Equity Multiplier Pro
- Asesores Expertos
- Kuldeep Pradeep Nikam
- Versión: 7.0
- Activaciones: 10
💲Sistema de trading profesional de alto nivel para XAUUSD.
📊 Cómo trabajo - Inteligente, preciso y sin esfuerzo
Sistema de entrada inteligente
El EA utiliza una estrategia de impulso de doble EMA combinada con confirmación basada en ticks para identificar entradas de alta probabilidad. Analiza:
- Cruce de la EMA rápida (5) con la EMA lenta (15) para determinar la dirección de la tendencia.
- Momento del precio en múltiples barras para confirmar la fuerza
- Momento del tick: espera a que haya ticks consecutivos en la misma dirección antes de entrar.
Ejecución precisa
- 96.43% Tasa de Ganancias probada sobre 16,954 operaciones (2021-2025)
- Promedio de 28 victorias consecutivas antes de una sola pérdida
- Factor de ganancia: 1.61 - Gana $1.61 por cada $1 arriesgado
Gestión Inteligente de Posiciones
|Característica
|Cómo funciona
|Punto de equilibrio
|Mueve automáticamente el stop-loss a la entrada + compensación cuando la operación alcanza el objetivo de beneficios
|Tope dinámico
|Bloquea los beneficios cuando el precio se mueve favorablemente
|Modo Pirámide
|Opcionalmente se añade a las posiciones ganadoras
|Tamaño automático del lote
|Calcula el lote en función del % de riesgo por operación
- Control de posiciones máximas (1-50) - Un límite estricto evita la sobreexposición
- Filtro de diferencial - Omite operaciones durante periodos de alto diferencial
- Filtro de sesión - Restricción opcional del horario de negociación
- Límite diario de operaciones - Controla el máximo de operaciones por día
- Detecta automáticamente el modo de ejecución para cualquier corredor (FOK/IOC/RETURN)
- Actualización de precios antes de cada orden
- Lógica de reintento para recotizaciones y cambios de precio
- Ejecución SYNC para una finalización fiable de las órdenes
⚙️ Requisitos mínimos y recomendaciones
Requisitos mínimos
|Requisito
|Mínimo
|Recomendado
|Plataforma
|MetaTrader 5
|MetaTrader 5 Build 3000+
|Tipo de cuenta
|Cualquiera (Standard, Micro, Cent)
|ECN/Spread en crudo
|Depósito Mínimo
|50 $ (o 5000 céntimos)
|$500+
|Apalancamiento
|1:100
|1:500 o superior
|Símbolo
|XAUUSD (Oro)
|XAUUSD con spread bajo
|Marco temporal
|M5
|M5
|VPS
|No es necesario para las pruebas
|Recomendado para operar
- Depósito inicial: 5000 centavos ($50)
- Tamaño del lote: 0.01
- Posiciones máximas: 1-3
- Puntos TP: 3000 (30 pips)
- Puntos SL: 3000 (30 pips)
- Spread Máximo: 40 puntos
- Utilizar Gestión de Riesgo: ON
- Riesgo por operación: 1-2
Configuración recomendada para la Cuenta Estándar
- Depósito Inicial: $500+
- Tamaño del lote: 0.01-0.05
- Posiciones máximas: 1-5
- Puntos TP: 3000 (30 pips)
- Puntos SL: 3000 (30 pips)
- Spread Máximo: 30 puntos
- Utilizar Gestión de Riesgo: EN
- Riesgo por operación: 0,5-1
💎 Diseñado para operadores que quieren más
|Métrica
|Resultado
|Saldo inicial
|$50
|Saldo final
|$75,141,838
|Beneficio Neto Total
|$75,141,788
|Factor de beneficio
|1.61
|Factor de recuperación
|34.03
|Ratio de Sharpe
|3.78
|Total de operaciones
|16,954
|Tasa de ganancias
|96.43%
|Reducción máxima
|3.37%
¿Para quién es este EA?
✅ Scalpers que quieren ganancias rápidas automatizadas
Profesionales ocupados que no pueden mirar gráficos todo el día
✅ Traders conscientes del riesgo que valoran la protección del capital
✅ Entusiastas del oro centrados en las oportunidades del XAUUSD
✅ Principiantes que quieren un sistema probado de plug-and-play
✅ Operadores de Prop Firm que necesiten resultados consistentes y de baja caída
¿Qué hace diferente a este EA?
|Característica
|Beneficio
|96% Tasa de Ganancias
|Operaciones de alta probabilidad con pérdidas mínimas
|Reducción máxima del 3,37
|Protege su capital incluso en mercados volátiles
|28 ganancias consecutivas de media
|Rentabilidad constante, no suerte aleatoria
|Funciona en cuentas Cent
|Empiece con sólo 50
|Sin Martingala
|Sin multiplicación peligrosa de lotes
|No Grid
|Sin múltiples posiciones abiertas en riesgo
|Lógica transparente
|EMA + Momentum, no caja negra
Análisis de Distribución de Operaciones
Mejor horario de negociación (hora del broker):
- Rendimiento máximo: 14:00 - 17:00 (solapamiento con la sesión de EE.UU.)
- Buen rendimiento: 08:00 - 12:00 (Sesión de Londres)
Mejores días de negociación:
- Mayor beneficio: Lunes, jueves, viernes
- Todos los días de la semana rentables
Consistencia mensual:
- Los 12 meses muestran rentabilidades positivas
- Mejores meses: Enero, Mayo, Julio, Diciembre
Descargo de responsabilidad
⚠️ Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. Los resultados de las pruebas retrospectivas que se muestran provienen del probador de estrategias y pueden diferir de las operaciones en vivo debido al deslizamiento, las variaciones de los diferenciales y la ejecución del corredor.
🎯 Guía de inicio rápido
- Instalar: Copie el EA en la carpeta MQL5/Expertos
- Adjuntar: Arrastre el EA al gráfico XAUUSD M5
- Configurar: Establecer el tamaño del lote y los parámetros de riesgo
- Activar: Activar AutoTrading
- Monitorizar: Deje que el EA trabaje mientras usted se relaja