calculará como un porcentaje;
- Balance_Limit_Copy - si está desactivado, el parámetro Balance_Limitserá local, de lo contrario se copiará del archivo (si se utiliza el método de archivo de ajustes);
- --------------------------
- Use_Trailing_Stop - trailing stop;
- Next_Bar - el trailing se activa en la siguiente barra, espera a que se cierre la barra actual;
- Trailing_Time - el trailing se activa sólo después de que haya transcurrido el número de segundos especificado desde que se abrió la posición;
- Trailing_Start - inicio del trailing stop;
- Trailing_Stop - paso del trailing stop;
- --------------------------
- TimeLimit - cierre de posiciones por tiempo;
- Time_Limit_Hours - tiempo de vida de una posición en horas, el tiempo se cuenta desde la última posición abierta;
- Time_Limit_Profit - beneficio mínimo con el que se cierran todas las posiciones después de su fecha de vencimiento;
- Exp_Time_Prof -indicador que permite disminuir el valor del parámetro Time_Limit_Profitpara las posiciones congeladas que no se pueden cerrar dado el valor actual del parámetroTime_Limit_Profitdemasiado tiempo.
- Exp_Time_Prof_Max -coeficiente de disminución máxima del valor del parámetroTime_Limit_Profit. Con cada hora de retraso, el valor del parámetro Time_Limit_Profit disminuirá y este coeficiente determina la máxima disminución posible.Digamos que si Time_Limit_Profit = -10%,Time_Limit_Hours = 24 horas, Exp_Time_Prof_Max = 2, entonces después de 24 horas si las posiciones no se pueden cerrar teniendo en cuenta el beneficio mínimo de -10% el valor del beneficio mínimo comenzará a disminuir con cada hora y después de 48 horas se duplicará y será de -20%. No se realizará una reducción adicional ya que el coeficiente de contenciónExp_Time_Prof_Max= 2 (utilizando la fórmula -10*2=-20%).
- --------------------------
- Use_Trend_Signal - habilita un indicador personalizado para determinar la tendencia actual para todos los periodos, el indicador se controla desde el gráfico;
- Next_Signal - si está habilitado, las posiciones promediadas también se abrirán sólo en base a las señales de este indicador;
- Use_Arrow - si está habilitado, las posiciones se abrirán sólo en el momento de la formación de la señal;
- Deviations - desviaciones del indicador;
- --------------------------
- Trend_R - indicador contra tendencia;
- Trend_Period - periodo del indicador;
- Trend_Distance - desviación del precio de su valor medio en pips;
- Return_Close - cierre de posiciones basado en la señal del indicador de retorno;
- --------------------------
- Speed - determinación de la fuerza y velocidad del precio;
- Reverse - operar en el rebote de un salto del precio;
- s_Pips - distancia del salto en pips;
- s_Time - tiempo en segundos durante el cual el precio realizó un salto;
- --------------------------
- Reverse_Signal - si está activada, el robot operará en la dirección opuesta;
- --------------------------
- Percent_Lock - porcentaje del volumen total de todas las posiciones abiertas en el gráfico para establecer la primera orden de bloqueo;
- Use_Signal - tener en cuenta las lecturas del indicador de tendencia al abrir la primera posición de cobertura;
- Max_DD - porcentaje de reducción de la serie principal a la que se abre la primera posición de cobertura;
- Corridor_Lock- distancia del corredor para las posiciones de cobertura;
- Lot_Exponent_Lock- ratio de cobertura de la posición;
- Percentage_Profit_Lock - porcentaje de beneficio para el cierre de todas las posiciones;
- Max_Trades_Lock- número máximo de posiciones de cobertura;
- --------------------------
- MultiLevelRecording - número de carpetas con archivos, si es 0, los ajustes no se guardarán. Durante la optimización, el asesor analiza los resultados de cada pasada en el probador de estrategias y guarda los ajustes con los mejores indicadores en archivos separados. Los archivos con los ajustes (incluyendo el par de divisas y el período del gráfico) se guardan en una carpeta separada. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de optimización, los resultados positivos se pueden lograr con diferentes configuraciones, y nadie sabe qué configuración será más eficaz en las condiciones reales del mercado. Por lo tanto, tiene sentido guardar al menos varias combinaciones de ajustes, que luego se pueden utilizar en varias cuentas a la vez distribuyendo los fondos entre ellas. De este modo se consigue diversificar el riesgo. Mientras podemos tener pérdidas en una cuenta, se consiguen beneficios en otra. Para automatizar el proceso de guardar los ajustes en diferentes variaciones, basta con aumentar el valor del parámetro MultiLevelRecording (nombre abreviado - MLR) en la cantidad deseada. Como resultado, después de guardar los ajustes en una carpeta (para un determinado par de divisas con un determinado período del gráfico), el asesor creará una nueva carpeta para la siguiente variación aumentando su número en uno. El número de la carpeta principal es el parámetro Folder_Number, que contiene todas las subcarpetas con el número inicial de Magic_Number. Todas las carpetas subsiguientes tienen números - (Magic_Number + número de serie de creación). El número de cada carpeta subsiguiente excede al anterior en un múltiplo (un dígito).
- _1_Statistics - criterios personalizados para la aceptabilidad de los ajustes en forma de lista desplegable. Seleccione el criterio al que, en su opinión, debe corresponder el resultado de aceptabilidad de los ajustes. Todos los resultados que no correspondan a este criterio se cortarán automáticamente:
- Depósito inicial - el valor del depósito inicial.
- Retirada - importe de los fondos retirados de la cuenta.
- Beneficio - beneficio neto al final de la prueba.
- Beneficio bruto - beneficio total, la suma de todas las operaciones rentables (positivas). El valor es mayor o igual a cero.
- Pérdida bruta - pérdida total, la suma de todas las operaciones no rentables (negativas). El valor es menor o igual a cero.
- Operación con beneficio máximo: el beneficio máximo es el valor más alto entre todas las operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.
- Operación con pérdida máxima: la pérdida máxima es el valor más pequeño entre todas las operaciones con pérdida. el valor es menor o igual a cero.
- Máximo beneficio consecutivo - el máximo beneficio en una secuencia de operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero ...
- más o menos. Digamos que si seleccionó la reducción como criterio, entonces esta bandera debe establecerse en menos (cuanto menor sea la reducción, mejor). Y si el criterio es el factor de beneficio, entonces naturalmente más (cuanto más factor de beneficio, mejor).
- Statistics_1_ - valor mínimo/máximo del criterio en el que se aceptan los ajustes.
- Estadísticas_2, Estadísticas_3 - parámetros similares ...
- Auto_Switch - si lo desactiva, los archivos con los ajustes no se escribirán automáticamente durante la optimización, se escribirán durante las pruebas. Así, la selección de los mejores ajustes se realiza manualmente con su participación.
- Pause_Pass - si es mayor que 0, el robot no escribirá archivos con configuraciones en una fila, se saltará el número de variaciones especificado aquí, esto se hace con el fin de diversificar las opciones con configuraciones tanto como sea posible.
- Procesamiento_instantáneo: si está activado, el robot analizará los ajustes recibidos directamente durante la optimización; de lo contrario, lo hará durante las pruebas. Si es necesario realizar pruebas de avance de los ajustes recibidos, es necesario desactivar. Durante la prueba de avance, el robot probará todos los archivos seleccionados con configuraciones sucesivamente, eliminará los que no hayan superado la prueba de avance y analizará todos los restantes con la construcción automática de un vector de mejor a peor.
- --------------------------
- Forward - forward testing, si está activado, el asesor realizará el forward testing directamente durante la optimización. A partir de la fecha establecida, dentro del asesor, se habilitan funciones que calculan indicadores de importancia crítica, tales como el beneficio (fijado en la moneda del depósito), la reducción relativa (en porcentaje), el factor de beneficio, la expectativa matemática, el número de operaciones, todos los indicadores a continuación se refieren exclusivamente al forward testing a partir de la fechaForward_Time;
- Forward_Time - fecha de inicio de la prueba a plazo;
- Forward_Profit - beneficio recibido en la divisa fuerte del depósito en el que se aceptan los ajustes;
- Opt_Drawdown - reducción relativa como porcentaje del depósito dentro del cual se aceptan los ajustes;
- Opt_Profit_Factor - factor de beneficio con el que se aceptan los ajustes;
- Opt_Expected_Payoff - valor esperado al que se aceptan los ajustes;
- Total_Trades - número de operacionesen las que se aceptan los ajustes.
- --------------------------
- Month_Loss - si es mayor que -1, el asesor sólo aceptará aquellos ajustes que muestren un crecimiento estable del depósito de ciclo a ciclo. Un ciclo puede durar desde un minuto hasta un mes. Si establece el valor en 0, entonces en este caso no se permite ni un solo ciclo de pérdida, este es un criterio muy estricto, bajo el cual será difícil o incluso imposible para un probador de estrategias seleccionar configuraciones. Esto depende en gran medida de la duración de los ciclos, si el ciclo dura un mes, entonces sólo hay 12 de ellos en un año y esto es incomparablemente más fácil que un ciclo horario, donde sólo hay 24 ciclos en un día. Sobre todo si no se permiten los ciclos cero, es decir, el tiempo de inactividad.
- Switch_Period - duración de los ciclos;
- Zero_Result - si considerar el tiempo de inactividad como un resultado negativo en los ciclos; si se activa, será mucho más difícil para el probador seleccionar los ajustes, especialmente para ciclos cortos.
Recomendaciones
- Periodo del gráfico H1 o según optimización,
- Par de divisas XAUUSD o cualquier otro en función de los resultados de la optimización,
- Cuenta ECN con excelente ejecución de operaciones.
Notas leer cuidadosamente
- El robot fue creado por un trader activo y programador con amplia experiencia.
- Usted no debe tratar de averiguar su configuración de inmediato, a primera vista parece complicado, de hecho, será muy fácil de manejar después de entender los principios básicos de su funcionamiento a nivel de usuario.
- También hay una oportunidad única de utilizar este robot de forma gratuita, tanto temporal como permanentemente, bajo el programa de afiliados. Otro nombre para este asesor es TradeMax.
- Al principio, se recomienda encarecidamente utilizar sólo los archivos listos con la configuración descargada de nuestro servidor. Se necesita tiempo antes de aprender a optimizar el robot a ti mismo. Especialmente para estohay una utilidad, que busca y descarga archivos de nuestro servidor de forma automática, con una frecuencia de una hora. Es necesario ejecutar en un horario paralelo, en la configuración de la utilidad seleccioneModerno.
Lo que necesita saber antes de empezar a operar de verdad
No se recomienda utilizar el robot con la configuración predeterminada en cuentas reales. Ya que puntos tan importantes como el deslizamiento, recotizaciones, retrasos en la red no se tienen en cuenta. Para operar en cuentas reales, es necesario seleccionar los ajustes teniendo en cuenta todo lo anterior.
Un robot es sólo una herramienta en manos de un maestro, y si el maestro es (no uno muy bueno), entonces la herramienta no tiene la culpa.
Por qué los usuarios dejan comentarios negativos sobre MQL5: Análisis de los motivos
Soporte
Todas las preguntas y comentarios en la red social"Telegrama", en otros recursos no comentar los mensajes y no responder a las preguntas, con el fin de ahorrar tiempo y concentrar la información en un solo canal.