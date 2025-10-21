Heiken Ashi RSI Indicator for MT5

Indicador Heikin Ashi RSI para MT5 (HARSI)

Visión general
El indicador Heikin Ashi RSI (HARSI) combina el suavizado de velas Heikin Ashi con el análisis del momento RSI, proporcionando una visión de doble capa de la acción del precio y la fuerza relativa. Ofrece una clara visualización de la dirección del mercado, condiciones de sobrecompra y sobreventa basadas en el RSI, y sistemas opcionales de backtesting y alertas para la validación de estrategias y la automatización de señales comerciales.

Cómo funciona
El indicador aplica los valores del RSI a los cálculos del Heikin Ashi, creando una representación suavizada de las velas basada en el RSI. Traza tanto las velas Heikin Ashi como una línea RSI tradicional en una ventana separada, permitiendo a los operadores observar el impulso direccional y la estructura basada en velas simultáneamente.

Las señales de compra y venta se generan cuando el RSI cruza los umbrales de sobrecompra o sobreventa definidos por el usuario:

  • Señal de compra: El RSI supera el nivel de sobreventa.

  • Señal de venta: El RSI cruza por debajo del nivel de sobrecompra.

Los parámetros de suavizado Heikin Ashi permiten a los usuarios ajustar con precisión la capacidad de respuesta a los cambios de precios, mientras que la lógica del RSI sigue siendo totalmente ajustable.


Características principales

  • Visualización de velas RSI Heikin Ashi para un reconocimiento más suave de la tendencia

  • Superposición de la línea RSI estándar para confirmar el impulso

  • Longitud, origen y suavizado del RSI ajustables

  • Niveles de sobrecompra/sobreventa personalizables

  • Probador integrado para simular operaciones basadas en señales de compra/venta

  • Panel de rendimiento en tiempo real que muestra el total de operaciones, las ganancias y el porcentaje de ganancias

  • Alertas opcionales y notificaciones push para eventos de compra/venta

Aspectos técnicos destacados

  • Todos los cálculos se realizan únicamente a través de buffers, sin objetos gráficos para señales o velas.

  • Este diseño garantiza un rendimiento de muy alta velocidad y hace que el indicador sea compatible con EA, permitiendo a los Asesores Expertos acceder a los datos de las señales directamente desde los búferes.

  • Incluye un probador interno ligero que puede simular resultados de operaciones basados en las condiciones de la señal RSI y mostrar estadísticas de porcentaje de ganancias en tiempo real.

Uso
El indicador se puede utilizar para:

  • Identificar la dirección de la tendencia con velas Heikin Ashi basadas en RSI.

  • Generar señales de compra/venta basadas en cruces RSI

  • Probar el rendimiento de la señal con datos históricos

  • Integrar señales basadas en el RSI en sistemas de trading automatizados


Productos recomendados
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de una lí
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Indicador Volality Index scalper Destinado a pares de volatilidad como Volality 10, 25, 50, 75 y 100 El indicador funciona en todos los marcos temporales, desde el de 1 minuto hasta el mensual el indicador no repinta el indicador tiene 3 ajustes de entrada 1 cambio de color en el cruce por cero 2 cambio de color en el cambio de pendiente 3 cambio de color al cruzar la línea de señal La línea naranja es su señal de venta La línea azul es su señal de compra.
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulsos y correcciones 5" está diseñado para ayudar a los operadores a navegar por la situación del mercado. El indicador muestra "Impulsos" alcistas y bajistas de los movimientos de los precios en varios marcos temporales. Estos impulsos sirven como base para determinar la "Base" que consiste en zonas de "Corrección" de los movimientos de precios, y también tiene zonas "Potenciales " para posibles escenarios de movimientos de precios. Los impulsos ascendentes y descendentes se determinan bas
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Trend Duration Forecast MT5 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Better RSI MT5
KO PARTNERS LTD
Indicadores
Este indicador mejora el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por defecto introduciendo varias mejoras. En primer lugar, destaca visualmente las regiones de sobrecompra y sobreventa cambiando el color del RSI de blanco a rojo. En segundo lugar, incluye líneas de referencia adicionales en 20, 40, 50, 60 y 80, proporcionando un marco más claro para evaluar los valores del RSI. La característica más notable es el uso de la línea central 50 para indicar el ciclo actual del mercado. El color de la línea 5
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introducción Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón. El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura
FREE
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) Cuadro de Múltiples Divisas para Opciones Binarias (MT5) . Puede utilizar cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el cuadro de mandos. Simplemente cambie el Nombre del Indicador de Señales BOA en la configuración del tablero por el indicador del que desea obtener señales. Por ejemplo: CHILL. BLAZE: BOA_BLAZE_Indicator_v1 Estrategia: BLW Online Trading Estrategia de Opciones Binarias (3 medias móviles) LAVA: BOA_LAVA_Indicator_v1 Estrategia: Estrate
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Indicador Fibo Daily Channel Este indicador es una potente herramienta para los operadores, ya que proporciona niveles diarios precisos de soporte y resistencia basados en cálculos de extensión y retroceso de Fibonacci. Este indicador traza automáticamente puntos pivote clave (PP, R1, R2, S1, S2), así como niveles de extensión adicionales (R3, R4, S3, S4), lo que ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de reversión y ruptura con facilidad. Incluye alertas personalizables y notificaci
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicadores
El oscilador de líneas de tendencia ayuda a los operadores a identificar tendencias e impulso basándose en las distancias normalizadas entre el precio actual y las líneas de tendencia alcista y bajista detectadas más recientemente. El indicador presenta impulso alcista y bajista, una línea de señal con cruces y múltiples opciones de suavizado. USO El Oscilador de Líneas de Tend encia funciona sistemáticamente: Identificando pivotes máximos y mínimos. Conectando pivotes para formar líneas de te
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indicadores
RM Divergence Pro es un indicador de divergencia RSI profesional, sin repintado, diseñado para operadores que desean una visión estructural real más allá de las herramientas de divergencia clásicas. Detecta con precisión la Divergencia Regular (RD), la Divergencia Oculta (HD), la Incapacidad (IA) y la Divergencia Potencial (P-DVG) utilizando una lógica estable basada en el swing. Construido para la claridad, la precisión y el análisis limpio de la estructura del mercado. ----------------------
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow KijunSen Plus MA es un indicador de flecha propietario. Versión del indicador original con líneas KijuSen y MA. Versión para MetaTrader 4 El indicador genera una señal cuando la línea Kijun-sen cruza la línea MA. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicador se abrirán automáticamente. Puede utilizar el indicador para el propósito previsto, como un dispositivo de señalización confiable. Sin embargo, su propósito secundario es servir
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Otros productos de este autor
Two Pole Oscilator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador Oscilador Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de Entrada Timeframes: Todos Estilos de Trader: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción El Oscilador Bipolar es una herramienta analítica basada en cálculos de desviación y un filtro de suavizado bipolar. Está diseñado para resaltar las condiciones de impulso y las posibles señales de trading, al tiempo que filtra el ruido a corto plazo. Características principales: Filtrado bipola
CandleSticks Patterns Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
CandleStick Patterns Indicator para MT5 - Escáner profesional de patrones Incorpore el análisis probado de velas a su flujo de trabajo. Este indicador escanea automáticamente su gráfico y destaca los patrones de reversión y continuación de alta calidad, para que pueda reaccionar más rápido y con más confianza. Consulte la sección "Más de autor" en la página Mercado para ver nuestra gama completa de indicadores. Qué hace Escanea velas históricas y reales desde un rango de retroceso definido por e
UT Bot Alerts MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (2)
Indicadores
Este indicador se convierte de UT Bot alertas indicador por @QuantNomad de Trading View a MT5. su teniendo en cuenta ATR y la creación de nuevas velas en el gráfico y también está dando buenos puntos de entrada basado en sus velas. todos los búferes de nuevas velas y también las señales de entrada se incluyen como búfer para que pueda ser utilizado fácilmente en cualquier EA. también hay algunas estrategias diferentes en Internet que se pueden utilizar o póngase en contacto conmigo para crear pa
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilidades
Este es el mejor generador de gráficos Renko en el mercado puedes establecer el tamaño de las cajas basado en ATR o Tamaño Fijo: 1. 1. Tamaño de Caja Fijo 2. Tamaño ATR actual 3. Tamaño ATR de la Hora de Inicio del Gráfico. también puede establecer el corte del gráfico renko de fecha y hora de inicio como referencia de creación de gráficos renko. usted necesita adjuntar a un gráfico de símbolo que desea que el gráfico renko de la misma, a continuación, inmediatamente se abrirá un nuevo gráfico q
Binance Chart
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Utilidades
Descripción del producto: Sin esfuerzo cerrar la brecha entre Binance y MetaTrader 5 con esta herramienta de integración elegante. Diseñado para los comerciantes que exigen precisión y datos en tiempo real, este producto obtiene información en vivo Binance gráfico directamente en MT5, lo que permite el análisis técnico sin fisuras y ejecución de la estrategia. Ya sea que esté rastreando patrones de velas o refinando sus indicadores de divisas, esta herramienta asegura que su entorno MT5 se mante
FREE
Heiken Ashi Smoothed MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Heiken Ashi Suavizado - El Indicador de Filtrado de Tendencias definitivo para MT5 ¡ Mejore sus operaciones con tendencias más suaves! El indicador Heiken Ashi Smoothed es una poderosa herramienta diseñada para los traders que quieren señales de tendencia más claras mientras eliminan el ruido del mercado. A diferencia de las velas Heiken Ashi tradicionales, esta versión suavizada proporciona una acción del precio fluida y sin retrasos , lo que lo hace perfecto para el swing trading, el seguimien
CM Williams Fix Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
CM Williams Fix Indicador para MT5 Introducción El indicador CM Williams Fix para MetaTrader 5 es uno de los indicadores más populares de la plataforma TradingView, ahora disponible para los usuarios de MT5. Esta herramienta identifica las condiciones especiales del mercado y ofrece señales de compra fiables y de alta calidad. Simplemente adjúntelo a su gráfico y experimente su excelente rendimiento en sus operaciones. Tipo: indicador Mercado: todos los mercados Plazos: todos los plazos Ti
Support and Resistance Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador de niveles de soporte y resistencia para MT5 El indicador de niveles de soporte y resistencia para MetaTrader 5 es una de las herramientas más avanzadas y fiables para identificar zonas clave de precios en el mercado. A diferencia de los indicadores tradicionales, no sólo detecta los niveles de soporte y resistencia, sino que también los combina con el análisis de volumen para generar señales de trading precisas y de alta probabilidad. Tipo: Indicador Nivel: Intermedio Conceptos: SMC
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de entrada Plazos: Todos Estilos de Operador: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción Este indicador es una versión mejorada del Índice de Fuerza Relativa (RSI) con características adicionales de claridad visual y detección de ciclos. Está diseñado para proporcionar a los operadores una visión más clara de las condiciones de impulso y los posibles puntos de inflexión. Caracterís
Madrid Ribbon
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de nivel Plazos: Todos Estilos de negociación: Scalping, Day Trading, Swing Trading Mercados: Todos Descripción El Madrid Ribbon es una herramienta de visualización de tendencias basada en medias móviles. Combina múltiples medias móviles exponenciales o simples en una estructura de cinta que se adapta a los cambios del mercado. El indicador destaca la dirección de la tendencia, las posibles zonas de reentrada y las áreas
Optimized Trend Tracker OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Optimized Trend Tracker (OTT) El Optimized Trend Tracker ( OTT) es un indicador personalizado diseñado para visualizar la dirección de la tendencia y los posibles cambios basados en una media móvil configurable y en niveles dinámicos de soporte/resistencia. Ofrece múltiples opciones de visualización y señalización, lo que lo hace adecuado para el análisis discrecional o la integración en sistemas automatizados. Características principales Tipos de medias móviles configurables Admite S
Magic Moving Indicator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este es un indicador muy potente que es muy útil en la detección de tendencias la forma en que se utiliza es similar a la media móvil, pero dando resultados muy fiables. el principio es muy sencillo, que representa un soporte móvil y la línea de resistencia cuando el precio está por debajo de la línea naranja de la tendencia es bajista y la línea de actuar como resistencia y tan pronto como la resistencia se rompe y el precio está por encima de la línea, entonces la tendencia se convierte en alc
ATR Stops
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
ATR Stops es un indicador que muestra líneas dinámicas de soporte y resistencia considerando el valor de ATR y también un multiplicador. es muy eficaz para averiguar la dirección de la tendencia y también es útil para usar como niveles de stop loss. se puede utilizar de diferentes maneras una forma habitual es comprar cuando la línea se vuelve verde y vender cuando se convierte en rojo. cuando se combina con reglas de gestión monetaria y consideraciones de riesgo-recompensa se obtienen buenos re
PP Super Trend MT4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Pivot Point Super Trend es otro tipo de indicador de tendencia super famoso que está equipado con puntos de pivote de manera diferente. este indicador solía estar disponible en la vista de Trading y esto se convierte a partir de ahí a la lengua MT4. MT5 versión del indicador también está disponible y se puede encontrar en mis productos. también hay señales de compra / venta que se muestran en la pantalla.
SuperTrend Kivanc Ozbilgic
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Aquí hay otra versión de los famosos indicadores Super Trend que es modificado por Kivanc Ozbilgic. He conseguido el código de Trading View y lo he convertido a lenguaje MT4. esta es una gran oportunidad para los usuarios de Trading View que quieren migrar a MT4 para que puedan probar este indicador y también hacer sus EAs personalizados basados en él. hay mucho mas entradas que super trend estandar tambien hay flechas arriba/abajo con alarmas tambien.
QQE MOD of Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador QQE es un indicador basado en el impulso que se utiliza para identificar tendencias y movimientos laterales. El indicador QQE (Qualitative Quantitative Estimate) funciona como una versión suavizada del popular indicador RSI (Relative Strength Index). QQE amplía el RSI añadiendo dos trailing stops basados en la volatilidad. Este indicador se convierte de Trading View QQE MOD por Mihkel00 para ser utilizado en MT4 Versión.
Super Trend Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador SuperTrend es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para identificar tendencias en el precio de un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Se utiliza principalmente en el análisis de gráficos para ayudar a los operadores a tomar decisiones sobre la entrada o salida de posiciones en el mercado. esta versión del indicador super trend está convertida exactamente de la vista de trading para ser utilizad
Angel Algo MT4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador "Angel Algo", diseñado para la plataforma TradingView, es una potente herramienta de análisis técnico que ayuda a los operadores a identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia en tiempo real. Proporciona información valiosa sobre posibles puntos de ruptura y regímenes de mercado. En esencia, el indicador "Angel Algo" utiliza una ventana móvil de datos de precios para calcular los niveles de precios máximos y mínimos. A continuación, identifica dinámicamente los niveles de
ATR Stops MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
ATR Stops es un indicador que muestra líneas dinámicas de soporte y resistencia considerando el valor de ATR y también un multiplicador. es muy eficaz para averiguar la dirección de la tendencia y también es útil para usar como niveles de stop loss. se puede utilizar de diferentes maneras una forma habitual es comprar cuando la línea se vuelve verde y vender cuando se convierte en rojo. cuando se combina con reglas de gestión monetaria y consideraciones de riesgo-recompensa se obtienen buenos re
PP Super Trend MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Pivot Point Super Trend es otro tipo de indicador de tendencia super famoso que está equipado con puntos de pivote de manera diferente. este indicador solía estar disponible en la vista de Trading y esto se convierte a partir de ahí a la lengua MT5. MT4 versión del indicador también está disponible y se puede encontrar en mis productos. también hay señales de compra / venta que se muestran en la pantalla.
Schaff Trend Cycle STC
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador Schaff Trend Cycle es el resultado de combinar el estocástico lento y la media móvil de convergencia/divergencia (MACD). El MACD tiene fama de ser un indicador de tendencia, pero también es notorio su retraso debido a su línea de señal de respuesta lenta. La línea de señal mejorada confiere al STC su relevancia como señal de alerta temprana para detectar tendencias de divisas. este indicador se convierte de Trading Ver código de STC Indicador - Un mejor MACD [SHK]
HIGH and LOW OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este producto se convierte forma Trading View de Kivanc Ozbilgic para ser utilizado en MT5 y por debajo de las descripciones de desarrollador en Trading View: El último desarrollo de Anıl Özekşi en su precioso OTT - Optimized Trend Tracker: En esta versión, hay dos líneas de OTT que se derivan de los valores de precios más altos (HOTT) y los valores de precios más queridos (LOTT) que se originaron a los valores de cierre en OTT por defecto. Otra diferencia significativa es que no hay Línea de
Stock Trend Navigator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
En el vertiginoso y siempre cambiante mundo del comercio bursátil, disponer de una brújula fiable es esencial para navegar por las complejidades de los mercados financieros. Conozca al Stock Trade Navigator, su socio de confianza en la búsqueda de inversiones. Libere el poder de los datos: Nuestro Stock Trade Navigator no es sólo una herramienta; es su copiloto basado en datos. Aprovechando algoritmos de vanguardia y datos de mercado en tiempo real, le ofrece una visión completa del panorama fin
QQE MOD of Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador QQE es un indicador basado en el impulso que se utiliza para identificar tendencias y movimientos laterales. El indicador QQE (Qualitative Quantitative Estimate) funciona como una versión suavizada del popular indicador RSI (Relative Strength Index). QQE amplía el RSI añadiendo dos trailing stops basados en la volatilidad. Este indicador se convierte Qfrom Trading View QQE MOD por Mihkel00 para ser utilizado en MT5 Versión.
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador SuperTrend es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para identificar tendencias en el precio de un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Se utiliza principalmente en el análisis de gráficos para ayudar a los operadores a tomar decisiones sobre la entrada o salida de posiciones en el mercado. esta versión del indicador super trend está convertida exactamente de la vista de trading para ser utilizad
MT5 Trades To Telegram
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Utilidades
Trades To Telegram es un asistente comercial potente y personalizable diseñado para tender un puente entre la plataforma MetaTrader 5 y la popular aplicación de mensajería Telegram. Este bot sirve como una herramienta crucial para los comerciantes, proporcionándoles señales de comercio oportunas y precisas, alertas y actualizaciones directamente a sus cuentas de Telegram. Características principales: Señales en tiempo real: El bot monitoriza la plataforma MetaTrader 5 continuamente, detectando
Angel Algo MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador "Angel Algo", diseñado para la plataforma TradingView, es una potente herramienta de análisis técnico que ayuda a los operadores a identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia en tiempo real. Proporciona información valiosa sobre posibles puntos de ruptura y regímenes de mercado. En esencia, el indicador "Angel Algo" utiliza una ventana móvil de datos de precios para calcular los niveles de precios máximos y mínimos. A continuación, identifica dinámicamente los niveles de
Linear Regression Line
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
¿Qué es la regresión lineal? La regresión lineal es un método estadístico utilizado para modelar la relación entre el precio y el tiempo. En el mercado de divisas, ayuda a los operadores a identificar tendencias, posibles retrocesos y zonas de soporte y resistencia. Usos de la regresión lineal en el mercado de divisas Identificación de tendencias La línea de regresión actúa como una línea de tendencia dinámica, mostrando si el mercado tiene una tendencia alcista o bajista. Los operadores pueden
Range Detector by LuxAlgo
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este indicador se convierte de Pinescript a MQL5 y que consta de búferes para las líneas de rango, así, su no sólo objeto. El indicador Range Detector tiene como objetivo detectar y resaltar los intervalos en los que los precios están oscilando. Los extremos de los rangos se destacan en tiempo real, con rupturas que se indica por los cambios de color de los extremos. USO Los precios en rango se definen por un periodo de estacionariedad, es decir, cuando los precios se mueven dentro de un r
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 Categoría Plataforma Nivel Tipo Marcos temporales Estilo de negociación mercado ICT Indicador SMC Meta Trader 5 Indicador de nivel Indicador de nivel Todos los plazos Scalpers Day Traders Swing Traders Position Traders Todo tipo de mercados Introducción El Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 es una poderosa herramienta de trading diseñada para ayudarle a identificar los Fair Value Gaps (FVGs) automáticamente en sus gráficos. Tan
Filtro:
syedsalman144
115
syedsalman144 2025.12.31 11:59 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohammad Taher Halimi Tabrizi
37606
Respuesta del desarrollador Mohammad Taher Halimi Tabrizi 2025.12.31 12:00
thank you very much for your interest. let me know if you need anything.
Respuesta al comentario