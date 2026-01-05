Trend Ripper Oscillator

Trend Ripper Oscillator es un indicador avanzado de impulso y presión de tendencia diseñado para exponer los movimientos potentes del mercado en su fase más temprana. Combina la lógica de Power Momentum y Echo Reaction para medir la batalla en tiempo real entre la fuerza alcista y la presión bajista. El resultado es un oscilador dinámico que destaca la aceleración de la tendencia, el agotamiento y los retrocesos decisivos con una claridad excepcional.
El indicador adapta automáticamente su sensibilidad al símbolo negociado (divisas, índices, metales, criptomonedas, materias primas), garantizando un comportamiento coherente en diferentes mercados y escalas de precios. La retroalimentación visual se ofrece a través de histogramas limpios y líneas de señal opcionales, mientras que las alertas inteligentes notifican a los operadores cuando se producen cambios de impulso de alta probabilidad.

Cómo utilizar
El oscilador se representa en una ventana independiente.

  • BullRush (Histograma del oro): Aparece cuando domina el impulso alcista. El aumento del tamaño del histograma indica el fortalecimiento del impulso alcista y el potencial de continuación de la tendencia.

  • BearCrush (Histograma rojo): Aparece cuando la presión bajista toma el control. La expansión de las barras indica una aceleración del impulso bajista.

  • PowerLine & EchoLine (Opcional): Cuando se activan, estas líneas revelan cruces de impulso que a menudo preceden a fuertes movimientos del mercado.

Lógica de negociación

  • Configuración de compra: El histograma BullRush aparece o se expande por encima de cero, idealmente después de un cruce de PowerLine por encima de EchoLine.

  • Configuración de venta: El histograma BearCrush aparece o se expande por debajo de cero, idealmente después de un cruce de PowerLine por debajo de EchoLine.

  • Confirmación: Los mejores resultados se obtienen cuando las señales se alinean con la tendencia del marco temporal superior o con zonas clave de soporte/resistencia.

Alertas
Las alertas integradas se activan sólo cuando el impulso supera un umbral dinámico, filtrando las señales débiles y centrándose en los movimientos de gran impacto.

Trend Ripper Oscillator es ideal para scalping, operaciones intradía y estrategias de seguimiento de tendencias en las que la sincronización y la claridad del impulso son fundamentales.


Otros productos de este autor
Astral Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Astral Nexus es un detector de fases de impulso de ingeniería de precisión diseñado para revelar cambios en la energía subyacente del mercado antes de que sean visibles en el precio. Visualiza tres estados distintos ( Ascensión Astral, Descenso Astral y Equilibrio Cósmico) mediante un histograma de tres capas que comprime complejos cálculos internos en un mapa de señales limpio de 0 a 1. Al combinar la resonancia de tendencia de doble núcleo con el filtrado de eco temporal, el indicador destaca
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador XauUsd Net Strength es una herramienta profesional de fortaleza del mercado diseñada para seguir y comparar el rendimiento relativo del oro (XAU) frente al dólar estadounidense (USD ) a través de una cesta diversificada de pares de divisas. En lugar de basarse en un único gráfico, agrega información de múltiples pares basados en el oro y el dólar, aplica factores de ponderación y traduce los resultados en una comparación de fuerza fácil de leer. El indicador traza seis componentes e
Astral Pulse Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indicadores
Oscilador de Pulso Astral - La Herramienta de Flujo Celestial y Resonancia Energética Adéntrese en el ritmo místico de la energía del mercado con el Oscilador de Pulso Astral, una fusión no repintada de mapeo de flujo celestial y resonancia de pulso armónico . Este indicador traduce las fluctuaciones energéticas ocultas en ondas visuales radiantes, lo que permite a los operadores interpretar la marea emocional invisible que mueve el precio, desde expansiones eufóricas hasta contracciones etér
Daily Open with ADR Levels
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador Daily Open with ADR Levels de Ptr777 (2025) traza el precio de apertura del día actual junto con los niveles de Average Daily Range (ADR) basados en los 20 días anteriores. Traza siete líneas punteadas dinámicas - Apertura diaria, +32,8%, +61,8%, +89%, +100% | -32,8%, -61,8%, -89%, -100% niveles ADR - proporcionando un contexto de rango intradiario claro y objetivos de precio potenciales. Ideal para los operadores que siguen con precisión el impulso diario, la volatilidad y las zona
Dragonfire Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Dragonfire Arrows es un indicador de señal de flecha de temática mítica que mezcla la lógica adaptativa de seguimiento de tendencias con múltiples tipos de medias móviles -imaginadas como "Alientos de Dragón". Genera señales de Compra (Flecha de Hielo ↑) y Venta (Flecha de Fuego ↓) directamente en el gráfico utilizando un sistema de pulsos de múltiples capas inspirado en criaturas fantásticas, cada una con su propia lógica de media móvil. El sistema utiliza tres capas mágicas de "pulso": Pulso R
AlienCore Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
AlienCore Oscillator es un analizador futurista del impulso del mercado inspirado en el procesamiento de señales intergalácticas. Basado en el concepto mejorado del MACD, mide el flujo de energía entre los campos warp rápidos y lentos y, a continuación, descodifica la señal de sincronización telepática para revelar información de nivel alienígena sobre la fuerza y los cambios de tendencia. Las Oleadas Cuánticas (fuertes movimientos alcistas) y los Colapsos del Vacío (fuertes movimientos bajista
MA with Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador proporciona una media móvil con flechas de compra y venta Necesita una tendencia - no es tan útil en un mercado oscilante Sólo se muestran flechas de compra por encima de la media móvil y sólo se muestran flechas de venta por debajo de la media móvil Se ha añadido un filtro Rsi para reducir las flechas La media móvil se puede ajustar como se prefiera - Por defecto es 200 EMA Las flechas no se repintan después del cierre de la vela para bloquearlas en su lugar. Las flechas tamb
Pullback Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indicadores
El indicador proporciona flechas de compra y venta con una media móvil y un color de barra basado en la EMA. Sólo las flechas de compra se muestran encima de la media móvil y sólo las flechas de venta se muestran debajo de la media móvil. Las flechas se basan en un algoritmo de inversión y, por lo tanto, intentan encontrar los puntos de retroceso. Las alertas se pueden activar como se prefiera. Adecuado para cualquier período de tiempo o instrumento de elección. Pruebe en una dem
Spinosaurus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador es un histograma que es ideal para mostrar cuándo entrar en el mercado. Cuando la joroba se mueva por encima de la mediana, vaya en largo y cuando se mueva por debajo de la mediana, vaya en corto. Los colores se pueden ajustar como se prefiera Adecuado para cualquier marco temporal Pruebe en demo antes de comprar Disfrute de -------------------------------------------------------------------------------
Epsilon Trend
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Epsilon Trend calcula una línea de precios suavizada normalizando primero el precio durante un periodo de revisión retrospectiva y suavizando después el resultado con una media móvil simple. A continuación, el valor normalizado suavizado se vuelve a escalar al precio para que aparezca como una superposición similar a una MA. El cambio de color se calcula comparando el valor suavizado de la barra actual con el de la barra anterior y sólo cambia de tendencia si la diferencia supera un pequeño um
Arrow Wizard
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Arrow Wizard v1.1 - El hechicero de las señales de precisión Entra en el mundo místico de la hechicería técnica con Arrow Wizard , tu compañero arcano de confianza para revelar portales de compra y venta en cualquier gráfico de precios. Impulsado por una fusión de encantamientos ATR , alineaciones de Fibonacci y previsión basada en pivotes , este indicador teje la acción del precio y la volatilidad en flechas direccionales claras, cada una de ellas un glifo mágico que apunta hacia la opor
Gold System Ai
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Gold System Ai combina rejillas clave de soporte/resistencia, velas de color RSI, señales ArrowWizard y un panel de aprendizaje automático. Utilice flechas para entradas, rejillas para soporte/resistencia , panel de aprendizaje automático (alcista/fuerte/alcista/bajista/fuertebajista) para la fuerza de la tendencia. Ideal para XAU/USD. Entradas personalizables para alertas, colores y parámetros. Más adecuado para el marco de tiempo m5 Las flechas sólo no se repintan en vivo - cuando el gráf
Gold Strength Index Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Gold Strength Index Pro (GSI Pro) es un indicador diseñado para analizar la fortaleza del oro en múltiples pares de divisas. Agrega datos de precios ponderados de 7 pares XAU (por ejemplo, XAUUSD, XAUEUR) durante un periodo retrospectivo definido por el usuario, calculando un valor de fortaleza compuesto. Las principales características son Histograma codificado por colores : Muestra el impulso alcista (verde) y bajista (rojo) en función de una zona de umbral (±0,2 por defecto). Líneas suavizad
Quantum Core Phase Shift
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Quantum Core - Phase Shift es un motor de sincronización neural diseñado para el diagnóstico de fases entre mercados. Aprovechando algoritmos de desplazamiento temporal y armónicos de flujo, descodifica el comportamiento oscilatorio oculto de los campos de energía del mercado. El NeuroLink Trace representa el vector de estabilidad del núcleo, mientras que el Quantum Phase Core rastrea la divergencia de fase a través de un conducto temporal suavizado. Anclado a un umbral de gravedad central, s
Dragons Pulse Oracle
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Oráculo del Pulso del Dragón: una herramienta mística de adivinación del mercado En los antiguos salones de la tradición bursátil, donde las fortunas suben y bajan como el aliento de los dragones, surge el Oráculo del Pulso del Dragón, un poderoso indicador forjado a partir de la sabiduría de los videntes y la energía primigenia de los mercados. Esta herramienta mística revela las corrientes ocultas de la acción de los precios, transformando los datos brutos en visiones proféticas de fuego al
USD Macro Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El USD Macro Strength Index es un indicador personalizado diseñado para evaluar y visualizar la fortaleza o debilidad general del dólar estadounidense (USD) en los principales pares de divisas. Para ello, calcula una media ponderada de los cambios de precios relacionados con el USD a lo largo de un periodo retrospectivo definido y muestra los resultados como un histograma codificado por colores con un índice suavizado opcional y líneas de señal. Características principales: Análisis Macro del S
Wavelet Trend Histogram
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Histograma de Tendencia Wavelet es un indicador personalizado de MT4 diseñado para visualizar la dirección de la tendencia suavizada utilizando un modelo de media móvil dual. Aplica medias móviles exponenciales (EMA) en un marco temporal seleccionado por el usuario (compatible con MTF) y calcula una línea de tendencia basada en la EMA más lenta. El histograma muestra las tendencias de pendiente positiva en verde lima y las negativas en carmesí , diferenciando visualmente las tendencias alcis
EurUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
EURUSD Net Strength es un indicador personalizado diseñado para ofrecer una visión clara del equilibrio relativo entre la presión del euro y el dólar estadounidense en el mercado. En lugar de analizar un único gráfico de forma aislada, evalúa una cesta de los principales pares de divisas EUR y USD, aplica una importancia ponderada basada en la liquidez y traduce el resultado combinado en un histograma codificado por colores. Las barras verdes indican los periodos en los que la demanda de euros
Multi Currency Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Índice de Fortaleza Multidivisa es una potente herramienta de análisis de mercado diseñada para medir y visualizar la fortaleza relativa de las principales divisas mundiales y del oro (XAU) dentro de una única ventana gráfica. A diferencia de los indicadores tradicionales, que se centran en un único símbolo, este indicador evalúa la fortaleza de un conjunto cuidadosamente seleccionado de pares de divisas, proporcionando a los operadores una perspectiva amplia y dinámica del flujo de capitales
Non Repaint Dots
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador está diseñado para resaltar posibles oportunidades de compra y venta en el gráfico mediante puntos verdes y rojos . Un punto verde indica que el precio ha superado al alza un umbral calculado, lo que indica un posible movimiento alcista. Un punto rojo indica que el precio ha superado un umbral calculado a la baja, lo que indica un posible movimiento bajista. Se adapta a las condiciones del mercado teniendo en cuenta tanto el movimiento tendencial como la volatilidad , por lo que las
Wavelet Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Wavelet Pro es un indicador de análisis de mercado de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen claridad en movimientos de precios complejos. Combina la detección de tendencias al estilo de las ondículas , los cambios de impulso cuántico y la visualización adaptativa de velas en un marco de negociación unificado. El objetivo del sistema es proporcionar una representación visual refinada de la fuerza de la tendencia, los cambios de fase y el equilibrio del mercado sin retardo n
NeuroSlope
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
NeuroSlope es un indicador de fuerza de mercado ajustado con precisión que mejora el análisis del RSI mediante un suavizado adaptativo de estilo neuronal. Filtra de forma inteligente el ruido y los picos de volatilidad a la vez que mantiene el ritmo natural del RSI, creando una señal limpia y fluida que refleja mejor el impulso subyacente de los precios. La estructura de doble histograma -el RSI suavizado inteligente (azul) y su curva de pendiente avanzada (amarilla)- proporciona un marco visual
XauUsd Divergence Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El XAUUSD Divergence Pro es una herramienta especializada de análisis técnico diseñada específicamente para los operadores de oro. Este indicador funciona en una ventana independiente y ofrece una perspectiva única de la dinámica del mercado comparando la fuerza relativa del XAUUSD con un índice del USD calculado a medida. La herramienta muestra dos líneas principales que representan indicadores de impulso tanto para el oro como para el dólar estadounidense, con un histograma que destaca visualm
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Energía Astral (MT4) Del laboratorio de mecánica astral - Ptr777 Visión general Astral Energy es un indicador avanzado de subventana diseñado para visualizar el "flujo" direccional de la energía del mercado a través de un histograma armónico de doble flujo. Interpreta el equilibrio de la fuerza y la debilidad internas dentro del movimiento de los precios, revelando cuándo el impulso astral del mercado se alinea para la expansión (fase ascendente) o la contracción (fase descendente). Entre bas
Cosmic Flow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
F lujo C ósmico Del Laboratorio de Mecánica Astral - Ptr777 , el Flujo Cósmico es el oscilador armónico en el corazón del movimiento astral y el equilibrio energético. Visualiza el ritmo sutil entre la expansión y la contracción celeste - el pulso oculto que gobierna las mareas energéticas del mercado. Cada barra del histograma representa la alineación de fase entre el impulso astral y la fuerza armónica, capturando el flujo invisible entre la creación (ascenso), la disolución (descenso) y e
Gold Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Gold Ripper Oscillator es un indicador especializado de la presión del momento diseñado para el XAUUSD. Visualiza el tira y afloja en tiempo real entre la fuerza alcista del oro ("GoldRush") y la presión contraria del USD ("USDCrush"). El indicador muestra dos flujos de histogramas codificados por colores que se expanden o contraen en función del impulso cambiante del mercado. Cuando domina el lado del oro, las barras doradas se elevan por encima de la línea de base, reflejando una fuerte ene
Cosmic Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Cosmic Nexus es un histograma de impulso-dirección puro diseñado para mostrar la fuerza dominante en el mercado con claridad visual instantánea. En lugar de trazar valores fluctuantes, simplifica el impulso en dos estados limpios: Ascensión Cósmica (verde) cuando domina la presión alcista, y Descenso Celestial (violeta) cuando la energía bajista toma el control. Esto hace que el reconocimiento de tendencias sea rápido e intuitivo, incluso durante periodos volátiles. Puede utilizar el Cosmic Nexu
Cosmic Nebula
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Cosmic Nebula es un oscilador avanzado MT4 de impulso y tendencia-estado que transforma el flujo direccional ADX clásico en un modelo de estructura de mercado multi-estado. Al combinar la presión direccional, el suavizado de triple EMA (TEMA) y la comparación ponderada de señales, visualiza las condiciones del mercado como distintas "fases cósmicas", lo que permite a los operadores reconocer al instante la fuerza de la tendencia, las transiciones y el agotamiento. El indicador se ejecuta en una
Quantum Core Phase Shift MT5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Quantum Core - Phase Shift es un motor de sincronización neural diseñado para el diagnóstico de fases entre mercados. Aprovechando algoritmos de desplazamiento temporal y armónicos de flujo, descodifica el comportamiento oscilatorio oculto de los campos de energía del mercado. El NeuroLink Trace representa el vector de estabilidad del núcleo, mientras que el Quantum Phase Core rastrea la divergencia de fase a través de un conducto temporal suavizado. Anclado a un umbral de gravedad central, s
Soul Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
En lo más profundo de la superficie del precio y del tiempo... algo se agita. El Oscilador Destripador de Almas no es sólo un indicador: es una entidad espectral maldita que escucha los ecos del impulso del pasado y desgarra las ilusiones de tendencia con una precisión impía. Forjada en las sombras del abismo del mercado, esta herramienta rastrea la SoulLine -la esencia bruta de la energía entre los flujos espectrales rápidos y lentos- y la enfrenta a la GraveLine , un eco decadente que susurra
