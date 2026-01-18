Focus Time Line Player

Vous pouvez vous concentrer instantanément sur le point de temps sélectionné, quel que soit le mouvement du graphique.

【Fonctionnalités】
・Focus Mode: SingleLine (affichage par défaut)
・Crt FocusLine: Créer une ligne de focus à n'importe quel moment
・Position: Changer la position d'affichage
・Focus: Déplacer l'affichage du graphique vers la ligne de focus créée
・Bouton X: Quitter le programme

【Instructions】
・Utilisez Focus Mode en SingleLine par défaut
・Appuyez sur Crt FocusLine pour créer une FocusTimeLine
・Utilisez le bouton Position pour sélectionner la position d'affichage
・Appuyez sur Focus pour déplacer le graphique au point de focus sélectionné
・Appuyez sur le bouton X pour quitter le programme

Plus de l'auteur
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vous est-il déjà arrivé de renforcer vos positions et de perdre la notion de votre prix moyen réel ? Cet EA vous aide à rester objectif en affichant en permanenceles prix moyens d’entrée des positions Buy et Sell directement sur le graphique. Cet EA pour MT5 affiche les prix moyens d’entrée Buy et Sellsous forme de lignes horizontales distinctes, même en cas de couverture. [Affichage par défaut]- Prix moyen Buy : ligne rouge en pointillés- Prix moyen Sell : ligne bleue en pointillés En l’absence
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vous est-il déjà arrivé d'être influencé par les mouvements immédiats du marché alors qu'une tendance dure depuis longtemps ? Trader à contre-tendance en se disant que « le retournement est proche ». Prendre ses profits trop tôt par peur de « perdre ce qui a déjà été gagné ». Tous ces regrets auraient pu être évités si vous aviez simplement attendu la clôture de la bougie. Cet outil a été créé pour éliminer le stress de l'attente devant l'écran et pour favoriser un trading discipliné. Cet outil
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Lorsque le marché est au-dessus de la MA 4H ou 1H, envisager l'achat, et lorsqu'il est en dessous, envisager la vente, réduit le risque de grosses pertes. Cela augmente le taux de réussite.  Il vous alerte au moment précis où la clôture de la bougie de 5 minutes croise la 20MA de 1 heure (H1) ou de 4 heures (H4). Cet utilitaire est conçu pour les traders qui privilégient la confirmation sur les unités de temps supérieures. Il surveille le marché en arrière-plan, vous permettant de vous concentr
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Lorsque le marché est au-dessus de la MA 4H ou 1H, envisager l'achat, et lorsqu'il est en dessous, envisager la vente, réduit le risque de grosses pertes. Cela augmente le taux de réussite.  Il vous alerte au moment précis où la clôture de la bougie de 5 minutes croise la 20MA de 1 heure (H1) ou de 4 heures (H4). Cet utilitaire est conçu pour les traders qui privilégient la confirmation sur les unités de temps supérieures. Il surveille le marché en arrière-plan, vous permettant de vous concen
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vous est-il déjà arrivé d'être influencé par les mouvements immédiats du marché alors qu'une tendance dure depuis longtemps ? Trader à contre-tendance en se disant que « le retournement est proche ». Prendre ses profits trop tôt par peur de « perdre ce qui a déjà été gagné ». Tous ces regrets auraient pu être évités si vous aviez simplement attendu la clôture de la bougie. Cet outil a été créé pour éliminer le stress de l'attente devant l'écran et pour favoriser un trading discipliné. Cet outil
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $ 45   (Normal : $90). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $90. Passez-vous trop de temps à rechercher des graphiques passés et des configurations chartistes ? Vous faites défiler le graphique encore et encore pour trouver une configuration spécifique. Lorsque vous pensez enfin l’avoir trouvée, vous ne savez plus où elle se situe sur une unité
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $30 (Normal : $40). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $40. Capturez facilement "l'instant choisi" en un clin d'œil. La synchronisation ultime pour l'analyse multi-timeframe. Où se trouve exactement sur l'unité de temps inférieure ce point que vous avez repéré sur l'unité supérieure ? Plus besoin de perdre du temps à faire défiler le graphiqu
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $30 (Normal : $40). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $40. « Reproduisez les graphiques passés avec un mouvement en temps réel » Chart Auto Flow est un outil d'aide à la vérification qui permet de   lire et de revenir en arrière   sur les graphiques passés,   par bougie , avec une   vitesse variable . Au lieu de simplement regarder des graph
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Un lecteur de graphiques simple pour rejouer les graphiques historiques. Il permet d’analyser le marché en avançant les chandeliers un par un. La lecture peut être mise en pause et reprise à tout moment. [Caractéristiques] ・Lecture automatique du passé vers le futur ・Avancement d’un chandelier à intervalle fixe ・Pause possible pendant la lecture [Spécifications de lecture] ・Sens de lecture : Passé → Futur ・Vitesse de lecture : Fixe ・Nombre de barres : 1 barre par étape ・Pause / Reprise de la
FREE
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vous pouvez vous concentrer instantanément sur le point de temps sélectionné, quel que soit le mouvement du graphique. 【Fonctionnalités】 ・Focus Mode: SingleLine (affichage par défaut) ・Crt FocusLine: Créer une ligne de focus à n'importe quel moment ・Position: Changer la position d'affichage ・Focus: Déplacer l'affichage du graphique vers la ligne de focus créée ・Bouton X: Quitter le programme 【Instructions】 ・Utilisez Focus Mode en SingleLine par défaut ・Appuyez sur Crt FocusLine pour créer une
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Peu importe comment vous déplacez le graphique, vous pouvez vous concentrer instantanément sur les points temporels sélectionnés. Chart Auto Flow Focus Edition Player est un outil pratique qui intègre la lecture du graphique et le déplacement du focus. [Fonctionnalités] ・Lecture de graphique (fonction Chart Auto Flow)   Lit automatiquement le graphique barre par barre pour observer les tendances du marché ・Déplacement du focus vers les points temporels sélectionnés (fonction Focus Time Line)  
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $30 (Normal : $40). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $40. « Reproduisez les graphiques passés avec un mouvement en temps réel » Chart Auto Flow est un outil d'aide à la vérification qui permet de lire et de revenir en arrière sur les graphiques passés, par bougie , avec une vitesse variable . Au lieu de simplement regarder des graphiques st
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $30 (Normal : $40). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $40. Capturez facilement "l'instant choisi" en un clin d'œil. La synchronisation ultime pour l'analyse multi-timeframe. Où se trouve exactement sur l'unité de temps inférieure ce point que vous avez repéré sur l'unité supérieure ? Plus besoin de perdre du temps à faire défiler le graphiqu
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $ 45   (Normal : $90). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $90. Passez-vous trop de temps à rechercher des graphiques passés et des configurations chartistes ? Vous faites défiler le graphique encore et encore pour trouver une configuration spécifique. Lorsque vous pensez enfin l’avoir trouvée, vous ne savez plus où elle se situe sur une unité
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Un lecteur de graphiques simple pour rejouer les graphiques historiques. Il permet d’analyser le marché en avançant les chandeliers un par un. La lecture peut être mise en pause et reprise à tout moment. [Caractéristiques] ・Lecture automatique du passé vers le futur ・Avancement d’un chandelier à intervalle fixe ・Pause possible pendant la lecture [Spécifications de lecture] ・Sens de lecture : Passé → Futur ・Vitesse de lecture : Fixe ・Nombre de barres : 1 barre par étape ・Pause / Reprise de la
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Peu importe comment vous déplacez le graphique, vous pouvez vous concentrer instantanément sur les points temporels sélectionnés. Chart Auto Flow Focus Edition Player est un outil pratique qui intègre la lecture du graphique et le déplacement du focus. [Fonctionnalités] ・Lecture de graphique (fonction Chart Auto Flow)   Lit automatiquement le graphique barre par barre pour observer les tendances du marché ・Déplacement du focus vers les points temporels sélectionnés (fonction Focus Time Line)  
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis