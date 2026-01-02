Cosmic Nebula Oscillator es un oscilador de impulso y fuerza de tendencia diseñado para visualizar la presión del mercado mediante estados de histograma codificados por colores. Transforma la energía direccional en cuatro intuitivas fases cósmicas trazadas alrededor de la línea cero (horizonte de sucesos), facilitando la lectura tanto de la dirección como de la calidad del impulso de un vistazo.

El indicador clasifica las condiciones del mercado en:

Estrella de neutrones (azul brillante): fuerte impulso alcista con energía en expansión.

Brillo de nebulosa (púrpura): tendencia alcista, pero el impulso se está estabilizando o ralentizando.

Campo de asteroides (dorado): sesgo bajista con debilitamiento de la fuerza bajista.

Agujero negro (carmesí): fuerte impulso bajista con aumento de la presión.

Internamente, el oscilador mezcla la fuerza de la tendencia y el suavizado para reducir el ruido y mantener al mismo tiempo la capacidad de respuesta de la señal. La línea cero actúa como divisor natural entre territorio alcista y bajista.

Cómo utilizarlo

Opere con el color dominante por encima o por debajo de cero para seguir la tendencia.

Favorecer las fases de Estrella de Neutrones y Agujero Negro para operaciones de impulso.

Utilice el resplandor de la nebulosa o el campo de asteroides como advertencias tempranas de tendencias en desaceleración o transiciones potenciales.

Combínelo con la acción del precio, la estructura o el sesgo de un marco temporal superior para obtener confirmación.

Las alertas opcionales le notifican cuando cambia el estado cósmico al cierre de la vela.

Adecuado para todos los mercados y marcos temporales, especialmente eficaz como herramienta de confirmación o sincronización más que como sistema independiente.