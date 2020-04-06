Una bandada de pirañas devora las barras de negociación del gráfico, recogiendo beneficios. Cazan, reciben señales para actuar y entran en el mercado. No esperan mucho a una presa lejana, descansan hasta que está cerca o cambian a una nueva barra y la devoran mientras sube o baja. Esto sucede de forma rápida e imperceptible en el gráfico, a medida que el número de órdenes cerradas aumenta en la ventana de estadísticas y la línea de beneficios se curva hacia arriba. Puede que su terminal se congele, pero por debajo, las pirañas luchan activamente por recoger el máximo beneficio posible. El terminal vigila siempre a las pirañas y recoge sus presas en las órdenes cerradas y en la columna de saldo. Su caza no siempre tiene éxito, y sufren pérdidas, pero esto no les impide continuar la caza, y las pérdidas se recuperan rápidamente.

¿Quieres añadir mis simpáticos peces a tu acuario MT4? Dales algo de comida y observa cómo cazan las barras.

Esta es una exclusiva, una combinación de mis algoritmos y filtros. Es una nueva versión de ECNture, co-escrita con inteligencia artificial. El desarrollo progresó bien de versión en versión, con toneladas de pruebas, pero en un momento dado quedó claro que los errores de la IA eran la causa de los resultados. Los peces pequeños se volvieron más agresivos, atacando en cada oportunidad. Sin embargo, no son una amenaza para nosotros; se quedan al otro lado del tanque, pero hay que tener cuidado. Si el agua está turbia, pierden visibilidad y exigirán comida para sobrevivir.

No matter how I describe an advisor, few people go into detail. The only thing that matters is whether it will make money.

This advisor can! It can. If you really want it and are willing to take the necessary steps to achieve it.

My advisors are successful, proven, and long-term. ECNture Piranha Bar and ECNture Raging Gold are also important. However, the trading environment is equally important, and yes, there are places where the conditions are right. However, you won't know until you launch it, and testing it with real money may require a larger deposit, but with a larger sum.

Lanzamiento y configuración.

En principio, todo está listo y se puede lanzar en un nuevo gráfico sin ningún cambio con un lote mínimo de 0,01.

> Para probar y ejecutar, es necesario desactivar UseMarginCheck !!! Lot Settings

El cálculo del lote es fijo, basado en un porcentaje del capital de la cuenta de operaciones, y mi característica favorita es que negocia y aumenta/disminuye el lote en relación con los fondos asignados al mismo. Este cálculo del lote, basado en los fondos asignados, protege la cuenta de trading en general y puede aumentar los beneficios con operaciones exitosas sin preocuparse por las operaciones de otros EAs. Si desea esta opción para cada uno de sus EAs, la tengo en el Titular del EA.

1=Fijo, 2=Riesgo%, 3=SaldoAsignado - Como quiere empezar a operar. Introduzca el número.

Valor del lote - Si el lote es fijo, especifíquelo. Si el lote es arriesgado, especifique el porcentaje. Si el lote es arriesgado, especifique el lote inicial, y si el lote es arriesgado, especifique el porcentaje. Si el lote es arriesgado, especifique el lote inicial, y especifique el porcentaje de cambio basado en la ganancia o pérdida del saldo. * Debe probar el lote en el probador de estrategias.

Saldo Asignado - Esta es la porción de fondos que desea asignar para operar. *Tenga en cuenta que la cantidad asignada debe estar siempre disponible para operar.

NUEVA ORDEN

Número Mágico - Establezca un número mágico para sus nuevas órdenes.

forUp 0=Off,1=Market,2=Stop,3=Limit - Para órdenes de COMPRA, debe haber 2 órdenes de COMPRA pendientes.

forDown 0=Off,1=Market,2=Stop,3=Limit - Para órdenes de VENTA, debe haber 2 órdenes de VENTA pendientes. *Inicialmente desactivado, ya que no fue probado para subir al Mercado. Ajústelo a 2 o deje sólo órdenes de COMPRA pendientes. Los resultados no serán peores y el número de operaciones será menor.

Filtro de Zonas Pendientes

Zonas antes de una orden pendiente. Cuando el precio entra en la zona, la orden pendiente puede ser cancelada en base a los filtros especificados. Ya que convertirla en una orden de mercado podría resultar en una pérdida.

Distancia antes de la orden pendiente (altura de la zona) - Distancia a la orden pendiente. Por debajo del STOP COMPRA y por encima del STOP VENTA.

Spread máximo para desactivar orden (en zona) - Establece el spread máximo. Si el spread es mayor en la zona, la orden pendiente será eliminada.

Spread repetir veces para desactivar orden (en zona) - Si especifica más de una, por ejemplo, 3, el spread debe subir por encima del valor permitido 3 veces, volviendo a caer cada vez por debajo del valor permitido. Entonces la orden pendiente será cancelada.

Precio permanecer segundos en zona para desactivar orden (en zona) - Al entrar en la zona, el precio debe alcanzar la línea de orden pendiente en el número de segundos especificado. De lo contrario, la orden pendiente será cancelada. * Ideal si sólo desea ejecutar órdenes cuando el precio se está moviendo rápidamente en su dirección.

Distancia de salida del precio de la zona (START in zone) - La distancia para salir de la zona. Si el precio retrocede desde cualquier punto de la zona en esta distancia, la orden pendiente se cancelará.

Tiempos de salida del precio de la zona (START from zone) - El número de veces que el precio debe moverse la distancia. * Por lo tanto, si el precio retrocede constantemente antes de la orden pendiente, entonces cuando se alcanza la orden pendiente, el precio puede retroceder inmediatamente, sin tener tiempo de alcanzar el beneficio designado.

Stop Loss y Take Profit

Take Profit Real

Stop Loss Real

Toma de beneficios virtual

Stop Loss virtual

Stop Loss y Take Profit real y virtual. El virtual ayuda con el deslizamiento real.

Punto de equilibrio

Inicio de SL real a Breakeven

SL real si ignora la comisión

SL virtual a punto de equilibrio

SL virtual si se ignora la comisión

Transferencia real y virtual de la orden al punto de equilibrio, habiendo alcanzado la distancia START, el Stop Loss comenzará a seguir el precio hasta que alcance el punto de equilibrio, y luego el cierre se produce en Take Profit o Trailing.

Trailing Stop Real

Inicio del Trailing Stop real - Inicio del Trailing real

Real Trailing Stop RollBack en (%) - Real Trailing rollback, en porcentaje.

Real Trailing Start minus Open Spread - Resta el spread del Trailing Start, el spread al que se abrió la orden. * Con un spread amplio, el precio tiene un largo camino por recorrer para conseguir beneficios, y puede ser mejor cerrar con menos beneficios que no conseguirlos.

Trailing Stop virtual

Trailing Stop Virtual Inicio

RollBack virtual en (%)

Pullbacks Virtuales - Omite los pullbacks Trailing y se bloquea en el especificado. Si hay 3, el Trailing se activará dos veces, pero la orden no se cerrará, y se cerrará en la tercera. * Duerme y espera a que pasen pullbacks menores para atrapar un movimiento de precios más amplio.

Virtual Trailing Partial Close - Si se activa y se establece en un valor mayor que uno, la orden se dividirá y se cerrará en partes en cada nuevo retroceso de Trailing. * Se recomienda hacer pruebas para entender.

Inicio de seguimientovirtual menos margen abierto - Resta el margen del inicio de seguimiento.

Al igual que el trailing real, el trailing virtual siempre funciona, a diferencia del trailing real, si el terminal no está sobrecargado, incluso con una carga inicial mínima.

Protección del saldo



Protección de beneficios y protección contra pérdidas.

Stop Balance - Cuando la cuenta alcance la cantidad especificada, todas las órdenes del bot se cerrarán y dejará de abrir nuevas. Si el lote se calcula en base al saldo especificado, el bot sólo tendrá en cuenta los fondos asignados para ello. Si lo fija en 0, no perderá más que el saldo asignado.

Total Profit Trailing Start - Beneficio inicial en efectivo. Una vez alcanzado el beneficio fijado para todo el periodo de negociación, se activa un rollback. Hasta que el beneficio caiga hasta el rollback calculado, el bot continuará operando, pero su beneficio está ahora protegido.

Total Profit Trailing Rollback in (%) - El porcentaje de rollback desde el beneficio máximo registrado especificado.

Límites de órdenes

Máximo de órdenes de mercado - El número máximo de órdenes de mercado, menos relevante ya que la negociación se realiza con órdenes pendientes.

Órdenes Stop máximas - Número máximo de órdenes pendientes.

Vencimiento pendiente - Hora de vencimiento de las órdenes pendientes, en horas.

Sonidos (en la carpeta Sonidos)

Es muy efectivo cuando el bot se ejecuta en segundo plano, permitiéndole escuchar el cierre de órdenes rentables o perdedoras, la apertura de órdenes, e incluso sonidos individuales cuando se activa un stop-balance o se produce un retroceso de beneficios a largo plazo.

Puedes reemplazar fácilmente los archivos con los tuyos propios, personalizándolos para adaptarlos a tus emociones.

Apertura de órdenes

Orden Beneficio

Orden Pérdida

Saldo Stop

Beneficio Total

Fichero Abierto

Beneficio Archivo

Fichero Pérdida

Fichero Stop

Archivo Trailing

Repetición de sonido

Intervalo de sonido

Noticias

Se está ultimando una versión para una plataforma e intercambio de terceros. Ambos bots son de ECNture. Actualmente, no hay spreads ni comisiones en criptodivisas populares. Comisiones bajas en oro.

Permanezca atento o póngase en contacto con nosotros para estar al día de los avances.