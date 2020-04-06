Советник с атомным потенциалом с первых дней!

Советник основан на теории хаоса - беспорядочном движении цены. В первой стратегии робот выявляет моменты, когда цена становится наиболее активной и открывает сетку отложенных ордеров по направлению цены. Во второй стратегии отложенные ордера выставляются против движения цены. И наконец, в третьей стратегии работа ведется по рынку без использования отложенных ордеров.

Основное время советник находится в режиме ожидания, поэтому не следует ждать от него быстрых результатов. Однако длительное ожидание даже в несколько недель может оправдать себя всего за несколько часов активной работы. В этом вся изюминка стратегии. В течении длительного времени робот может прощупывать рынок и проигрывать небольшие партии сделок, что является неотъемлемой частью стратегии. Но как только он поймает хороший ценовой импульс, депозит может быть увеличен многократно всего лишь на одном таком рывке.

В результате небольшой перенастройки стратегия может быть изменена с использованием хеджирующих позиций. Как только достигается определенный процент просадки, открывается позиция в обратном направлении от серии с общим объемом всех открытых позиций + коэффициент умножения. Если в результате цена не изменит своего направления то общий профит становится положительным и как только он достигнет установленного процента прибыли - все позиции закрываются.

Если же после открытия хеджирующей позиции цена разворачивается в обратную сторону, то открывается вторая хеджирующая позиция в противоположную от последней сторону и так до тех пор пока за счет большего объема вся серия сделок не закроется с установленным процентом прибыли. Обычно во время таких ценовых импульсов цена довольно быстро вырывается за пределы намеченного ценового коридора. Так что шансы на извлечения прибыли таким образом очень большие.

Options

Settings: Trade_EA_Settings - торговля с использованием локальных настроек советника (без использования файловой системы), Trade_File_Settings - торговля с использованием файловой системы настроек (это может быть намного удобнее, легче и эффективнее); Accountant - режим оптимизации советника, во время оптимизации параметров в тестере стратегий, параллельно робот запускается на график в режиме "Accountant" для обработки получаемых данных. В результате робот отбирает получаемые наборы настроек и сохраняет их в файлы. Готовые к работе файлы советник сортирует и загружает в режиме реального времени.

Folder_Number - номер папки с файлами;

Auto_Magic - используется исключительно совместно с параметром " Trade_File_Settings " эта функция отбирает лучшие файлы с настройками в зависимости от установленного приоритета " MagicNumber " , так допустим если " MagicNumber=1 " , это будет означать высший приоритет и робот будет искать на сервере самый лучший файл с настройками (лучшим считается тот который показал лучшие результаты в тестере стратегий), далее идут следующие 2, 3, 4 и так далее. Имеет смысл открывать десятки счетов и на каждом задавать роботу разные приоритеты от 1 и выше и робот каждый раз будет скачивать и загружать разный файлы. Высший приоритет относителен и не факт что будет самым прибыльным;

Trade_File_Settings MagicNumber MagicNumber=1 MagicNumber - задает приоритет загружаемым файлам а также является идентификатором позиций, соответственно его нельзя менять с наличием у советника открытых позиций;

Auto_Symbol - автоматический выбор валютной пары для торговли, согласно данным полученным в ходе тестирования. Робот выберет наиболее перспективную валютную пару согласно установленному приоритету начиная с 1, затем 2, 3 и так далее.

Auto_All - если включить то во время отбора валютной пары и присваивания ей приоритета, робот будет принимать в расчет общий результат, иначе индивидуальный.

Switch_Drawdown - если больше 0 то автоматический выбор валюты начинается только после достижения установленного здесь процента просадки и после закрытия неудачной серии, до тех пор выбор валюты остается за вами.

Symbol_Filter - позволяет исключать валютные пары по которым была зафиксирована просадка с процентом Switch_Drawdown, в дальнейшем робот пропускает их в ходе автоматического отбора.

n_Strategy:

Strategy_0 - отключение всех стратегий;



Strategy_1 - отложенные ордера на пробой;



Strategy_2 - отложенные ордера на отбой;



Strategy_3 - торговля по рынку.

Strategy_Copy - если выключить этот параметр то опция "n_Strategy" переходит на ручное управление. Так допустим у вас включен режим "Trade_File_Settings" и все настройки копируются с файла, но вы хотите с этими настройками торговать не на пробой а на отбой от уровней или наоборот (т.е в обратную сторону), в этом случае вы отключаете этот флаг и в ручную устанавливаете режим торговли "n_Strategy";

Strategy_Copy - если выключить этот параметр то опция "n_Strategy" переходит на ручное управление. Так допустим у вас включен режим "Trade_File_Settings" и все настройки копируются с файла, но вы хотите с этими настройками торговать не на пробой а на отбой от уровней или наоборот (т.е в обратную сторону), в этом случае вы отключаете этот флаг и в ручную устанавливаете режим торговли "n_Strategy";

Inp_Point - коэффициент умножения параметров, которые рассчитываются в пунктах;

Turbo - если включить робот будет добавлять отложенные ордера по сигналам сразу же как сработают существующие отложенные ордера, не дожидаясь закрытия открытых позиций. Это может серьезно грузить депозит, но и ожидаемый профит может значительно увеличиваться;

RiskPercent - процент от депозита для автоматического расчета лота;

Lot - фиксированный лот (если RiskPercent=0);

Multiplication - коэффициент умножения усредняющий позиций;

Max_Loss - если больше 0 то в случае получения убытка который превысит указанное здесь значение, робот прекращает торговлю до указания дальнейших действий. На графике загорится красная кнопка и если ее нажать то произойдет разблокировка и торговля продолжится, однако рекомендуется провести заново оптимизацию. По умолчанию если советник обнаружит и загрузит новый комплект файлов с настройками, он разблокируется автоматически.

Equity_Percentage - расчет Max_Loss в процентах от депозита;

Total_History - количество дней истории за которые нужно считать результат торговли, рекомендуется не меньше 30 дней.

Close_Time_Min - досрочное закрытие позиций по истечению времени, отсчет идет в секундах с момента открытия позиций;

Spread - максимально допустимый спред, выше которого робот не торгует;

Slippage - допустимое проскальзывание;

Distance - расстояние для выставления первого отложенного ордера;

Pending_Orders - количество одновременно открытых отложенных ордеров;

Divergence - расстояние между ордерами;

Expiration - время жизни отложенных ордеров;

Stop_Loss_Percentage - стоп-лосс в процентах от депозита;

Minimum_Stop_Loss - минимальное расстояние до стоп-лосса;

Take_Profit_Percentage - тейк-профит в процентах от депозита;

Minimum_Take_Profit - минимальное расстояние до тейк-профита;

n_Signal:

Signal_Candles-торговля с использованием анализа свечей,



Signal_Counter-торговля на откате цены от заданного тренда (на оттяжке по принципу резины),



Signal_Custom-торговля с использованием встроенного индикатора по принципу перепроданности и перекупленности рынка;

Step - шаг измерения цены (Signal_Candles);

Power - время изменения цены в секундах (Signal_Candles);

Period_MA - период индикатора МА (Signal_Counter);

Step_MA - расстояние оттяжки в пипсах (Signal_Counter);

Use_Arrow - торговать исключительно в моменты зарождения сигнала (Signal_Custom);

Deviations - отклонение цены (Signal_Custom);

Use_Trailing_Stop - использовать трейлинг-стоп;

Trail_Time - задержка трейлинга в секундах, с момента открытия позиции;

Trail_Start - старт;

Trail_Step - шаг;

NoLoss - безубыток;

Min_Profit_No_Loss - минимальный профит безубытка;

Averaging - усреднение открытых позиций;

Last_Price - если включить берется цена последней позиции иначе крайней;

MaxTrades - максимальное количество позиций усреднения;

PipStep - расстояние между позициями в пипсах;

LotExponent - множитель объема усреднения;

Use_Time - временной фильтр;

BeginTime - начало торговой сессии;

EndTime - завершения торговой сессии;

Trailing_Profit - трейлинг профита в валюте депозита, так допустим если Trailing_Profit = 100 и на счету будет зафиксирован профит в 100 долларов - произойдет активация функции, в итоге если профит упадет до 50 долларов, то все позиции и ордера закроются принудительно. Если же после активации функции, цена будет двигаться дальше и профит будет расти, то сумма закрытия также будет расти. Таким образом если профит достигнет суммы примерно в 300 долларов, то сумма закрытия будет к тому моменту уже 150 долларов, сумма закрытия на откате цены, будет всегда 50% от максимально достигнутой;

Protected_Amount - несгораемая сумма депозита, если эквити снизится до этого значения, все позиции и ордера закроются принудительно и торговля остановится. Необходимо учитывать что указанная здесь сумма в торговле участвовать не будет, соответственно нельзя здесь указать несгораемую сумму в 100 долларов, если у вас всего депозит 100 долларов;

Protected_Copy - копировать значение Protected_Amount с файла (в случае использование файловой системы настроек) или локально;

Count_Symbol_Max - количество валютных пар, которые могут торговаться одновременно. Робот считает количество валютных пар по которым открыты позиции, это необходимо для того чтобы не допустить перегрузку депозита. Допустим открыто 2 позиции по EURUSD и 3 позиции по GBPUSD функция выдаст значение - 2. Это значит что всего в работе 2 валютные пары;

Percentage_Lock - процент от общего объема всех открытых позиций на графике для выставления первого локового ордера;

Max_DD - процент просадки основной серии при которой открывается первая хеджирующая позиция;

Corridor_Lock - расстояние коридора, для хеджирующих позиций;

Lot_Exponent_Lock - коэффициент хеджирующих позиций;

Percentage_Profit_Lock - процент прибыли для закрытия всех позиций;

Max_Trades_Lock - максимальное количество хеджирующих позиций;

Inp_Point - умножение пипс параметров на заданный коэффициент;

i_Symbol - защита от случайного запуска советника на ином символе (здесь прописывается символ);

i_Period - защита от случайного запуска советника на ином периоде (здесь задается период).

Блок автоматической оптимизации

Это мощная функция которая выводит систему на совершенно новый уровень. Она не только оптимизирует советник, отбирая лучшие настройки на полном автомате, но и проводит форвард тестирование на устойчивость параметров. Как этим пользоваться я покажу вам в видео-обзоре. MultiLevelRecording - количество папок с файлами, если 0 то настройки сохраняться не будут. Во время оптимизации советник анализирует результаты каждого прохода в тестере стратегий и сохраняет настройки с лучшими показателями в отдельные файлы. Файлы с настройками (включая валютную пару и период графика) сохраняются в отдельную папку. Однако по результатам оптимизации положительные результаты могут быть достигнуты с разными настройками и какие именно настройки окажутся наиболее эффективными в реальных условиях рынка никто не знает. Поэтому есть смысл сохранять как минимум несколько комбинаций настроек, которые в последствии можно использовать сразу на нескольких счетах распределив между ними средства. Таким образом достигается диверсификация риска. В то время пока по одному счету мы можем получить убыток, по другому счету достигается прибыль.Для того чтобы автоматизировать процесс сохранения настроек в разных вариациях достаточно увеличить значение параметра MultiLevelRecording (сокращенное название - MLR) на желаемое количество. В результате после сохранения настроек в одной папке (по определенной валютной паре с определенным периодом графика) для следующей вариации советник создаст новую папку увеличив ее номер на один крат. Основным номером папки является параметр Folder_Number в которую помещаются все подпапки с начальным номером Magic_Number. Все последующие папки имеют номера - (Magic_Number+порядковый номер создания). Номер каждой последующей папки превосходит предыдущий на один крат (одну цифру).

_1_Statistics - пользовательский критерии приемлемости настроек в виде выпадающего списка. Выберите критерий которому на ваш взгляд должен соответствовать результат приемлемости настроек. Все результаты которые не будут соответствовать данному критерию будут автоматически отсекаться:

Initial deposit - значение начального депозита.



Withdrawal - количество выведенных со счета средств.



Profit - чистая прибыль по окончании тестирования.



Gross profit - общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю.



Gross loss - общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю.



Maximal profit trade - максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. значение больше или равно нулю.



Maximal loss trade - максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. значение меньше или равно нулю



Maximal consecutive profit - максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю.



Maximal consecutive wins - общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов.



Maximal consecutive loss - общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов.



Maximal consecutive losses - количество трейдов в самой длинной серии убыточных трейдов.



minimal balance - минимальное значение баланса.



Maximal balance drawdown - максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.



Balance drawdown percent - просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах.



Maximal relative balance drawdown - максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.



Relative balance drawdown percent - просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах.



Minimal equIty - минимальное значение собственных средств.



Maximal equIty drawdown - максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.



EquIty drawdown percent - просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах.



Maximal relative equIty drawdown - максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.



Relative equIty drawdown percent - просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах.



Expected payoff - математическое ожидание выигрыша.



Profit factor - прибыльность.



Recovery factor - фактор восстановления.



Sharpe ratio - коэффициент Шарпа.



Minimal margin level - минимальное достигнутое значение уровня маржи.



On tester result - значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации.



Deals - количество совершенных сделок.



Trades - количество трейдов.



Profit trades - прибыльные трейды.



Loss trades - убыточные трейды.



Short trades - короткие трейды.



Long trades - длинные трейды.



Profit short trades - короткие прибыльные трейды.



Profit long trades - длинные прибыльные трейды.



Trades of maximal consecutive profit - сделки с максимальной последовательной прибылью.



Maximal consecutive wins count - максимальное количество побед подряд.



Trades of maximal consecutive loss - сделки с максимальным непрерывным убытком.



Maximal consecutive losses count - максимальное количество последовательных проигрышей.



Average consecutive wins - средняя длина прибыльной серии трейдов.



Average consecutive losses - средняя длина убыточной серии трейдов.

_1_Stat - больше или меньше. Допустим если вы выбрали в качестве критерия просадку то этот флаг должен быть установлен в позицию меньше (просадка чем меньше, тем лучше). А если выбран критерий профит фактор то естественно больше (профит фактор чем больше, тем лучше).

Statistics_1_ - минимальное/максимальное значение критерия при котором настройки принимаются.

_2_Statistics, _3_Statistics - аналогичные параметры...

Auto_Switch - если выключить то файлы с настройками не будут записываться автоматически во время оптимизации, они будут записываться во время тестирования. Таким образом отбор лучших настроек проводится в ручном режиме с вашим участием.

Pause_Pass - если больше 0, робот не будет записывать файлы с настройками подряд, он будет пропускать указанное здесь количество вариаций, это делается с целью максимально разнообразить варианты с настройками.

Instant_Processing - если включить то анализ полученных настроек робот будет вести прямо во время оптимизации, иначе во время тестирования. Если необходимо провести форвард тестирование полученных настроек то необходимо выключить. Во время форвард тестирования робот поочереди протестирует все отобранные файлы с настройками, удалит те которые не прошли форвард тестирование и проанализирует все оставшиеся с автоматическим построением вектра от лучшего к худшему.

Forward - форвард тестирование, если включить советник будет проводить форвард тестирование непосредственно во время оптимизации. С установленной даты, внутри советника, включаются функции которые рассчитывают критично важные показатели, такие как прибыль (фиксированная в валюте депозита), относительная просадка (в процентах), профит фактор, матожидание, количество трейдов, все показатели ниже относятся исключительно к форвард тестированию с даты Forward_Time ;

Forward_Time - дата начала форвард тестирования;

Forward_Profit - полученный профит в твердой валюте депозита при котором настройки принимаются;

Opt_Drawdown - относительная просадка в процентах от депозита в рамках которой настройки принимаются;

относительная просадка в процентах от депозита в рамках которой настройки принимаются; Opt_Profit_Factor - профит фактор при котором настройки принимаются;

Opt_Expected_Payoff - матожидание при котором настройки принимаются;

Total_Trades - количество трейдов при котором настройки принимаются;

Month_Loss - если больше -1, то советник будет принимать только те настройки которые показывают стабильный рост депозита из цикла в цикл. Цикл может длится от одной минуты, до одного месяца. Если задать значение 0, то в этом случае не допускается не одного убыточного цикла, это очень жесткий критерий, при котором тестеру стратегий будет сложно или даже невозможно подобрать настройки. Во многом это зависит от длительности циклов, если цикл длится месяц, то в году их всего 12 и это несравнимо легче ежечасного цикла, где в сутках только 24 цикла. Особенно если не допускаются нулевые циклы, другими словами простои.

Switch_Period - длительность циклов;

Zero_Result - считать ли простой отрицательным результатом в циклах, если включить, то тестеру будет значительно сложнее подбирать настройки, особенно при коротких циклах.

Примечания читать внимательно Робот создан действующим трейдером и программистом с большим опытом работы.

Не стоит пытаться сразу разобраться в его настройках, на первый взгляд он кажется сложным, на самом деле управляться с ним будет очень легко, после того как вы поймете основные принципы его работы на уровне пользователя.

Также предоставляется уникальная возможность использовать этого робота бесплатно, как временно, так и постоянно, по партнерской программе. Другое название этого советника Osa .

Также предоставляется уникальная возможность использовать этого робота бесплатно, как временно, так и постоянно, по партнерской программе. Другое название этого советника Osa.

Первое время настоятельно рекомендуется использовать только готовые файлы с настройками скачанные с нашего сервера. Необходимо время, прежде чем вы научитесь оптимизировать робота самостоятельно. Специально для этого существует утилита, которая ищет и загружает файлы с нашего сервера в автоматическом режиме, с периодичностью один час. Запускать необходимо на параллельный график, в настройках утилиты выберите Atmos.

Поддержка

