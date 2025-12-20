Fast Copy cp

FastCopy : El copiador de comercio local sin conexión definitivo

Esta herramienta es ahora 100% Offline-Capaz (Modo Local), lo que significa que se comunica directamente entre los terminales en su PC / VPS para la ejecución de latencia cero.

¿Por qué FastCopy? (Actualización v3.0)

Ejecución Instantánea: Utiliza la lógica "Dirty Flag" para detectar las operaciones al milisegundo de producirse.

Configuración simple: No requiere complicadas listas de URL ni importaciones de DLL.

Características principales

Latencia ultrabaja: El intercambio directo de archivos garantiza velocidades de copia inferiores a 50 ms a nivel local.

Emparejamiento inteligente de símbolos: gestiona automáticamente las diferencias de sufijos (por ejemplo, emparejando XAUUSD con GOLD.pro ).

Monitor de latidos: Garantiza que la conexión se mantenga activa incluso durante periodos de baja volatilidad.

Recuperación de fallos: Se resincroniza automáticamente después de reiniciar el terminal sin duplicar las operaciones.

🎛️ Funcionalidad

Gestión del riesgo: Elija entre Lote Fijo o Multiplicador de Lote.

Filtrado de operaciones: Copie operaciones de sólo compra, sólo venta o inversas (para estrategias de cobertura).

Control de Sincronización: Sincronización en tiempo real de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP).

🛠️ Guía de configuración (30 segundos)

Paso 1: Configurar el MASTER (Emisor)

1. Adjunte FastCopy a cualquier gráfico.

2. 2. Establezca el rol en ROLE_MASTER.

3. 3. Haga clic en ACTIVAR.

(Anote su número de cuenta)

Paso 2: Configurar el ESCLAVO (Receptor)

1. Conecte FastCopy a un gráfico en el segundo terminal.

2. 2. Establezca el rol en ROLE_SLAVE.

3. Introduzca el ID de cuenta del Maestro en el panel.

4. 4. Pulse ENCENDER.

⚙️ Parámetros de entrada

InpRole: Seleccione el modo de funcionamiento (Maestro o Esclavo).

Seleccione el modo de funcionamiento (Maestro o Esclavo). ¡No se requieren otros ajustes complejos!

📞 Soporte y Desarrollo Personalizado

Si necesitas ayuda para configurar esta herramienta, tienes peticiones de características o quieres apoyar el desarrollo, no dudes en contactar conmigo en Telegram.

Telegram: @immahdi74

Nota: Este sistema funciona para Copia Local (Mismo PC/VPS).