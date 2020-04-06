Aequitas Arbitrage AI

Aequitas AI - Arbitraje Triangular Institucional

Arbitraje optimizado con ticks reales: Diseñado para sobrevivir y obtener beneficios donde los EA teóricos fracasan.

Promoción de lanzamiento

OFERTA LIMITADA: El precio actual es válido SÓLO para las 5 primeras licencias. Una vez vendidas las 5 primeras copias, el precio aumentará. Posteriormente, el precio seguirá subiendo después de cada 10 ventas. Asegúrese su licencia ahora antes del ajuste de precios.


IMPORTANTE: GUÍA DE BACKTESTING Y ANÁLISIS DE DATOS

La transparencia es uno de nuestros valores fundamentales. Cuando realice el backtesting del EA Aequitas, notará que recomendamos utilizar el modo "Cada Tick" en lugar de "Ticks Reales". Esta elección se basa en un extenso análisis de datos, y entender por qué es crucial para su confianza en el trading.

Muchos operadores creen que los "Ticks Reales" son siempre superiores. Sin embargo, para las estrategias de Arbitraje y Estadísticas, los datos de "Ticks Reales" son a menudo fragmentados y engañosos. Aquí está el desglose completo de por qué elegimos la consistencia sobre el bombo.


1. 1. EL PROBLEMA CON "REAL TICKS" (GAPS DE DATOS) "Real Ticks" se basa en datos históricos proporcionados por el broker. El análisis de los datos estándar del broker revela enormes lagunas en este historial.

  • La realidad: En pares como EURGBP, nuestros diagnósticos muestran que "Real Ticks" puede estar ausente hasta 600 minutos en un solo día.

  • El riesgo: Esto supone más de un 40% de datos perdidos. Si realiza un backtest sobre esto, el EA pierde actualizaciones de precios, lo que lleva a resultados inconsistentes y falsas señales de arbitraje que no existirían en un entorno en vivo.


2. POR QUÉ "CADA TICK" ES SUPERIOR PARA ARBITRAJE El modo "Cada Tick" genera el movimiento del precio basado en barras M1 completas.

  • 100% de integridad: Asegura que no hay lagunas en los datos. Cada minuto de negociación es contabilizado.

  • Consistencia: Proporciona un entorno estable para probar la lógica de la estrategia.

  • Fiabilidad: Los resultados son reproducibles. Si ejecuta la prueba dos veces, obtendrá el mismo resultado. Esto es imposible con datos Real Tick de baja calidad.


3. 3.LA TRAMPA DEL SPREAD Los "Real Ticks" históricos utilizan el spread registrado en ese momento específico del pasado.

  • La trampa: En 2023, los diferenciales podían ser de 0,5 pips. Hoy, su broker podría cobrar 2,0 pipos.

  • La Solución: Usando el modo "Cada Tick" con el spread "Actual", probamos el EA contra los costes reales que pagará hoy. Esto evita el efecto "Backtest Grail" donde un EA parece rentable sólo porque los spreads históricos eran irrealmente bajos.


4. Cuando MT5 utiliza el modo" Ticks Reales" y encuentra un hueco en los datos (lo que ocurre a menudo), cambia automáticamente a generar ticks sintéticos para rellenar el hueco.

  • El resultado: Acaba realizando pruebas con una mezcla de datos reales y sintéticos. Esta inconsistencia hace imposible optimizar los parámetros con precisión.


NUESTRA RECOMENDACIÓN Para el EA Aequitas, recomendamos encarecidamente:


  1. Optimización: Utilice siempre el modo "Cada Tick". Esto asegura que sus ajustes son robustos y basados en una lógica de mercado consistente, no en errores de datos.

  2. Validación: Utilice "Ticks reales" sólo para la validación final a corto plazo (por ejemplo, el último 1 mes) para comprobar si la calidad de alimentación específica de su broker es suficiente.


Conclusión: Damos prioridad a la estabilidad. Nuestros backtests utilizan "Every Tick" para asegurar que la estrategia sobrevive en condiciones de mercado continuas, en lugar de confiar en datos históricos parciales que crean una falsa sensación de seguridad.


Descripción del producto

¿Está cansado de los EAs de arbitraje que muestran backtests perfectos pero pierden dinero en el momento en que se ponen en marcha?

Aequitas AI es la respuesta. Hemos descartado los modelos teóricos para construir un sistema diseñado para las Fricciones Reales del Mercado. A diferencia de los robots de arbitraje estándar que ignoran el deslizamiento y los retrasos de ejecución, Aequitas AI es un motor "Real Tick Optimized" diseñado para navegar en condiciones de spread en vivo.

El sistema explota las micro-discrepancias entre tres pares de divisas correlacionados (Triangulación), ejecutando operaciones de Mercado Neutral que buscan el beneficio independientemente de la dirección del mercado (alcista o bajista).


Por qué Aequitas es diferente

La mayoría de los sistemas de arbitraje fallan porque utilizan disparadores estáticos. Aequitas utiliza un motor propio que se adapta al mercado:

  1. Análisis de Liquidez en Tiempo Real: El EA no sólo mira el precio. Un "Tick Quality Monitor" interno analiza la densidad de los datos entrantes . Si la liquidez cae o aparecen "ticks fantasma", el EA pausa las operaciones para proteger su capital.

  2. Umbrales adaptativos: El sistema no persigue un beneficio fijo. Ajusta dinámicamente la distancia de entrada necesaria en función del diferencial y la volatilidad actuales , filtrando las oportunidades que se comerían las comisiones.

  3. Ejecución atómica: Utiliza la lógica ORDER_FILLING_IOC (Inmediato o Cancelar) para garantizar que las patas triangulares se ejecuten juntas o no se ejecuten en absoluto, minimizando el riesgo de la pata de ejecución .


Protección del capital
Su capital es la prioridad. Aequitas implementa redes de seguridad de nivel institucional:

  • Filtros de spreads: Los controles previos inteligentes impiden las entradas cuando los diferenciales se amplían más allá de los niveles rentables .

  • Limitador de reducción: Un mecanismo de "parada dura" que detiene la negociación si la caída supera el límite de seguridad definido .

  • Filtros horarios: Cierre automático los viernes por la noche y evitación de las horas de baja liquidez .


Cuadro de mandos profesional

Sin "caja negra". Aequitas dispone de un cuadro de mandos totalmente transparente :

  • Visualización en tiempo real de las oportunidades de arbitraje de compra/venta frente al coste del spread.

  • Estadísticas en tiempo real (Win Rate, Profit Factor, Net Profit) .

  • Modo Diagnóstico: Si el EA no está operando, el panel de control y los registros le dirán exactamente por qué (por ejemplo, "Baja Calidad de Tick", "Spread demasiado alto", etc.) .


Requisitos

  • Broker: Una cuenta True ECN / Raw Spread es obligatoria. (Las cuentas con spread cero o basadas en comisiones son ideales para el arbitraje).

  • VPS: Un VPS de baja latencia (< 10ms al servidor del broker) es altamente recomendado.

  • Símbolos: Por defecto, opera con el tríoEURUSD - GBPUSD - EURGBP .

  • Marco temporal: El algoritmo opera con datos de tick; el timeframe del gráfico (se recomienda M1) es sólo para la visualización del dashboard.


Configuración recomendada

  • Número Mágico: ID único para gestionar las operaciones .

  • MaxTotalSpread: Spread total permitido para el trío (Ajústelo en función de su broker) .

  • AutoAdjustForSpread: Mantenga esto cierto para la seguridad dinámica .


BONUS: Guía completa en PDF incluida Sección de comentarios

Creemos en la transparencia total y la facilidad de uso. No necesita ser un programador para utilizar Aequitas AI.

Tras la compra, recibirá un detallado Manual de Usuario en PDF que le guiará paso a paso:

  • Guía de parámetros: Una explicación completa de cada parámetro de entrada (Gestión de Riesgos, Filtros de Diferencias y Límites de Tiempo) para que sepa exactamente lo que está configurando.

  • Lectura del Cuadro de Mando: Cómo interpretar las señales visuales y los gráficos de su pantalla.

  • Solución de problemas: Soluciones sencillas para problemas comunes de configuración (por ejemplo, "¿Por qué el EA no opera?").


Nosotros ponemos la tecnología y las instrucciones, usted pone el capital.


Deje de confiar en la suerte. Apueste por la precisión matemática de Aequitas AI.


Advertencia de riesgo

Las operaciones de arbitraje dependen en gran medida de las condiciones del broker (diferenciales, comisiones y velocidad de ejecución). El rendimiento pasado en pruebas retrospectivas no garantiza resultados futuros en operaciones reales. Pruebe siempre en una cuenta demo con su broker específico antes de utilizar fondos reales.


