🜂 Astral Universe (MT5)

Del Laboratorio de Mecánica Astral - Ptr777, este indicador visualiza la interacción cósmica entre dos energías fundamentales del mercado: el impulso y la fuerza resonante. Interpreta su alineación astral y muestra tres estados armónicos - Ascensión, Descenso y Equilibrio - dentro de un campo de histograma radiante. Cada barra encarna el flujo energético actual del mercado, revelando si la acción del precio se está expandiendo hacia planos astrales superiores (impulso alcista), descendiendo hacia campos inferiores (compresión bajista) o descansando en equilibrio cósmico (consolidación neutral).

Modo de empleo:

Cargue 🜂 Astral Universe en cualquier gráfico o marco temporal para observar la polaridad energética subyacente del movimiento del mercado.

Barras DeepSkyBlue (Ascensión): flujo astral ascendente - los mercados se alinean con las fuerzas de expansión.

Barras VioletaRojo (Descenso) : flujo astral descendente - domina la fase de contracción.

Barras plateadas (Equilibrio): quietud transitoria antes de un cambio potencial.

Se utilizan mejor como capa de confirmación bajo la Energía Astral o el Flujo Celestial para sincronizar el momento de entrada con el ritmo universal más amplio.