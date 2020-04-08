Quantum Core Phase Shift MT5

Quantum Core - Phase Shift es un motor de sincronización neural diseñado para el diagnóstico de fases entre mercados.


Aprovechando algoritmos de desplazamiento temporal y armónicos de flujo, descodifica el comportamiento oscilatorio oculto de los campos de energía del mercado. El NeuroLink Trace representa el vector de estabilidad del núcleo, mientras que el Quantum Phase Core rastrea la divergencia de fase a través de un conducto temporal suavizado.


Anclado a un umbral de gravedad central, se expande y contrae dinámicamente, visualizando los cambios de fase en tiempo real. Este sistema proporciona telemetría en tiempo real sobre el flujo de la señal, la intensidad del ciclo y la polaridad de la tendencia, que se muestra a través de un panel HUD de alta fidelidad.


Ideal para descodificar la volatilidad subespacial en plazos intradiarios, Quantum Core permite a los operadores anticiparse a las anomalías direccionales y ejecutar con precisión quirúrgica. La interfaz está diseñada para ofrecer velocidad, claridad y una visión de nivel cuántico. Prepárese para trascender el ruido: sincronícese con el núcleo.


Ideal para scalping y swing trading, destaca en plazos más bajos como M5 a M30.


Pruebe en el probador de estrategias antes de comprar


Asegúrese de que hay suficiente historial y barras disponibles para que el indicador funcione


Proyecto Valeria


Después de la compra envíeme un mensaje para obtener el indicador USD Line gratis




