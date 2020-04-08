Astral Universe

🜂 Astral Universe (MT5)
Del Laboratorio de Mecánica Astral - Ptr777, este indicador visualiza la interacción cósmica entre dos energías fundamentales del mercado: el impulso y la fuerza resonante. Interpreta su alineación astral y muestra tres estados armónicos - Ascensión, Descenso y Equilibrio - dentro de un campo de histograma radiante. Cada barra encarna el flujo energético actual del mercado, revelando si la acción del precio se está expandiendo hacia planos astrales superiores (impulso alcista), descendiendo hacia campos inferiores (compresión bajista) o descansando en equilibrio cósmico (consolidación neutral).

Modo de empleo:
Cargue 🜂 Astral Universe en cualquier gráfico o marco temporal para observar la polaridad energética subyacente del movimiento del mercado.

  • Barras DeepSkyBlue (Ascensión): flujo astral ascendente - los mercados se alinean con las fuerzas de expansión.

  • Barras VioletaRojo (Descenso): flujo astral descendente - domina la fase de contracción.

  • Barras plateadas (Equilibrio): quietud transitoria antes de un cambio potencial.

Se utilizan mejor como capa de confirmación bajo la Energía Astral o el Flujo Celestial para sincronizar el momento de entrada con el ritmo universal más amplio.


Productos recomendados
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indicadores
"Hunttern harmonic pattern finder" basado en el zigzag dinámico con el modo de notificación y predicción Esta versión del indicador identifica 11 patrones armónicos y los predice en tiempo real antes de que estén completamente formados. Ofrece la posibilidad de calcular la tasa de error de los patrones de zigzag en función de un umbral de riesgo. Además, envía una notificación una vez que el patrón se ha completado. Los patrones soportados : ABCD BAT BAT ALT MARIPOSA GARTLEY CRAB CANGREJO DE
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicadores
Ultimate Boom and Crash Indicator El Ultimate Boom and Crash Indicator es una herramienta de vanguardia desarrollada por Coetsee Digital , diseñada para identificar oportunidades potenciales de picos en el mercado. Creado para los operadores que se centran en los mercados sintéticos Deriv y Weltrade, este indicador está optimizado para operar exclusivamente en los marcos temporales de 3 minutos (M3), 5 minutos (M5), 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1), y sólo admite los siguientes
BW Indicators
Sergei Gurov
Indicadores
Una herramienta para crear indicadores Bill Williams Nuestra herramienta ofrece la posibilidad de establecer indicadores Bill Williams en un gráfico con un clic del ratón. - El indicador Awesome Oscillator (AO) ayuda a evaluar la fuerza impulsora de la tendencia. - Indicador Alligator - determina el estado actual de la tendencia y los posibles puntos de entrada y salida. - Indicador Fractals - ayuda a identificar niveles significativos. - Indicador Accelerator Oscillator (AC) - muestra el cambi
FREE
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Es muy fácil utilizar el indicador Fibrilar , ya que lo más sencillo es mirar el gráfico y actuar según las indicaciones de las flechas de colores. El algoritmo tiene en cuenta la medición de los precios, y este método también se centra en la medición de cada una de las caídas de precios (H / C, H / O, LC, LO) - que da una información más detallada, pero también más promediado. Al calcular este indicador, primero se calculan las ganancias logarítmicas al precio de cierre, lo que permite filtra
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Cómo Funciona y Cómo Usarlo #### Cómo Funciona El indicador "ATREND" para la plataforma MT5 está diseñado para proporcionar a los traders señales de compra y venta robustas mediante una combinación de metodologías de análisis técnico. Este indicador utiliza principalmente el Rango Verdadero Promedio (ATR) para medir la volatilidad, junto con algoritmos de detección de tendencias para identificar posibles movimientos del mercado. Deja un mensaje después de la compra y recibe un regalo es
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía. Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una
FREE
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Indicadores
"2nd To NoneFX Scalper" es un indicador de gran alcance que se puede utilizar en cualquier marco de tiempo. La precisión es de entre 90% - 95% puede ser más. El indicador es 100% no repaint por lo que no repaint en absoluto. Cuando la flecha sale, espere a que la vela se cierre y la flecha no se repintará/recalculará o moverá. El indicador funciona con todos los índices de volatilidad, índice de paso, Boom & Crash (500 y 1000) y todos los pares de divisas. Puede cambiar la configuración del indi
DYJ SuperTrendWave
Daying Cao
Indicadores
DYJ Super Trend Wave es un sistema de negociación de picos y valles altamente preciso. Este indicador busca los puntos más altos y más bajos de la línea de velas al entrar y salir del mercado. El precio de entrada está cerca del punto más alto o más bajo. El tipo de notificación de la señal se ha agregado a dyj supertrend. Cuando se genera una señal multi-espacial, Se pueden utilizar los siguientes tipos de señales de notificación: Alert mailSend, MobilePush. Input InpSignalPeriod = 10 BarDista
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
El indicador Swing High Low and Fibonacci Retracement es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar niveles de precios clave y posibles zonas de retroceso en el mercado. Detecta automáticamente los máximos y mínimos recientes en el gráfico y superpone niveles de retroceso de Fibonacci basados en estos puntos. Este indicador ayuda a los operadores a Visualizar la estructura del mercado resaltando los puntos de oscilación recientes. Identificar las zonas de soporte y res
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicadores
El indicador Trend Detect combina las características de los indicadores de tendencia y de los osciladores. Este indicador es una herramienta práctica para detectar ciclos de mercado a corto plazo e identificar niveles de sobrecompra y sobreventa. Se puede abrir una posición larga cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobreventa y rompe el nivel cero desde abajo. Se puede abrir una posición corta cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobrecompra y rompe el nivel cero po
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Riko Trend es una revolucionaria solución de filtrado y negociación de tendencias con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta. El indicador Riko Trend es bueno para cualquier trader, apto tanto para forex como para opciones binarias. Usted no necesita configurar nada, todo está perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante un piso y en una tendencia. El indicador Riko Trend es una herramien
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicadores
ROMPER VOLVER A PROBAR NO REPINTAR. FUNCIONA MEJOR A PARTIR DE M15. Ventajas Menos falsas rupturas . Combinando confirmación de cierre + retest + filtro de cierre previo se reduce el ruido frente a las rupturas de máximos y mínimos. Planes de ejecución más ajustados . La línea de nivel trazada proporciona un punto objetivo para las entradas, la colocación del stop (justo por encima del nivel) y la estructura de toma de beneficios parciales. Confianza sin repintado . Las señales se colocan en la
Visual Momentum Wave Sync Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Momentum Wave Sync: Domine el Momento del Mercado con Claridad Inigualable ¡Desbloquee el ritmo del mercado y opere con confianza por sólo $30! ¿Está cansado de los indicadores ruidosos que saturan sus gráficos y proporcionan señales contradictorias? ¿Le cuesta medir con precisión el impulso del mercado e identificar puntos de entrada y salida de alta probabilidad? El indicador Visual Momentum Wave Sync es la herramienta definitiva diseñada para resolver estos problemas, ofreciendo una v
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicadores
Este indicador de operaciones no se repinta, no se redibuja y no se retrasa, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para operaciones manuales como automatizadas. Es un sistema basado en la acción del precio que aprovecha la fuerza del precio y el impulso para dar a los operadores una ventaja real en el mercado. Con técnicas avanzadas de filtrado para eliminar el ruido y las señales falsas, mejora la precisión y el potencial de las operaciones. Combinando múltiples capas de sofisticados
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicadores
Un potente oscilador que proporciona señales de compra y venta calculando la liquidez del inversor. Cuanta más liquidez , más posibilidades de compra. A menor liquidez , más posibilidades de venta. ¡Por favor, descargue la demo y ejecute un backtest! CÓMO FUNCIONA: El oscilador pondrá flecha de compra y venta en el gráfico sólo en tiempo de ejecución . El valor superior es de 95 a 100 -> Los inversores están dispuestos a comprar y usted debe seguir. Valor inferior es de 5 a 0 -> Los inversores
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
WaveTrend Oscillator Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su precisión comercial con el indicador WaveTrend Oscillator Indicator MT5, una herramienta basada en momentum adaptada del icónico script de LazyBear de 2014 en TradingView, renombrado por su exactitud en detectar reversiones de mercado y cambios de momentum. Celebrado ampliamente en la comunidad comercial durante más de una década, este oscilador combina elementos similares a RSI y MACD para detectar condiciones de sobrecompra/sobreventa, convirtiéndolo en un elemento esencial para trad
Half ma
Artem Svistunov
Indicadores
El indicador de flecha Half ma para el terminal comercial MetaTrader 5 es una herramienta sencilla pero eficaz que da una señal sobre un cambio en la tendencia actual. El indicador Half ma se parece a una línea dinámica sólida que cambia de color en los puntos en los que cambia la tendencia. En estos puntos, el indicador dibuja flechas del color y la dirección correspondientes.El indicador de flecha Half ma para el terminal MT5 no es una fuente independiente de señales de entrada. Lo más eficaz
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indicadores
LevelPAttern MT5 es un indicador técnico basado en los niveles diarios y patrones de Acción de Precio. El indicador se basa en el indicador estándar ZigZag + patrones de velas de inversión, como Estrella, Martillo (también conocido como Pin bar), Engulfing y otros. El indicador genera notificaciones de audio y texto cuando se forma un patrón y se toca un nivel. También admite el envío de notificaciones por correo electrónico y push. Características de funcionamiento del indicador Es adecuado pa
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicadores
Indicador Tops & Bottoms GRATIS Tops abd Bottoms: Un indicador eficaz para sus operaciones El indicador de máximos y mínimos le ayuda a encontrar formaciones de canales ascendentes y descendentes con indicaciones de máximos y mínimos ascendentes y/o descendentes. Además, muestra posibles oportunidades con un pequeño círculo amarillo cuando el indicador encuentra una formación de impulso. Este indicador le proporciona más seguridad y velocidad en la toma de decisiones de entrada. Pruebe también
FREE
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
¿Está listo para llevar su trading a nuevas cotas? No busque más, MarketMagnet es un indicador innovador diseñado para impulsar el éxito de sus operaciones con emoción y precisión. Impulsado por la convergencia de Momentum y CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equipa a los operadores con la herramienta definitiva para determinar la dirección y los precios de entrada para una amplia gama de pares de divisas e instrumentos recomendados. Está diseñado para los operadores que buscan scalping
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
RSI Arrows Professional v1.00 Indicador Técnico Avanzado para MetaTrader 5 Descripción General El RSI Arrows Professional es un indicador técnico sofisticado que combina el poder del RSI (Relative Strength Index) tradicional con un sistema inteligente de señales direccionales. Diseñado específicamente para traders que buscan identificar puntos de entrada y salida óptimos en el mercado, este indicador implementa estrategias conservadoras de trading basadas en análisis de momentum. Característica
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Astral Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Astral Nexus es un detector de fases de impulso de ingeniería de precisión diseñado para revelar cambios en la energía subyacente del mercado antes de que sean visibles en el precio. Visualiza tres estados distintos ( Ascensión Astral, Descenso Astral y Equilibrio Cósmico) mediante un histograma de tres capas que comprime complejos cálculos internos en un mapa de señales limpio de 0 a 1. Al combinar la resonancia de tendencia de doble núcleo con el filtrado de eco temporal, el indicador destaca
Pullback Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indicadores
El indicador proporciona flechas de compra y venta con una media móvil y un color de barra basado en la EMA. Sólo las flechas de compra se muestran encima de la media móvil y sólo las flechas de venta se muestran debajo de la media móvil. Las flechas se basan en un algoritmo de inversión y, por lo tanto, intentan encontrar los puntos de retroceso. Las alertas se pueden activar como se prefiera. Adecuado para cualquier período de tiempo o instrumento de elección. Pruebe en una dem
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador XauUsd Net Strength es una herramienta profesional de fortaleza del mercado diseñada para seguir y comparar el rendimiento relativo del oro (XAU) frente al dólar estadounidense (USD ) a través de una cesta diversificada de pares de divisas. En lugar de basarse en un único gráfico, agrega información de múltiples pares basados en el oro y el dólar, aplica factores de ponderación y traduce los resultados en una comparación de fuerza fácil de leer. El indicador traza seis componentes e
Astral Pulse Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indicadores
Oscilador de Pulso Astral - La Herramienta de Flujo Celestial y Resonancia Energética Adéntrese en el ritmo místico de la energía del mercado con el Oscilador de Pulso Astral, una fusión no repintada de mapeo de flujo celestial y resonancia de pulso armónico . Este indicador traduce las fluctuaciones energéticas ocultas en ondas visuales radiantes, lo que permite a los operadores interpretar la marea emocional invisible que mueve el precio, desde expansiones eufóricas hasta contracciones etér
AlienCore Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
AlienCore Oscillator es un analizador futurista del impulso del mercado inspirado en el procesamiento de señales intergalácticas. Basado en el concepto mejorado del MACD, mide el flujo de energía entre los campos warp rápidos y lentos y, a continuación, descodifica la señal de sincronización telepática para revelar información de nivel alienígena sobre la fuerza y los cambios de tendencia. Las Oleadas Cuánticas (fuertes movimientos alcistas) y los Colapsos del Vacío (fuertes movimientos bajista
MA with Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador proporciona una media móvil con flechas de compra y venta Necesita una tendencia - no es tan útil en un mercado oscilante Sólo se muestran flechas de compra por encima de la media móvil y sólo se muestran flechas de venta por debajo de la media móvil Se ha añadido un filtro Rsi para reducir las flechas La media móvil se puede ajustar como se prefiera - Por defecto es 200 EMA Las flechas no se repintan después del cierre de la vela para bloquearlas en su lugar. Las flechas tamb
Spinosaurus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador es un histograma que es ideal para mostrar cuándo entrar en el mercado. Cuando la joroba se mueva por encima de la mediana, vaya en largo y cuando se mueva por debajo de la mediana, vaya en corto. Los colores se pueden ajustar como se prefiera Adecuado para cualquier marco temporal Pruebe en demo antes de comprar Disfrute de -------------------------------------------------------------------------------
Epsilon Trend
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Epsilon Trend calcula una línea de precios suavizada normalizando primero el precio durante un periodo de revisión retrospectiva y suavizando después el resultado con una media móvil simple. A continuación, el valor normalizado suavizado se vuelve a escalar al precio para que aparezca como una superposición similar a una MA. El cambio de color se calcula comparando el valor suavizado de la barra actual con el de la barra anterior y sólo cambia de tendencia si la diferencia supera un pequeño um
Arrow Wizard
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Arrow Wizard v1.1 - El hechicero de las señales de precisión Entra en el mundo místico de la hechicería técnica con Arrow Wizard , tu compañero arcano de confianza para revelar portales de compra y venta en cualquier gráfico de precios. Impulsado por una fusión de encantamientos ATR , alineaciones de Fibonacci y previsión basada en pivotes , este indicador teje la acción del precio y la volatilidad en flechas direccionales claras, cada una de ellas un glifo mágico que apunta hacia la opor
Gold System Ai
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Gold System Ai combina rejillas clave de soporte/resistencia, velas de color RSI, señales ArrowWizard y un panel de aprendizaje automático. Utilice flechas para entradas, rejillas para soporte/resistencia , panel de aprendizaje automático (alcista/fuerte/alcista/bajista/fuertebajista) para la fuerza de la tendencia. Ideal para XAU/USD. Entradas personalizables para alertas, colores y parámetros. Más adecuado para el marco de tiempo m5 Las flechas sólo no se repintan en vivo - cuando el gráf
Gold Strength Index Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Gold Strength Index Pro (GSI Pro) es un indicador diseñado para analizar la fortaleza del oro en múltiples pares de divisas. Agrega datos de precios ponderados de 7 pares XAU (por ejemplo, XAUUSD, XAUEUR) durante un periodo retrospectivo definido por el usuario, calculando un valor de fortaleza compuesto. Las principales características son Histograma codificado por colores : Muestra el impulso alcista (verde) y bajista (rojo) en función de una zona de umbral (±0,2 por defecto). Líneas suavizad
Quantum Core Phase Shift
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Quantum Core - Phase Shift es un motor de sincronización neural diseñado para el diagnóstico de fases entre mercados. Aprovechando algoritmos de desplazamiento temporal y armónicos de flujo, descodifica el comportamiento oscilatorio oculto de los campos de energía del mercado. El NeuroLink Trace representa el vector de estabilidad del núcleo, mientras que el Quantum Phase Core rastrea la divergencia de fase a través de un conducto temporal suavizado. Anclado a un umbral de gravedad central, s
Dragons Pulse Oracle
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Oráculo del Pulso del Dragón: una herramienta mística de adivinación del mercado En los antiguos salones de la tradición bursátil, donde las fortunas suben y bajan como el aliento de los dragones, surge el Oráculo del Pulso del Dragón, un poderoso indicador forjado a partir de la sabiduría de los videntes y la energía primigenia de los mercados. Esta herramienta mística revela las corrientes ocultas de la acción de los precios, transformando los datos brutos en visiones proféticas de fuego al
USD Macro Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El USD Macro Strength Index es un indicador personalizado diseñado para evaluar y visualizar la fortaleza o debilidad general del dólar estadounidense (USD) en los principales pares de divisas. Para ello, calcula una media ponderada de los cambios de precios relacionados con el USD a lo largo de un periodo retrospectivo definido y muestra los resultados como un histograma codificado por colores con un índice suavizado opcional y líneas de señal. Características principales: Análisis Macro del S
Wavelet Trend Histogram
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Histograma de Tendencia Wavelet es un indicador personalizado de MT4 diseñado para visualizar la dirección de la tendencia suavizada utilizando un modelo de media móvil dual. Aplica medias móviles exponenciales (EMA) en un marco temporal seleccionado por el usuario (compatible con MTF) y calcula una línea de tendencia basada en la EMA más lenta. El histograma muestra las tendencias de pendiente positiva en verde lima y las negativas en carmesí , diferenciando visualmente las tendencias alcis
Dragonfire Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Dragonfire Arrows es un indicador de señal de flecha de temática mítica que mezcla la lógica adaptativa de seguimiento de tendencias con múltiples tipos de medias móviles -imaginadas como "Alientos de Dragón". Genera señales de Compra (Flecha de Hielo ↑) y Venta (Flecha de Fuego ↓) directamente en el gráfico utilizando un sistema de pulsos de múltiples capas inspirado en criaturas fantásticas, cada una con su propia lógica de media móvil. El sistema utiliza tres capas mágicas de "pulso": Pulso R
EurUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
EURUSD Net Strength es un indicador personalizado diseñado para ofrecer una visión clara del equilibrio relativo entre la presión del euro y el dólar estadounidense en el mercado. En lugar de analizar un único gráfico de forma aislada, evalúa una cesta de los principales pares de divisas EUR y USD, aplica una importancia ponderada basada en la liquidez y traduce el resultado combinado en un histograma codificado por colores. Las barras verdes indican los periodos en los que la demanda de euros
Multi Currency Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Índice de Fortaleza Multidivisa es una potente herramienta de análisis de mercado diseñada para medir y visualizar la fortaleza relativa de las principales divisas mundiales y del oro (XAU) dentro de una única ventana gráfica. A diferencia de los indicadores tradicionales, que se centran en un único símbolo, este indicador evalúa la fortaleza de un conjunto cuidadosamente seleccionado de pares de divisas, proporcionando a los operadores una perspectiva amplia y dinámica del flujo de capitales
Non Repaint Dots
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador está diseñado para resaltar posibles oportunidades de compra y venta en el gráfico mediante puntos verdes y rojos . Un punto verde indica que el precio ha superado al alza un umbral calculado, lo que indica un posible movimiento alcista. Un punto rojo indica que el precio ha superado un umbral calculado a la baja, lo que indica un posible movimiento bajista. Se adapta a las condiciones del mercado teniendo en cuenta tanto el movimiento tendencial como la volatilidad , por lo que las
Wavelet Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Wavelet Pro es un indicador de análisis de mercado de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen claridad en movimientos de precios complejos. Combina la detección de tendencias al estilo de las ondículas , los cambios de impulso cuántico y la visualización adaptativa de velas en un marco de negociación unificado. El objetivo del sistema es proporcionar una representación visual refinada de la fuerza de la tendencia, los cambios de fase y el equilibrio del mercado sin retardo n
NeuroSlope
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
NeuroSlope es un indicador de fuerza de mercado ajustado con precisión que mejora el análisis del RSI mediante un suavizado adaptativo de estilo neuronal. Filtra de forma inteligente el ruido y los picos de volatilidad a la vez que mantiene el ritmo natural del RSI, creando una señal limpia y fluida que refleja mejor el impulso subyacente de los precios. La estructura de doble histograma -el RSI suavizado inteligente (azul) y su curva de pendiente avanzada (amarilla)- proporciona un marco visual
XauUsd Divergence Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El XAUUSD Divergence Pro es una herramienta especializada de análisis técnico diseñada específicamente para los operadores de oro. Este indicador funciona en una ventana independiente y ofrece una perspectiva única de la dinámica del mercado comparando la fuerza relativa del XAUUSD con un índice del USD calculado a medida. La herramienta muestra dos líneas principales que representan indicadores de impulso tanto para el oro como para el dólar estadounidense, con un histograma que destaca visualm
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Energía Astral (MT4) Del laboratorio de mecánica astral - Ptr777 Visión general Astral Energy es un indicador avanzado de subventana diseñado para visualizar el "flujo" direccional de la energía del mercado a través de un histograma armónico de doble flujo. Interpreta el equilibrio de la fuerza y la debilidad internas dentro del movimiento de los precios, revelando cuándo el impulso astral del mercado se alinea para la expansión (fase ascendente) o la contracción (fase descendente). Entre bas
Cosmic Flow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
F lujo C ósmico Del Laboratorio de Mecánica Astral - Ptr777 , el Flujo Cósmico es el oscilador armónico en el corazón del movimiento astral y el equilibrio energético. Visualiza el ritmo sutil entre la expansión y la contracción celeste - el pulso oculto que gobierna las mareas energéticas del mercado. Cada barra del histograma representa la alineación de fase entre el impulso astral y la fuerza armónica, capturando el flujo invisible entre la creación (ascenso), la disolución (descenso) y e
Gold Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Gold Ripper Oscillator es un indicador especializado de la presión del momento diseñado para el XAUUSD. Visualiza el tira y afloja en tiempo real entre la fuerza alcista del oro ("GoldRush") y la presión contraria del USD ("USDCrush"). El indicador muestra dos flujos de histogramas codificados por colores que se expanden o contraen en función del impulso cambiante del mercado. Cuando domina el lado del oro, las barras doradas se elevan por encima de la línea de base, reflejando una fuerte ene
Cosmic Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Cosmic Nexus es un histograma de impulso-dirección puro diseñado para mostrar la fuerza dominante en el mercado con claridad visual instantánea. En lugar de trazar valores fluctuantes, simplifica el impulso en dos estados limpios: Ascensión Cósmica (verde) cuando domina la presión alcista, y Descenso Celestial (violeta) cuando la energía bajista toma el control. Esto hace que el reconocimiento de tendencias sea rápido e intuitivo, incluso durante periodos volátiles. Puede utilizar el Cosmic Nexu
Quantum Core Phase Shift MT5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Quantum Core - Phase Shift es un motor de sincronización neural diseñado para el diagnóstico de fases entre mercados. Aprovechando algoritmos de desplazamiento temporal y armónicos de flujo, descodifica el comportamiento oscilatorio oculto de los campos de energía del mercado. El NeuroLink Trace representa el vector de estabilidad del núcleo, mientras que el Quantum Phase Core rastrea la divergencia de fase a través de un conducto temporal suavizado. Anclado a un umbral de gravedad central, s
Soul Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
En lo más profundo de la superficie del precio y del tiempo... algo se agita. El Oscilador Destripador de Almas no es sólo un indicador: es una entidad espectral maldita que escucha los ecos del impulso del pasado y desgarra las ilusiones de tendencia con una precisión impía. Forjada en las sombras del abismo del mercado, esta herramienta rastrea la SoulLine -la esencia bruta de la energía entre los flujos espectrales rápidos y lentos- y la enfrenta a la GraveLine , un eco decadente que susurra
Multi Currency Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador Multi Currency Net Strength es una herramienta analítica profesional diseñada para medir y visualizar el poder relativo de las principales divisas a través de múltiples pares simultáneamente. A diferencia de los osciladores de un solo par o de los medidores de fuerza, este indicador agrega información de una amplia cesta de instrumentos, ofreciendo una visión más holística del rendimiento de una divisa base en comparación con su homóloga. El indicador, que se muestra en una ventana
Non Repaint Diamonds
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Non Repaint Diamonds es un indicador MT5 de ingeniería de precisión diseñado para proporcionar a los operadores señales gráficas altamente fiables que permanecen estables una vez confirmadas. A diferencia de las herramientas de repintado que cambian o desaparecen después del hecho, este indicador bloquea sus señales en su lugar, permitiendo a los operadores analizar con confianza. Marca el gráfico con señales distintivas en forma de diamante que destacan los posibles puntos de inflexión en la
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario