Una bandada de pirañas devora las barras de negociación del gráfico, recogiendo beneficios. Cazan, reciben señales para actuar y entran en el mercado. No esperan mucho a una presa lejana, descansan hasta que está cerca o cambian a una nueva barra y la devoran mientras sube o baja. Esto sucede de forma rápida e imperceptible en el gráfico, a medida que el número de órdenes cerradas aumenta en la ventana de estadísticas y la línea de beneficios se curva hacia arriba. Puede que su terminal se congele, pero por debajo, las pirañas luchan activamente por recoger el máximo beneficio posible. El terminal vigila siempre a las pirañas y recoge sus presas en las órdenes cerradas y en la columna de saldo. Su caza no siempre tiene éxito, y sufren pérdidas, pero esto no les impide continuar la caza, y las pérdidas se recuperan rápidamente.

¿Quieres añadir mis simpáticos peces a tu acuario MT4? Dales algo de comida y observa cómo cazan las barras.

Esta es una exclusiva, una combinación de mis algoritmos y filtros. Es una nueva versión de ECNture, co-escrita con inteligencia artificial. El desarrollo progresó bien de versión en versión, con toneladas de pruebas, pero en un momento dado quedó claro que los errores de la IA eran la causa de los resultados. Los peces pequeños se volvieron más agresivos, atacando en cada oportunidad. Sin embargo, no son una amenaza para nosotros; se quedan al otro lado del tanque, pero hay que tener cuidado. Si el agua está turbia, pierden visibilidad y exigirán comida para sobrevivir.

No matter how I describe an advisor, few people go into detail. The only thing that matters is whether it will make money.
This advisor can! It can. If you really want it and are willing to take the necessary steps to achieve it.
My advisors are successful, proven, and long-term. ECNture Piranha Bar and ECNture Raging Gold are also important. However, the trading environment is equally important, and yes, there are places where the conditions are right. However, you won't know until you launch it, and testing it with real money may require a larger deposit, but with a larger sum.
You can contact me before purchasing or renting. To discuss all the possibilities, visit my profile .

##$ --> ¡¡¡Atención!!! Estamos reclutando para una cuenta conjunta administrada. A partir de cualquier cantidad.

1+ Los depósitos y retiros son en su cuenta, a su nombre, y sólo usted tiene derecho a retirar sus fondos invertidos y su parte de las ganancias.

2+ ¡No pagas por el sistema de trading! No paga nada hasta que empiece a obtener beneficios.

3+ Usted no necesita un servidor remoto, ni siquiera necesita un terminal de comercio; sólo tiene que controlar sus fondos a medida que cambian.

4++ No necesita un gran depósito para operar con spreads y comisiones menores. Esto afecta en gran medida al beneficio final.
Ya he asegurado que mi sistema se puede utilizar incluso con 100 $, con un riesgo inicial de perder 5 $ por cada 1.000 $. 50 $ > siguiente punto.

5+ Durante las etapas iniciales, los sistemas de comercio ECNture serán probados. En operaciones mínimas. Hasta que se establezca un comercio estable.
En la etapa inicial, su riesgo no será superior al 5% de sus fondos invertidos, lo cual es suficiente para realizar pruebas con fondos reales, y su cuenta de trading compartida estará protegida por un sistema probado de protección de fondos. Las pruebas pueden realizarse a partir de las dos primeras semanas. Los depósitos comenzarán

una vez que se hayan discutido los detalles con todos y se haya alcanzado un número suficiente de participantes y un importe total mínimo. Una vez que todos estén listos, se firmará un acuerdo entre usted, yo y el corredor, y depositaremos los fondos. Ya hay algunos interesados.

Si quieres ganar dinero, escríbeme para conocer mis sugerencias y detalles.

Lanzamiento y configuración.

En principio, todo está listo y se puede lanzar en un nuevo gráfico sin ningún cambio con un lote mínimo de 0,01.

> Para probar y ejecutar, es necesario desactivar UseMarginCheck !!!Lot Settings

El cálculo del lote es fijo, basado en un porcentaje del capital de la cuenta de operaciones, y mi característica favorita es que negocia y aumenta/disminuye el lote en relación con los fondos asignados al mismo. Este cálculo del lote, basado en los fondos asignados, protege la cuenta de trading en general y puede aumentar los beneficios con operaciones exitosas sin preocuparse por las operaciones de otros EAs. Si desea esta opción para cada uno de sus EAs, la tengo en el Titular del EA.

1=Fijo, 2=Riesgo%, 3=SaldoAsignado - Como quiere empezar a operar. Introduzca el número.

Valor del lote - Si el lote es fijo, especifíquelo. Si el lote es arriesgado, especifique el porcentaje. Si el lote es arriesgado, especifique el lote inicial, y si el lote es arriesgado, especifique el porcentaje. Si el lote es arriesgado, especifique el lote inicial, y especifique el porcentaje de cambio basado en la ganancia o pérdida del saldo. * Debe probar el lote en el probador de estrategias.

Saldo Asignado - Esta es la porción de fondos que desea asignar para operar. *Tenga en cuenta que la cantidad asignada debe estar siempre disponible para operar.

NUEVA ORDEN

Número Mágico - Establezca un número mágico para sus nuevas órdenes.

forUp 0=Off,1=Market,2=Stop,3=Limit - Para órdenes de COMPRA, debe haber 2 órdenes de COMPRA pendientes.

forDown 0=Off,1=Market,2=Stop,3=Limit - Para órdenes de VENTA, debe haber 2 órdenes de VENTA pendientes. *Inicialmente desactivado, ya que no fue probado para subir al Mercado. Ajústelo a 2 o deje sólo órdenes de COMPRA pendientes. Los resultados no serán peores y el número de operaciones será menor.

Filtro de Zonas Pendientes

Zonas antes de una orden pendiente. Cuando el precio entra en la zona, la orden pendiente puede ser cancelada en base a los filtros especificados. Ya que convertirla en una orden de mercado podría resultar en una pérdida.

Distancia antes de la orden pendiente (altura de la zona) - Distancia a la orden pendiente. Por debajo del STOP COMPRA y por encima del STOP VENTA.

Spread máximo para desactivar orden (en zona) - Establece el spread máximo. Si el spread es mayor en la zona, la orden pendiente será eliminada.

Spread repetir veces para desactivar orden (en zona) - Si especifica más de una, por ejemplo, 3, el spread debe subir por encima del valor permitido 3 veces, volviendo a caer cada vez por debajo del valor permitido. Entonces la orden pendiente será cancelada.

Precio permanecer segundos en zona para desactivar orden (en zona) - Al entrar en la zona, el precio debe alcanzar la línea de orden pendiente en el número de segundos especificado. De lo contrario, la orden pendiente será cancelada. * Ideal si sólo desea ejecutar órdenes cuando el precio se está moviendo rápidamente en su dirección.

Distancia de salida del precio de la zona (START in zone) - La distancia para salir de la zona. Si el precio retrocede desde cualquier punto de la zona en esta distancia, la orden pendiente se cancelará.

Tiempos de salida del precio de la zona (START from zone) - El número de veces que el precio debe moverse la distancia. * Por lo tanto, si el precio retrocede constantemente antes de la orden pendiente, entonces cuando se alcanza la orden pendiente, el precio puede retroceder inmediatamente, sin tener tiempo de alcanzar el beneficio designado.

Stop Loss y Take Profit

Take Profit Real

Stop Loss Real

Toma de beneficios virtual

Stop Loss virtual

Stop Loss y Take Profit real y virtual. El virtual ayuda con el deslizamiento real.

Punto de equilibrio

Inicio de SL real a Breakeven

SL real si ignora la comisión

SL virtual a punto de equilibrio

SL virtual si se ignora la comisión

Transferencia real y virtual de la orden al punto de equilibrio, habiendo alcanzado la distancia START, el Stop Loss comenzará a seguir el precio hasta que alcance el punto de equilibrio, y luego el cierre se produce en Take Profit o Trailing.

Trailing Stop Real

Inicio del Trailing Stop real - Inicio del Trailing real

Real Trailing Stop RollBack en (%) - Real Trailing rollback, en porcentaje.

Real Trailing Start minus Open Spread - Resta el spread del Trailing Start, el spread al que se abrió la orden. * Con un spread amplio, el precio tiene un largo camino por recorrer para conseguir beneficios, y puede ser mejor cerrar con menos beneficios que no conseguirlos.

Trailing Stop virtual

Trailing Stop Virtual Inicio

RollBack virtual en (%)

Pullbacks Virtuales - Omite los pullbacks Trailing y se bloquea en el especificado. Si hay 3, el Trailing se activará dos veces, pero la orden no se cerrará, y se cerrará en la tercera. * Duerme y espera a que pasen pullbacks menores para atrapar un movimiento de precios más amplio.

Virtual Trailing Partial Close - Si se activa y se establece en un valor mayor que uno, la orden se dividirá y se cerrará en partes en cada nuevo retroceso de Trailing. * Se recomienda hacer pruebas para entender.

Inicio de seguimientovirtual menos margen abierto - Resta el margen del inicio de seguimiento.

Al igual que el trailing real, el trailing virtual siempre funciona, a diferencia del trailing real, si el terminal no está sobrecargado, incluso con una carga inicial mínima.

Protección del saldo

Protección de beneficios y protección contra pérdidas.

Stop Balance - Cuando la cuenta alcance la cantidad especificada, todas las órdenes del bot se cerrarán y dejará de abrir nuevas. Si el lote se calcula en base al saldo especificado, el bot sólo tendrá en cuenta los fondos asignados para ello. Si lo fija en 0, no perderá más que el saldo asignado.

Total Profit Trailing Start - Beneficio inicial en efectivo. Una vez alcanzado el beneficio fijado para todo el periodo de negociación, se activa un rollback. Hasta que el beneficio caiga hasta el rollback calculado, el bot continuará operando, pero su beneficio está ahora protegido.

Total Profit Trailing Rollback in (%) - El porcentaje de rollback desde el beneficio máximo registrado especificado.

Límites de órdenes

Máximo de órdenes de mercado - El número máximo de órdenes de mercado, menos relevante ya que la negociación se realiza con órdenes pendientes.

Órdenes Stop máximas - Número máximo de órdenes pendientes.

Vencimiento pendiente - Hora de vencimiento de las órdenes pendientes, en horas.

Sonidos (en la carpeta Sonidos)

Es muy efectivo cuando el bot se ejecuta en segundo plano, permitiéndole escuchar el cierre de órdenes rentables o perdedoras, la apertura de órdenes, e incluso sonidos individuales cuando se activa un stop-balance o se produce un retroceso de beneficios a largo plazo.
Puedes reemplazar fácilmente los archivos con los tuyos propios, personalizándolos para adaptarlos a tus emociones.

Apertura de órdenes

Orden Beneficio

Orden Pérdida

Saldo Stop

Beneficio Total

Fichero Abierto

Beneficio Archivo

Fichero Pérdida

Fichero Stop

Archivo Trailing

Repetición de sonido

Intervalo de sonido

Noticias

Se está ultimando una versión para una plataforma e intercambio de terceros. Ambos bots son de ECNture. Actualmente, no hay spreads ni comisiones en criptodivisas populares. Comisiones bajas en oro.
Permanezca atento o póngase en contacto con nosotros para estar al día de los avances.

Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Asesores Expertos
Ahora puede descargar la versión demo de Aurum Apex desde la pestaña de Comentarios para evaluar el comportamiento en vivo en su propio broker! Aurum Apex EA es una herramienta de trading automatizada robusta al 100%, diseñada para la plataforma MT4. Realiza análisis de mercado en tiempo real, detectando diversas oportunidades de trading. Apto para traders de todos los niveles, Aurum Apex EA ofrece tres modos de riesgo, ajustables a través del parámetro de Riesgo: Riesgo = 0.1 (Bajo Riesgo): I
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
