Equity Multiplier Pro

💲Sistema de trading profesional de alto nivel para XAUUSD.





📊 Cómo trabajo - Inteligente, preciso y sin esfuerzo

Sistema de entrada inteligente

El EA utiliza una estrategia de impulso de doble EMA combinada con confirmación basada en ticks para identificar entradas de alta probabilidad. Analiza:

Cruce de la EMA rápida (5) con la EMA lenta (15) para determinar la dirección de la tendencia.

Momento del precio en múltiples barras para confirmar la fuerza

Momento del tick: espera a que haya ticks consecutivos en la misma dirección antes de entrar.





Ejecución precisa

96.43% Tasa de Ganancias probada sobre 16,954 operaciones (2021-2025)

Promedio de 28 victorias consecutivas antes de una sola pérdida

Factor de ganancia: 1.61 - Gana $1.61 por cada $1 arriesgado





Gestión Inteligente de Posiciones

Característica Cómo funciona Punto de equilibrio Mueve automáticamente el stop-loss a la entrada + compensación cuando la operación alcanza el objetivo de beneficios Tope dinámico Bloquea los beneficios cuando el precio se mueve favorablemente Modo Pirámide Opcionalmente se añade a las posiciones ganadoras Tamaño automático del lote Calcula el lote en función del % de riesgo por operación

Protección sin esfuerzo Control de posiciones máximas (1-50) - Un límite estricto evita la sobreexposición

Filtro de diferencial - Omite operaciones durante periodos de alto diferencial

Filtro de sesión - Restricción opcional del horario de negociación

Límite diario de operaciones - Controla el máximo de operaciones por día

Listo para operar en vivo Detecta automáticamente el modo de ejecución para cualquier corredor (FOK/IOC/RETURN)

Actualización de precios antes de cada orden

Lógica de reintento para recotizaciones y cambios de precio

Ejecución SYNC para una finalización fiable de las órdenes





⚙️ Requisitos mínimos y recomendaciones

Requisitos mínimos

Requisito Mínimo Recomendado Plataforma MetaTrader 5 MetaTrader 5 Build 3000+ Tipo de cuenta Cualquiera (Standard, Micro, Cent) ECN/Spread en crudo Depósito Mínimo 50 $ (o 5000 céntimos) $500+ Apalancamiento 1:100 1:500 o superior Símbolo XAUUSD (Oro) XAUUSD con spread bajo Marco temporal M5 M5 VPS No es necesario para las pruebas Recomendado para operar

Configuración recomendada para la cuenta Cent





Depósito inicial: 5000 centavos ($50)

Tamaño del lote: 0.01

Posiciones máximas: 1-3

Puntos TP: 3000 (30 pips)

Puntos SL: 3000 (30 pips)

Spread Máximo: 40 puntos

Utilizar Gestión de Riesgo: ON

Riesgo por operación: 1-2





Configuración recomendada para la Cuenta Estándar

Depósito Inicial: $500+

Tamaño del lote: 0.01-0.05

Posiciones máximas: 1-5

Puntos TP: 3000 (30 pips)

Puntos SL: 3000 (30 pips)

Spread Máximo: 30 puntos

Utilizar Gestión de Riesgo: EN

Riesgo por operación: 0,5-1





💎 Diseñado para operadores que quieren más

Rendimiento destacado (5 años de prueba retrospectiva: 2021-2025)



Métrica Resultado Saldo inicial $50 Saldo final $75,141,838 Beneficio Neto Total $75,141,788 Factor de beneficio 1.61 Factor de recuperación 34.03 Ratio de Sharpe 3.78 Total de operaciones 16,954 Tasa de ganancias 96.43% Reducción máxima 3.37%







¿Para quién es este EA?

✅ Scalpers que quieren ganancias rápidas automatizadas

Profesionales ocupados que no pueden mirar gráficos todo el día

✅ Traders conscientes del riesgo que valoran la protección del capital

✅ Entusiastas del oro centrados en las oportunidades del XAUUSD

✅ Principiantes que quieren un sistema probado de plug-and-play

✅ Operadores de Prop Firm que necesiten resultados consistentes y de baja caída





¿Qué hace diferente a este EA?





Característica Beneficio 96% Tasa de Ganancias Operaciones de alta probabilidad con pérdidas mínimas Reducción máxima del 3,37 Protege su capital incluso en mercados volátiles 28 ganancias consecutivas de media Rentabilidad constante, no suerte aleatoria Funciona en cuentas Cent Empiece con sólo 50 Sin Martingala Sin multiplicación peligrosa de lotes No Grid Sin múltiples posiciones abiertas en riesgo Lógica transparente EMA + Momentum, no caja negra





Análisis de Distribución de Operaciones

Mejor horario de negociación (hora del broker):

Rendimiento máximo: 14:00 - 17:00 (solapamiento con la sesión de EE.UU.)

Buen rendimiento: 08:00 - 12:00 (Sesión de Londres)





Mejores días de negociación:

Mayor beneficio: Lunes, jueves, viernes

Todos los días de la semana rentables





Consistencia mensual:

Los 12 meses muestran rentabilidades positivas

Mejores meses: Enero, Mayo, Julio, Diciembre





Descargo de responsabilidad

⚠️ Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. Los resultados de las pruebas retrospectivas que se muestran provienen del probador de estrategias y pueden diferir de las operaciones en vivo debido al deslizamiento, las variaciones de los diferenciales y la ejecución del corredor.





🎯 Guía de inicio rápido