Elsna Panel MT5
- Utilidades
- Raymond Edusei
- Versión: 1.60
- Actualizado: 8 diciembre 2025
El indicador es untablero de operaciones en tiempo real para MT5, que muestra información sobre la cuenta, la operación y el riesgo en un panel compacto directamente en el gráfico.
Características principales
-
Panel de control
-
Muestra el instrumento, el precio, el spread y el tiempo restante de la vela.
-
Muestra las estadísticas de la cuenta: saldo, capital, margen, margen libre, margen utilizado.
-
Beneficios y pips flotantes de todas las operaciones abiertas.
-
Beneficios históricos: hoy, esta semana, este mes y todos los tiempos.
-
Estadísticas de riesgo: tamaño total del lote, riesgo medio por operación, ratio R:R medio, duración media de la operación.
-
Estadísticas de rendimiento: tasa de ganancias y factor de beneficio.
-
-
Actualizaciones dinámicas
-
Se actualiza cada segundo mediante OnTimer .
-
Calcula y actualiza automáticamente el beneficio flotante, los puntos, el recuento de operaciones y las métricas de riesgo.
-
-
Codificación por colores
-
Los beneficios positivos, la equidad o los buenos ratios R:R son verdes.
-
Las ganancias negativas o las métricas de alto riesgo son rojas.
-
Los niveles de advertencia son naranjas.
-
-
Tamaño automático
-
La anchura y la altura del panel se ajustan dinámicamente al contenido.
-
Las etiquetas se colocan con fuente, tamaño, espaciado y esquina configurables.
-
-
Alertas comerciales
-
Reproduce un sonido ( alert.wav ) cuando cambia el número de operaciones abiertas.
-