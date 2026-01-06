Equity Multiplier Pro

💲Professionelles Handelssystem auf hohem Niveau für XAUUSD


📊 Wie ich arbeite - intelligent, präzise und mühelos

Intelligentes Einstiegssystem

Der EA verwendet eine Dual-EMA-Momentum-Strategie in Kombination mit einer Tick-basierten Bestätigung, um hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren. Er analysiert:

  • Fast EMA (5) vs. Slow EMA (15) Crossover für die Trendrichtung
  • Kursmomentum über mehrere Balken zur Bestätigung der Stärke
  • Tick-Momentum - wartet auf aufeinanderfolgende Ticks in dieselbe Richtung, bevor ein Einstieg erfolgt


Präzise Ausführung

  • 96,43% Gewinnrate über 16.954 Trades (2021-2025) nachgewiesen
  • Durchschnittlich 28 aufeinanderfolgende Gewinne vor einem einzigen Verlust
  • Gewinnfaktor: 1,61 - Verdient $1,61 für jeden riskierten $1


Intelligentes Positionsmanagement

Merkmal Wie es funktioniert
Break-Even Verschiebt den Stop-Loss automatisch zum Einstieg + Offset, wenn der Handel das Gewinnziel erreicht
Nachlaufender Stopp Sichert Gewinne, wenn sich der Preis günstig entwickelt
Pyramiden-Modus Erweitert optional die Gewinnpositionen
Automatische Losgrößenberechnung Berechnet das Lot basierend auf dem prozentualen Risiko pro Handel

Mühelose Absicherung
  • Max. Positionskontrolle (1-50) - Strenge Begrenzung verhindert ein übermäßiges Engagement
  • Spread-Filter - Überspringt Trades in Zeiten hoher Spreads
  • Session Filter - Optionale Beschränkung der Handelszeiten
  • Tägliches Handelslimit - Steuert die maximalen Handelsaktivitäten pro Tag


Live-Handel bereit
  • Automatische Erkennung des Füllmodus für jeden Broker (FOK/IOC/RETURN)
  • Frische Preisaktualisierung vor jeder Order
  • Wiederholungslogik für Requotes und Preisänderungen
  • SYNC-Ausführung für eine zuverlässige Auftragsabwicklung

⚙️ Mindestanforderungen und Empfehlungen

Mindestanforderungen

Anforderung Minimum Empfohlen
Plattform MetaTrader 5 MetaTrader 5 Aufbau 3000+
Konto-Typ Beliebig (Standard, Micro, Cent) ECN/Rohspanne
Mindest-Einzahlung $50 (oder 5000 Cent) $500+
Hebelwirkung 1:100 1:500 oder höher
Symbol XAUUSD (Gold) XAUUSD mit niedrigem Spread
Zeitrahmen M5 M5
VPS Zum Testen nicht erforderlich Empfohlen für den Handel

Empfohlene Einstellungen für Cent-Konto

  • Ersteinzahlung: 5000 Cents ($50)
  • Losgröße: 0.01
  • Maximale Positionen: 1-3
  • TP-Punkte: 3000 (30 Pips)
  • SL Punkte: 3000 (30 Pips)
  • Maximale Spanne: 40 Punkte
  • Risikomanagement verwenden: ON
  • Risiko pro Handel: 1-2%


Empfohlene Einstellungen für das Standardkonto

  • Ersteinzahlung: $500+
  • Losgröße: 0.01-0.05
  • Maximale Positionen: 1-5
  • TP-Punkte: 3000 (30 Pips)
  • SL Punkte: 3000 (30 Pips)
  • Maximale Spanne: 30 Punkte
  • Risikomanagement verwenden: ON
  • Risiko pro Handel: 0.5-1%


💎 Entwickelt für Trader, die mehr wollen

Performance-Highlights (5-Jahres-Backtest: 2021-2025)


Kennzahl Ergebnis
Startguthaben $50
Endgültiger Saldo $75,141,838
Gesamtnettogewinn $75,141,788
Gewinn-Faktor 1.61
Rückgewinnungsfaktor 34.03
Sharpe-Ratio 3.78
Gesamte Trades 16,954
Gewinnrate 96.43%
Maximaler Drawdown 3.37%


Für wen ist dieser EA geeignet?

✅ Scalper, die automatisierte schnelle Gewinne wollen

✅ Vielbeschäftigte Profis, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können

✅ Risikobewusste Trader, die Wert auf Kapitalschutz legen

✅ Gold-Enthusiasten, die sich auf XAUUSD-Gelegenheiten konzentrieren

✅ Anfänger, die ein bewährtes Plug-and-Play-System suchen

✅ Prop Firm Traders, die konsistente Ergebnisse mit geringem Drawdown benötigen


Was macht diesen EA anders?


Merkmal Nutzen
96% Gewinnrate Hochwahrscheinliche Trades mit minimalen Verlusten
3,37% maximaler Drawdown Schützt Ihr Kapital auch in volatilen Märkten
28 durchschnittliche aufeinanderfolgende Gewinne Konstante Rentabilität, kein Glücksfall
Funktioniert auf Cent-Konten Beginnen Sie klein mit nur $50
Kein Martingal Keine gefährliche Lot-Multiplikation
Kein Grid Keine mehreren offenen Positionen im Risiko
Transparente Logik EMA + Momentum, keine Blackbox


Analyse der Handelsverteilung

Beste Handelszeiten (Broker Time):

  • Spitzenleistung: 14:00 - 17:00 (Überschneidung der US-Session)
  • Gute Performance: 08:00 - 12:00 (Londoner Sitzung)


Beste Handelstage:

  • Höchster Gewinn: Montag, Donnerstag, Freitag
  • Alle Wochentage profitabel


Monatliche Beständigkeit:

  • Alle 12 Monate zeigen positive Renditen
  • Beste Monate: Januar, Mai, Juli, Dezember


Risiko-Hinweis

⚠️ Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Die gezeigten Backtest-Ergebnisse stammen vom Strategietester und können aufgrund von Slippage, Spread-Schwankungen und Broker-Ausführung vom Live-Handel abweichen.


🎯 Schnellstart-Anleitung

  • Installieren: EA in den Ordner MQL5/Experts kopieren
  • Anhängen: EA auf den XAUUSD M5 Chart ziehen
  • Konfigurieren: Losgröße und Risikoparameter einstellen
  • Aktivieren: AutoTrading einschalten
  • Überwachen: EA arbeiten lassen, während Sie sich entspannen
