Trend Ripper Oscillator es un indicador avanzado de impulso y presión de tendencia diseñado para exponer los movimientos potentes del mercado en su fase más temprana. Combina la lógica de Power Momentum y Echo Reaction para medir la batalla en tiempo real entre la fuerza alcista y la presión bajista. El resultado es un oscilador dinámico que destaca la aceleración de la tendencia, el agotamiento y los retrocesos decisivos con una claridad excepcional.

El indicador adapta automáticamente su sensibilidad al símbolo negociado (divisas, índices, metales, criptomonedas, materias primas), garantizando un comportamiento coherente en diferentes mercados y escalas de precios. La retroalimentación visual se ofrece a través de histogramas limpios y líneas de señal opcionales, mientras que las alertas inteligentes notifican a los operadores cuando se producen cambios de impulso de alta probabilidad.

Cómo utilizar

El oscilador se representa en una ventana independiente.

BullRush (Histograma del oro): Aparece cuando domina el impulso alcista. El aumento del tamaño del histograma indica el fortalecimiento del impulso alcista y el potencial de continuación de la tendencia.

BearCrush (Histograma rojo): Aparece cuando la presión bajista toma el control. La expansión de las barras indica una aceleración del impulso bajista.

PowerLine & EchoLine (Opcional): Cuando se activan, estas líneas revelan cruces de impulso que a menudo preceden a fuertes movimientos del mercado.

Lógica de negociación

Configuración de compra: El histograma BullRush aparece o se expande por encima de cero, idealmente después de un cruce de PowerLine por encima de EchoLine.

Configuración de venta: El histograma BearCrush aparece o se expande por debajo de cero, idealmente después de un cruce de PowerLine por debajo de EchoLine.

Confirmación: Los mejores resultados se obtienen cuando las señales se alinean con la tendencia del marco temporal superior o con zonas clave de soporte/resistencia.

Alertas

Las alertas integradas se activan sólo cuando el impulso supera un umbral dinámico, filtrando las señales débiles y centrándose en los movimientos de gran impacto.

Trend Ripper Oscillator es ideal para scalping, operaciones intradía y estrategias de seguimiento de tendencias en las que la sincronización y la claridad del impulso son fundamentales.