Cosmic Scalper - MT5

Un motor de impulso multicapa diseñado para seguir los cambios de volatilidad a corto, medio y largo plazo. Traza tres pares de líneas de tendencia dinámicas: Cosmic Pulses (deriva alcista) y Nebula Surges (deriva bajista). Estas líneas se ajustan utilizando rangos cuánticos basados en ATR, escaneos galácticos de máximos y mínimos y filtrado de tendencia. Cuando las condiciones de fuerza se alinean, el indicador imprime puntos Nova Buy o Supernova Sell, teniendo en cuenta la estructura de mecha, las explosiones de volatilidad, la expansión del cuerpo de la vela, la presión del punto medio futuro y la alineación rápida/lenta de la EMA. La compensación cuántica opcional empuja los puntos por encima/debajo del precio para mayor claridad.

Cómo utilizarlo:

Opere en la dirección de las pendientes activas de Pulso/Subida. Una Compra Nova sugiere una aceleración alcista; una Venta Supernova advierte de un impulso bajista. Las señales más fuertes se producen cuando las tres capas de Pulso/Subida coinciden con los puntos. Evite señales contra la tendencia más amplia o durante Pulsos planos. Se pueden activar alertas para notificar nuevos eventos Nova/Supernova.