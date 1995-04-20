Cosmic Nexus es un histograma de impulso-dirección puro diseñado para mostrar la fuerza dominante en el mercado con claridad visual instantánea. En lugar de trazar valores fluctuantes, simplifica el impulso en dos estados limpios: Ascensión Cósmica (verde) cuando domina la presión alcista, y Descenso Celestial (violeta) cuando la energía bajista toma el control. Esto hace que el reconocimiento de tendencias sea rápido e intuitivo, incluso durante periodos volátiles.

Puede utilizar el Cosmic Nexus como un filtro direccional, una capa de confirmación de la tendencia o una señal de sincronización para los cambios de impulso. Un cambio de color en una barra cerrada indica una nueva fase y puede ayudar a validar entradas o salidas. El indicador incluye alertas opcionales que sólo se activan tras el cierre de la barra, lo que garantiza señales estables y sin repintado. Los mejores resultados se obtienen al combinarlo con su estrategia principal: utilice el histograma para confirmar la dirección en lugar de generar operaciones independientes.