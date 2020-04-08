🜂 Celestial Flow (MT5) - La creación del Laboratorio de Mecánica Astral

Celestial Flow es un visualizador metafísico de la energía del mercado que traduce el ritmo del movimiento de los precios en pulsos celestiales armónicos. No mide el precio de una manera convencional - en su lugar, observa las oscilaciones invisibles que guían las mareas del mercado, filtrando a través de capas de suavizado astral para revelar cuando el flujo de energía asciende, desciende o se neutraliza.

El indicador dibuja un espectro energético codificado por colores:

🔵 F lujo Ascendente - expansión del impulso celeste, a menudo precediendo a armónicos ascendentes.

🔴 F lujo descendente - contracción de la fuerza astral, señalando un posible agotamiento o inversión.

⚪ Flujo Neutral - equilibrio entre dimensiones, cuando el impulso descansa antes de cambiar.

Modo de empleo:

Fije el Flujo Celestial a cualquier carta y deje que unos compases reproduzcan su ritmo. Fíjese en las transiciones de color, que indican cambios en la corriente etérica subyacente. Se pueden activar alertas para cada cambio, lo que le permite sentir el flujo sin tener que mirar constantemente la carta. Combínelo con su sistema preferido para la sincronización, utilizando sus transiciones como confirmaciones de la alineación de la energía en lugar de señales de comercio en sí.