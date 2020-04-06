Hyper - es un asesor de operaciones automatizado basado en el principio fundamental del análisis técnico: los niveles de soporte y resistencia. El sistema está diseñado para trabajar en el mercado Forex y utiliza algoritmos matemáticamente precisos para determinar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones.

Características principales

Principio de funcionamiento : identificación de niveles clave de soporte y resistencia mediante un complejo análisis del movimiento de los precios

Tiempo de negociación : negociación activa durante los periodos de máxima volatilidad (8:00-20:00 hora del servidor)

Gestión del riesgo : Mecanismo de control de pérdidas diarias incorporado (Max_Stop_Loss)

Cálculo del volumen: cálculo automático del tamaño de la posición teniendo en cuenta el margen libre y el porcentaje de riesgo especificado (RiskPercent)

Ventajas del sistema

Análisis objetivo : elimina la influencia emocional del operador en la toma de decisiones de negociación

Identificación precisa de niveles : utiliza algoritmos matemáticos para identificar los puntos clave del precio.

Configuración flexible : capacidad para adaptarse a las distintas condiciones del mercado

Gestión del riesgo : mecanismos integrados de protección de los depósitos

Funcionamiento 24/7: análisis automático del mercado 24/5

Características del algoritmo

Definiciones de soporte y resistencia del sistema multinivel

Filtrado de señales mediante indicadores adicionales

Tamaño de posición de control adaptable

Protección antideslizamiento y ruido de mercado

Cierre automático deposiciones con pérdidas

El asesor es ideal tanto para operadores principiantes como para participantes experimentados en el mercado que deseen automatizar el proceso de negociación basado en los principios clásicos del análisis técnico.

Parámetros

Ajustes:

Trade_EA_Settings - negociación utilizando la configuración local del asesor (sin utilizar el sistema de archivos);



Trade_File_Settings - comercio utilizando el sistema de archivos de configuración (esto puede ser mucho más conveniente, más fácil y más eficiente);



Contable - el modo de optimización del asesor, durante la optimización de los parámetros en el probador de estrategias, el robot se lanza en paralelo en el gráfico en el modo "Contable" para procesar los datos recibidos. Como resultado, el robot selecciona los conjuntos de ajustes recibidos y los guarda en archivos.

Estrategia;

Estrategia_1 - cálculo de niveles según el primer indicador personalizado;





Strategy_2 - cálculo de niveles según el segundo indicador de usuario;

FolderNumber - número de la carpeta con archivos;

Auto_Magic - utilizado exclusivamente en conjunción con el parámetro "TradeFileSettings", esta función selecciona los mejores archivos con ajustes dependiendo de la prioridad establecida "MagicNumber", así que digamos que si "MagicNumber=1", esto significará la más alta prioridad y el robot buscará en el servidor el mejor archivo con ajustes (el mejor es el que mostró los mejores resultados en el probador de estrategias), luego el siguiente 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tiene sentido abrir docenas de cuentas y en cada una establecer al robot diferentes prioridades de 1 en adelante y el robot descargará y subirá diferentes archivos cada vez. La prioridad más alta es relativa y no es un hecho que será la más rentable;

Period_Candles - el periodo de funcionamiento de los indicadores;

--------------------------

Auto_Symbol - selección automática de un par de divisas para operar, según los datos obtenidos durante las pruebas. El robot seleccionará el par de divisas más prometedor según la prioridad establecida empezando por 1, luego 2, 3 y así sucesivamente.

Auto_All - si está activado, durante la selección de un par de divisas y asignándole una prioridad, el robot tendrá en cuenta el resultado global, de lo contrario el individual.

Switch_Drawdown - si es mayor que 0, entonces la selección automática de divisas comienza sólo después de alcanzar el porcentaje de reducción establecido aquí y después de cerrar una serie sin éxito, hasta entonces la elección de la divisa sigue siendo suya.

Symbol_Filter - le permite excluir los pares de divisas para los que se registró una reducción con un porcentaje de Switch_Drawdown, el robot entonces los omite durante la selección automática.

--------------------------

AStoploss - variable en forma de lista desplegable con una lista de funciones utilizadas para colocar órdenes stop de protección:

variable en forma de lista desplegable con una lista de funciones utilizadas para colocar órdenes stop de protección: SL_Pips - en puntos;



SL_Candles - por velas;



SL_Parabolic - utilizando el indicador Parabolic SAR;



SL_Moving - utilizando el indicador Moving Average;



SL_Bollinger - utilizando el indicador de Bandas de Bollinger.

SL_Initial - stop loss en la divisa de depósito con la que se coloca la orden pendiente, más necesaria para el seguro en caso de pérdida de conexión. Por ejemplo, el cierre de emergencia de VPS, debe haber un seguro para tal caso;

StopLoss - distancia mínima al stop loss de protección (calculado en puntos), en caso de que, según los cálculos en porcentaje al depósito, en relación al lote, el stop loss se calcule demasiado cerca de la posición.

Exp_Point - factor de multiplicación de los parámetros que se calculan en puntos.

------------------------

Profit_History - si es mayor que 0, en caso de una pérdida que supere el valor especificado aquí, el robot deja de operar hasta que se especifiquen otras acciones. Se encenderá un botón rojo en el gráfico y si lo pulsa, se producirá el bloqueo y la negociación continuará, pero se recomienda volver a optimizar. Por defecto, si el asesor detecta y descarga un nuevo conjunto de archivos con ajustes, se bloqueará automáticamente.



Time_History - profundidad del historial para calcular los resultados;

------------------------

RiskPercent - riesgo para la gestión automática del capital;

Lot - volumen, si RiskPercent es mayor que 0 ;

------------------------

Take_Profit - distancia a la toma de beneficios (calculada en puntos);

Distance - distancia desde los niveles de soporte y resistencia para colocar órdenes pendientes;

distancia desde los niveles de soporte y resistencia para colocar órdenes pendientes; Min_Price - si es mayor que 0, entonces al asesor se le prohibirá colocar órdenes si el valor calculado según la historia es menor que el especificado, a una de las órdenes cerradas. Este nivel se considera roto y es demasiado arriesgado abrirlo por segunda vez.

Deslizamiento - desviación máxima del precio solicitado;

desviación máxima del precio solicitado; Spread - spread máximo permitido;

spread máximo permitido; MagicNumber - sello experto (identificador).

------------------------

Next_Bar - si está habilitado, el seguimiento de la posición comienza sólo en la barra siguiente a la apertura de la posición.

Trailing_Time - si es mayor que 0, habrá un retraso antes del inicio del arrastre, calculado en segundos.

Trail_Start - distancia desde la orden a la que se activa el trailing stop de las órdenes stop;

distancia desde la orden a la que se activa el trailing stop de las órdenes stop; Step_Trail - paso del trailing stop;

paso del trailing stop; NoLoss - distancia desde la orden en la que la orden stop de protección se mueve al punto de equilibrio (si el parámetro StopLevel = true);

distancia desde la orden en la que la orden stop de protección se mueve al punto de equilibrio (si el parámetro true); Min_Profit_NoLoss - beneficio mínimo al mover una orden al punto de equilibrio;

beneficio mínimo al mover una orden al punto de equilibrio; ------------------------

Use_Time - negociación por hora (se utiliza la hora del servidor);

negociación por hora (se utiliza la hora del servidor); Begin_Time - inicio de la negociación;

End_Time - finalización de la negociación;

------------------------

Depth - profundidad histórica para calcular el indicador;

Deviation - desviación;

Step - paso;

------------------------

Bands, Stochastic, SAR, MA, Alligator, CCI, ATR, Repeat_level - todo un conjunto de indicadores estándar que se pueden conectar como filtros. Las órdenes pendientes se eliminan si uno de los indicadores conectados muestra una señal inversa o se encuentra en un plano. Las descripciones de los mismos se pueden encontrar en Internet, se trata de indicadores estándar del terminal MT4. Con la excepción de Repeat_level es un indicador personalizado que no tiene parámetros ;

------------------------

Reinstall - reinstala las órdenes pendientes después de activarse o espera a que se cierren las posiciones abiertas;

------------------------

TimeLimit - cierre de posiciones por tiempo;

Time_Limit_Hours - el tiempo de vida de una posición en horas, el tiempo se cuenta desde la última posición abierta;

Time_Limit_Profit - el beneficio mínimo con el que se cierran todas las posiciones después de su fecha de vencimiento;

Exp_Time_Prof - una bandera que permite disminuir el valor del parámetro Time_Limit_Profit para posiciones congeladas que no pueden ser cerradas dado el valor actual del parámetro Time_Limit_Profit por demasiado tiempo.

Exp_Time_Prof_Max - coeficiente de reducción máxima del valor del parámetro Time_Limit_Profit. Con cada hora de retraso, el valor del parámetro Time_Limit_Profit disminuirá y este coeficiente determina la reducción máxima posible. Así, digamos que Time_Limit_Profit = -10%, Time_Limit_Hours = 24 horas, Exp_Time_Prof_Max = 2, entonces después de 24 horas, si las posiciones no se pueden cerrar teniendo en cuenta el beneficio mínimo de -10%, el valor del beneficio mínimo comenzará a disminuir con cada hora y después de 48 horas se duplicará y será de -20%. No se realizará una reducción adicional ya que el coeficiente de contención Exp_Time_Prof_Max = 2 (según la fórmula -10 * 2 = -20%).

Límite:

No_Use - no utilizar,



Use_USD - calcular en la moneda del depósito;



Use_Percent - calcular en porcentaje del depósito.

Balance_Limit - valor calculado en función de Limit ;

---------------------

History_Total - profundidad histórica de los datos calculados para todos los indicadores;

--------------------

MultiLevelRecording - el número de carpetas con archivos, si 0, la configuración no se guardará. Durante la optimización, el asesor analiza los resultados de cada pasada en el probador de estrategias y guarda las configuraciones con los mejores indicadores en archivos separados. Los archivos con los ajustes (incluyendo el par de divisas y el período del gráfico) se guardan en una carpeta separada. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de optimización, los resultados positivos se pueden lograr con diferentes configuraciones, y nadie sabe qué configuración será más eficaz en las condiciones reales del mercado. Por lo tanto, tiene sentido guardar al menos varias combinaciones de ajustes, que luego se pueden utilizar en varias cuentas a la vez distribuyendo los fondos entre ellas. De este modo se consigue diversificar el riesgo. Mientras podemos tener pérdidas en una cuenta, se consiguen beneficios en otra. Para automatizar el proceso de guardar los ajustes en diferentes variaciones, basta con aumentar el valor del parámetro MultiLevelRecording (nombre abreviado - MLR) en la cantidad deseada. Como resultado, después de guardar los ajustes en una carpeta (para un determinado par de divisas con un determinado período del gráfico), el asesor creará una nueva carpeta para la siguiente variación aumentando su número en uno. El número de la carpeta principal es el parámetro Folder_Number, que contiene todas las subcarpetas con el número inicial de Magic_Number. Todas las carpetas subsiguientes tienen números - (Magic_Number + número de serie de creación). El número de cada carpeta subsiguiente excede al anterior en un múltiplo (un dígito).

_1_Statistics - criterios personalizados para la aceptabilidad de los ajustes en forma de lista desplegable. Seleccione el criterio al que, en su opinión, debe corresponder el resultado de aceptabilidad de los ajustes. Todos los resultados que no correspondan a este criterio se cortarán automáticamente:

Depósito inicial - el valor del depósito inicial.



Retirada - importe de los fondos retirados de la cuenta.



Beneficio - beneficio neto al final de la prueba.



Beneficio bruto - beneficio total, la suma de todas las operaciones rentables (positivas). El valor es mayor o igual a cero.



Pérdida bruta - pérdida total, la suma de todas las operaciones no rentables (negativas). El valor es menor o igual a cero.



Operación con beneficio máximo: el beneficio máximo es el valor más alto entre todas las operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.



Operación con pérdida máxima: la pérdida máxima es el valor más pequeño entre todas las operaciones con pérdida. el valor es menor o igual a cero.



Máximo beneficio consecutivo - el máximo beneficio en una secuencia de operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.



Ganancias máximas consecutivas - el beneficio total en la serie más larga de operaciones rentables.



Pérdida máxima consecutiva: pérdida total en la serie más larga de operaciones perdedoras.



Pérdidas máximas consecutivas - número de operaciones en la serie más larga de operaciones perdedoras.



Saldo mínimo - valor mínimo del saldo.



Reducción máxima del saldo - reducción máxima del saldo en dinero. Durante la negociación, el saldo puede experimentar muchas reducciones, se toma el valor más alto.



Porcentaje de reducción del saldo - reducción del saldo en porcentaje que se registró en el momento de la reducción máxima del saldo en dinero.



Reducción relativa máxima del saldo - reducción máxima del saldo en porcentaje. Durante la negociación, el saldo puede experimentar múltiples detracciones, para cada una de las cuales se registra el valor de detracción relativa en porcentaje. Se devuelve el valor mayor.



Reducción relativa del saldo en porcentaje - reducción del saldo en dinero, que se registró en el momento de la reducción máxima del saldo en porcentaje.



Disminución mínima de capital - valor mínimo de capital.



Reducción máxima de fondos propios - reducción máxima de fondos en dinero. Durante la negociación, los fondos pueden experimentar muchas detracciones, se toma el valor mayor.



Porcentaje de reducción del capital - reducción de los fondos en porcentaje, que se registró en el momento de la reducción máxima de los fondos en dinero.



Máxima depreciación relativa del capital - máxima depreciación de los fondos en porcentaje. Durante la negociación, los fondos pueden experimentar múltiples detracciones, para cada una de las cuales se registra el valor relativo de la detracción en porcentaje. Se devuelve el valor más alto.



Porcentaje de reducción equitativa relativa: reducción de los fondos en dinero, que se registró en el momento de la reducción máxima de los fondos en porcentaje.



Pago esperado - expectativa matemática de ganar.



Factor de beneficio - rentabilidad.



Factor de recuperación - factor de recuperación.



Ratio de Sharpe - ratio de Sharpe.



Nivel de margen mínimo - valor mínimo alcanzado del nivel de margen.



On tester result - el valor del criterio de optimización del usuario calculado.



Operaciones - número de operaciones realizadas.



Operaciones - número de operaciones.



Operaciones con beneficios - operaciones rentables.



Operaciones con pérdidas - operaciones no rentables.



Operaciones cortas - operaciones cortas.



Operaciones largas - operaciones largas.



Profit short trades - operaciones cortas rentables.



Operaciones de beneficio largas - operaciones rentables largas.



Operaciones de máximo beneficio consecutivo - operaciones con máximo beneficio consecutivo.



Número máximo de ganancias consecutivas - número máximo de ganancias consecutivas.



Operaciones de máxima pérdida consecutiva: operaciones con la máxima pérdida consecutiva.



Número máximo de pérdidas consecutivas: número máximo de pérdidas consecutivas.



Promedio de victorias consecutivas: duración media de una serie de operaciones rentables.



Promedio de pérdidas consecutivas: duración media de una serie de operaciones perdedoras.

Más o menos. Digamos que si seleccionó la reducción como criterio, entonces esta bandera debe fijarse en menos (cuanto menor sea la reducción, mejor). Y si el criterio es el factor de beneficio, entonces naturalmente más (cuanto más factor de beneficio, mejor).

Statistics_1_ - valor mínimo/máximo del criterio en el que se aceptan los ajustes.

Estadísticas_2, Estadísticas_3 - parámetros similares...

Auto_Switch - si lo desactiva, los archivos con los ajustes no se escribirán automáticamente durante la optimización, se escribirán durante las pruebas. Así, la selección de los mejores ajustes se realiza manualmente con su participación.

Pause_Pass - si es mayor que 0, el robot no escribirá archivos con configuraciones en una fila, se saltará el número de variaciones especificado aquí, esto se hace con el fin de diversificar las opciones con configuraciones tanto como sea posible.

Procesamiento_instantáneo: si está activado, el robot analizará los ajustes recibidos directamente durante la optimización; de lo contrario, lo hará durante las pruebas. Si es necesario realizar pruebas de avance de los ajustes recibidos, es necesario desactivar. Durante la prueba de avance, el robot probará todos los archivos seleccionados con configuraciones sucesivamente, eliminará los que no hayan superado la prueba de avance y analizará todos los restantes con la construcción automática de un vector de mejor a peor.

--------------------------

Forward - forward testing, si está activado, el asesor realizará el forward testing directamente durante la optimización. A partir de la fecha establecida, dentro del asesor, se habilitan funciones que calculan indicadores de importancia crítica, como el beneficio (fijado en la divisa del depósito), la reducción relativa (en porcentaje), el factor de beneficio, la expectativa matemática, el número de operaciones, todos los indicadores a continuación se refieren exclusivamente al forward testing a partir de la fecha Forward_Time;

Forward_Time - fecha de inicio de la prueba a plazo;

Forward_Profit - beneficio recibido en la divisa fuerte del depósito en el que se aceptan los ajustes;

Opt_Drawdown - reducción relativa como porcentaje del depósito dentro del cual se aceptan los ajustes;

Opt_Profit_Factor - factor de beneficio con el que se aceptan los ajustes;

Opt_Expected_Payoff - valor esperado al que se aceptan los ajustes;

Total_Trades - número de operaciones en las que se aceptan los ajustes.

--------------------------

Month_Loss - si es mayor que -1, el asesor sólo aceptará aquellos ajustes que muestren un crecimiento estable del depósito de ciclo a ciclo. Un ciclo puede durar desde un minuto hasta un mes. Si establece el valor en 0, entonces en este caso no se permite ni un solo ciclo de pérdida, este es un criterio muy estricto, bajo el cual será difícil o incluso imposible para un probador de estrategias seleccionar configuraciones. Esto depende en gran medida de la duración de los ciclos, si el ciclo dura un mes, entonces sólo hay 12 de ellos en un año y esto es incomparablemente más fácil que un ciclo horario, donde sólo hay 24 ciclos en un día. Sobre todo si no se permiten los ciclos cero, es decir, el tiempo de inactividad.

Switch_Period - duración de los ciclos;

Zero_Result - si considerar el tiempo de inactividad como un resultado negativo en los ciclos; si se activa, será mucho más difícil para el probador seleccionar los ajustes, especialmente para ciclos cortos.

Recomendaciones

Ejecución instantánea de órdenes - ECN;

Pares de divisas - USDJPY , (XAUUSD es cuestionable);

, (XAUUSD es cuestionable); Spread - no más de 20 puntos ;

; El período del gráfico es - H1 .

Notas leer cuidadosamente

El robot fue creado por un comerciante activo y programador con amplia experiencia.

Usted no debe tratar de averiguar su configuración de inmediato, a primera vista parece complicado, de hecho, será muy fácil de manejar después de entender los principios básicos de su funcionamiento a nivel de usuario.

También hay una oportunidad única de utilizar este robot de forma gratuita, tanto temporal como permanente, en el marco del programa de afiliados. Otro nombre para este asesor KyberNet .

. Al principio, se recomienda encarecidamente utilizar sólo los archivos ya preparados con la configuración descargada de nuestro servidor. Se necesita tiempo antes de aprender a optimizar el robot a ti mismo. Especialmente para esto hay una utilidad, que busca y descarga archivos de nuestro servidor de forma automática, con una frecuencia de una hora. Es necesario ejecutar en un horario paralelo, en la configuración de la utilidad seleccione Hyper.

