Steady Gain Protector

Cómo trabajo - Inteligente, preciso y sin esfuerzo


Sistema inteligente de cruce de EMA

El EA utiliza una estrategia dual de cruce de EMA (Media Móvil Exponencial) con confirmación de impulso. Cuando la EMA rápida (de 5 periodos) cruza por encima de la EMA lenta (de 15 periodos) con suficiente impulso alcista, el EA identifica una oportunidad alcista y ejecuta una operación de COMPRA automáticamente.

Seguimiento del impulso tick a tick
Antes de entrar en cualquier operación, el EA monitoriza los ticks alcistas consecutivos para confirmar la dirección del mercado. Esto ayuda a filtrar las señales falsas y asegura que las entradas se alinean con el impulso del precio a corto plazo.

Gestión automática del riesgo

  • Cálculo estricto del tamaño del lote con validación del margen
  • Verificación del estado de la cuenta antes de la operación
  • 80% de margen de seguridad para evitar el sobreapalancamiento
  • Ajuste automático del lote en función del margen disponible
  • Funcionamiento Set-and-Forget
  • Una vez conectado a un gráfico, el EA funciona 24/7 sin intervención. Supervisa el mercado, identifica oportunidades y ejecuta operaciones con niveles predefinidos de Take Profit y Stop Loss.


💲Especificación de requisitos

  • Depósito Mínimo $100
  • Lote mínimo 0.01
  • Apalancamiento Se recomienda 1:100 o superior
  • Ejecución Ejecución de mercado
  • Spread Variable o Fijo (máximo 40 puntos)


🚩Configuración recomendada:

Marco temporal M5 o M15
Símbolo Gold
Take Profit 3000 puntos
Stop Loss 3000 puntos
Diferencial máximo 40 puntos

Deslizamiento 20 puntos


📈Designed for Traders Who Want More Para quién es este EA:
  • Principiantes - Configuración simple con parámetros fijos. Sólo tiene que adjuntar a la carta y dejar que el comercio.
  • Buscadores de Ingresos Pasivos - Comercio automatizado 24/5 sin monitoreo constante.
  • Operadores de Cuentas Pequeñas - Comience con sólo $100 y un tamaño de lote de 0.01.
  • Entusiastas de la diversificación - Funciona con múltiples símbolos: Forex, Crypto, Índices, Metales.



Rendimiento Destacado:

  • 2.793% de rentabilidad en un periodo de prueba de 5 años
  • Tasa de ganancias del 55,27% con una relación riesgo/recompensa equilibrada
  • Crecimiento consistente - Curva de renta variable estable de 2020 a 2025
  • Baja carga de depósito - Uso medio de márgenes inferior al 25


⚜️Trading Análisis de distribución:

  • Mejor Horario: 14:00-18:00 (solapamiento europeo/estadounidense)
  • Mejores días: Lunes y miércoles muestran la mayor rentabilidad
  • Consistente Mensualmente: Rentable a lo largo de los 12 meses


💥Qué obtiene con la versión LITE:

  • Operativa sólo de COMPRA (tasa de ganancias probada del 55%)
  • Tamaño de lote fijo 0.01 (seguro para cuentas pequeñas)
  • Máximo 1 posición a la vez (riesgo controlado)
  • Sistema de entrada completo basado en EMA
  • Gestión automática de TP/SL


🟢Actualización a PRO para:


  • COMPRA/VENTA/AMBAS direcciones
  • Tamaño de lote personalizado
  • Múltiples posiciones (1-50)
  • Protección del punto de equilibrio
  • Tope dinámico
  • Escalado piramidal
  • Filtros de sesión
  • Periodos EMA personalizados

🔗Link : Gold Rocket HFT


⭕Guía de inicio rápido:

  • Descargar e instalar el EA en MT5
  • Adjuntar a cualquier gráfico (se recomienda el marco de tiempo M5)
  • Establecer Take Profit y Stop Loss (por defecto: 3000 puntos)
  • Activar Auto Trading
  • Deje que el EA trabaje para usted 24/7
