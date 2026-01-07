Steady Gain Protector

Cómo trabajo - Inteligente, preciso y sin esfuerzo





Sistema inteligente de cruce de EMA

El EA utiliza una estrategia dual de cruce de EMA (Media Móvil Exponencial) con confirmación de impulso. Cuando la EMA rápida (de 5 periodos) cruza por encima de la EMA lenta (de 15 periodos) con suficiente impulso alcista, el EA identifica una oportunidad alcista y ejecuta una operación de COMPRA automáticamente.





Seguimiento del impulso tick a tick

Antes de entrar en cualquier operación, el EA monitoriza los ticks alcistas consecutivos para confirmar la dirección del mercado. Esto ayuda a filtrar las señales falsas y asegura que las entradas se alinean con el impulso del precio a corto plazo.





Gestión automática del riesgo





Cálculo estricto del tamaño del lote con validación del margen

Verificación del estado de la cuenta antes de la operación

80% de margen de seguridad para evitar el sobreapalancamiento

Ajuste automático del lote en función del margen disponible

Funcionamiento Set-and-Forget

Una vez conectado a un gráfico, el EA funciona 24/7 sin intervención. Supervisa el mercado, identifica oportunidades y ejecuta operaciones con niveles predefinidos de Take Profit y Stop Loss.



💲Especificación de requisitos

Depósito Mínimo $100

$100 Lote mínimo 0.01

0.01 Apalancamiento Se recomienda 1:100 o superior

Se recomienda 1:100 o superior Ejecución Ejecución de mercado

Ejecución de mercado Spread Variable o Fijo (máximo 40 puntos)





🚩Configuración recomendada:





Marco temporal M5 o M15

Símbolo Gold

Take Profit 3000 puntos

Stop Loss 3000 puntos

Diferencial máximo 40 puntos

Deslizamiento 20 puntos



📈Designed for Traders Who Want More Para quién es este EA:

Principiantes - Configuración simple con parámetros fijos. Sólo tiene que adjuntar a la carta y dejar que el comercio.

Buscadores de Ingresos Pasivos - Comercio automatizado 24/5 sin monitoreo constante.

Operadores de Cuentas Pequeñas - Comience con sólo $100 y un tamaño de lote de 0.01.

Entusiastas de la diversificación - Funciona con múltiples símbolos: Forex, Crypto, Índices, Metales.









Rendimiento Destacado:





2.793% de rentabilidad en un periodo de prueba de 5 años

Tasa de ganancias del 55,27% con una relación riesgo/recompensa equilibrada

Crecimiento consistente - Curva de renta variable estable de 2020 a 2025

Baja carga de depósito - Uso medio de márgenes inferior al 25



⚜️Trading Análisis de distribución:

Mejor Horario: 14:00-18:00 (solapamiento europeo/estadounidense)

Mejores días: Lunes y miércoles muestran la mayor rentabilidad

Consistente Mensualmente: Rentable a lo largo de los 12 meses



💥Qué obtiene con la versión LITE:

Operativa sólo de COMPRA (tasa de ganancias probada del 55%)

Tamaño de lote fijo 0.01 (seguro para cuentas pequeñas)

Máximo 1 posición a la vez (riesgo controlado)

Sistema de entrada completo basado en EMA

Gestión automática de TP/SL





🟢Actualización a PRO para:





COMPRA/VENTA/AMBAS direcciones

Tamaño de lote personalizado

Múltiples posiciones (1-50)

Protección del punto de equilibrio

Tope dinámico

Escalado piramidal

Filtros de sesión

Periodos EMA personalizados

🔗Link : Gold Rocket HFT



⭕Guía de inicio rápido: