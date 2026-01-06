Equity Multiplier Pro

💲Professionelles Handelssystem auf hohem Niveau für XAUUSD





📊 Wie ich arbeite - intelligent, präzise und mühelos

Intelligentes Einstiegssystem

Der EA verwendet eine Dual-EMA-Momentum-Strategie in Kombination mit einer Tick-basierten Bestätigung, um hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren. Er analysiert:

Fast EMA (5) vs. Slow EMA (15) Crossover für die Trendrichtung

Kursmomentum über mehrere Balken zur Bestätigung der Stärke

Tick-Momentum - wartet auf aufeinanderfolgende Ticks in dieselbe Richtung, bevor ein Einstieg erfolgt





Präzise Ausführung

96,43% Gewinnrate über 16.954 Trades (2021-2025) nachgewiesen

Durchschnittlich 28 aufeinanderfolgende Gewinne vor einem einzigen Verlust

Gewinnfaktor: 1,61 - Verdient $1,61 für jeden riskierten $1





Intelligentes Positionsmanagement

Merkmal Wie es funktioniert Break-Even Verschiebt den Stop-Loss automatisch zum Einstieg + Offset, wenn der Handel das Gewinnziel erreicht Nachlaufender Stopp Sichert Gewinne, wenn sich der Preis günstig entwickelt Pyramiden-Modus Erweitert optional die Gewinnpositionen Automatische Losgrößenberechnung Berechnet das Lot basierend auf dem prozentualen Risiko pro Handel

Mühelose Absicherung Max. Positionskontrolle (1-50) - Strenge Begrenzung verhindert ein übermäßiges Engagement

Spread-Filter - Überspringt Trades in Zeiten hoher Spreads

Session Filter - Optionale Beschränkung der Handelszeiten

Tägliches Handelslimit - Steuert die maximalen Handelsaktivitäten pro Tag

Live-Handel bereit Automatische Erkennung des Füllmodus für jeden Broker (FOK/IOC/RETURN)

Frische Preisaktualisierung vor jeder Order

Wiederholungslogik für Requotes und Preisänderungen

SYNC-Ausführung für eine zuverlässige Auftragsabwicklung





⚙️ Mindestanforderungen und Empfehlungen

Mindestanforderungen

Anforderung Minimum Empfohlen Plattform MetaTrader 5 MetaTrader 5 Aufbau 3000+ Konto-Typ Beliebig (Standard, Micro, Cent) ECN/Rohspanne Mindest-Einzahlung $50 (oder 5000 Cent) $500+ Hebelwirkung 1:100 1:500 oder höher Symbol XAUUSD (Gold) XAUUSD mit niedrigem Spread Zeitrahmen M5 M5 VPS Zum Testen nicht erforderlich Empfohlen für den Handel

Empfohlene Einstellungen für Cent-Konto





Ersteinzahlung: 5000 Cents ($50)

Losgröße: 0.01

Maximale Positionen: 1-3

TP-Punkte: 3000 (30 Pips)

SL Punkte: 3000 (30 Pips)

Maximale Spanne: 40 Punkte

Risikomanagement verwenden: ON

Risiko pro Handel: 1-2%





Empfohlene Einstellungen für das Standardkonto

Ersteinzahlung: $500+

Losgröße: 0.01-0.05

Maximale Positionen: 1-5

TP-Punkte: 3000 (30 Pips)

SL Punkte: 3000 (30 Pips)

Maximale Spanne: 30 Punkte

Risikomanagement verwenden: ON

Risiko pro Handel: 0.5-1%





💎 Entwickelt für Trader, die mehr wollen

Performance-Highlights (5-Jahres-Backtest: 2021-2025)



Kennzahl Ergebnis Startguthaben $50 Endgültiger Saldo $75,141,838 Gesamtnettogewinn $75,141,788 Gewinn-Faktor 1.61 Rückgewinnungsfaktor 34.03 Sharpe-Ratio 3.78 Gesamte Trades 16,954 Gewinnrate 96.43% Maximaler Drawdown 3.37%







Für wen ist dieser EA geeignet?

✅ Scalper, die automatisierte schnelle Gewinne wollen

✅ Vielbeschäftigte Profis, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können

✅ Risikobewusste Trader, die Wert auf Kapitalschutz legen

✅ Gold-Enthusiasten, die sich auf XAUUSD-Gelegenheiten konzentrieren

✅ Anfänger, die ein bewährtes Plug-and-Play-System suchen

✅ Prop Firm Traders, die konsistente Ergebnisse mit geringem Drawdown benötigen





Was macht diesen EA anders?





Merkmal Nutzen 96% Gewinnrate Hochwahrscheinliche Trades mit minimalen Verlusten 3,37% maximaler Drawdown Schützt Ihr Kapital auch in volatilen Märkten 28 durchschnittliche aufeinanderfolgende Gewinne Konstante Rentabilität, kein Glücksfall Funktioniert auf Cent-Konten Beginnen Sie klein mit nur $50 Kein Martingal Keine gefährliche Lot-Multiplikation Kein Grid Keine mehreren offenen Positionen im Risiko Transparente Logik EMA + Momentum, keine Blackbox





Analyse der Handelsverteilung

Beste Handelszeiten (Broker Time):

Spitzenleistung: 14:00 - 17:00 (Überschneidung der US-Session)

Gute Performance: 08:00 - 12:00 (Londoner Sitzung)





Beste Handelstage:

Höchster Gewinn: Montag, Donnerstag, Freitag

Alle Wochentage profitabel





Monatliche Beständigkeit:

Alle 12 Monate zeigen positive Renditen

Beste Monate: Januar, Mai, Juli, Dezember





Risiko-Hinweis

⚠️ Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Die gezeigten Backtest-Ergebnisse stammen vom Strategietester und können aufgrund von Slippage, Spread-Schwankungen und Broker-Ausführung vom Live-Handel abweichen.





🎯 Schnellstart-Anleitung