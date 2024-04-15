Ein Berater mit atomarem Potenzial der ersten Stunde!

Der Advisor basiert auf der Chaostheorie - der ungeordneten Bewegung des Preises. Bei der ersten Strategie identifiziert der Roboter die Momente, in denen der Preis am aktivsten ist, und öffnet ein Raster von schwebenden Aufträgen in Richtung des Preises. Bei der zweiten Strategie werden die schwebenden Aufträge gegen die Preisbewegung platziert. Bei der dritten Strategie schließlich wird auf dem Markt gearbeitet, ohne Pending Orders zu verwenden.

Die meiste Zeit befindet sich der Berater im Standby-Modus, so dass Sie keine schnellen Ergebnisse von ihm erwarten sollten. Allerdings kann sich eine lange Wartezeit von mehreren Wochen in nur wenigen Stunden aktiver Arbeit auszahlen. Das ist der ganze Clou der Strategie. Lange Zeit kann der Roboter den Markt sondieren und kleine Stapel von Transaktionen verlieren, was ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist. Sobald er aber einen guten Preisimpuls erwischt, kann das Depot mit einem einzigen solchen Ruck um ein Vielfaches erhöht werden.

Durch eine kleine Nachjustierung kann die Strategie durch Absicherungspositionen verändert werden. Sobald ein bestimmter Prozentsatz des Drawdowns erreicht ist, wird eine Position in der Gegenrichtung der Serie mit dem Gesamtvolumen aller offenen Positionen + Multiplikationsfaktor eröffnet. Wenn der Kurs daraufhin seine Richtung nicht ändert, wird der Gesamtgewinn positiv, und sobald er den festgelegten Prozentsatz des Gewinns erreicht, werden alle Positionen geschlossen.

Wenn sich der Kurs nach der Eröffnung einer Hedging-Position umkehrt, wird eine zweite Hedging-Position in die entgegengesetzte Richtung der letzten eröffnet, und so weiter, bis die gesamte Reihe von Transaktionen aufgrund eines größeren Volumens mit einem bestimmten Prozentsatz an Gewinn geschlossen wird. In der Regel bricht der Kurs bei solchen Kursimpulsen schnell aus dem vorgesehenen Kurskorridor aus. Die Chancen, auf diese Weise einen Gewinn zu erzielen, sind also sehr hoch.

Optionen

Einstellungen: Trade_EA_Settings - Handel mit lokalen Advisor-Einstellungen (ohne Verwendung des Dateisystems), Trade_File_Settings - Handel unter Verwendung der Einstellungen des Dateisystems (dies kann viel bequemer, einfacher und effizienter sein); Accountant - der Advisor-Optimierungsmodus, während der Optimierung der Parameter im Strategietester wird der Roboter parallel auf dem Chart im "Accountant"-Modus gestartet, um die empfangenen Daten zu verarbeiten. Infolgedessen wählt der Roboter die empfangenen Einstellungssätze aus und speichert sie in Dateien. Der Berater sortiert und lädt Dateien, die in Echtzeit bearbeitet werden können.

Folder_Number - Nummer des Ordners mit Dateien;

Auto_Magic - wird ausschließlich in Verbindung mit dem Parameter " Trade_File_Settings " verwendet ; diese Funktion wählt die besten Dateien mit Einstellungen in Abhängigkeit von der eingestellten Priorität " MagicNumber " aus, d.h. wenn z.B. " MagicNumber = 1 " , bedeutet dies die höchste Priorität und der Roboter wird auf dem Server nach der besten Datei mit Einstellungen suchen (die beste ist diejenige, die die besten Ergebnisse im Strategietester gezeigt hat), dann die nächste 2, 3, 4 und so weiter. Es ist sinnvoll, Dutzende von Konten zu eröffnen und auf jedem der Konten dem Roboter verschiedene Prioritäten von 1 und höher zu geben, so dass der Roboter jedes Mal verschiedene Dateien herunter- und hochlädt. Die höchste Priorität ist relativ und bedeutet nicht, dass sie die profitabelste ist;

MagicNumber MagicNumber = 1 MagicNumber - legt die Priorität der heruntergeladenen Dateien fest und ist auch eine Kennung der Positionen, daher kann sie nicht geändert werden, wenn der Advisor offene Positionen hat;

--------------------------

Auto_Symbol - automatische Auswahl eines Währungspaares für den Handel, entsprechend den während der Tests erhaltenen Daten. Der Roboter wählt das aussichtsreichste Währungspaar entsprechend der festgelegten Priorität aus, beginnend mit 1, dann 2, 3 und so weiter.

Auto_All - wenn aktiviert, berücksichtigt der Roboter bei der Auswahl eines Währungspaares und der Zuweisung einer Priorität das Gesamtergebnis, andernfalls das Einzelergebnis.

Switch_Drawdown - wenn größer als 0, dann beginnt die automatische Währungsauswahl erst nach Erreichen des hier eingestellten Drawdown-Prozentsatzes und nach Beendigung einer erfolglosen Serie, bis dahin bleibt die Wahl der Währung bei Ihnen.

Symbol_Filter - ermöglicht es Ihnen, Währungspaare auszuschließen, für die ein Drawdown mit einem Prozentsatz von Switch_Drawdown aufgezeichnet wurde, der Roboter überspringt sie dann bei der automatischen Auswahl.

--------------------------

n_Strategy:

Strategy_0 - alle Strategien deaktivieren;



Strategy_1 - ausstehende Aufträge für Breakout;



Strategie_2 - ausstehende Aufträge für einen Rebound;



Strategie_3 - Handel auf dem Markt.

Strategy_Copy - wenn Sie diesen Parameter deaktivieren, schaltet die Option "n_Strategy" auf manuelle Steuerung um. Angenommen, Sie haben den Modus "Trade_File_Settings" aktiviert und alle Einstellungen werden aus der Datei kopiert, aber Sie möchten mit diesen Einstellungen nicht bei einem Ausbruch handeln, sondern bei einem Abprall von den Niveaus oder umgekehrt (d.h. in die entgegengesetzte Richtung), in diesem Fall deaktivieren Sie dieses Flag und stellen den Handelsmodus "n_Strategy" manuell ein;

Inp_Point - der Multiplikationsfaktor der Parameter, die in Punkten berechnet werden;

--------------------------

Turbo - wenn diese Option aktiviert ist, fügt der Roboter schwebende Aufträge auf der Grundlage von Signalen sofort hinzu, wenn bestehende schwebende Aufträge ausgelöst werden, ohne darauf zu warten, dass offene Positionen geschlossen werden. Dies kann die Einlage stark belasten, aber auch den erwarteten Gewinn deutlich erhöhen;

--------------------------

RiskPercent - Prozentsatz des Depots für die automatische Lot-Berechnung;

Max_Loss - wenn größer als 0, dann stoppt der Roboter bei einem Verlust, der den hier angegebenen Wert übersteigt, den Handel, bis weitere Aktionen festgelegt werden. Ein roter Knopf leuchtet auf dem Diagramm auf und wenn Sie ihn drücken, wird die Blockierung erfolgen und der Handel wird fortgesetzt, aber es wird empfohlen, die Optimierung erneut durchzuführen. Wenn der Berater einen neuen Satz von Dateien mit Einstellungen erkennt und herunterlädt, wird dieser standardmäßig automatisch blockiert.

Equity_Percentage - Berechnung Max_Loss als Prozentsatz der Einlage;

Prozentsatz der Einlage; Total_History - die Anzahl der Tage der Historie, für die das Handelsergebnis berechnet werden soll, es wird empfohlen, nicht weniger als 30 Tage zu sein.

-------------------------

Close_Time_Min - vorzeitige Schließung von Positionen nach Ablauf der Zeit, der Countdown ist in Sekunden ab dem Zeitpunkt der Positionseröffnung;

-------------------------

Spread - der maximal zulässige Spread, oberhalb dessen der Roboter nicht handelt;

Slippage - zulässige Slippage;

Abstand - Abstand für die Platzierung der ersten Pending Order;

Pending_Orders - die Anzahl der gleichzeitig offenen Pending Orders;

Divergenz - der Abstand zwischen den Aufträgen;

Expiration - die Lebensdauer der Pending Orders;

-------------------------

Stop_Loss_Percentage - Stop-Loss als Prozentsatz der Einlage;

Minimum_Stop_Loss - Mindestabstand zum Stop-Loss;

Minimum_Take_Profit - Mindestabstand zur Gewinnmitnahme;

--------------------------

n_Signal:

Signal_Candles - Handel mit Hilfe der Candlestick-Analyse,



Signal_Counter - Handel bei einem Preis-Rollback aus einem bestimmten Trend (bei einem Pullback nach dem Gummiprinzip),



Signal_Custom - Handel mit einem eingebauten Indikator, der auf dem Prinzip der überverkauften und überkauften Marktbedingungen basiert;

---------------------------

Schritt - Schritt der Kursmessung (Signal_Candles);

Power - Zeit der Preisänderung in Sekunden (Signal_Candles);

---------------------------

Period_MA - Periode des MA-Indikators (Signal_Counter);

Use_Arrow - Handel nur im Moment der Signalgenerierung (Signal_Custom);

Use_Trailing_Stop - Trailing-Stop verwenden;

Trail_Start - Start;

NoLoss - Gewinnschwelle;

Min_Profit_No_Loss - minimaler Break-even-Gewinn;

----------------------------

Averaging - Mittelwertbildung der offenen Positionen;

Last_Price - wenn aktiviert, wird der Preis der letzten Position genommen, andernfalls der extreme Preis;

MaxTrades - maximale Anzahl der Positionen, die gemittelt werden können;

PipStep - Abstand zwischen den Positionen in Pips;

LotExponent - Multiplikator für das Durchschnittsvolumen;

----------------------------

Use_Time - Zeitfilter;

BeginTime - der Beginn einer Handelssitzung;

EndTime - Ende der Handelssitzung;

----------------------------

Trailing_Profit - Gewinn-Trailing in der Einzahlungswährung, also sagen wir, wenn Trailing_Profit = 100 und ein Gewinn von 100 Dollar auf dem Konto festgelegt ist - die Funktion wird aktiviert, als Ergebnis, wenn der Gewinn auf 50 Dollar fällt, dann werden alle Positionen und Aufträge zwangsweise geschlossen werden. Wenn sich der Preis nach der Aktivierung der Funktion weiter bewegt und der Gewinn wächst, dann wächst auch der Schließungsbetrag. Erreicht der Gewinn also einen Betrag von ca. 300 Dollar, so beträgt der Schließungsbetrag zu diesem Zeitpunkt bereits 150 Dollar, der Schließungsbetrag bei einem Kurs-Rollback beträgt immer 50% des erreichten Maximums;

----------------------------

Protected_Amount - nicht verbrennbarer Einzahlungsbetrag, wenn das Eigenkapital auf diesen Wert fällt, werden alle Positionen und Aufträge zwangsweise geschlossen und der Handel wird eingestellt. Es ist zu berücksichtigen, dass der hier angegebene Betrag nicht am Handel teilnimmt, dementsprechend können Sie hier nicht einen nicht brennbaren Betrag von 100 Dollar angeben, wenn Sie nur eine Einlage von 100 Dollar haben;

Protected_Copy - kopiert den Wert Protected_Amount aus einer Datei (bei Verwendung des Einstellungsdateisystems) oder lokal;

----------------------------

Count_Symbol_Max - die Anzahl der Währungspaare, die gleichzeitig gehandelt werden können. Der Roboter zählt die Anzahl der Währungspaare, für die Positionen geöffnet sind, um eine Überlastung des Depots zu verhindern. Nehmen wir an, dass 2 Positionen für EURUSD und 3 Positionen für GBPUSD offen sind, gibt die Funktion den Wert - 2 zurück. Das bedeutet, dass nur 2 Währungspaare in Betrieb sind;

----------------------------

Percentage_Lock - Prozentsatz des Gesamtvolumens aller offenen Positionen auf dem Chart für die Platzierung der ersten Lock-Order;

Max_DD - der Prozentsatz des Drawdowns der Hauptserie, bei dem die erste Absicherungsposition eröffnet wird;

Corridor_Lock - Korridorabstand für Absicherungspositionen;

Lot_Exponent_Lock - Koeffizient der Absicherungsposition;

Percentage_Profit_Lock - Prozentsatz des Gewinns beim Schließen aller Positionen;

Max_Trades_Lock - maximale Anzahl von Absicherungspositionen;

Inp_Point - Multiplikation der Pip-Parameter mit einem bestimmten Koeffizienten;

i_Symbol - Schutz gegen versehentliches Starten des Advisors auf einem anderen Symbol (das Symbol wird hier geschrieben);

Schutz gegen versehentliches Starten des Advisors auf einem anderen Symbol (das Symbol wird hier geschrieben); i_Period - Schutz gegen versehentliches Starten des Advisors in einer anderen Periode (die Periode wird hier angegeben).

Automatischer Optimierungsblock

Dies ist eine leistungsstarke Funktion, die das System auf eine ganz neue Ebene bringt. Sie optimiert nicht nur den Advisor, indem sie die besten Einstellungen für eine vollständige Maschine auswählt, sondern führt auch Vorwärtstests für die Stabilität der Parameter durch. Ich werde Ihnen in der Videobesprechung zeigen, wie Sie diese Funktion nutzen können. MultiLevelRecording - die Anzahl der Ordner mit Dateien, wenn 0, werden die Einstellungen nicht gespeichert. Während der Optimierung analysiert der Berater die Ergebnisse jedes Durchgangs im Strategietester und speichert die Einstellungen mit den besten Indikatoren in separaten Dateien. Die Dateien mit den Einstellungen (einschließlich des Währungspaares und der Chartperiode) werden in einem separaten Ordner gespeichert. Nach den Optimierungsergebnissen können jedoch mit verschiedenen Einstellungen positive Ergebnisse erzielt werden, und niemand weiß, welche Einstellungen unter realen Marktbedingungen am effektivsten sind. Daher ist es sinnvoll, zumindest mehrere Kombinationen von Einstellungen zu speichern, die dann auf mehrere Konten gleichzeitig angewendet werden können, indem man die Mittel auf sie verteilt. Dadurch wird eine Risikostreuung erreicht. Während wir auf einem Konto einen Verlust erleiden können, wird auf einem anderen Konto ein Gewinn erzielt. Um den Prozess der Speicherung von Einstellungen in verschiedenen Varianten zu automatisieren, genügt es, den Wert des Parameters MultiLevelRecording (abgekürzter Name - MLR) um den gewünschten Betrag zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass nach dem Speichern der Einstellungen in einem Ordner (für ein bestimmtes Währungspaar mit einer bestimmten Chart-Periode), der Berater einen neuen Ordner für die nächste Variante erstellt, indem er dessen Nummer um eins erhöht. Die Hauptordnernummer ist der Parameter Folder_Number, der alle Unterordner mit der anfänglichen Magic_Number-Nummer enthält. Alle nachfolgenden Ordner haben Nummern - (Magic_Number + Seriennummer der Erstellung). Die Nummer jedes nachfolgenden Ordners ist um ein Vielfaches (eine Ziffer) höher als die vorherige Nummer.

_1_Statistik - benutzerdefinierte Kriterien für die Akzeptanz von Einstellungen in Form einer Dropdown-Liste. Wählen Sie das Kriterium aus, dem Ihrer Meinung nach das Ergebnis der Annehmbarkeit der Einstellungen entsprechen soll. Alle Ergebnisse, die diesem Kriterium nicht entsprechen, werden automatisch abgeschnitten:

Abhebung - der Betrag der vom Konto abgehobenen Mittel.



Gewinn - Nettogewinn am Ende des Tests.



Bruttogewinn - Gesamtgewinn, d.h. die Summe aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert ist größer als oder gleich Null.



Bruttoverlust - Gesamtverlust, die Summe aller unrentablen (negativen) Handelsgeschäfte. Der Wert ist kleiner als oder gleich Null.



Maximaler Gewinn - maximaler Gewinn ist der höchste Wert unter allen profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.



Maximaler Verlusthandel - der maximale Verlust ist der kleinste Wert unter allen Verlusthandelsgeschäften. Der Wert ist kleiner oder gleich Null.



Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn - der maximale Gewinn in einer Folge von gewinnbringenden Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.



Maximale Gewinne in Folge - der Gesamtgewinn in der längsten Serie von gewinnbringenden Geschäften.



Maximaler Verlust in Folge - der Gesamtverlust in der längsten Serie von Verlustgeschäften.



Maximale aufeinanderfolgende Verluste - die Anzahl der Geschäfte in der längsten Serie von Verlustgeschäften.



Mindestguthaben - Mindestguthabenwert.



Maximaler Saldoabzug - der maximale Saldoabzug in Geld. Während des Handels kann der Saldo viele Drawdowns erfahren, der größte Wert wird genommen.



Saldoabsenkung in Prozent - die Saldoabsenkung in Prozent, die zum Zeitpunkt der maximalen Saldoabsenkung in Geld verzeichnet wurde.



Maximale relative Absenkung des Saldos - maximale Absenkung des Saldos in Prozent. Während des Handels kann der Saldo mehrere Absenkungen erfahren, für die jeweils der relative Absenkungswert in Prozent aufgezeichnet wird. Der größte Wert wird zurückgegeben.



Relativer Saldoabzug in Prozent - Saldoabzug in Geld, der zum Zeitpunkt des maximalen Saldoabzugs in Prozent aufgezeichnet wurde.



Minimales Eigenkapital - Mindestwert des Eigenkapitals.



Maximal Equity Drawdown - der maximale Drawdown der Fonds in Geld. Während des Handels können die Fonds viele Drawdowns erfahren, der größte Wert wird genommen.



Equity Drawdown in Prozent - der prozentuale Drawdown der Fonds, der zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns der Fonds in Geld verzeichnet wurde.



Maximaler relativer Equity Drawdown - maximaler Drawdown der Fonds in Prozent. Während des Handels können Fonds mehrere Drawdowns erfahren, für die jeweils der relative Wert des Drawdowns in Prozent erfasst wird. Der größte Wert wird zurückgegeben.



Relativer Equity Drawdown in Prozent - der Drawdown der Fonds in Geld, der zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns der Fonds in Prozent aufgezeichnet wurde.



Erwartete Auszahlung - mathematische Erwartung eines Gewinns.



Gewinnfaktor - Rentabilität.



Erholungsfaktor - Erholungsfaktor.



Sharpe-Ratio - Sharpe-Verhältnis.



Minimales Margenniveau - der minimal erreichte Wert des Margenniveaus.



On tester result - der Wert des berechneten Benutzeroptimierungskriteriums.



Deals - die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen.



Trades - Anzahl der Trades.



Gewinntrades - profitable Trades.



Verlust-Trades - unrentable Trades.



Short Trades - kurze Trades.



Lange Abschlüsse - lange Abschlüsse.



Profit short trades - kurze profitable Trades.



Profit long Trades - lange profitable Trades.



Geschäfte mit maximalem Gewinn in Folge - Geschäfte mit maximalem Gewinn in Folge.



Maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Gewinnen - die maximale Anzahl von Gewinnen in einer Reihe.



Trades mit maximalem Verlust in Folge - Trades mit maximalem Verlust in Folge.



Maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten - die maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten.



Durchschnittliche Gewinne in Folge - die durchschnittliche Länge einer profitablen Serie von Geschäften.



Durchschnittliche aufeinanderfolgende Verluste - die durchschnittliche Länge einer Verlustserie von Geschäften.

_1_Stat - mehr oder weniger. Wenn Sie z.B. Drawdown als Kriterium gewählt haben, dann sollte dieses Flag auf weniger gesetzt werden (je weniger Drawdown, desto besser). Und wenn das Kriterium der Gewinnfaktor ist, dann natürlich mehr (je mehr Gewinnfaktor, desto besser).

Parameter... Auto_Switch - wenn Sie es ausschalten, werden die Dateien mit den Einstellungen nicht automatisch während der Optimierung geschrieben, sondern erst beim Testen. Auf diese Weise wird die Auswahl der besten Einstellungen manuell mit Ihrer Beteiligung durchgeführt.

Pause_Pass - wenn größer als 0, schreibt der Roboter die Dateien mit den Einstellungen nicht in einer Reihe, sondern überspringt die hier angegebene Anzahl von Variationen, um die Optionen mit den Einstellungen so weit wie möglich zu diversifizieren.

Instant_Processing - wenn aktiviert, analysiert der Roboter die empfangenen Einstellungen direkt während der Optimierung, andernfalls während des Testens. Wenn es notwendig ist, die empfangenen Einstellungen vorwärts zu testen, ist es notwendig, dies zu deaktivieren. Während des Vorwärtstests testet der Roboter nacheinander alle ausgewählten Dateien mit Einstellungen, löscht diejenigen, die den Vorwärtstest nicht bestanden haben, und analysiert alle verbleibenden Dateien mit automatischer Erstellung eines Vektors vom besten zum schlechtesten.

--------------------------

Vorwärts - Vorwärtsprüfung, wenn aktiviert, führt der Berater die Vorwärtsprüfung direkt während der Optimierung durch. Ab dem eingestellten Datum werden innerhalb des Advisors Funktionen aktiviert, die kritisch wichtige Indikatoren berechnen, wie z.B. Gewinn (festgelegt in der Einzahlungswährung), relativer Drawdown (in Prozent), Gewinnfaktor, mathematische Erwartung, Anzahl der Trades, alle folgenden Indikatoren beziehen sich ausschließlich auf das Forward Testing ab dem Datum Forward_Time ;

; Forward_Time - Startdatum des Forward-Testings;

Forward_Profit - der in der Hartwährung des Depots erzielte Gewinn , zu dem die Einstellungen akzeptiert werden;

Hartwährung des Depots , zu dem die Einstellungen akzeptiert werden; Opt_Drawdown - relativer Drawdown in Prozent der Einlage, innerhalb dessen die Einstellungen akzeptiert werden;

Drawdown in Prozent der Einlage, innerhalb dessen die Einstellungen akzeptiert werden; Opt_Profit_Factor - Gewinnfaktor, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;

Opt_Expected_Payoff - der erwartete Wert, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;

erwartete Wert, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden; Total_Trades - Anzahl der Trades , bei denen die Einstellungen akzeptiert werden;

--------------------------

Month_Loss - wenn größer als -1, dann akzeptiert der Berater nur die Einstellungen, die ein stabiles Depotwachstum von Zyklus zu Zyklus zeigen. Ein Zyklus kann zwischen einer Minute und einem Monat dauern. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, dann ist in diesem Fall kein einziger Verlustzyklus erlaubt. Dies ist ein sehr strenges Kriterium, unter dem es für einen Strategietester schwierig oder sogar unmöglich sein wird, Einstellungen auszuwählen. Das hängt vor allem von der Dauer der Zyklen ab, wenn der Zyklus einen Monat dauert, dann gibt es nur 12 davon im Jahr und das ist unvergleichlich einfacher als ein stündlicher Zyklus, wo es nur 24 Zyklen am Tag gibt. Vor allem, wenn Null-Zyklen nicht erlaubt sind, mit anderen Worten: Ausfallzeiten.

Switch_Period - Dauer der Zyklen;

Zero_Result - ob die Leerlaufzeit als negatives Ergebnis in den Zyklen berücksichtigt werden soll; wenn diese Option aktiviert ist, wird es für den Prüfer viel schwieriger sein, Einstellungen auszuwählen, insbesondere für kurze Zyklen.

Hinweise sorgfältig lesen Der Roboter wurde von einem aktiven Trader und Programmierer mit umfangreicher Erfahrung entwickelt.

Sie sollten nicht versuchen, seine Einstellungen auf Anhieb zu verstehen. Auf den ersten Blick scheint er kompliziert zu sein, tatsächlich ist er aber sehr einfach zu handhaben, wenn Sie die grundlegenden Prinzipien seiner Funktionsweise auf Benutzerebene verstanden haben.

Es gibt auch eine einzigartige Möglichkeit,diesen Roboter kostenlos zu nutzen, sowohl vorübergehend als auch dauerhaft, im Rahmen des Partnerprogramms. Ein anderer Name für diesen Berater ist Osa.

Es wird dringend empfohlen, zunächst nur vorgefertigte Dateien mit Einstellungen zu verwenden, die von unserem Server heruntergeladen wurden. Es dauert einige Zeit, bis Sie lernen, wie Sie den Roboter selbst optimieren können. Speziell dafürgibt es ein Dienstprogramm, das automatisch Dateien von unserem Server sucht und herunterlädt, und zwar in einem Rhythmus von einer Stunde. Es muss auf einem parallelen Zeitplan laufen, in den Einstellungen des Dienstprogramms wählen Sie Atmos.

Unterstützung

