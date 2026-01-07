Steady Gain Protector
- Asesores Expertos
- Kuldeep Pradeep Nikam
- Versión: 1.0
Cómo trabajo - Inteligente, preciso y sin esfuerzo
Sistema inteligente de cruce de EMA
El EA utiliza una estrategia dual de cruce de EMA (Media Móvil Exponencial) con confirmación de impulso. Cuando la EMA rápida (de 5 periodos) cruza por encima de la EMA lenta (de 15 periodos) con suficiente impulso alcista, el EA identifica una oportunidad alcista y ejecuta una operación de COMPRA automáticamente.
Seguimiento del impulso tick a tick
Antes de entrar en cualquier operación, el EA monitoriza los ticks alcistas consecutivos para confirmar la dirección del mercado. Esto ayuda a filtrar las señales falsas y asegura que las entradas se alinean con el impulso del precio a corto plazo.
Gestión automática del riesgo
- Cálculo estricto del tamaño del lote con validación del margen
- Verificación del estado de la cuenta antes de la operación
- 80% de margen de seguridad para evitar el sobreapalancamiento
- Ajuste automático del lote en función del margen disponible
- Funcionamiento Set-and-Forget
- Una vez conectado a un gráfico, el EA funciona 24/7 sin intervención. Supervisa el mercado, identifica oportunidades y ejecuta operaciones con niveles predefinidos de Take Profit y Stop Loss.
💲Especificación de requisitos
- Depósito Mínimo $100
- Lote mínimo 0.01
- Apalancamiento Se recomienda 1:100 o superior
- Ejecución Ejecución de mercado
- Spread Variable o Fijo (máximo 40 puntos)
🚩Configuración recomendada:
Marco temporal M5 o M15
Símbolo Gold
Take Profit 3000 puntos
Stop Loss 3000 puntos
Diferencial máximo 40 puntos
Deslizamiento 20 puntos
📈Designed for Traders Who Want More Para quién es este EA:
- Principiantes - Configuración simple con parámetros fijos. Sólo tiene que adjuntar a la carta y dejar que el comercio.
- Buscadores de Ingresos Pasivos - Comercio automatizado 24/5 sin monitoreo constante.
- Operadores de Cuentas Pequeñas - Comience con sólo $100 y un tamaño de lote de 0.01.
- Entusiastas de la diversificación - Funciona con múltiples símbolos: Forex, Crypto, Índices, Metales.
Rendimiento Destacado:
- 2.793% de rentabilidad en un periodo de prueba de 5 años
- Tasa de ganancias del 55,27% con una relación riesgo/recompensa equilibrada
- Crecimiento consistente - Curva de renta variable estable de 2020 a 2025
- Baja carga de depósito - Uso medio de márgenes inferior al 25
⚜️Trading Análisis de distribución:
- Mejor Horario: 14:00-18:00 (solapamiento europeo/estadounidense)
- Mejores días: Lunes y miércoles muestran la mayor rentabilidad
- Consistente Mensualmente: Rentable a lo largo de los 12 meses
💥Qué obtiene con la versión LITE:
- Operativa sólo de COMPRA (tasa de ganancias probada del 55%)
- Tamaño de lote fijo 0.01 (seguro para cuentas pequeñas)
- Máximo 1 posición a la vez (riesgo controlado)
- Sistema de entrada completo basado en EMA
- Gestión automática de TP/SL
🟢Actualización a PRO para:
- COMPRA/VENTA/AMBAS direcciones
- Tamaño de lote personalizado
- Múltiples posiciones (1-50)
- Protección del punto de equilibrio
- Tope dinámico
- Escalado piramidal
- Filtros de sesión
- Periodos EMA personalizados
🔗Link : Gold Rocket HFT
⭕Guía de inicio rápido:
- Descargar e instalar el EA en MT5
- Adjuntar a cualquier gráfico (se recomienda el marco de tiempo M5)
- Establecer Take Profit y Stop Loss (por defecto: 3000 puntos)
- Activar Auto Trading
- Deje que el EA trabaje para usted 24/7