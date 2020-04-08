Astral Nexus es un detector de fases de impulso de ingeniería de precisión diseñado para revelar cambios en la energía subyacente del mercado antes de que sean visibles en el precio. Visualiza tres estados distintos (Ascensión Astral, Descenso Astral y Equilibrio Cósmico) mediante un histograma de tres capas que comprime complejos cálculos internos en un mapa de señales limpio de 0 a 1. Al combinar la resonancia de tendencia de doble núcleo con el filtrado de eco temporal, el indicador destaca los momentos en los que la fuerza de la tendencia se separa de su propia sombra promediada, a menudo precediendo a estallidos direccionales o zonas de agotamiento.

Las barras azules de Ascensión marcan periodos en los que el impulso alcista se expande más allá de su línea de base de eco. Las barras rojas de Descenso muestran una expansión bajista. Las barras plateadas de Equilibrio representan una compresión neutra, en la que el impulso se restablece y suele formarse la siguiente fase direccional. Estas transiciones actúan como cambios estructurales de ritmo más que como órdenes directas de compra/venta, lo que permite utilizar el indicador en estilos de seguimiento de tendencia, ruptura o reversión de la media.

Cómo utilizarlo:

- Concéntrese en las transiciones entre colores; indican un cambio en la polaridad del impulso.

- Las secuencias fuertes de barras azules o rojas suelen confirmar la continuación de la tendencia.

- Las barras plateadas repetidas sugieren acumulación, consolidación o un estado previo a la ruptura.

- Utilice los cambios de Ascensión/Descenso como una capa de sincronización junto con su estrategia existente.

- Las alertas se pueden activar para que le notifiquen sólo después del cierre de la barra, asegurando que no se repitan las señales.

- Funciona bien en gráficos de 5M-H1, especialmente cuando se combina con herramientas estructurales como zonas S/R o filtros de volatilidad.

Astral Nexus está diseñado para leer el pulso oculto de la presión de la tendencia: limpio, reactivo y libre de ruido.