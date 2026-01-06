Equity Multiplier Pro
- Experten
- Kuldeep Pradeep Nikam
- Version: 7.0
- Aktivierungen: 10
💲Professionelles Handelssystem auf hohem Niveau für XAUUSD
📊 Wie ich arbeite - intelligent, präzise und mühelos
Intelligentes Einstiegssystem
Der EA verwendet eine Dual-EMA-Momentum-Strategie in Kombination mit einer Tick-basierten Bestätigung, um hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren. Er analysiert:
- Fast EMA (5) vs. Slow EMA (15) Crossover für die Trendrichtung
- Kursmomentum über mehrere Balken zur Bestätigung der Stärke
- Tick-Momentum - wartet auf aufeinanderfolgende Ticks in dieselbe Richtung, bevor ein Einstieg erfolgt
Präzise Ausführung
- 96,43% Gewinnrate über 16.954 Trades (2021-2025) nachgewiesen
- Durchschnittlich 28 aufeinanderfolgende Gewinne vor einem einzigen Verlust
- Gewinnfaktor: 1,61 - Verdient $1,61 für jeden riskierten $1
Intelligentes Positionsmanagement
|Merkmal
|Wie es funktioniert
|Break-Even
|Verschiebt den Stop-Loss automatisch zum Einstieg + Offset, wenn der Handel das Gewinnziel erreicht
|Nachlaufender Stopp
|Sichert Gewinne, wenn sich der Preis günstig entwickelt
|Pyramiden-Modus
|Erweitert optional die Gewinnpositionen
|Automatische Losgrößenberechnung
|Berechnet das Lot basierend auf dem prozentualen Risiko pro Handel
- Max. Positionskontrolle (1-50) - Strenge Begrenzung verhindert ein übermäßiges Engagement
- Spread-Filter - Überspringt Trades in Zeiten hoher Spreads
- Session Filter - Optionale Beschränkung der Handelszeiten
- Tägliches Handelslimit - Steuert die maximalen Handelsaktivitäten pro Tag
- Automatische Erkennung des Füllmodus für jeden Broker (FOK/IOC/RETURN)
- Frische Preisaktualisierung vor jeder Order
- Wiederholungslogik für Requotes und Preisänderungen
- SYNC-Ausführung für eine zuverlässige Auftragsabwicklung
⚙️ Mindestanforderungen und Empfehlungen
Mindestanforderungen
|Anforderung
|Minimum
|Empfohlen
|Plattform
|MetaTrader 5
|MetaTrader 5 Aufbau 3000+
|Konto-Typ
|Beliebig (Standard, Micro, Cent)
|ECN/Rohspanne
|Mindest-Einzahlung
|$50 (oder 5000 Cent)
|$500+
|Hebelwirkung
|1:100
|1:500 oder höher
|Symbol
|XAUUSD (Gold)
|XAUUSD mit niedrigem Spread
|Zeitrahmen
|M5
|M5
|VPS
|Zum Testen nicht erforderlich
|Empfohlen für den Handel
- Ersteinzahlung: 5000 Cents ($50)
- Losgröße: 0.01
- Maximale Positionen: 1-3
- TP-Punkte: 3000 (30 Pips)
- SL Punkte: 3000 (30 Pips)
- Maximale Spanne: 40 Punkte
- Risikomanagement verwenden: ON
- Risiko pro Handel: 1-2%
Empfohlene Einstellungen für das Standardkonto
- Ersteinzahlung: $500+
- Losgröße: 0.01-0.05
- Maximale Positionen: 1-5
- TP-Punkte: 3000 (30 Pips)
- SL Punkte: 3000 (30 Pips)
- Maximale Spanne: 30 Punkte
- Risikomanagement verwenden: ON
- Risiko pro Handel: 0.5-1%
💎 Entwickelt für Trader, die mehr wollen
|Kennzahl
|Ergebnis
|Startguthaben
|$50
|Endgültiger Saldo
|$75,141,838
|Gesamtnettogewinn
|$75,141,788
|Gewinn-Faktor
|1.61
|Rückgewinnungsfaktor
|34.03
|Sharpe-Ratio
|3.78
|Gesamte Trades
|16,954
|Gewinnrate
|96.43%
|Maximaler Drawdown
|3.37%
Für wen ist dieser EA geeignet?
✅ Scalper, die automatisierte schnelle Gewinne wollen
✅ Vielbeschäftigte Profis, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können
✅ Risikobewusste Trader, die Wert auf Kapitalschutz legen
✅ Gold-Enthusiasten, die sich auf XAUUSD-Gelegenheiten konzentrieren
✅ Anfänger, die ein bewährtes Plug-and-Play-System suchen
✅ Prop Firm Traders, die konsistente Ergebnisse mit geringem Drawdown benötigen
Was macht diesen EA anders?
|Merkmal
|Nutzen
|96% Gewinnrate
|Hochwahrscheinliche Trades mit minimalen Verlusten
|3,37% maximaler Drawdown
|Schützt Ihr Kapital auch in volatilen Märkten
|28 durchschnittliche aufeinanderfolgende Gewinne
|Konstante Rentabilität, kein Glücksfall
|Funktioniert auf Cent-Konten
|Beginnen Sie klein mit nur $50
|Kein Martingal
|Keine gefährliche Lot-Multiplikation
|Kein Grid
|Keine mehreren offenen Positionen im Risiko
|Transparente Logik
|EMA + Momentum, keine Blackbox
Analyse der Handelsverteilung
Beste Handelszeiten (Broker Time):
- Spitzenleistung: 14:00 - 17:00 (Überschneidung der US-Session)
- Gute Performance: 08:00 - 12:00 (Londoner Sitzung)
Beste Handelstage:
- Höchster Gewinn: Montag, Donnerstag, Freitag
- Alle Wochentage profitabel
Monatliche Beständigkeit:
- Alle 12 Monate zeigen positive Renditen
- Beste Monate: Januar, Mai, Juli, Dezember
Risiko-Hinweis
⚠️ Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Die gezeigten Backtest-Ergebnisse stammen vom Strategietester und können aufgrund von Slippage, Spread-Schwankungen und Broker-Ausführung vom Live-Handel abweichen.
🎯 Schnellstart-Anleitung
- Installieren: EA in den Ordner MQL5/Experts kopieren
- Anhängen: EA auf den XAUUSD M5 Chart ziehen
- Konfigurieren: Losgröße und Risikoparameter einstellen
- Aktivieren: AutoTrading einschalten
- Überwachen: EA arbeiten lassen, während Sie sich entspannen