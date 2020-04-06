Atmos

Советник с атомным потенциалом с первых дней!

Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта.

    Советник основан на теории хаоса - беспорядочном движении цены. В первой стратегии робот выявляет моменты, когда цена становится наиболее активной и открывает сетку отложенных ордеров по направлению цены. Во второй стратегии отложенные ордера выставляются против движения цены. И наконец, в третьей стратегии работа ведется по рынку без использования отложенных ордеров.

    Основное время советник находится в режиме ожидания, поэтому не следует ждать от него быстрых результатов. Однако длительное ожидание даже в несколько недель может оправдать себя всего за несколько часов активной работы. В этом вся изюминка стратегии. В течении длительного времени робот может прощупывать рынок и проигрывать небольшие партии сделок, что является неотъемлемой частью стратегии. Но как только он поймает хороший ценовой импульс, депозит может быть увеличен многократно всего лишь на одном таком рывке.

    В результате небольшой перенастройки стратегия может быть изменена с использованием хеджирующих позиций. Как только достигается определенный процент просадки, открывается позиция в обратном направлении от серии с общим объемом всех открытых позиций + коэффициент умножения. Если в результате цена не изменит своего направления то общий профит становится положительным и как только он достигнет установленного процента прибыли - все позиции закрываются.

    Если же после открытия хеджирующей позиции цена разворачивается в обратную сторону, то открывается вторая хеджирующая позиция в противоположную от последней сторону и так до тех пор пока за счет большего объема вся серия сделок не закроется с установленным процентом прибыли. Обычно во время таких ценовых импульсов цена довольно быстро вырывается за пределы намеченного ценового коридора. Так что шансы на извлечения прибыли таким образом очень большие.

    Options

    • Settings:
      • Trade_EA_Settings - торговля с использованием локальных настроек советника (без использования файловой системы),
      • Trade_File_Settings - торговля с использованием файловой системы настроек (это может быть намного удобнее, легче и эффективнее);
      • Accountant - режим оптимизации советника, во время оптимизации параметров в тестере стратегий, параллельно робот запускается на график в режиме "Accountant" для обработки получаемых данных. В результате робот отбирает получаемые наборы настроек и сохраняет их в файлы. Готовые к работе файлы советник сортирует и загружает в режиме реального времени.
    • Folder_Number - номер папки с файлами;
    • Auto_Magic - используется исключительно совместно с параметром "Trade_File_Settings" эта функция отбирает лучшие файлы с настройками в зависимости от установленного приоритета "MagicNumber", так допустим если "MagicNumber=1", это будет означать высший приоритет и робот будет искать на сервере самый лучший файл с настройками (лучшим считается тот который показал лучшие результаты в тестере стратегий), далее идут следующие 2, 3, 4 и так далее. Имеет смысл открывать десятки счетов и на каждом задавать роботу разные приоритеты от 1 и выше и робот каждый раз будет скачивать и загружать разный файлы. Высший приоритет относителен и не факт что будет самым прибыльным;
    • MagicNumber - задает приоритет загружаемым файлам а также является идентификатором позиций, соответственно его нельзя менять с наличием у советника открытых позиций;
    • --------------------------
    • Auto_Symbol - автоматический выбор валютной пары для торговли, согласно данным полученным в ходе тестирования. Робот выберет наиболее перспективную валютную пару согласно установленному приоритету начиная с 1, затем 2, 3 и так далее.
    • Auto_All - если включить то во время отбора валютной пары и присваивания ей приоритета, робот будет принимать в расчет общий результат, иначе индивидуальный.
    • Switch_Drawdown - если больше 0 то автоматический выбор валюты начинается только после достижения установленного здесь процента просадки и после закрытия неудачной серии, до тех пор выбор валюты остается за вами.
    • Symbol_Filter - позволяет исключать валютные пары по которым была зафиксирована просадка с процентом Switch_Drawdown, в дальнейшем робот пропускает их в ходе автоматического отбора.
    • --------------------------
    • n_Strategy:
      • Strategy_0 - отключение всех стратегий;
      • Strategy_1 - отложенные ордера на пробой;
      • Strategy_2 - отложенные ордера на отбой;
      • Strategy_3 - торговля по рынку.
      • Strategy_Copy - если выключить этот параметр то опция "n_Strategy" переходит на ручное управление. Так допустим у вас включен режим "Trade_File_Settings" и все настройки копируются с файла, но вы хотите с этими настройками торговать не на пробой а на отбой от уровней или наоборот (т.е в обратную сторону), в этом случае вы отключаете этот флаг и в ручную устанавливаете режим торговли "n_Strategy";
      • --------------------------
      • Inp_Point - коэффициент умножения параметров, которые рассчитываются в пунктах;
      • --------------------------
      • Turbo - если включить робот будет добавлять отложенные ордера по сигналам сразу же как сработают существующие отложенные ордера, не дожидаясь закрытия открытых позиций. Это может серьезно грузить депозит, но и ожидаемый профит может значительно увеличиваться;
      • --------------------------
      • RiskPercent - процент от депозита для автоматического расчета лота;
      • Lot - фиксированный лот (если RiskPercent=0);
      • Multiplication - коэффициент умножения усредняющий позиций;
      • --------------------------
      • Max_Loss - если больше 0 то в случае получения убытка который превысит указанное здесь значение, робот прекращает торговлю до указания дальнейших действий. На графике загорится красная кнопка и если ее нажать то произойдет разблокировка и торговля продолжится, однако рекомендуется провести заново оптимизацию. По умолчанию если советник обнаружит и загрузит новый комплект файлов с настройками, он разблокируется автоматически.
      • Equity_Percentage - расчет Max_Loss в процентах от депозита;
      • Total_History - количество дней истории за которые нужно считать результат торговли, рекомендуется не меньше 30 дней.
      • -------------------------
      • Close_Time_Min - досрочное закрытие позиций по истечению времени, отсчет идет в секундах с момента открытия позиций;
      • -------------------------
      • Spread - максимально допустимый спред, выше которого робот не торгует;
      • Slippage - допустимое проскальзывание;
      • -------------------------
      • Distance - расстояние для выставления первого отложенного ордера;
      • Pending_Orders - количество одновременно открытых отложенных ордеров;
      • Divergence - расстояние между ордерами;
      • Expiration - время жизни отложенных ордеров;
      • -------------------------
      • Stop_Loss_Percentage - стоп-лосс в процентах от депозита;
      • Minimum_Stop_Loss - минимальное расстояние до стоп-лосса;
      • Take_Profit_Percentage - тейк-профит в процентах от депозита;
      • Minimum_Take_Profit - минимальное расстояние до тейк-профита;
      • --------------------------
      • n_Signal:
        • Signal_Candles-торговля с использованием анализа свечей,
        • Signal_Counter-торговля на откате цены от заданного тренда (на оттяжке по принципу резины),
        • Signal_Custom-торговля с использованием встроенного индикатора по принципу перепроданности и перекупленности рынка;
      • ---------------------------
      • Step - шаг измерения цены (Signal_Candles);
      • Power - время изменения цены в секундах (Signal_Candles);
      • ---------------------------
      • Period_MA - период индикатора МА (Signal_Counter);
      • Step_MA - расстояние оттяжки в пипсах (Signal_Counter);
      • ----------------------------
      • Use_Arrow - торговать исключительно в моменты зарождения сигнала (Signal_Custom);
      • Deviations - отклонение цены (Signal_Custom);
      • ----------------------------
      • Use_Trailing_Stop - использовать трейлинг-стоп;
      • Trail_Time - задержка трейлинга в секундах, с момента открытия позиции;
      • Trail_Start - старт;
      • Trail_Step  - шаг;
      • NoLoss  - безубыток;
      • Min_Profit_No_Loss - минимальный профит безубытка;
      • ----------------------------
      • Averaging - усреднение открытых позиций;
      • Last_Price - если включить берется цена последней позиции иначе крайней;
      • MaxTrades - максимальное количество позиций усреднения;
      • PipStep - расстояние между позициями в пипсах;
      • LotExponent - множитель объема усреднения;
      • ----------------------------
      • Use_Time - временной фильтр;
      • BeginTime - начало торговой сессии;
      • EndTime - завершения торговой сессии;
      • ----------------------------
      • Trailing_Profit - трейлинг профита в валюте депозита, так допустим если Trailing_Profit  = 100 и на счету будет зафиксирован профит в 100 долларов - произойдет активация функции, в итоге если профит упадет до 50 долларов, то все позиции и ордера закроются принудительно. Если же после активации функции, цена будет двигаться дальше и профит будет расти, то сумма закрытия также будет расти. Таким образом если профит достигнет суммы примерно в 300 долларов, то сумма закрытия будет к тому моменту уже 150 долларов, сумма закрытия на откате цены, будет всегда 50% от максимально достигнутой;
      • ----------------------------
      • Protected_Amount - несгораемая сумма депозита, если эквити снизится до этого значения, все позиции и ордера закроются принудительно и торговля остановится. Необходимо учитывать что указанная здесь сумма в торговле участвовать не будет, соответственно нельзя здесь указать несгораемую сумму в 100 долларов, если у вас всего депозит 100 долларов;
      • Protected_Copy - копировать значение Protected_Amount  с файла (в случае использование файловой системы настроек) или локально;
      • ----------------------------
      • Count_Symbol_Max - количество валютных пар, которые могут торговаться одновременно. Робот считает количество валютных пар по которым открыты позиции, это необходимо для того чтобы не допустить перегрузку депозита. Допустим открыто 2 позиции по EURUSD и 3 позиции по GBPUSD функция выдаст значение - 2. Это значит что всего в работе 2 валютные пары;
      • ----------------------------
      • Percentage_Lock - процент от общего объема всех открытых позиций на графике для выставления первого локового ордера;
      • Max_DD - процент просадки основной серии при которой открывается первая хеджирующая позиция;
      • Corridor_Lock - расстояние коридора, для хеджирующих позиций;
      • Lot_Exponent_Lock - коэффициент хеджирующих позиций;
      • Percentage_Profit_Lock - процент прибыли для закрытия всех позиций;
      • Max_Trades_Lock - максимальное количество хеджирующих позиций;
      • Inp_Point - умножение пипс параметров на заданный коэффициент;
      • i_Symbol - защита от случайного запуска советника на ином символе (здесь прописывается символ);
      • i_Period - защита от случайного запуска советника на ином периоде (здесь задается период).

      Блок автоматической оптимизации

      Это мощная функция которая выводит систему на совершенно новый уровень. Она не только оптимизирует советник, отбирая лучшие настройки на полном автомате, но и проводит форвард тестирование на устойчивость параметров. Как этим пользоваться я покажу вам в видео-обзоре.
      • MultiLevelRecording - количество папок с файлами, если 0 то настройки сохраняться не будут. Во время оптимизации советник анализирует результаты каждого прохода в тестере стратегий и сохраняет настройки с лучшими показателями в отдельные файлы. Файлы с настройками (включая валютную пару и период графика) сохраняются в отдельную папку. Однако по результатам оптимизации положительные результаты могут быть достигнуты с разными настройками и какие именно настройки окажутся наиболее эффективными в реальных условиях рынка никто не знает. Поэтому есть смысл сохранять как минимум несколько комбинаций настроек, которые в последствии можно использовать сразу на нескольких счетах распределив между ними средства. Таким образом достигается диверсификация риска. В то время пока по одному счету мы можем получить убыток, по другому счету достигается прибыль.Для того чтобы автоматизировать процесс сохранения настроек в разных вариациях достаточно увеличить значение параметра MultiLevelRecording (сокращенное название - MLR) на желаемое количество. В результате после сохранения настроек в одной папке (по определенной валютной паре с определенным периодом графика) для следующей вариации советник создаст новую папку увеличив ее номер на один крат. Основным номером папки является параметр Folder_Number в которую помещаются все подпапки с начальным номером Magic_Number. Все последующие папки имеют номера - (Magic_Number+порядковый номер создания). Номер каждой последующей папки превосходит предыдущий на один крат (одну цифру).
      • _1_Statistics - пользовательский критерии приемлемости настроек в виде выпадающего списка. Выберите критерий которому на ваш взгляд должен соответствовать результат приемлемости настроек. Все результаты которые не будут соответствовать данному критерию будут автоматически отсекаться:
        • Initial deposit - значение начального депозита.
        • Withdrawal - количество выведенных со счета средств.
        • Profit - чистая прибыль по окончании тестирования.
        • Gross profit - общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю.
        • Gross loss - общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю.
        • Maximal profit trade - максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. значение больше или равно нулю.
        • Maximal loss trade - максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. значение меньше или равно нулю
        • Maximal consecutive profit - максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю.
        • Maximal consecutive wins - общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов.
        • Maximal consecutive loss - общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов.
        • Maximal consecutive losses - количество трейдов  в самой длинной серии убыточных трейдов.
        • minimal balance - минимальное значение баланса.
        • Maximal balance drawdown - максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
        • Balance drawdown percent - просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах.
        • Maximal relative balance drawdown - максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.
        • Relative balance drawdown percent - просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах.
        • Minimal equIty - минимальное значение собственных средств.
        • Maximal equIty drawdown - максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
        • EquIty drawdown percent - просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах.
        • Maximal relative equIty drawdown - максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.
        • Relative equIty drawdown percent - просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах.
        • Expected payoff - математическое ожидание выигрыша.
        • Profit factor - прибыльность.
        • Recovery factor - фактор восстановления.
        • Sharpe ratio - коэффициент Шарпа.
        • Minimal margin level - минимальное достигнутое значение уровня маржи.
        • On tester result - значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации.
        • Deals - количество совершенных сделок.
        • Trades - количество трейдов.
        • Profit trades - прибыльные трейды.
        • Loss trades - убыточные трейды.
        • Short trades - короткие трейды.
        • Long trades - длинные трейды.
        • Profit short trades - короткие прибыльные трейды.
        • Profit long trades - длинные прибыльные трейды.
        • Trades of maximal consecutive profit - сделки с максимальной последовательной прибылью.
        • Maximal consecutive wins count - максимальное количество побед подряд.
        • Trades of maximal consecutive loss - сделки с максимальным непрерывным убытком.
        • Maximal consecutive losses count - максимальное количество последовательных проигрышей.
        • Average consecutive wins - средняя длина прибыльной серии трейдов.
        • Average consecutive losses - средняя длина убыточной серии трейдов.
      • _1_Stat - больше или меньше. Допустим если вы выбрали в качестве критерия просадку то этот флаг должен быть установлен в позицию меньше (просадка чем меньше, тем лучше). А если выбран критерий профит фактор то естественно больше (профит фактор чем больше, тем лучше).
      • Statistics_1_  - минимальное/максимальное значение критерия при котором настройки принимаются.
      • _2_Statistics, _3_Statistics - аналогичные параметры...
      • Auto_Switch - если выключить то файлы с настройками не будут записываться автоматически во время оптимизации, они будут записываться во время тестирования. Таким образом отбор лучших настроек проводится в ручном режиме с вашим участием.
      • Pause_Pass - если больше 0, робот не будет записывать файлы с настройками подряд, он будет пропускать указанное здесь количество вариаций, это делается с целью максимально разнообразить варианты с настройками.
      • Instant_Processing - если включить то анализ полученных настроек робот будет вести прямо во время оптимизации, иначе во время тестирования. Если необходимо провести форвард тестирование полученных настроек то необходимо выключить. Во время форвард тестирования робот поочереди протестирует все отобранные файлы с настройками, удалит те которые не прошли форвард тестирование и проанализирует все оставшиеся с автоматическим построением вектра от лучшего к худшему.
      • --------------------------
      • Forward - форвард тестирование, если включить советник будет проводить форвард тестирование непосредственно во время оптимизации. С установленной даты, внутри советника, включаются функции которые рассчитывают критично важные показатели, такие как прибыль (фиксированная в валюте депозита), относительная просадка (в процентах), профит фактор, матожидание, количество трейдов, все показатели ниже относятся исключительно к форвард тестированию с даты Forward_Time;
      • Forward_Time - дата начала форвард тестирования;
      • Forward_Profit - полученный профит в твердой валюте депозита при котором настройки принимаются;
      • Opt_Drawdown - относительная просадка в процентах от депозита в рамках которой настройки принимаются;
      • Opt_Profit_Factor - профит фактор при котором настройки принимаются;
      • Opt_Expected_Payoff - матожидание при котором настройки принимаются;
      • Total_Trades - количество трейдов  при котором настройки принимаются;
      • --------------------------
      • Month_Loss - если больше -1, то советник будет принимать только те настройки которые показывают стабильный рост депозита из цикла в цикл. Цикл может длится от одной минуты, до одного месяца. Если задать значение 0, то в этом случае не допускается не одного убыточного цикла, это очень жесткий критерий, при котором тестеру стратегий будет сложно или даже невозможно подобрать настройки. Во многом это зависит от длительности циклов, если цикл длится месяц, то в году их всего 12 и это несравнимо легче ежечасного цикла, где в сутках только 24 цикла. Особенно если не допускаются нулевые циклы, другими словами простои.
      • Switch_Period - длительность циклов;
      • Zero_Result - считать ли простой отрицательным результатом в циклах, если включить, то тестеру будет значительно сложнее подбирать настройки, особенно при коротких циклах.

      Примечания читать внимательно

      • Робот создан действующим трейдером и программистом с большим опытом работы.
      • Не стоит пытаться сразу разобраться в его настройках, на первый взгляд он кажется сложным, на самом деле управляться с ним будет очень легко, после того как вы поймете основные принципы его работы на уровне пользователя. 
      • Также предоставляется уникальная возможность использовать этого робота бесплатно, как временно, так и постоянно, по партнерской программе. Другое название этого советника Osa.
      Первое время настоятельно рекомендуется использовать только готовые файлы с настройками скачанные с нашего сервера. Необходимо время, прежде чем вы научитесь оптимизировать робота самостоятельно. Специально для этого существует утилита, которая ищет и загружает файлы с нашего сервера в автоматическом режиме, с периодичностью один час. Запускать необходимо на параллельный график, в настройках утилиты выберите Atmos.

      Почему пользователи оставляют негативные отзывы на MQL5: анализ мотивов

      Поддержка

      Все вопросы и комментарии в социальной сети «Telegram», на других ресурсах я не комментирую сообщения и не отвечаю на вопросы, в целях экономии времени и концентрации информации на одном канале.



      Vortex Gold MT4
      Stanislav Tomilov
      5 (20)
      Эксперты
      Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
      Quantum Emperor MT4
      Bogdan Ion Puscasu
      4.85 (172)
      Эксперты
      Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
      AI Forex Robot MT4
      MQL TOOLS SL
      4.69 (13)
      Эксперты
      AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
      Quantum King MT4
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (1)
      Эксперты
      Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
      Aura Black Edition
      Stanislav Tomilov
      4.6 (20)
      Эксперты
      Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
      Jesko
      Cence Jk Oizeijoozzisa
      Эксперты
      Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
      Gold Emperor EA
      Dmitriq Evgenoeviz Ko
      Эксперты
      С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
      Aura Neuron MT4
      Stanislav Tomilov
      4.58 (12)
      Эксперты
      Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
      XG Gold Robot MT4
      MQL TOOLS SL
      4.32 (38)
      Эксперты
      The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
      The Infinity EA MT4
      Abhimanyu Hans
      3.87 (30)
      Эксперты
      Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
      The Gold Reaper MT4
      Profalgo Limited
      4.58 (31)
      Эксперты
      ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
      Blox
      Cence Jk Oizeijoozzisa
      5 (2)
      Эксперты
      Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208    Нажмите Данный Expert Advisor разр
      Gold Trade Pro
      Profalgo Limited
      4.61 (23)
      Эксперты
      Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
      HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
      Martin Alejandro Bamonte
      3.67 (3)
      Эксперты
      УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
      Gold Medalist
      Dmitriq Evgenoeviz Ko
      Эксперты
      Gold Medalist — это интеллектуальная система, ориентированная на волантильную торговлю на рынке XAUUSD. Она направлена на выявление и эффективное использование краткосрочных ценовых импульсов предоставляя трейдерам новые возможности для получения прибыли. Специальное предложение для первых 10 покупателей!  следующая цена $1495 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Главное преимущество The Gold Medalist заключается в его уникальной системе ан
      Gold Mining EA
      Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
      Эксперты
      Gold Mining EA — это продвинутая автоматизированная торговая система, которая сочетает технический анализ на основе импульса с интеллектуальным управлением сеткой ордеров. Разработанная в первую очередь для трендовых рынков, таких как золото (XAUUSD), эта EA использует уникальную комбинацию индикаторов Aroon Oscillator и RSI для определения точек входа с высокой вероятностью успеха, одновременно управляя рисками через множественные защитные механизмы. Стиль торговли: Сеточная торговля с следован
      FXbot mt4
      Marek Kvarda
      5 (1)
      Эксперты
      Этот робот использует собственный встроенный осциллятор и другие инструменты для измерения движения рынка (волатильность, скорость, сила и направление). В определенное время советник устанавливает невидимый отложенный ордер , с которым он продолжает работать согласно с установленным значением TradingMode. Рекомендуется брокер с низкой комиссией, точными котировками и без ограничения размера стоп-лосса. Вы можете использовать любой таймфрейм. Особенности защита от спреда защита от проскальзывани
      Swap Master MT4
      Thang Chu
      Эксперты
      Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
      Gold Garden MT4
      Chen Jia Qi
      5 (3)
      Эксперты
      Глубокое обучение меняет ландшафт торговли золотом, а интеллектуальные помощники, подобно садовникам, ухаживают за торговыми садами. "Золотой сад" EA использует интеллектуальные технологии глубокого обучения и 20-летний опыт обучения на данных для значительного повышения эффективности стратегии. С ним торговля становится проще и интеллектуальнее. Давайте вместе откроем эру интеллектуальной торговли и превратим трейдинг в цветущий сад. Это будет ваш эксклюзивный Gold Garden Steward. Версия для MT
      GoldZ AI
      Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
      Эксперты
      GoldZ AI – Продвинутый торговый советник для торговли золотом XAUUSD GoldZ AI — это систематический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD (золото), использующий анализ ценового действия, определение тренда и торговую логику, основанную на торговых сессиях. Торговый подход GoldZ AI фокусируется на ключевых торговых сессиях (закрытие азиатской, открытие лондонской, открытие нью-йоркской) и определяет потенциальные возможности пробоя на уровнях поддержки и сопротивления. Советник о
      Big Forex Players MT4
      MQL TOOLS SL
      4.81 (42)
      Эксперты
      We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
      CyNera MT4
      Svetlana Pawlowna Grosshans
      2.87 (15)
      Эксперты
      CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
      One Gold MT4
      Stanislav Tomilov
      4.6 (15)
      Эксперты
      One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
      The Simple Worker
      Anatoliy Ryzhakov
      Эксперты
      The Simple Worker - это мультивалютный советник использующий в своей торговле несколько хорошо зарекомендовавших себя торговых стратегий. Торгует на минутном таймфрейме (M1). Наличие небольшого количества настроек делает советника простым и понятным для пользователя и позволяет легко произвести, если необходимо, оптимизацию под свою торговую пару. Для анализа рынка советник использует индикаторы, тиковые объёмы, систему Мартингейла. Принцип работы советника Советник торгует одним ордером. В рын
      Stock Indexes EA MT4
      MQL TOOLS SL
      4 (4)
      Эксперты
      Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
      Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
      Sergey Batudayev
      Эксперты
      Gold Invest Pro создан специально для торговли золотом. Советник работает только по покупкам XAUUSD и постепенно формирует серию сделок, чтобы закрывать их общей корзиной , когда суммарная прибыль достигает заданного уровня в деньгах. Внутри реализованы: ограничение на количество ордеров; целевая прибыль по корзине в валюте счёта; контроль просадки по Equity — при достижении заданного уровня все позиции могут быть закрыты. Это не “волшебная кнопка”, а инструмент для тех, кто хочет автоматизиров
      AlphaCore System MT4
      Evgeniy Zhdan
      5 (1)
      Эксперты
      AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
      HFT Pass Prop Firm MT4
      Lo Thi Mai Loan
      5 (26)
      Эксперты
      Распродажа в течение 24 часов - всего $199.99 "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мо
      Fundamental Trader
      Sara Sabaghi
      4.82 (17)
      Эксперты
      Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
      Statistical mt4 scanner dashboard
      Mark Nicole Olarte
      Эксперты
      ================================================================================               8-СТОЛБЦОВЫЙ СКАНЕР СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРЕИМУЩЕСТВА               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         Чистая математика. Ноль индикаторов. Профессиональное преимущество. ================================================================================                "Хватит играть в азартные игры. Начните торговать со статистикой." ================================================================
      Banker Pro
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Все мы любим безопасную торговлю, так чтобы с минимальной просадкой можно было зарабатывать столько денег, чтобы хватало на жизнь и еще оставалось. Однако для этого нужен серьезный депозит, иначе заработанных денег не будет хватать даже на оплату минимальных потребностей. Где же взять деньги? Заработать физическим трудом хорошо в теории, но на практике едва ли получится. Взять в долг или кредит - это очень опасно и категорически не рекомендуется, да скорее всего и не дадут. Продать что то было
      TradeMax
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Советник предназначен для торговли на любых валютных парах, имеет встроенный мульти-трендовый индикатор, в тестере стратегий индикатор работает только на текущем периоде как ведущий, возможно подключение других периодов   на графике   как вспомогательных (опционально). Для этого на графике отображаются 9 кнопок с указанием периода и направления тренда - красный цвет кнопки означает, что тренд нисходящий, синий цвет - восходящий, желтый цвет кнопки - флэт, серый - цвет означает, что кнопка неакт
      FREE
      Transformer
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Возможности использования конструктора торговых роботов Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Готовые стратегии Готовые решения   позволяют сразу начать автоматизированную торговлю без необходимости разработки собственной системы. Преимущества использования готовых стратегий: Мгновенный старт   — не нужно тратить время на разработку Проверенные
      FREE
      Osa
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Советник с атомным потенциалом с первых дней! Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Советник основан на теории хаоса - беспорядочном движении цены. В первой стратегии робот выявляет моменты, когда цена становится наиболее активной и открывает сетку отложенных ордеров по направлению цены. Во второй стратегии отложенные ордера выставля
      FREE
      Night Express
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Night Express  — это профессиональный торговый советник для автоматической торговли на рынке Форекс, специализирующийся на краткосрочных сделках в ночное время. Робот разработан для круглосуточной работы на вашем торговом счете, извлекая прибыль из небольших ценовых колебаний. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Ключевые особенност
      FREE
      Director
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Советник пытается спасти убыточные сделки. Запустите робота на график, и как только робот обнаружит на графике открытую сделку, или серию сделок, открытых в ручную или с помощью любого другого советника, робот моментально рассчитает общую точку безубытка, и начнет вытаскивать их из просадки, в не зависимости от количества сделок и их типа, сделки могут быть как на покупку, так и на продажу, с любыми идентификаторами. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскр
      FREE
      Master Class
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Профессиональный Forex советник: ваш путь к стабильному доходу на валютном рынке Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Автоматизация торговли на новом уровне Представляем вашему вниманию передовое решение для автоматической торговли на рынке Форекс — интеллектуального советника, разработанного командой профессиональных трейдеров и программистов
      FREE
      SuperProf
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Все мы любим безопасную торговлю, так чтобы с минимальной просадкой можно было зарабатывать столько денег, чтобы хватало на жизнь и еще оставалось. Однако для этого нужен серьезный депозит, иначе заработанных денег не будет хватать даже на оплату минимальных потребностей. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Где же взять деньги? За
      FREE
      KyberNet
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      KyberNet  — это автоматизированный торговый советник, основанный на фундаментальном принципе технического анализа: уровнях поддержки и сопротивления. Система предназначена для работы на рынке Форекс и использует математически точные алгоритмы для определения оптимальных точек входа и выхода из сделок. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/
      FREE
      Optimus and Partners
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Optimus использует уникальную стратегию, основанную на усреднении позиций против текущего тренда. Этот подход позволяет извлекать прибыль из рыночных коррекций и разворотов, открывая дополнительные позиции в направлении, противоположном основному тренду. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Основные характеристики: Многовалютность:
      FREE
      Advisor Manager
      Aleksandr Valutsa
      Утилиты
      Практически все наши советники имеют встроенную систему удаленной настройки под текущие рыночные условия, этот процесс также называется оптимизацией. Настройки передаются посредством файлов, которые мы получаем в результате оптимизации своих советников. Именно эти файлы мы используем в торговле на своих счетах, таким образом настройки у нас будут одинаковыми. Это аналог стандартных файлов.set, только загружаются они в код советника не в ручную, а автоматически и напрямую в код советника, с нашег
      FREE
      Hedging positions
      Aleksandr Valutsa
      5 (2)
      Эксперты
      Советник пытается спасти убыточные сделки. Запустите робота на график, и как только робот обнаружит на графике открытую сделку, или серию сделок, открытых в ручную или с помощью любого другого советника, робот моментально рассчитает общую точку безубытка, и начнет вытаскивать их из просадки, в не зависимости от количества сделок и их типа, сделки могут быть как на покупку, так и на продажу, с любыми идентификаторами. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскр
      Optimus Prime
      Aleksandr Valutsa
      3.67 (3)
      Эксперты
      Optimus Prime использует уникальную стратегию, основанную на усреднении позиций против текущего тренда. Этот подход позволяет извлекать прибыль из рыночных коррекций и разворотов, открывая дополнительные позиции в направлении, противоположном основному тренду. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Основные характеристики: Многовалютн
      Hyper
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Hyper   — это автоматизированный торговый советник, основанный на фундаментальном принципе технического анализа: уровнях поддержки и сопротивления. Система предназначена для работы на рынке Форекс и использует математически точные алгоритмы для определения оптимальных точек входа и выхода из сделок. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/sel
      Bunny
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Профессиональный Forex советник: ваш путь к стабильному доходу на валютном рынке Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Автоматизация торговли на новом уровне Представляем вашему вниманию передовое решение для автоматической торговли на рынке Форекс — интеллектуального советника, разработанного командой профессиональных трейдеров и программистов
      File Manager
      Aleksandr Valutsa
      Утилиты
      Практически все наши советники имеют встроенную систему удаленной настройки под текущие рыночные условия, этот процесс также называется оптимизацией. Настройки передаются посредством файлов, которые мы получаем в результате оптимизации своих советников. Именно эти файлы мы используем в торговле на своих счетах, таким образом настройки у нас будут одинаковыми. Э то аналог стандартных файлов.set, только загружаются они в код советника не в ручную а автоматически напрямую с нашего сервера, посредст
      Modern Forex Technologies
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Советник предназначен для торговли на любых валютных парах, имеет встроенный мульти-трендовый индикатор, в тестере стратегий индикатор работает только на текущем периоде как ведущий, возможно подключение других периодов   на графике   как вспомогательных (опционально). Для этого на графике отображаются 9 кнопок с указанием периода и направления тренда - красный цвет кнопки означает, что тренд нисходящий, синий цвет - восходящий, желтый цвет кнопки - флэт, серый - цвет означает, что кнопка неакт
      Night
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Night   — это профессиональный торговый советник для автоматической торговли на рынке Форекс, специализирующийся на краткосрочных сделках в ночное время. Робот разработан для круглосуточной работы на вашем торговом счете, извлекая прибыль из небольших ценовых колебаний. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Ключевые особенности Ночно
      Cobra Trader
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Основной принцип работы   робота заключается в автоматическом выявлении моментов коррекции после значительных ценовых колебаний рынка. Робот использует отложенные ордера для входа в рынок на пробоях ключевых уровней. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Ключевые особенности Автоматическое определение   точек входа после сильных цено
      Emperor
      Aleksandr Valutsa
      Эксперты
      Возможности использования конструктора торговых роботов Все сигналы находятся под управлением наших советников: https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Готовые стратегии Готовые решения   позволяют сразу начать автоматизированную торговлю без необходимости разработки собственной системы. Преимущества использования готовых стратегий: Мгновенный старт   — не нужно тратить время на разработку Проверенные алгоритмы   — стратегии прошли тестирование на исторических данных Надежность   — миним
      Voltra Pulse
      Aleksandr Valutsa
      Индикаторы
      Общее   описание Voltra   Pulse   — современный   адаптивный   индикатор   для   выявления   тренда   и   точек   разворота.   В   основе   — усовершенствованный   алгоритм   скользящей   средней,   динамически   подстраивающийся   под   волатильность   рынка. Ключевые   особенности Адаптивность :   автоматически   корректирует   чувствительность   в   зависимости   от   текущей   волатильности. Двойная   сигнальная   система :   сочетает   быструю   и   медленную   линии   для   надёжного   под
