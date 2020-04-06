Vector Gold System

Vector Gold System - Asesor Experto

Visión general

Vector Gold System es un Asesor Experto de trading automatizado para MetaTrader 5 diseñado para identificar y operar patrones de velas Doji en oro (XAUUSD). El EA combina el reconocimiento de patrones con la gestión inteligente del riesgo y el filtrado de tendencias para identificar oportunidades de inversión de alta probabilidad.

Ventajas Clave

Reconocimiento depatrones El EA detecta automáticamente las velas Doji, que son indicadores fiables de inversión. Cuando aparece un Doji, indica una posible indecisión del mercado y un próximo movimiento del precio, lo que le permite entrar en operaciones en los momentos óptimos.

Gestión dinámica del riesgo En lugar de stop loss y take profits fijos, el EA utiliza el ATR (Average True Range) para calcular automáticamente los niveles de riesgo en función de la volatilidad actual del mercado. Esto significa que sus posiciones están protegidas adecuadamente tanto si el mercado está en calma como si está turbulento.

Filtrado de tendencias Un filtro de medias móviles integrado le garantiza que sólo operará en condiciones de mercado favorables. Puede configurar el EA para que opere con la tendencia o en contra de ella, dándole flexibilidad en diferentes entornos de mercado.

Doble trailing stop El innovador mecanismo de doble trailing bloquea los beneficios en dos niveles. A medida que la operación se vuelve rentable, el stop loss se acerca automáticamente al precio de entrada, protegiendo las ganancias al tiempo que permite un potencial alcista.

Gestión de múltiples posiciones Negocie múltiples posiciones simultáneamente con los controles incorporados. Establezca límites máximos de posición y barras mínimas entre operaciones para evitar la sobreexposición y garantizar un espaciado adecuado entre operaciones.

Protección de noticias Filtro de noticias opcional para evitar operar durante anuncios económicos de gran impacto, cuando la volatilidad puede repuntar inesperadamente y desencadenar señales falsas.

Cómo funciona

  1. Detección de señales: En cada nueva vela, el EA busca patrones Doji, velas en las que los precios de apertura y cierre son muy similares.
  2. Confirmación de Tendencia: Si está activado, el filtro MA confirma la dirección de la tendencia general.
  3. Lógica de entrada: Las señales de COMPRA se activan en Doji durante las tendencias bajistas; las señales de VENTA en las tendencias alcistas.
  4. Protección dinámica: El Stop Loss y el Take Profit se establecen utilizando puntos fijos o un ajuste de volatilidad basado en el ATR.
  5. Protección de beneficios: A medida que las operaciones son rentables, los trailing stops se activan para bloquear las ganancias progresivamente.
  6. Control de posiciones: Se pueden gestionar varias operaciones simultáneamente dentro de los límites configurados.

Este EA automatiza todo el flujo de trabajo de la operativa, desde la detección de señales hasta la gestión de posiciones, permitiendo la ejecución disciplinada de una estrategia técnica probada.

Aviso importante


- Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

- El EA es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios.

- Los resultados pueden variar en función de las condiciones del broker, el VPS, la volatilidad del mercado y la configuración del riesgo.

- El comprador es totalmente responsable de todas las decisiones comerciales y los resultados.

- Por favor, pregunte por un setfile, diferentes pares de configuración diferente.


