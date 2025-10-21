Heiken Ashi RSI Indicator for MT5
- Indicadores
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador Heikin Ashi RSI para MT5 (HARSI)
Visión general
El indicador Heikin Ashi RSI (HARSI) combina el suavizado de velas Heikin Ashi con el análisis del momento RSI, proporcionando una visión de doble capa de la acción del precio y la fuerza relativa. Ofrece una clara visualización de la dirección del mercado, condiciones de sobrecompra y sobreventa basadas en el RSI, y sistemas opcionales de backtesting y alertas para la validación de estrategias y la automatización de señales comerciales.
Cómo funciona
El indicador aplica los valores del RSI a los cálculos del Heikin Ashi, creando una representación suavizada de las velas basada en el RSI. Traza tanto las velas Heikin Ashi como una línea RSI tradicional en una ventana separada, permitiendo a los operadores observar el impulso direccional y la estructura basada en velas simultáneamente.
Las señales de compra y venta se generan cuando el RSI cruza los umbrales de sobrecompra o sobreventa definidos por el usuario:
-
Señal de compra: El RSI supera el nivel de sobreventa.
-
Señal de venta: El RSI cruza por debajo del nivel de sobrecompra.
Los parámetros de suavizado Heikin Ashi permiten a los usuarios ajustar con precisión la capacidad de respuesta a los cambios de precios, mientras que la lógica del RSI sigue siendo totalmente ajustable.
Características principales
-
Visualización de velas RSI Heikin Ashi para un reconocimiento más suave de la tendencia
-
Superposición de la línea RSI estándar para confirmar el impulso
-
Longitud, origen y suavizado del RSI ajustables
-
Niveles de sobrecompra/sobreventa personalizables
-
Probador integrado para simular operaciones basadas en señales de compra/venta
-
Panel de rendimiento en tiempo real que muestra el total de operaciones, las ganancias y el porcentaje de ganancias
-
Alertas opcionales y notificaciones push para eventos de compra/venta
Aspectos técnicos destacados
-
Todos los cálculos se realizan únicamente a través de buffers, sin objetos gráficos para señales o velas.
-
Este diseño garantiza un rendimiento de muy alta velocidad y hace que el indicador sea compatible con EA, permitiendo a los Asesores Expertos acceder a los datos de las señales directamente desde los búferes.
-
Incluye un probador interno ligero que puede simular resultados de operaciones basados en las condiciones de la señal RSI y mostrar estadísticas de porcentaje de ganancias en tiempo real.
Uso
El indicador se puede utilizar para:
-
Identificar la dirección de la tendencia con velas Heikin Ashi basadas en RSI.
-
Generar señales de compra/venta basadas en cruces RSI
-
Probar el rendimiento de la señal con datos históricos
-
Integrar señales basadas en el RSI en sistemas de trading automatizados
