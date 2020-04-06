Bunny

Asesor Profesional de Forex: Su camino hacia unos ingresos estables en el mercado de divisas

Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto.

    Automatización del comercio a un nuevo nivel

    Presentamos a su atención una solución avanzada para el comercio automatizado en el mercado Forex - un asesor inteligente desarrollado por un equipo de traders y programadores profesionales.

    Principales ventajas

    • Señales de tradingde alta precisión mediante el uso de complejos algoritmos matemáticos

    • Automatización detodos los procesos de negociación - desde el análisis del mercado hasta la ejecución de la transacción

    • Funcionamiento 24/7 sin pausas ni días libres

    • Minimización de riesgos siguiendo estrictamente una estrategia de negociación

    • Adaptabilidada las condiciones cambiantes del mercado

    Cómo funciona

    Nuestro asesor analiza la situación del mercado en tiempo real utilizando

    • Análisis técnico de gráficos

    • Indicadores fundamentales

    • Volatilidad del mercado

    • Indicadores volumétricos

    Basándose en los datos recibidos, el sistema toma decisiones de negociación equilibradas, eliminando los factores emocionales del proceso de negociación.

    Características del asesor

    • Personalización flexible de los parámetros de negociación para adaptarlos a las necesidades individuales

    • Mecanismos de defensa frente a deslizamientos y recotizaciones

    • Estadísticas detalladasde las operaciones

    • Interfaz visual para un cómodo control del trabajo

    • Sistemaoptimizado de gestión del capital

    ¿A quién va dirigido?

    • Operadores principiantes que desean automatizar sus operaciones

    • Traders experimentados que buscan herramientas adicionales para aumentar sus beneficios

    • Inversores interesados en obtener ingresos pasivos en el mercado de divisas

    Confíe su operativa a un asesor profesional y obtenga la oportunidad de ganar en Forex, incluso sin ser un experto en trading. Comience hoy mismo a utilizar tecnologías avanzadas para alcanzar sus objetivos financieros.

    Configuración del terminal

    Antes de iniciar la aplicación, es necesario realizar una configuración ligera del terminal, especificando las siguientes direcciones URL en la sección "Asesores":

    • https:// emilon.ru
    • https:// my.roboforex.com
    • http:// ec.forexprostools.com
    • https:// api.telegram.org
    • http:// client-api.instaforex.org
    • https:// api.vk.com
    Atención: en las direcciones URL es obligatorioeliminar los espacios. Los espacios se añaden para que las direcciones del sitio no se lean como enlaces a recursos de terceros.

    Parámetros generales

    • Ajustes:
      • Trade_EA_Settings - negociación utilizando la configuración local del asesor (sin utilizar el sistema de archivos),
      • Trade_File_Settings - comercio utilizando la configuración del sistema de archivos (esto puede ser mucho más conveniente, más fácil y más eficiente);
      • Contable -el modo de optimización del asesor, durante la optimización de los parámetros en el probador de estrategias, el robot se lanza en paralelo en el gráfico en el modo "Contable" para procesar los datos recibidos. Como resultado, el robot selecciona los conjuntos de parámetros recibidos y los guarda en archivos. El asesor clasifica y carga los archivos listos para trabajar en tiempo real.
    • Folder_Number - número de la carpeta con archivos;
    • Auto_Magic - se utiliza exclusivamente en conjunción con el parámetro " Trade_File_Settings "esta función selecciona los mejores archivos con los ajustes en función de la prioridad establecida " MagicNumber " .digamos que si " MagicNumber = 1", esto significará la prioridad más alta y el robot buscará en el servidor el mejor archivo con ajustes (el mejor es el que mostró los mejores resultados en el probador de estrategias), luego el siguiente 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tiene sentido abrir docenas de cuentas y en cada una establecer al robot diferentes prioridades de 1 en adelante y el robot descargará y subirá diferentes archivos cada vez. La prioridad más alta es relativa y no es un hecho que será la más rentable;
    • MagicNumber- establece la prioridad de los archivos descargados y también es un identificador de posiciones, por lo tanto no se puede cambiar si el asesor tiene posiciones abiertas;
    • --------------------------
    • Max_Loss - si es mayor que 0, en caso de una pérdida que supere el valor especificado aquí, el robot deja de operar hasta que se especifiquen otras acciones. Se encenderá un botón rojo en el gráfico y si lo pulsa, se producirá el bloqueo y la negociación continuará, pero se recomienda volver a optimizar. Por defecto, si el asesor detecta y descarga un nuevo conjunto de archivos con configuraciones, se bloqueará automáticamente.
    • Total_History - el número de días de historial para el que se debe calcular el resultado de la negociación, se recomienda que no sea inferior a 30 días.
    • --------------------------
    • Auto_Symbol - selección automática de un par de divisas para el comercio, de acuerdo con los datos obtenidos durante las pruebas. El robot seleccionará el par de divisas más prometedor según la prioridad establecida empezando por 1, luego 2, 3 y así sucesivamente.
    • Auto_All - si está activado, durante la selección de un par de divisas y asignándole una prioridad, el robot tendrá en cuenta el resultado global, de lo contrario el individual.
    • Switch_Drawdown - si es mayor que 0, entonces la selección automática de divisas comienza sólo después de alcanzar el porcentaje de reducción establecido aquí y después de cerrar una serie sin éxito, hasta entonces la elección de la divisa sigue siendo suya.
    • Symbol_Filter - le permite excluir los pares de divisas para los que se registró una reducción con un porcentaje de Switch_Drawdown, el robot entonces los omite durante la selección automática.
    • --------------------------
    • Account_Balance - si es mayor que 0, el asesor tendrá en cuenta el importe del depósito especificado aquí, en caso contrario, todo el depósito.
    • Saldo_Mínimo - si el importe del depósito cae por debajo del valor especificado aquí, entonces la negociación se detendrá por completo. Si es 0, no se utiliza.
    • MaxSpread- el spread máximo permitido, por encima del cual el robot no opera;
    • Slippage- deslizamiento permitido;
    • --------------------------
    • Min_Margin - importe del margen libre restante como porcentaje del depósito, utilizado en caso de aceleración del depósito. El asesor colocará un montón de posiciones con el lote actual, el número de posiciones está determinado por el margen libre restante. Si no se utiliza 0.
    • Use_Max_Lot - si está activado, el asesor colocará una posición con el lote máximo posible, teniendo en cuentaMin_Margin, no una pila de posiciones. Se utiliza para acelerar el depósito.
    • Min_Margin_Reset - si está habilitado, el asesor restablecerá el parámetro Min_Margin después de la activación, de lo contrario el robot operará en modo turbo todo el tiempo, con el objetivo de acelerar el depósito cada vez más. Este tipo de trabajo se puede comparar con un coche que funciona a una velocidad vertiginosa durante mucho tiempo, lo cual es muy peligroso.
    • --------------------------
    • Risk_Percent -porcentaje del depósito para el cálculo automático del lote;
    • Lotes - lote fijo (si Risk_Percent=0);
    • LotExponent- coeficiente de multiplicación de posiciones promediadas;
    • MaxTrades - número máximo de posiciones;
    • --------------------------
    • Take_Profit - toma de beneficios;
    • Stop_Loss - stop loss;
    • SL_Percentage - si es mayor que 0, entonces stop loss como un porcentaje del depósito, stop loss se calcula para todas las posiciones de la serie y se establece en el mismo nivel;
    • --------------------------
    • Dynamic_Distance - distancia dinámica entre posiciones;
    • Fixed_Distance - distancia fija entre posiciones siDynamic_Distance=false;
    • Depth_Of_History - el número de velas para calcular la distancia dinámica entre posiciones, siDynamicPips= true;
    • Delimiter- el coeficiente de división de la distancia dinámica entre posiciones, siDynamicPips= true;
    • Indicator_Level - nivel del indicador para el cierre anticipado de todas las posiciones si el precio va más allá de este nivel;
    • --------------------------
    • Indicator_Minimum - el nivel inferior del indicador;
    • Indicator_Maximum - el nivel superior del indicador;
    • --------------------------
    • Use_Time - filtro de la sesión de negociación;
    • Open_Hour - inicio de la negociación;
    • Close_Hour - fin de la negociación;
    • Time_GMT -cambio de hora relativo aGMT, en el panel de la parte superior derecha es el valor actualGMT de su broker, teniendo en cuenta el ajuste. Si la señal esGMT+3, y su broker, por ejemplo,GMT+2, entonces necesita añadir 1, para que seaGMT+3. Si su broker tiene, por ejemplo, GMT+4, entonces hay que restar 1, por lo que fijamos el valor en -1;
    • --------------------------
    • Total_Equity_Risk - porcentaje de reducción por cierre de todas las posiciones;
    • Equity_Percentage - si está activado, el cálculo será en porcentajes;
    • Equity_Copy - si está habilitado, los valores de los parámetros -Total_Equity_Risk,Equity_Percentage- serán leídos de archivos, de lo contrario localmente;
    • --------------------------
    • Use_Trailing_Stop - trailing stop;
    • Trail_Start - inicio-trailing;
    • TrailStop - stop trailing;
    • --------------------------
    • Use_Time_Out - cierre de posiciones por tiempo;
    • MaxTradeOpenHours - tiempo de vida de las posiciones.
    • --------------------------
    • Use_Cross - indicador de tendencia;
    • Direct - señal directa;
    • Indent - desviación;
    • Fast_Period - período de la primera línea;
    • Fast_Shift - desplazamiento de la primera línea;
    • Fast_Method - método de la primera línea;
    • Fast_Price - precio de cálculo de la primera línea;
    • Slow_Period - periodo dela segunda línea;
    • Slow_Shift -desplazamiento de la segunda línea;
    • Slow_Method -método dela segunda línea;
    • Slow_Price - preciode cálculo de la segunda línea;
    • --------------------------
    • Speed - determinación de la fuerza y velocidad del precio;
    • Reverse - operar en el rebote de un salto del precio;
    • s_Pips - distancia del salto en pips;
    • s_Time - tiempo en segundos durante el cual el precio realizó un salto;

    Bloque de optimización automática

    Se trata de una potente función que lleva el sistema a un nivel completamente nuevo. No sólo optimiza el asesor, seleccionando los mejores ajustes en una máquina completa, sino que también realiza pruebas a futuro para la estabilidad de los parámetros. Le mostraré cómo utilizar esto en la revisión de vídeo.
    • MultiLevelRecording - el número de carpetas con archivos, si 0, los ajustes no se guardarán. Durante la optimización, el asesor analiza los resultados de cada pasada en el probador de estrategias y guarda los ajustes con los mejores indicadores en archivos separados. Los archivos con los ajustes (incluyendo el par de divisas y el período del gráfico) se guardan en una carpeta separada. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de optimización, los resultados positivos se pueden lograr con diferentes configuraciones, y nadie sabe qué configuración será más eficaz en las condiciones reales del mercado. Por lo tanto, tiene sentido guardar al menos varias combinaciones de ajustes, que luego se pueden utilizar en varias cuentas a la vez distribuyendo los fondos entre ellas. De este modo se consigue diversificar el riesgo. Mientras podemos tener pérdidas en una cuenta, se consiguen beneficios en otra. Para automatizar el proceso de guardar los ajustes en diferentes variaciones, basta con aumentar el valor del parámetro MultiLevelRecording (nombre abreviado - MLR) en la cantidad deseada. Como resultado, después de guardar los ajustes en una carpeta (para un determinado par de divisas con un determinado período del gráfico), el asesor creará una nueva carpeta para la siguiente variación aumentando su número en uno. El número de la carpeta principal es el parámetro Folder_Number, que contiene todas las subcarpetas con el número inicial de Magic_Number. Todas las carpetas subsiguientes tienen números - (Magic_Number + número de serie de creación). El número de cada carpeta subsiguiente excede al anterior en un múltiplo (un dígito).
    • _1_Statistics - criterios personalizados para la aceptabilidad de los ajustes en forma de lista desplegable. Seleccione el criterio al que, en su opinión, debe corresponder el resultado de aceptabilidad de los ajustes. Todos los resultados que no correspondan a este criterio se cortarán automáticamente:
      • Depósito inicial - el valor del depósito inicial.
      • Retirada - importe de los fondos retirados de la cuenta.
      • Beneficio - beneficio neto al final de la prueba.
      • Beneficio bruto - beneficio total, la suma de todas las operaciones rentables (positivas). El valor es mayor o igual a cero.
      • Pérdida bruta - pérdida total, la suma de todas las operaciones no rentables (negativas). El valor es menor o igual a cero.
      • Operación con beneficio máximo: el beneficio máximo es el valor más alto entre todas las operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero.
      • Operación con pérdida máxima: la pérdida máxima es el valor más pequeño entre todas las operaciones con pérdida. el valor es menor o igual a cero.
      • Máximo beneficio consecutivo - el máximo beneficio en una secuencia de operaciones rentables. El valor es mayor o igual a cero ...
    • más o menos. Digamos que si seleccionó la reducción como criterio, entonces esta bandera debe establecerse en menos (cuanto menor sea la reducción, mejor). Y si el criterio es el factor de beneficio, entonces naturalmente más (cuanto más factor de beneficio, mejor).
    • Statistics_1_ - valor mínimo/máximo del criterio en el que se aceptan los ajustes.
    • Estadísticas_2, Estadísticas_3 - parámetros similares ...
    • Auto_Switch - si lo desactiva, los archivos con los ajustes no se escribirán automáticamente durante la optimización, se escribirán durante las pruebas. Así, la selección de los mejores ajustes se realiza manualmente con su participación.
    • Pause_Pass - si es mayor que 0, el robot no escribirá archivos con configuraciones en una fila, se saltará el número de variaciones especificado aquí, esto se hace con el fin de diversificar las opciones con configuraciones tanto como sea posible.
    • Procesamiento_instantáneo: si está activado, el robot analizará los ajustes recibidos directamente durante la optimización; de lo contrario, lo hará durante las pruebas. Si es necesario realizar pruebas de avance de los ajustes recibidos, es necesario desactivar. Durante la prueba de avance, el robot probará todos los archivos seleccionados con configuraciones sucesivamente, eliminará los que no hayan superado la prueba de avance y analizará todos los restantes con la construcción automática de un vector de mejor a peor.
    • --------------------------
    • Month_Loss - si es mayor que -1, el asesor sólo aceptará aquellos ajustes que muestren un crecimiento estable del depósito de ciclo a ciclo. Un ciclo puede durar desde un minuto hasta un mes. Si establece el valor en 0, entonces en este caso no se permite ni un solo ciclo de pérdida, este es un criterio muy estricto, bajo el cual será difícil o incluso imposible para un probador de estrategias seleccionar configuraciones. Esto depende en gran medida de la duración de los ciclos, si el ciclo dura un mes, entonces sólo hay 12 de ellos en un año y esto es incomparablemente más fácil que un ciclo horario, donde sólo hay 24 ciclos en un día. Especialmente si no se permiten los ciclos cero, es decir, el tiempo de inactividad.
    • Switch_Period - duración de los ciclos;
    • Zero_Result - si considerar el tiempo de inactividad como un resultado negativo en los ciclos; si se activa, será mucho más difícil para el probador seleccionar los ajustes, especialmente para ciclos cortos;
    • --------------------------
    • Forward - forward testing, si está activado, el asesor realizará el forward testing directamente durante la optimización. A partir de la fecha establecida, dentro del asesor, se habilitan funciones que calculan indicadores de importancia crítica, tales como el beneficio (fijado en la moneda del depósito), la reducción relativa (en porcentaje), el factor de beneficio, la expectativa matemática, el número de operaciones, todos los indicadores a continuación se refieren exclusivamente al forward testing a partir de la fechaForward_Time;
    • Forward_Time - fecha de inicio de la prueba a plazo;
    • Forward_Profit - beneficio recibido en la divisa fuerte del depósito en el que se aceptan los ajustes;
    • Opt_Drawdown - reducción relativa como porcentaje del depósito dentro del cual se aceptan los ajustes;
    • Opt_Profit_Factor - factor de beneficio con el que se aceptan los ajustes;
    • Opt_Expected_Payoff - valor esperado al que se aceptan los ajustes;
    • Total_Trades - número de operaciones en las que seaceptan los ajustes.

    Notas leer cuidadosamente

    • El robot fue creado por un trader activo y programador con amplia experiencia.
    • Usted no debe tratar de averiguar su configuración de inmediato, a primera vista parece complicado, de hecho, será muy fácil de manejar después de entender los principios básicos de su funcionamiento a nivel de usuario.
    • También hay una oportunidad única deutilizar este robot de forma gratuita, tanto temporal como permanente, en el marco del programa de afiliados. Otro nombre para este asesorMaster Class.
    • Al principio, se recomienda encarecidamente utilizar sólo los archivos ya preparados con la configuración descargada de nuestro servidor. Se necesita tiempo antes de aprender a optimizar el robot a ti mismo. Especialmente para esto hay una utilidad, que busca y descarga archivos de nuestro servidor de forma automática, con una frecuencia de una hora. Es necesario ejecutar en un horario paralelo, en la configuración de la utilidad seleccioneBunny.
    • Además del análisis técnico, el robot también lleva a cabo el análisis fundamental del mercado, para ello se necesita acceso a Internet en tiempo real, esto es imposible en el probador de la estrategia, por lo que en el probador de la estrategia el resultado no será completa, para una evaluación preliminar de los resultados, es mejor mirar las estadísticas de seguimiento real, es mucho más informativo que los datos de prueba. En el probador de estrategias para demostrar las capacidades, intente probarlo con la configuración por defecto, en un par XAUUSD.

    Lo que hay que saber antes de empezar a operar de verdad

    No se recomienda utilizar el robot con la configuración por defecto en cuentas reales. Ya que no se tienen en cuenta puntos tan importantes como el deslizamiento, las recotizaciones y los retrasos de la red. Para operar en cuentas reales, es necesario seleccionar los ajustes teniendo en cuenta todo lo anterior.

    Un robot es sólo una herramienta en manos de un maestro, y si el maestro es (no uno muy bueno), entonces la herramienta no tiene la culpa.

    Por qué los usuarios dejan comentarios negativos sobre MQL5: Análisis de los motivos

    Soporte

    Todas las preguntas y comentarios en la red social"Telegrama", en otros recursos no comentar los mensajes y no responder a las preguntas, con el fin de ahorrar tiempo y concentrar la información en un solo canal.


