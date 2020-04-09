Historical Prices Ranges

- Descargue tarifas históricas a través de `CopyRates()` para muchos símbolos y marcos temporales.
- Funciona con símbolos de Market Watch o con una lista explícita de símbolos.
- Exportación CSV opcional a la carpeta `Files` del terminal (por símbolo/marco temporal).
- Reintentos configurables, pausa y retroceso exponencial.
- Registro detallado y comentarios de progreso para mayor comodidad.

## Uso
1. Copiar `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` en `MQL5/Scripts` o abrir en MetaEditor.
2. Adjunta / ejecuta el script desde el Navegador (Scripts).
3. Configure las entradas:
- `InpUseMarketWatch` - utilizar símbolos de Market Watch.
- `InpSymbols` - símbolos separados por comas si no utiliza Market Watch.
- `InpTimeframes` - tokens de timeframes separados por comas (M1, M5, M15, H1, H4, D1, etc.).
- `InpSaveCSV` - si es verdadero, los CSV se escribirán en la carpeta `Files`.
- `InpOutputFolder` - subcarpeta opcional dentro de `Files` (créala tú mismo si es necesario).
4. Compruebe la pestaña Expertos/Journal para ver los mensajes de progreso.
5. Si CSV está habilitado, los archivos están en: `Terminal -> Archivos` (o la subcarpeta que haya especificado).

Productos recomendados
TradeInfos
Dustin Ricardo Pierenz
Indicadores
Siga su spread y todas las posiciones PnL (Compra y Venta) en tiempo real - ¡mantenga el control de sus operaciones de un vistazo! Características: Visualización del spread en tiempo real (en pips) PnL total de la posición de compra Posición total de venta PnL Diseño limpio y no intrusivo Funciona con todos los símbolos y marcos de tiempo Perfecto para: Scalpers que necesitan un conocimiento rápido del spread Operadores diarios que supervisan el rendimiento de posiciones largas/cortas Gestores
FREE
Symbol Info
Wei Bai
Utilidades
Información sobre símbolos El indicador Symbol Info proporciona un panel intuitivo en el gráfico que muestra información esencial sobre el símbolo de negociación actual. Incluye datos básicos de negociación, propiedades del instrumento y reglas de negociación, todo ello diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara de las condiciones del mercado y las especificaciones del producto. Principales características: Nombre y descripción del símbolo: El indicador muestra el nombre y una descr
FREE
SharingIsCaring Trade Copier
Wait4Signal
4.44 (9)
Utilidades
Compartir es compartir Copiadora comercial Características Copia local y remota Una herramienta puede actuar como proveedor o receptor de operaciones Coexiste con otras posiciones abiertas manualmente o desde otros asesores expertos Puede detenerse y reiniciarse en cualquier momento sin que surjan problemas como que las operaciones se cierren misteriosamente Copie el mismo lote o ajústelo según su saldo y apalancamiento Cierre/apertura parcial Gestión de fondos máximos a utilizar Un proveedor
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
Utilidades
TradeInfo es un indicador de utilidad que muestra la información más importante de la cuenta corriente y la posición. Información mostrada: Información sobre la cuenta corriente (Saldo, Capital, Margen libre). Spread actual, Drawdown (DD) actual, Beneficio previsto, Pérdidas previstas, etc. Número de posición(es) abierta(s), volumen (LOT), beneficio. Rango de hoy y de ayer. Tiempo restante hasta la siguiente vela. Información sobre el beneficio del último día. Filtro MagicNumber. Filtro de co
FREE
Copy MT5 MT5 demo
Andriy Motuzka
Utilidades
Copiador demo de operaciones de MetaTrader 5 a MetaTrader 5 (está disponible la versión MetaTrader 4<->MetaTrader 4 ; con ambas versiones se puede copiar MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 4). Funciona sólo en el modo de cobertura. Filtro de spreads. Seleccionar el mejor precio (empezar a copiar posiciones con pérdidas o ganancias). Configurar el tamaño del lote, fijo o basado en el ratio (las señales del proveedor pueden copiarse con un lote aume
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilidades
Hora exacta - hora detallada en el gráfico de segundos. La utilidad muestra la hora de apertura de la vela seleccionada. Esto es necesario cuando se trabaja con gráficos de segundos. Por ejemplo, se puede utilizar en un gráfico de segundos construido con la utilidad Gráfico de Segundos . Entradas Esquina base - la esquina del gráfico a la que está unido el objeto. Distancia X - la distancia horizontal desde la esquina del gráfico. Distancia Y - la distancia vertical desde la esquina del gráfico.
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicadores
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRATIS) – Medidor de Fuerza de Divisas para MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini es un indicador gratuito para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) en un panel visual claro y rápido de interpretar. Objetivo: ayudarte a identificar en segundos qué divisas están fuertes y cuáles están débiles , para construir tu watchlist y seleccionar pares con lógica fuer
FREE
Universal Webhook
Rubi Jihantoro
Utilidades
Universal Webhook es una utilidad para enviar eventos MT5 ORDER y TRANSACTION Compatible con cualquier servidor Webhook Características: Soporte básico de autenticación Soporte de cabecera de Autorización Personalizada Soporte de cabecera personalizada Envía automáticamente Webhook en el evento OnTradeTransaction. Automáticamente trae información de la Cuenta de Comercio (configurable) Especialmente hecho debido a la petición de los usuarios WebhookPrinter.com, pero no dude en utilizar. Ej
FREE
Trade Receiver Free MT5
Vu Trung Kien
4.08 (13)
Utilidades
Trade Receiver Free es una herramienta gratuita para copiar operaciones/señales de múltiples cuentas MT4/MT5. La cuenta proveedora debe usar el copiador EA para enviar la señal. Esta versión sólo puede utilizarse en cuentas MT5. Para cuentas MT4, debe utilizar Trade Receiver Free . Referencia: - Para receptor MT4, por favor descargue Trade Receiver Free . - Para receptor MT5, por favor descargue Trade Receiver Free MT5 . - Para receptor cTrader, por favor descargue Trade Receiver Free cTrader
FREE
EV Account Copier
Enrique Valeros Muriana
Utilidades
EV Account Copier es una solución MT5 ligera y fiable diseñada para replicar la actividad de negociación de un terminal MAESTRO a terminales ESCLAVO, manteniendo un control total sobre lo que se copia y cómo se calcula el tamaño de la posición. El EA se entrega como un único archivo : basta con establecer el rol de entrada a MAESTRO en la cuenta de origen y ESCLAVO en la(s) cuenta(s) de destino. El copiador admite tanto la replicación de cuenta completa como la replicación selectiva por número m
FREE
Manager Time Position
Aliou Ba
Utilidades
Esta pequeña herramienta le permite definir un contador de tiempo en minutos. para el cierre de sus posiciones de acuerdo con la cantidad de minutos que ha establecido. Por ejemplo, si lo configura en 30 Min, la herramienta cerrará cada posición abierta después de 30 minutos desde su apertura. La configuración ACTIVO: es para activar la herramienta y usarla para cerrar sus posiciones después de la cantidad de minutos definida. GESTIÓN: puede elegir con los símbolos gestionados por l
FREE
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
Utilidades
Descripción: ¡Proteja sus cuentas reales o de evaluación al no dejar que alcance el máximo diario draw down! Esta utilidad es la mejor para las empresas prop como FTMO y MFF (MyForexFunds) y etc. Guía : Aplicar a EURUSD 1m Chart. Ajustes por defecto: Maximum Draw Down Balance: 4% Saldo de la cuenta. Máximo Draw Down Equity: 4% Saldo Cuenta. Beneficio Objetivo: 1% Saldo Cuenta. Equidad de ganancia objetivo: 1% Saldo de cuenta. Hora de reinicio: 16:57 a 16:58 GMT Comportamiento: Establecer saldo
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
Trade Dispensary Connect
Darren Mark Scott
Utilidades
Trade Dispensary Connect es una utilidad EA para MT5 diseñada para enviar operaciones en formato JSON al copiador de operaciones de Trade Dispensary mediante Webhook. Si Trade Dispensary se ejecuta en su equipo local, utilice http://127.0.0.1 :5000/webhook/mt5/[ID_DE_CUENTA] como URL de webhook. Si Trade Dispensary se ejecuta en otro equipo, obtenga la dirección/dominio de la máquina. Se recomienda un servicio de tunelización como Pinggy o Ngrok para este caso. Este EA para MT5 está diseñado e
FREE
Advanced Info Displayer mt5 FREE
Massimiliano Pirola
Utilidades
Versión gratuita. Sólo funciona con EURUSD. ¿Le gustaría tener estadísticas sobre sus operaciones en pantalla mientras opera? ¿Conoce bien el símbolo con el que opera? ¿Sabe realmente todo lo que necesita sobre su cuenta de operaciones? ¿Necesita estar al tanto de las horas locales en todo el mundo? Advanced Info Displayer responde a todo eso. Te ayuda a conocer muchos datos ocultos o difíciles de encontrar. Además, es muy conveniente si valoras las estadísticas y las matemáticas. Sólo para ejem
FREE
Replica Local Trade copier
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilidades
Marca blanca disponible. póngase en contacto con nosotros para obtener más información. dushshantharajkumar@gmail.com Copiador de operaciones locales Replica de Chart Walker Replica, un copiador local de operaciones de MetaTrader 5 (MT5), es una potente herramienta diseñada para agilizar y automatizar los procesos de negociación de los usuarios dentro de la plataforma MT5. Este innovador software permite a los operadores replicar operaciones de una cuenta (maestra) a otra (esclava) en tiempo re
FREE
Netbrowse Trade Copier
Michael Masanga
Utilidades
Presentamos nuestro vanguardista Asesor Experto Trade Copier para MetaTrader 5 (MT5): la solución definitiva para replicar operaciones sin fisuras en varias cuentas del mismo servidor u ordenador. Eleve su experiencia de trading y tome el control de su estrategia de inversión como nunca antes con nuestro Copiador de Operaciones de nivel profesional. Características principales: Replicación de operaciones sin esfuerzo: Nuestro Copiador de Operaciones duplica sin esfuerzo las operaciones de una cu
FREE
Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Esta es una versión DEMO de la copiadora con una restricción - copias sólo COMPRAR pedidos. Versión de pago: https: //www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5 es el copiador más rápido y fiable de transacciones entre varias cuentas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) instaladas en un ordenador o servidor VPS. Las transacciones se copian de la cuenta MASTER a la cuenta SLAVE, la copia se produce debido al intercambio de información a través de un archivo de texto con una velocidad de
FREE
BRiCK Convert4To5 MT5 Free
Yutaka Yokouchi
5 (1)
Utilidades
* Este producto fue convertido usando " BRiCK Convert4To5 MT4 " basado en el archivo fuente MQL4 de "BRiCK Convert4To5 MT4 Free" . "Convert4To5" es un Script que convierte archivos fuente MQL4 en archivos fuente MQL5. Expertos, Indicadores, Scripts y Librerías con extensión ".mq4" estarán disponibles para MT5. Parámetro Ninguno Procedimiento 1. Abra la siguiente carpeta terminal_data_folderM\MQL4\Files\ (en el menú del terminal seleccione ver "Archivo" - "Abrir el directorio de datos") 2. Conf
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Asesores Expertos
El EA Arbitrage365 es un script básico para MetaTrader que implementa una estrategia de arbitraje triangular. Identifica y explota las discrepancias de precios entre EURUSD, GBPUSD y EURGBP para beneficiarse de los precios erróneos temporales del mercado. Este EA capitaliza la ley de un precio comprando y vendiendo simultáneamente pares de divisas. Sus ventajas incluyen velocidad, precisión, escalabilidad, consistencia, rentabilidad, contribución a la liquidez del mercado y diversificación de l
FREE
Partial Close Trading Bot
Kithsiri Dhammika Rajapakshage Lasitha Nimesh Rajapaksha
Utilidades
Este bot de trading está diseñado para MetaTrader 5 (MT5) para gestionar posiciones abiertas de forma efectiva automatizando cierres parciales basados en una relación riesgo-recompensa predefinida. Incluye integración con Telegram para enviar notificaciones directamente a tu grupo o canal sobre actividades de trading, incluyendo niveles de entrada, stop-loss y take-profit. Características principales : Gestión de cierre parcial : Cierra automáticamente un porcentaje del volumen de operaciones cu
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
Utilidades
Sumérgete en el apasionante mundo del trading manual y descubre las posibilidades ilimitadas que te esperan. Con su experiencia y su conocimiento del mercado, puede lograr un éxito impresionante y hacer crecer su cartera continuamente. El comercio manual le permite tomar el control de sus estrategias y decisiones y tener una influencia directa en sus actividades comerciales. A través de su profundo conocimiento de los mercados y su comprensión de los diversos instrumentos comerciales, tiene la
FREE
FTU Auto Trade Panel Ats15
James Erasmus
Utilidades
FTU Auto Trade con Panel Gráfico Mt5 (versión básica) Este EA mejorará su trading, reducirá la carga de trabajo y mejorará la gestión del riesgo Ajuste el tamaño del lote, la entrada basada en el mercado o por la entrada de precios EA gestionará la entrada, stop loss, cierre parcial y ajustar stop loss después de tp1, parcial Pruebe en demo para estar seguro de todas las características y entradas Características: Grupos de lotes - Permite cambiar rápidamente a varios modelos de riesgo Gestión
FREE
AS Check MT5
Merit Christel Marie Mattsson
4 (1)
Utilidades
Welcome to my product page, glad you stopped by and I hope you find interest in this product which is completely free to use. There are certainly many other similar products but this is my version of one. AS Check   MT5  - Account and symbol informer utility compatible with  Meta Trader 5 With this software you quickly and easily extract information about your account and symbol. As this is a script and not an indicator or expert, the program runs once and detach itself from the chart and the i
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Panel Anywhere
Zhong Zhong Zi
5 (1)
Utilidades
[ Descripción] Panel Anywhere es un panel de EA innovador, siendo el primero en el mercado en soportar operaciones de navegador. Aborda un punto de dolor para todos los comerciantes MT5, ofreciendo una solución que ha faltado en el pasado. Además, el propio EA proporciona una interfaz completa para satisfacer todas las necesidades operativas habituales. [ Características] Soporte de navegador: - Vea la información del panel del EA desde el navegador, permitiéndole gestionar su cuenta en cualqu
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilidades
Axilgo Pip Piper CoPilot Eleve su juego de trading con el Axilgo Pip Piper CoPilot, el primero de nuestra revolucionaria serie Pip Piper. Este conjunto de herramientas todo incluido está meticulosamente diseñado para traders serios, centrándose en áreas clave como la Gestión de Riesgos, la Gestión de Operaciones, el Cumplimiento de las Reglas de la Firma y la Gestión Avanzada de Cuentas . Con CoPilot, no sólo está invirtiendo en una herramienta, sino que está adquiriendo un socio estratégico en
FREE
SimpleTradingPanel
Igor Widiger
4.5 (2)
Utilidades
Simple Trading Panel es una herramienta manual para operar con seguridad. Supervisado por el mentor y los indicadores. Este panel tiene muchos ajustes útiles para llevar su comercio al siguiente nivel. Simple Trading Panel ofrece características : Stop loss ajustable, take profit, volumen, trailing stop con beneficio en porcentaje, ratio de riesgo, filtro de noticias y mucho más. Resultados de las pruebas Simple Trading Panel no funciona en el probador de estrategias. Recomendar Tipo de cuen
FREE
Remote Trade Receiver MT5
Rashed Samir
Utilidades
Versión Esclava Gratuita - Receptor de Operaciones Remotas MT5. Esta es la versión esclava GRATUITA de nuestro sistema profesional Copiador Remoto de Operaciones. Le permite recibir operaciones de una cuenta Maestra que ejecute nuestra solución completa de Copia de Operaciones. Diseñado para la simplicidad y la fiabilidad, esta versión es de sólo lectura y no puede enviar operaciones u operar de forma independiente. Características principales : Configuración con un solo clic: basta con conec
FREE
Timeleftdisplay
Michael Joller
Utilidades
El Asesor Experto "Pantalla de tiempo restante" muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual en una pantalla digital. El tiempo se muestra en días, horas, minutos y segundos. segundos. Características: Cálculo del tiempo: Calcula el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual basándose en el actual del gráfico. Pantalla digital: Muestra el tiempo restante en formato digital . Fuente y tamaño personalizables: Permite seleccionar la fuente (Arial, Arial Black, Aptos Display,
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Otros productos de este autor
Auto History Downloader
Martino Hart
Utilidades
## Características - Descarga de cotizaciones históricas a través de `CopyRates()` para muchos símbolos y plazos. - Funciona con símbolos de Market Watch o con una lista explícita de símbolos. - Exportación CSV opcional a la carpeta `Files` del terminal (por símbolo/marco temporal). - Reintentos configurables, pausa y retroceso exponencial. - Registro detallado y comentarios de progreso para mayor comodidad. ## Uso 1. Copiar `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` en `MQL5/Scripts` o abrir en MetaEdit
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario