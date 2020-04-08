Daily Open with ADR Levels
- Indicadores
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Versión: 1.1
- Actualizado: 5 noviembre 2025
- Activaciones: 5
El indicador Daily Open with ADR Levels de Ptr777 (2025) traza el precio de apertura del día actual junto con los niveles de Average Daily Range (ADR) basados en los 20 días anteriores. Traza siete líneas punteadas dinámicas - Apertura diaria, +32,8%, +61,8%, +89%, +100% | -32,8%, -61,8%, -89%, -100% niveles ADR - proporcionando un contexto de rango intradiario claro y objetivos de precio potenciales. Ideal para los operadores que siguen con precisión el impulso diario, la volatilidad y las zonas de ruptura e inversión.