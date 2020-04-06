Turtle Bull Trend BTC

🐢 Turtle Bull Trend BTC: Sistema Institucional de Seguimiento de Tendencias

⚠️ ADVERTENCIA: Si está buscando estrategias "scalper" con una tasa de acierto falsa del 99% que acabarán quemando su cuenta, este EA no es para usted. Este sistema está diseñado para traders profesionales con mentalidad institucional, que buscan interés compuesto a largo plazo y un Ratio Riesgo/Beneficio masivo.

Turtle Bull Trend BTC es un Asesor Experto (Expert Advisor) de grado profesional, basado en la lógica central de las legendarias "Reglas de las Tortugas" (Turtle Trading Rules), pero modernizado y adaptado específicamente para la alta volatilidad de Bitcoin. Hemos implementado un Filtro de Canal SSL de 6 Patrones (6-Pattern SSL Filter) exclusivo para filtrar las falsas rupturas en mercados laterales y capturar únicamente esas tendencias masivas que cambian la vida.

📊 Lógica Comercial Real (¿Por qué funciona?)

La mayoría de los traders minoristas pierden dinero porque "cortan las ganancias y dejan correr las pérdidas". Este sistema hace exactamente lo contrario:

  • Tasa de Acierto Baja (~20%): Seamos honestos. Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias. Tendrá rachas de pequeñas pérdidas controladas.

  • Ratio Riesgo/Beneficio Masivo (1:10+): Nuestra operación ganadora promedio suele ser 10 veces mayor que la operación perdedora promedio.

  • El Resultado: Solo necesita tener razón el 20% de las veces. Una sola gran tendencia de BTC cubrirá todos los pequeños Stop Loss y generará un gran rendimiento extra (Alpha).

🚀 Características Clave

  1. Gestión de Posición Dinámica basada en ATR (Institutional Position Sizing): Olvídese de adivinar el lotaje. El EA calcula automáticamente el tamaño de posición más seguro basándose en su riesgo predefinido (por ejemplo, 1% de riesgo por operación) y la volatilidad actual del mercado (ATR) .

    • Seguridad: Incluye comprobaciones estrictas de margen antes de abrir operaciones.

  2. Sistema de Entrada Dual (Dual System Entry): Utiliza las dos estrategias clásicas de las Tortugas simultáneamente:

    • Sistema 1 (Ruptura a corto plazo): Para entrar al inicio de un movimiento explosivo.

    • Sistema 2 (Tendencia a largo plazo): Para asegurar reentradas durante los retrocesos de una tendencia mayor .

  3. Triple Capa de Protección (Triple Safety Layer):

    • Hard Stop Loss (Stop Loss Fijo): Se coloca un Stop Loss duro inmediatamente al abrir la orden. Nada de Martingala, nada de aguantar pérdidas.

    • Trailing Stop Inteligente: Una vez que el precio se mueve a su favor, el Stop Loss persigue al precio basándose en el ATR, bloqueando beneficios .

    • Monitoreo por Ticks (Real-Time Tick Watch): A diferencia de muchos EAs que solo comprueban al cierre de la vela, este sistema vigila cada Tick. Incluso si ocurre un "Flash Crash" en cripto, la protección se activa en milisegundos .

  4. Listo para Prop Firms (FTMO, etc.): Gracias a su estricto control del Drawdown y el uso obligatorio de Stop Loss, es ideal para superar desafíos de empresas de fondeo (Prop Trading).

⚙️ Parámetros de Entrada (Input Parameters)

=== Turtle Risk Management (Gestión de Riesgo) ===

  • AccountRiskPercent : Riesgo por operación como % del patrimonio (Default: 1.0). Recomendado: 0.5% - 2.0%.

  • PositionSizeMultiplier : Multiplicador del tamaño de la posición (Default: 1.0).

  • ATRMultLong / Short : Multiplicador de ATR para el Stop Loss inicial (Default: 2.0).

  • ATRMult...Trail : Multiplicador de ATR para el Trailing Stop.

=== Pattern Switches (Interruptores de Patrones) ===

  • EnableP1 a EnableP6 : Activar/Desactivar patrones de entrada específicos (Optimizado para BTC H1).

=== Trade Settings (Configuración Comercial) ===

  • MagicNumber : Identificador único del EA. Cámbielo si usa el EA en varios gráficos.

  • MaxSpreadPoints : Filtro de spread máximo para evitar operar sin liquidez (Default: 10000).

  • MinBarsWarmup : Barras mínimas para cargar indicadores (Default: 144).

💡 Recomendaciones

  • Símbolo: BTCUSD (Bitcoin).

  • Timeframe (Temporalidad): H1 (1 Hora).

  • Balance: Mínimo recomendado $500 (o cuenta de centavos).

  • Psicología: Esta es una estrategia a largo plazo. No la juzgue por una semana de trading. Las tendencias requieren tiempo para desarrollarse. Tenga paciencia.

Nota del Autor: Construí este sistema para sobrevivir a los mercados bajistas y prosperar en los alcistas. Si tiene la disciplina para soportar pequeñas pérdidas, Turtle Bull Trend le recompensará cuando llegue la gran ola.

👉 ¡Alquile por 1 mes para probar o compre la Licencia de por Vida (Lifetime) para capturar el próximo Bull Run!


