Heiken Ashi RSI Indicator for MT5

Indicador Heikin Ashi RSI para MT5 (HARSI)

Visión general

El indicador Heikin Ashi RSI (HARSI) combina el suavizado de velas Heikin Ashi con el análisis del momento RSI, proporcionando una visión de doble capa de la acción del precio y la fuerza relativa. Ofrece una clara visualización de la dirección del mercado, condiciones de sobrecompra y sobreventa basadas en el RSI, y sistemas opcionales de backtesting y alertas para la validación de estrategias y la automatización de señales comerciales.

Cómo funciona

El indicador aplica los valores del RSI a los cálculos del Heikin Ashi, creando una representación suavizada de las velas basada en el RSI. Traza tanto las velas Heikin Ashi como una línea RSI tradicional en una ventana separada, permitiendo a los operadores observar el impulso direccional y la estructura basada en velas simultáneamente.

Las señales de compra y venta se generan cuando el RSI cruza los umbrales de sobrecompra o sobreventa definidos por el usuario:

Señal de compra: El RSI supera el nivel de sobreventa.

Señal de venta: El RSI cruza por debajo del nivel de sobrecompra.

Los parámetros de suavizado Heikin Ashi permiten a los usuarios ajustar con precisión la capacidad de respuesta a los cambios de precios, mientras que la lógica del RSI sigue siendo totalmente ajustable.





Características principales

Visualización de velas RSI Heikin Ashi para un reconocimiento más suave de la tendencia

Superposición de la línea RSI estándar para confirmar el impulso

Longitud, origen y suavizado del RSI ajustables

Niveles de sobrecompra/sobreventa personalizables

Probador integrado para simular operaciones basadas en señales de compra/venta

Panel de rendimiento en tiempo real que muestra el total de operaciones, las ganancias y el porcentaje de ganancias

Alertas opcionales y notificaciones push para eventos de compra/venta

Aspectos técnicos destacados

Todos los cálculos se realizan únicamente a través de buffers , sin objetos gráficos para señales o velas.

Este diseño garantiza un rendimiento de muy alta velocidad y hace que el indicador sea compatible con EA , permitiendo a los Asesores Expertos acceder a los datos de las señales directamente desde los búferes.

Incluye un probador interno ligero que puede simular resultados de operaciones basados en las condiciones de la señal RSI y mostrar estadísticas de porcentaje de ganancias en tiempo real.

Uso

El indicador se puede utilizar para: