Descripción del producto

PIVOT SCALPER X es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 que implementa una metodología de scalping basada en pivotes.

El sistema analiza el comportamiento de los precios alrededor de los niveles de pivote diarios y ejecuta operaciones a corto plazo basadas en la lógica de reversión de la media.

El EA está diseñado para operar con:

Una posición abierta a la vez

Niveles predefinidos de stop-loss y take-profit

Sin martingala, rejilla ni técnicas de promediación a la baja.

Todas las operaciones se ejecutan según estrictas condiciones basadas en reglas.

Lógica de la estrategia

El sistema de negociación se basa en conceptos clásicos de análisis técnico.

Marco de Puntos de Pivote

El EA calcula los niveles de pivote diarios (PP, R1, R2, R3, S1, S2, S3) utilizando fórmulas estándar derivadas de los precios máximo, mínimo y de cierre del día anterior.

Zonas de Reacción del Precio

Las operaciones se consideran cuando el precio alcanza o se aproxima a los niveles pivote y muestra signos de agotamiento o reversión a corto plazo basados en la acción del precio.

Modelo de reversión a la media

La estrategia parte de la base de que el precio suele volver al equilibrio después de alcanzar los límites de los pivotes y pretende captar estos movimientos correctivos.

Filtro de confirmación

Se utiliza un oscilador basado en el impulso (Filtro Ergódico BH) para confirmar el momento potencial de la inversión.

Reglas de ejecución

Sólo puede haber una operación activa en cada momento

Cada operación se coloca con un stop loss y un take profit predefinidos.

Gestión del riesgo

El EA incluye múltiples mecanismos de protección:

Stop Loss fijo en cada operación

Toma de beneficios alineada con objetivos basados en pivotes

Una posición abierta cada vez

Límite diario de operaciones

Filtro de diferencial para evitar condiciones de mercado desfavorables

Sin multiplicación de lotes ni dimensionamiento progresivo de posiciones

Verificación del margen antes de colocar la orden

Todos los parámetros de riesgo son configurables por el usuario.

Resumen de Backtest

Los siguientes resultados fueron generados en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 usando 100% de calidad de datos históricos.

Configuración de la prueba

Símbolo: EURUSD

Periodo de prueba: Diciembre 2025 - Enero 2026

Depósito inicial: 100 USD

Estadísticas de rendimiento

Beneficio neto total: 45,22 USD

Beneficio bruto: 90,67 USD

Pérdida bruta: -45,45 USD

Factor de ganancia: 1.99

Factor de recuperación: 4.57

Ratio de Sharpe: 10,39

Remuneración esperada: 0,48

Total de operaciones: 95

Operaciones ganadoras: 75,79

Operaciones perdedoras: 24,21

Reducción máxima del capital: 9.50%

Reducción máxima del saldo: 5.33%

Calidad del historial: 100%.

La curva de capital durante el periodo de prueba muestra detracciones controladas y una distribución estable de las operaciones.

Para quién es este EA

Este Asesor Experto está dirigido a operadores que:

Prefieren el trading sistemático basado en reglas

Utilizan estrategias técnicas basadas en pivotes

Quieren evitar métodos de gestión de posiciones de alto riesgo

Comprenden las limitaciones de las pruebas históricas

Están familiarizados con el trading automatizado y el control de riesgos adecuado

Requisitos de la plataforma

Plataforma: MetaTrader 5

Símbolo probado: EURUSD

Marco temporal: Funciona en M5

Tipo de cuenta: Cobertura soportada

Depósito mínimo: Depende del tamaño de lote seleccionado y del margen del broker

VPS: Recomendado para operación continua

Condiciones del broker: Se recomienda un spread bajo y una ejecución rápida

Aviso importante sobre riesgos

Operar con divisas y CFDs implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los resultados pasados, ya sean de backtesting o de operaciones demo, no garantizan resultados futuros.

Los resultados de las pruebas retrospectivas se basan en datos históricos en condiciones de mercado específicas. El rendimiento en operaciones reales puede diferir debido al spread, deslizamiento, calidad de ejecución y comportamiento cambiante del mercado.

Antes de utilizar este Asesor Experto en una cuenta real, se recomienda probarlo en una cuenta demo. Opere sólo con fondos que pueda permitirse perder. Este software es una herramienta técnica de negociación y no constituye asesoramiento financiero.



