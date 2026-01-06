Equity Multiplier Pro

💲Sistema de trading profesional de alto nivel para XAUUSD.


📊 Cómo trabajo - Inteligente, preciso y sin esfuerzo

Sistema de entrada inteligente

El EA utiliza una estrategia de impulso de doble EMA combinada con confirmación basada en ticks para identificar entradas de alta probabilidad. Analiza:

  • Cruce de la EMA rápida (5) con la EMA lenta (15) para determinar la dirección de la tendencia.
  • Momento del precio en múltiples barras para confirmar la fuerza
  • Momento del tick: espera a que haya ticks consecutivos en la misma dirección antes de entrar.


Ejecución precisa

  • 96.43% Tasa de Ganancias probada sobre 16,954 operaciones (2021-2025)
  • Promedio de 28 victorias consecutivas antes de una sola pérdida
  • Factor de ganancia: 1.61 - Gana $1.61 por cada $1 arriesgado


Gestión Inteligente de Posiciones

Característica Cómo funciona
Punto de equilibrio Mueve automáticamente el stop-loss a la entrada + compensación cuando la operación alcanza el objetivo de beneficios
Tope dinámico Bloquea los beneficios cuando el precio se mueve favorablemente
Modo Pirámide Opcionalmente se añade a las posiciones ganadoras
Tamaño automático del lote Calcula el lote en función del % de riesgo por operación

Protección sin esfuerzo
  • Control de posiciones máximas (1-50) - Un límite estricto evita la sobreexposición
  • Filtro de diferencial - Omite operaciones durante periodos de alto diferencial
  • Filtro de sesión - Restricción opcional del horario de negociación
  • Límite diario de operaciones - Controla el máximo de operaciones por día


Listo para operar en vivo
  • Detecta automáticamente el modo de ejecución para cualquier corredor (FOK/IOC/RETURN)
  • Actualización de precios antes de cada orden
  • Lógica de reintento para recotizaciones y cambios de precio
  • Ejecución SYNC para una finalización fiable de las órdenes

⚙️ Requisitos mínimos y recomendaciones

Requisitos mínimos

Requisito Mínimo Recomendado
Plataforma MetaTrader 5 MetaTrader 5 Build 3000+
Tipo de cuenta Cualquiera (Standard, Micro, Cent) ECN/Spread en crudo
Depósito Mínimo 50 $ (o 5000 céntimos) $500+
Apalancamiento 1:100 1:500 o superior
Símbolo XAUUSD (Oro) XAUUSD con spread bajo
Marco temporal M5 M5
VPS No es necesario para las pruebas Recomendado para operar

Configuración recomendada para la cuenta Cent

  • Depósito inicial: 5000 centavos ($50)
  • Tamaño del lote: 0.01
  • Posiciones máximas: 1-3
  • Puntos TP: 3000 (30 pips)
  • Puntos SL: 3000 (30 pips)
  • Spread Máximo: 40 puntos
  • Utilizar Gestión de Riesgo: ON
  • Riesgo por operación: 1-2


Configuración recomendada para la Cuenta Estándar

  • Depósito Inicial: $500+
  • Tamaño del lote: 0.01-0.05
  • Posiciones máximas: 1-5
  • Puntos TP: 3000 (30 pips)
  • Puntos SL: 3000 (30 pips)
  • Spread Máximo: 30 puntos
  • Utilizar Gestión de Riesgo: EN
  • Riesgo por operación: 0,5-1


💎 Diseñado para operadores que quieren más

Rendimiento destacado (5 años de prueba retrospectiva: 2021-2025)


Métrica Resultado
Saldo inicial $50
Saldo final $75,141,838
Beneficio Neto Total $75,141,788
Factor de beneficio 1.61
Factor de recuperación 34.03
Ratio de Sharpe 3.78
Total de operaciones 16,954
Tasa de ganancias 96.43%
Reducción máxima 3.37%


¿Para quién es este EA?

✅ Scalpers que quieren ganancias rápidas automatizadas

Profesionales ocupados que no pueden mirar gráficos todo el día

✅ Traders conscientes del riesgo que valoran la protección del capital

✅ Entusiastas del oro centrados en las oportunidades del XAUUSD

✅ Principiantes que quieren un sistema probado de plug-and-play

✅ Operadores de Prop Firm que necesiten resultados consistentes y de baja caída


¿Qué hace diferente a este EA?


Característica Beneficio
96% Tasa de Ganancias Operaciones de alta probabilidad con pérdidas mínimas
Reducción máxima del 3,37 Protege su capital incluso en mercados volátiles
28 ganancias consecutivas de media Rentabilidad constante, no suerte aleatoria
Funciona en cuentas Cent Empiece con sólo 50
Sin Martingala Sin multiplicación peligrosa de lotes
No Grid Sin múltiples posiciones abiertas en riesgo
Lógica transparente EMA + Momentum, no caja negra


Análisis de Distribución de Operaciones

Mejor horario de negociación (hora del broker):

  • Rendimiento máximo: 14:00 - 17:00 (solapamiento con la sesión de EE.UU.)
  • Buen rendimiento: 08:00 - 12:00 (Sesión de Londres)


Mejores días de negociación:

  • Mayor beneficio: Lunes, jueves, viernes
  • Todos los días de la semana rentables


Consistencia mensual:

  • Los 12 meses muestran rentabilidades positivas
  • Mejores meses: Enero, Mayo, Julio, Diciembre


Descargo de responsabilidad

⚠️ Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. Los resultados de las pruebas retrospectivas que se muestran provienen del probador de estrategias y pueden diferir de las operaciones en vivo debido al deslizamiento, las variaciones de los diferenciales y la ejecución del corredor.


🎯 Guía de inicio rápido

  • Instalar: Copie el EA en la carpeta MQL5/Expertos
  • Adjuntar: Arrastre el EA al gráfico XAUUSD M5
  • Configurar: Establecer el tamaño del lote y los parámetros de riesgo
  • Activar: Activar AutoTrading
  • Monitorizar: Deje que el EA trabaje mientras usted se relaja
Otros productos de este autor
HedgeGrid EA
Kuldeep Pradeep Nikam
Asesores Expertos
¡Desbloquee el poder de la cobertura inteligente y la precisión de las órdenes pendientes con HedgeGrid Pro ! Este Asesor Experto está diseñado para los operadores que desean un control flexible del riesgo y una entrada al mercado adaptable sin estar atados a la pantalla. Características principales: True Hedging Support - Opere en ambas direcciones para equilibrar el riesgo y capturar oportunidades de ganancias. Órdenes pendientes avanzadas - Establezca órdenes Buy Stop, Sell Stop, Buy L
FREE
Gold Rocket HFT
Kuldeep Pradeep Nikam
Asesores Expertos
El mejor sistema de trading de alta frecuencia en oro Por qué es el mejor HFT de ORO fiable jamás creado Velocidad y precisión de nivel institucional Este EA opera a nivel de tick - ejecutando, gestionando y protegiendo sus operaciones en CADA movimiento de precio. A diferencia de los EAs convencionales que sólo comprueban las señales en las nuevas barras, este sistema procesa las decisiones en milisegundos, dándole la ventaja que los traders institucionales siempre han disfrutado. IMPORTAN
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario