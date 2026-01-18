Focus Time Line Player
- Утилиты
- Masamitsu Takahashi
- Версия: 1.0
Мгновенно фокусируйтесь на выбранной временной точке, независимо от перемещения графика.
【Функции】
・Focus Mode: SingleLine (отображение по умолчанию)
・Crt FocusLine: Создать одну фокусную линию в любое выбранное время
・Position: Переключение положения отображения
・Focus: Переместить вид графика к созданной фокусной линии
・X кнопка: Завершить программу
【Инструкция】
・Используйте Focus Mode в режиме по умолчанию SingleLine
・Нажмите Crt FocusLine, чтобы создать одну FocusTimeLine
・Используйте кнопку Position для выбора положения отображения
・Нажмите Focus, чтобы переместить график к выбранной точке фокуса
・Нажмите X, чтобы завершить программу