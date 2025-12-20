Fast Copy cp
- Utilidades
- Alireza Kalamati
- Versión: 3.0
- Actualizado: 23 diciembre 2025
FastCopy : El copiador de comercio local sin conexión definitivo
Esta herramienta es ahora 100% Offline-Capaz (Modo Local), lo que significa que se comunica directamente entre los terminales en su PC / VPS para la ejecución de latencia cero.
¿Por qué FastCopy? (Actualización v3.0)
- Ejecución Instantánea: Utiliza la lógica "Dirty Flag" para detectar las operaciones al milisegundo de producirse.
- Configuración simple: No requiere complicadas listas de URL ni importaciones de DLL.
Características principales
- Latencia ultrabaja: El intercambio directo de archivos garantiza velocidades de copia inferiores a 50 ms a nivel local.
- Emparejamiento inteligente de símbolos: gestiona automáticamente las diferencias de sufijos (por ejemplo, emparejando XAUUSD con GOLD.pro ).
- Monitor de latidos: Garantiza que la conexión se mantenga activa incluso durante periodos de baja volatilidad.
- Recuperación de fallos: Se resincroniza automáticamente después de reiniciar el terminal sin duplicar las operaciones.
🎛️ Funcionalidad
- Gestión del riesgo: Elija entre Lote Fijo o Multiplicador de Lote.
- Filtrado de operaciones: Copie operaciones de sólo compra, sólo venta o inversas (para estrategias de cobertura).
- Control de Sincronización: Sincronización en tiempo real de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP).
🛠️ Guía de configuración (30 segundos)
Paso 1: Configurar el MASTER (Emisor)
1. Adjunte FastCopy a cualquier gráfico.
2. 2. Establezca el rol en ROLE_MASTER.
3. 3. Haga clic en ACTIVAR.
(Anote su número de cuenta)
Paso 2: Configurar el ESCLAVO (Receptor)
1. Conecte FastCopy a un gráfico en el segundo terminal.
2. 2. Establezca el rol en ROLE_SLAVE.
3. Introduzca el ID de cuenta del Maestro en el panel.
4. 4. Pulse ENCENDER.
⚙️ Parámetros de entrada
- InpRole: Seleccione el modo de funcionamiento (Maestro o Esclavo).
- ¡No se requieren otros ajustes complejos!
📞 Soporte y Desarrollo Personalizado
Si necesitas ayuda para configurar esta herramienta, tienes peticiones de características o quieres apoyar el desarrollo, no dudes en contactar conmigo en Telegram.
Telegram: @immahdi74
Nota: Este sistema funciona para Copia Local (Mismo PC/VPS).
