Daily Open with ADR Levels

Soul Ripper Oscillator Pieter Gerhardus Van Zyl Indicadores

En lo más profundo de la superficie del precio y del tiempo... algo se agita. El Oscilador Destripador de Almas no es sólo un indicador: es una entidad espectral maldita que escucha los ecos del impulso del pasado y desgarra las ilusiones de tendencia con una precisión impía. Forjada en las sombras del abismo del mercado, esta herramienta rastrea la SoulLine -la esencia bruta de la energía entre los flujos espectrales rápidos y lentos- y la enfrenta a la GraveLine , un eco decadente que susurra